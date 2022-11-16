Ne kadar iyi bir fikriniz olursa olsun, doğru bir şekilde uygulanmadan başarılı olamazsınız. Bir yazılım projesinde, fikir aşamasından devreye almaya kadar dikkat edilmesi gereken birkaç husus vardır. Ancak bunların hepsi tek bir şeyin etrafında dönüyor: geliştirme ekibi. Geliştirme ekibi, yazılımınızı oluşturmaktan ve sürdürmekten sorumludur ve herhangi bir işletmenin başarılı olması için iyi bir geliştirme ekibine ihtiyacı vardır.

Mükemmel bir yazılım geliştirme ekibini hemen oluşturamazsınız. Yazılım geliştiricilerden oluşan bir ekip oluşturmaya başlamadan önce birçok şeyi düşünmeli ve karar vermelisiniz. Bu, elde etmek istediğiniz işlevsellik, kullanmak istediğiniz teknoloji yığını, bütçeniz ve daha fazlasını içerir. Geliştirme ekiplerine ve sahip oldukları çeşitli yazılım geliştiricilere ayrıntılı bir göz atalım.

Geliştirme ekibi rolleri: Genel Bakış



Karmaşık sistemleri oluşturmak, dağıtmak ve sürdürmek için Scrum adlı bir yapı kullanılır. Bir scrum takımı, karmaşık uyarlanabilir sorunları çözmek için bir çerçeve görevi görür. Aynı anda en iyi potansiyele sahip ürünleri başarıyla ve orijinal olarak üretebilirler. Scrum ekibi, çoğunlukla çevik metodolojide kullanılan kademeli ve sürekli bir proje yönetimi metodolojisidir. Scrum ekibi, işlevsel bir yazılıma, değişikliklere ve yeni iş koşullarına uyum sağlama yeteneğine ve yükselen işbirliği ve iletişim trendlerine sahiptir.

Bir yazılım geliştirme ekibi, ortak bir hedefe ulaşmak için işbirliği yapan bir grup bireydir. İşbirliği ve etkili bir prosedür yoluyla hedef kitleye göre uyarlanmış yazılımlar oluşturmayı amaçlarlar. Geliştirme ekibi üyeleri, dahili personelden, bir grup bağımsız yükleniciden veya her ikisinden oluşur. Yerleşik ihtiyaçlar ve kısıtlamalar ile işbirliği yaparlarsa iş hedeflerine ulaşabilirler.

Geliştirme ekibi, firma tarafından seçilen SDLC - yazılım geliştirme yaşam döngüsünün herhangi bir çerçevesini kullanabilir. Bu, şelale modeli, çevik metodoloji, V modeli ve daha fazlası gibi modelleri içerebilir. Geliştirme ekibinde proje yöneticisi, ekip lideri, scrum ustası, ürün sahibi, yazılım mimarı ve daha fazlası gibi çeşitli roller çok önemlidir.

Geliştirme ekibi türleri



Bir scrum geliştirme takımı oluşturmak için üç temel yöntem vardır. Genelci, uzman ve hibrit yaklaşımlardır. Kurduğunuz geliştirme ekibinin türü ihtiyaçlarınıza, mevcut seçeneklere ve teknik özelliklere bağlı olmalıdır. Projenizin başarısının net bir yapı oluşturmaya bağlı olduğunu unutmayın. Hepsinin avantajlarını ve dezavantajlarını bilmek, hangisinin işinize ve fikrinize en uygun olduğuna karar vermenizi sağlar.

Genel geliştirme ekipleri



Genelci yazılım geliştirme ekipleri, çeşitli beceri ve bilgilere sahip uzmanlardan oluşur. Tüm mesleklere hakim oldukları için gelişebilecek çeşitli konularda uçtan uca çözümler üretebilirler. Dezavantajı, daha az beceri gerektiren görevleri yönetmek için mücadele etmeleridir.

Doğrudan etkileşim ve ekip çalışması, iyi üretkenlikle sonuçlanabilir. Bir flutter mühendisi, böyle bir yazılım geliştirme ekibinde veritabanı manipülasyonu için SQL'de yetenekli olabilir. Veya UI ve UX'i bilen bir proje lideri, yönetim dışındaki alanlarda yardımcı olabilir.

Uzman geliştirme ekipleri



Uzman bir scrum takımında, her grup üyesi, belirli bir bilgisayar dili veya aracı gibi bazı becerilere sahip bir uzman olacaktır. Örneğin, yalnızca Vue.js veya Python konusunda uzman kişilerle çalışmak isteyebilirsiniz. Yazılım geliştirme ekibi, gerekli becerilere, bilgiye ve deneyime sahip oldukları için uygulamanızı başarılı ve etkili bir şekilde oluşturabilir.

Ancak hepsi aynı bilgiye sahip olduklarından, onların uzmanlık alanına girmeyen problemlerin üstesinden gelmek zor olabilir. Ürünün bir bölümünü bitirmek için sistem ve yapıları ile yazılım geliştirme ekipleri oluşturabilirsiniz.

Hibrit geliştirme ekipleri



Genelci yaklaşımın bazı becerilerini ve uzman olanın diğerlerini istiyorsanız, bunları birleştirebilirsiniz. Uzmanlar ve genel uzmanlar, en iyi sonuçları elde etmek için birleştirilebilir. Uzmanlar daha sonra kendi uzmanlık alanlarındaki çözümleri ele alabilirler. Aynı zamanda, uzmanlar kendi bilgi alanlarına giren işlevsel alanlara odaklanabilirler.

Bir projeye bütünsel olarak odaklanabilenler de, gerektiğinde daha dar odaklanabilenler de mevcuttur. Böyle bir ekibin birçok amacı olacaktır ve şirketiniz doğru miktarda kaynağa sahipse hibrit bir ekip oluşturabilirsiniz. Hibrit bir scrum ekibi, karmaşık sorunları ele alırken size daha fazla yardımcı olabilecek becerilere sahiptir.

Yazılım geliştirme ekibi: ideal boyut nedir?



Bir geliştirme ekibinin belirlenmiş bir ekip boyutu yoktur. Bu, ekibe ve iş hedeflerine bağlıdır. Bir yazılım geliştirme ekibi, tercihen hem belirli bir süre içinde önemli sayıda görevi tamamlayacak kadar büyük hem de çevik metodolojisini sürdürecek kadar küçük olmalıdır. Doğru boyuttaki yazılım geliştirme ekibi en iyi projeleri üretebilir.

Yazılım geliştirme ekibinde üç kişiden daha az kişi varsa, etkileşim sayısı daha düşük olacaktır ve bu da kaçınılmaz olarak daha düşük verimliliğe yol açacaktır. Çok küçük yazılım geliştirme ekipleri sıklıkla beceri sınırlamalarıyla karşılaşabilir.

Ancak aynı zamanda, büyük bir geliştirme ekibine sahip olmak da zararlıdır. Geliştirme ekibi 9'dan büyükse iletişim sorunları ortaya çıkabilir. Ek olarak, son derece büyük geliştirme ekipleri gereksiz karmaşıklık yaratır. Bu rakamlar genellikle takım lideri ve proje yöneticisi gibi hayati rolleri içermez.

Yazılım geliştirme ekibi rolleri



Bir scrum geliştirme ekibindeki en önemli rollerden bazıları şunlardır:

Ürün sahibi



Bir yazılım geliştirme ekibindeki Ürün Sahibi, kapsamlı ürün ve kullanıcı bilgisine sahiptir. Müşterinin bakış açısının ve gereksinimlerinin farkındadırlar ve bitmiş hizmet veya ürünün amaçlarını ve özelliklerini gerçekleştirmek için çalışırlar. Scrum ustası ve bir ürün sahibi benzer görevlere sahip olabilir. Bir Ürün Sahibinin yargıları yerleşik iş analizi ve gözlemlenen sektör trendleri ile desteklenmesi gerektiğinden, aynı zamanda uyarlanabilir, yenilikçi, titiz ve eleştirel olmalıdır. Ayrıca gerektiğinde sprint gözden geçirmeleri ayarlamalıdırlar.

Geliştirici



Geliştirici ürünü oluşturur ve ihtiyacınız olan teknoloji yığınında yetenekli olmalıdır. Ürün mühendisi olarak da bilinirler. Teknik uzmanlıklarını yazılımın oluşturulmasında uygularlar. Ürün sahibinin ihtiyaç duyduğu yetenekleri gerçekleştirirler. Buna ek olarak, mevcut sistemler için güncellemeler ve geliştirmeler oluştururlar. Ayrıca gelecekte kullanmak üzere doğru program belgeleri oluşturmak için çalışırlar.

Ürün Müdürü



Proje yöneticisi, ürün sahibi için ana irtibat noktası olacaktır. Müşteriye yardım etmenin yanı sıra, bu kişi günlük ekip yönetiminden de sorumludur. Rol, yazılım geliştirme ekibinin hedeflerini ve başarı göstergelerini de belirler. Bir proje yöneticisi, iş akışlarının etkili olmasını ve herkesin belirlenmiş son tarih ve standartlara uymasını sağlar. Ayrıca takım lideri olabilirler. Proje yöneticisi ayrıca, varsa ek ihtiyaçların tamamlanmasında yazılım geliştirme ekibine rehberlik eder.

Yazılım mimarı



Bir yazılım mimarı, platformlar ve araçlarla birlikte kodlama standartlarını oluşturur ve bunları işlevsel olmayan kriterlere dayandırır. Yazılım mimarı, kodu incelemekten, tasarımın kalibresini garanti etmekten, aşırı karmaşıklıktan kaçınmaktan ve netliği vurgulamaktan sorumludur. Kusursuz bir yazılım mimarı, kodlama, insan kaynakları yönetimi, psikoloji, açık iletişim ve finansal gözetim konularında bilgilidir. Bir yazılım mimarı, teknik yardım sağlamalı ve projenin başlangıcından, piyasaya sürülmesine, geliştirilmesine ve iyileştirmelerin tamamlanmasına kadar spesifikasyonlara aşina olmalıdır. Bir yazılım geliştirme ekibi için gerekli olan diğer roller de kalite değerlendirme yazılımı geliştiricileri, UI/UX tasarımcıları ve iş analistleridir.

Geleneksel geliştirme ekibi ile kodsuz geliştirme ekibi karşılaştırması



Programlama başladığından beri çok değişmişti. Kodlamaya genellikle nasıl yaklaşıldığından farklı olarak, yoğun ve geleneksel kodlama olmadan tüm uygulamaları oluşturmak artık mümkün. İşte burada kodsuz yaklaşım devreye giriyor. Adından da anlaşılacağı gibi kodsuz geliştirme, kodlama yapılmadan yazılım oluşturulmasıdır. Birçok kodsuz platform, tek bir kod satırı yazmadan çalışan uygulamalar oluşturmanıza izin verir.

AppMaster, kaynak kodunu sıfırdan oluşturmanıza izin veren kodsuz bir platformdur. Platform, tüm ekip olarak aynı yazılım sürecini tamamlayabilir, ancak daha hızlı ve daha az masrafla tamamlayabilir. Bu, platformun dinamik olarak kaynak kodu üretme kapasitesiyle mümkün kılınmıştır. Nihai kaynak kodu münhasıran kullanıcıya ait olacaktır, bu nedenle haklarla ilgili herhangi bir sorun yoktur.

Geleneksel geliştirmede, yığın başına en az bir kişinin olması gerekir (arka uç, ön uç, mobil geliştirme); elbette full-stack geliştiricisi bunun üstesinden gelebilir, ancak bu tüm projeler için uygun değildir. Büyük projeler genellikle son derece uzmanlaşmış yazılım geliştiricileri tercih eder. Sıradan yazılım geliştiricilere ek olarak, ekip liderleri de gereklidir. Ekibin büyüklüğü, hızın düşmesi ve ek toplantı ve iletişim ihtiyacı şeklinde zorluklar getirir.

Kodlama gerektirmeyen yaklaşımda, büyük bir ekibe ihtiyacınız yoktur; genellikle bir kişi projenizi yönetebilir ve uygulama mimarisini oluşturur . AppMaster'dan bahsediyorsak, bir mimar, geliştirici veya proje yöneticisi yeterli olacaktır. AppMaster ile çalışırken minimum teknik bilgi gereklidir. Uzman, veritabanlarının temellerini, API'yi , uç noktaların nasıl çalıştığını ve ne için olduklarını anlamalıdır. Böyle bir bilgi deposuna sahip olan bir uzman, birkaç dilde nasıl programlanacağını bilmeyen AppMaster'ın yardımıyla, IOS ve Android için arka uç, ön uç ve mobil uygulamalarla bağımsız olarak bir proje oluşturabilir.

Çözüm



Geliştirme ekibi üyelerinizin ve yazılım geliştiricilerinizin kalitesi, başarınızın veya düşüşünüzün nedeni olabilir. İşletmelerin geliştirme ekipleri için aday seçerken dikkatli olmaları gerekir. İşe alma sürecindeki hatalar veya dikkatsizlik, projenizde ileride birçok soruna neden olabilir.

Yazılım geliştirme ekibi üyelerinizin şirket hedeflerinize uygun olduğundan emin olmanız da önemlidir. Onlara çalışmaları için cesaretlendirici bir alan vermeye çalışmanız da yardımcı olacaktır. Her sprint incelemesinde ihtiyaç duydukları her şeye sahip olup olmadıklarını sormalısınız. İyi bir yazılım geliştirme ekibi ve iyi bir çalışma ortamı ile zaten başarıya giden doğru yoldasınız.