Ficheiros em bases de dados e pedidos do servidor

Após todas as verificações, podemos ter a certeza de que o utilizador submeteu os ficheiros no formato correcto. Agora é o momento de os enviar para o servidor para processamento posterior. Mas antes, vale a pena fazer uma explicação importante sobre os princípios de trabalho com ficheiros.

Tipos de ficheiros

Deve ter notado que existem dois tipos diferentes de ficheiros. O primeiro é aquele com o qual acabámos de trabalhar, o ficheiro modelo. O segundo é o tipo de ficheiro de dados. É um ID que é fácil de armazenar na base de dados e fácil de encontrar o modelo completo. Ao conceber um modelo de base de dados, é o segundo tipo que é utilizado. Pode ser utilizado da mesma forma que outros tipos de dados (String, Integer, e outros), mas ao mesmo tempo, sabemos sempre que o modelo completo está escondido por detrás do seu ID.





Quando recebemos um ficheiro do Filepicker ou o Select Files bloco, é representado como um modelo. Mas ainda não tem uma identificação, porque o ficheiro não foi guardado na base de dados do servidor. Para o fazer, é necessário fazer o Server request POST /_files/ pedido para o ponto final, que foi criado automaticamente com antecedência. Depois disto, o ficheiro é escrito na base de dados, e o seu modelo adquire uma identificação e pode ser totalmente utilizado.

URL para imagens

Utilize Swagger para ver que outros pontos finais de ficheiro existem. Precisamos de um deles agora mesmo. Para utilizar ficheiros como imagens no front-end, é necessário obter o URL completo para o ficheiro em questão. Esta tarefa é resolvida pelo GET /_files/:id/download/ ponto final. Conhecendo o ID do ficheiro, pode utilizá-lo e obter o URL exacto do ficheiro.

Precisamos de expandir o modelo obtido como resultado do Server request POST /_files/ bloquear e descobrir a identificação do ficheiro. Depois disso, o ID deve ser transformado numa cadeia utilizando o To String bloco. Vamos utilizar este resultado para recolher o URL final da imagem (o mesmo que GET request /_files/:id/download/). Para o fazer, utilizamos o Concat Strings (Multiple) bloco de concatenação de cordas. A primeira parte será "/api/_files/", a segunda será o ID do ficheiro, e a terceira será "/download/".

Resta apenas passar o URL resultante para o Image bloco. Foi criado na fase de desenho, mas inicialmente havia um simples toco como uma imagem. Agora podemos consertá-lo. Para o fazer, utilizar o Image Update Properties bloquear e definir o URL para a imagem.