Dateien in der Datenbank und Serveranfragen

Nach allen Prüfungen können wir sicher sein, dass der Benutzer die Dateien im richtigen Format übermittelt hat. Jetzt ist es an der Zeit, sie zur weiteren Verarbeitung an den Server zu schicken. Zuvor ist jedoch eine wichtige Erklärung über die Grundsätze der Arbeit mit Dateien angebracht.

Sie haben vielleicht schon bemerkt, dass es zwei verschiedene Arten von Dateien gibt. Die erste ist die, mit der wir gerade gearbeitet haben, die Modelldatei. Der zweite ist der Datentyp der Datei. Dabei handelt es sich um eine ID, die sich leicht in der Datenbank speichern und das vollständige Modell leicht finden lässt. Beim Entwurf eines Datenbankmodells wird der zweite Typ verwendet. Er kann auf die gleiche Weise wie andere Datentypen (String, Integer und andere) verwendet werden, aber gleichzeitig wissen wir immer, dass das vollständige Modell hinter seiner ID verborgen ist.





Wenn wir eine Datei von der Filepicker oder dem Select Files Block erhalten, wird sie als Modell dargestellt. Sie hat aber noch keine ID, weil die Datei noch nicht in der Datenbank des Servers gespeichert wurde. Um dies zu tun, müssen Sie die entsprechende Server request POST /_files/ Anfrage an den Endpunkt stellen, der automatisch im Voraus erstellt wurde. Danach wird die Datei in die Datenbank geschrieben, und ihr Modell erhält eine ID und kann in vollem Umfang genutzt werden.

URL für Bilder

Verwenden Sie Swagger, um zu sehen, welche anderen Datei-Endpunkte existieren. Einen davon brauchen wir jetzt. Um Dateien als Bilder im Frontend zu verwenden, müssen Sie die vollständige URL der angegebenen Datei erhalten. Diese Aufgabe wird durch den GET /_files/:id/download/ Endpunkt. Wenn Sie die Datei-ID kennen, können Sie sie verwenden und die genaue Datei-URL abrufen.

Wir müssen das Modell erweitern, das wir als Ergebnis des Server request POST /_files/ Blocks erhaltenen Modells erweitern und die Datei-ID herausfinden. Danach muss die ID mit Hilfe des To String Block umgewandelt werden. Verwenden wir dieses Ergebnis, um die endgültige Bild-URL zu ermitteln (die gleiche wie GET request /_files/:id/download/). Dazu verwenden wir den Concat Strings (Multiple) String-Verkettungsblock. Der erste Teil wird "/api/_files/" sein, der zweite die Datei-ID und der dritte "/download/".

Es bleibt nur noch, die resultierende URL an den Image Block zu übergeben. Er wurde in der Entwurfsphase erstellt, aber ursprünglich war ein einfacher Stub als Bild vorhanden. Jetzt können wir das korrigieren. Dazu verwenden Sie den Image Update Properties Block und setzen Sie die URL auf das Bild.