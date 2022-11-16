بغض النظر عن مدى جودة فكرة لديك ، لا يمكن أن تنجح بدون التنفيذ المناسب. هناك العديد من الجوانب التي يجب الاهتمام بها في مشروع البرمجيات ، من التفكير إلى النشر. لكن كل هذه الأمور تدور حول شيء واحد: فريق التطوير. فريق التطوير مسؤول عن إنشاء البرامج الخاصة بك وصيانتها ، وأي عمل يحتاج إلى فريق تطوير جيد لتحقيق النجاح.

لا يمكنك إنشاء فريق تطوير برمجيات مثالي على الفور. يجب عليك التفكير في العديد من الأشياء واتخاذ قرار بشأنها قبل البدء في تكوين فريق من مطوري البرامج. يتضمن ذلك أشياء مثل الوظيفة التي تريد تحقيقها ، والمجموعة التقنية التي تريد استخدامها ، وميزانيتك ، والمزيد. دعونا نلقي نظرة مفصلة على فرق التطوير ومختلف مطوري البرامج لديهم.

أدوار فريق التطوير: نظرة عامة



يتم استخدام هيكل يسمى Scrum لإنشاء أنظمة معقدة ونشرها وصيانتها. يعمل فريق سكروم كإطار عمل لحل مشكلات التكيف المعقدة. يمكنهم في وقت واحد إنتاج سلع بأفضل الإمكانات بنجاح وبشكل أصلي. فريق سكرم هو منهجية لإدارة المشروع تستخدم في الغالب في منهجية رشيقة تدريجيًا ومستمرًا. يمتلك فريق سكرم برنامجًا وظيفيًا ، وقدرة على التكيف مع التغييرات وظروف العمل الجديدة ، واتجاهات التعاون والاتصال المتزايدة.

فريق تطوير البرمجيات هو مجموعة من الأفراد الذين يتعاونون لتحقيق هدف مشترك. إنهم يهدفون إلى إنشاء برنامج مصمم خصيصًا للجمهور المستهدف من خلال التعاون وإجراء فعال. يتكون أعضاء فريق التطوير من موظفين داخليين أو مجموعة من المقاولين المستقلين أو كليهما. يمكنهم تحقيق أهداف العمل إذا تعاونوا مع الاحتياجات والقيود المحددة.

يمكن لفريق التطوير استخدام أي إطار عمل لـ SDLC - دورة حياة تطوير البرامج التي تختارها الشركة. يمكن أن يشمل ذلك نماذج مثل نموذج الشلال والمنهجية الرشيقة ونموذج V والمزيد. تعد العديد من الأدوار في فريق التطوير حاسمة ، مثل مدير المشروع ، وقائد الفريق ، ومدير سكرم ، ومالك المنتج ، ومهندس البرمجيات ، وأكثر من ذلك.

أنواع فرق التطوير



هناك ثلاث طرق أساسية لإنشاء فريق تطوير سكروم. هم النهج العام والمتخصص والهجين. يجب أن يعتمد نوع فريق التطوير الذي تنشئه على احتياجاتك والخيارات المتاحة والمواصفات. ضع في اعتبارك أن نجاح مشروعك يعتمد على إنشاء هيكل واضح. تتيح لك معرفة مزايا وعيوب كل منهم أن تقرر أيهما يناسب عملك وفكرتك بشكل أفضل.

فرق التطوير الاختصاصي



تتكون فرق تطوير البرامج المتخصصة من خبراء ذوي مهارات ومعارف متنوعة. يمكنهم التعامل بنجاح مع الحلول الشاملة لمختلف القضايا التي قد تتطور لأنهم سادة جميع المهن. العيب هو أنهم يكافحون لإدارة المهام التي تتطلب مهارات أقل.

يمكن أن يؤدي التفاعل المباشر والعمل الجماعي إلى إنتاجية جيدة. يمكن أن يكون مهندس الرفرفة ماهرًا في SQL للتعامل مع قواعد البيانات في فريق تطوير البرامج هذا. أو يمكن لقائد المشروع الذي يعرف UI و UX المساعدة في المجالات خارج الإدارة.

فرق التطوير المتخصصة



في فريق scrum المتخصص ، سيكون كل عضو في المجموعة خبيرًا ببعض المهارات ، مثل لغة أو أداة كمبيوتر معينة. على سبيل المثال ، قد ترغب فقط في العمل مع أشخاص خبراء في Vue.js أو Python . يمكن لفريق تطوير البرمجيات بناء تطبيقك بنجاح وفعالية لأن لديهم المهارات والمعرفة والخبرة اللازمة.

ومع ذلك ، نظرًا لأن لديهم جميعًا نفس المعرفة ، فقد يكون من الصعب معالجة المشكلات التي لا تقع في مجال اختصاصهم. لإنهاء جزء من المنتج ، يمكنك إنشاء فرق تطوير برامج بنظامها وهيكلها.

فرق التطوير الهجين



إذا كنت تريد بعض المهارات الخاصة بالنهج العام ومهارات أخرى خاصة بالمتخصص ، فيمكنك الجمع بينها. يمكن الجمع بين المتخصصين والعموميين لتحقيق أفضل النتائج. يمكن للأخصائيين بعد ذلك معالجة الحلول في مجالات خبرتهم. في الوقت نفسه ، قد يركز المتخصصون على المجالات الوظيفية التي تقع داخل مجال معرفتهم.

يتوفر كل من الأشخاص الذين يركزون على المشروع بأكمله وأولئك الذين يمكنهم التركيز بشكل ضيق عند الضرورة. سيكون لفريق مثل هذا العديد من الأغراض ، وإذا كان لدى شركتك المقدار المناسب من الموارد ، فيمكنك إنشاء فريق مختلط. يمتلك فريق سكروم المختلط مهارات يمكن أن تساعدك بشكل أكبر أثناء التعامل مع المشكلات المعقدة.

فريق تطوير البرمجيات: ما هو الحجم المثالي؟



لا يمتلك فريق التطوير حجم فريق محدد. هذا يعتمد على الفريق وأهداف عمله. يُفضل أن يكون فريق تطوير البرمجيات كبيرًا بما يكفي لإنهاء عدد كبير من المهام في وقت معين وصغيرًا بما يكفي للحفاظ على منهجية رشيقة. يمكن لفريق تطوير البرامج ذي الحجم المناسب إنتاج أفضل المشاريع.

سيكون عدد التفاعلات أقل إذا كان لدى فريق تطوير البرمجيات أقل من ثلاثة أفراد ، مما سيؤدي حتمًا إلى انخفاض الكفاءة. قد تواجه فرق تطوير البرامج الصغيرة جدًا في كثير من الأحيان قيودًا على المهارات.

ولكن في الوقت نفسه ، فإن وجود فريق تطوير ضخم أمر ضار أيضًا. قد تحدث مشكلات في الاتصال إذا كان فريق التطوير أكبر من 9. بالإضافة إلى ذلك ، تخلق فرق التطوير الكبيرة للغاية تعقيدًا لا داعي له. عادة ما تستبعد هذه الأرقام الأدوار الحيوية مثل قائد الفريق ومدير المشروع.

أدوار فريق تطوير البرمجيات



بعض الأدوار الأكثر أهمية في فريق تطوير سكروم هي:

مالك المنتج



يمتلك "مالك المنتج" في فريق تطوير البرامج معرفة واسعة بالمنتج والمستخدم. إنهم على دراية بوجهة نظر العميل ومتطلباته ويعملون على تحقيق أهداف ومواصفات الخدمة أو المنتج النهائي. يمكن أن يكون لسيد سكروم ومالك المنتج واجبات مماثلة. نظرًا لأنه يجب دعم أحكام مالك المنتج من خلال تحليل الأعمال الراسخ ومراقبة اتجاهات الصناعة ، يجب أن تكون أيضًا قابلة للتكيف ومبتكرة ودقيقة وحاسمة. يجب عليهم أيضًا إعداد مراجعات العدو عند الضرورة.

مطور



يقوم المطور ببناء المنتج ويجب أن يكون ماهرًا في مجموعة التكنولوجيا التي تحتاجها. يُعرفون أيضًا باسم مهندس المنتج. يطبقون خبراتهم الفنية في إنشاء البرامج. يؤدون القدرات التي يتطلبها مالك المنتج. بالإضافة إلى ذلك ، يقومون بإنشاء تحديثات وتحسينات للأنظمة الحالية. كما أنهم يعملون على إنشاء وثائق برنامج دقيقة لاستخدامها في المستقبل.

مدير الإنتاج



سيكون مدير المشروع هو نقطة الاتصال الرئيسية لمالك المنتج. بالإضافة إلى مساعدة العميل ، فإن هذا الشخص مسؤول عن إدارة الفريق اليومية. كما يحدد الدور أهداف فريق تطوير البرمجيات ومؤشرات النجاح. يضمن مدير المشروع أن تكون سير العمل فعالة وأن الجميع يلتزم بالموعد النهائي والمعايير التي تم وضعها. يمكن أن يكونوا أيضًا قائد الفريق. يوجه مدير المشروع أيضًا فريق تطوير البرامج في إكمال أي احتياجات إضافية ، إن وجدت.

مهندس برمجيات



يضع مهندس البرمجيات معايير الترميز ، جنبًا إلى جنب مع المنصات والأدوات ، ويبنيها على معايير غير وظيفية. مهندس البرمجيات مسؤول عن فحص الكود ، وضمان جودة التصميم ، وتجنب التعقيدات المفرطة ، والتأكيد على الوضوح. يتمتع مهندس البرامج الذي لا تشوبه شائبة بخبرة واسعة في الترميز وإدارة الموارد البشرية وعلم النفس والتواصل الواضح والرقابة المالية. يجب أن يقدم مهندس البرامج المساعدة الفنية وأن يكون على دراية بالمواصفات من بداية المشروع حتى إصداره وتطويره وإكمال التحسينات. الأدوار الأخرى الضرورية أيضًا لفريق تطوير البرمجيات هي مطورو برامج تقييم الجودة ومصممي UI / UX ومحللي الأعمال.

فريق التطوير التقليدي مقابل فريق التطوير بدون كود



لقد تغيرت البرمجة كثيرًا منذ بدايتها. على عكس الطريقة التي يتم بها التعامل مع الترميز عادةً ، أصبح من الممكن الآن إنشاء تطبيقات كاملة بدون تشفير مكثف وتقليدي. هذا هو المكان الذي يأتي فيه نهج عدم وجود رمز . كما يوحي الاسم ، فإن تطوير عدم وجود رمز هو إنشاء برامج بدون تشفير. تتيح لك العديد من الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية إنشاء تطبيقات تعمل دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

AppMaster هو نظام أساسي بدون رمز يتيح لك إنشاء الكود المصدري من البداية. يمكن للمنصة إكمال نفس العملية البرمجية لفريق كامل ولكن بشكل أسرع وبنفقات أقل. أصبح هذا ممكنًا من خلال قدرة النظام الأساسي على إنتاج شفرة المصدر ديناميكيًا. سيكون رمز المصدر النهائي ملكًا للمستخدم حصريًا ، لذلك لا توجد مشكلات تتعلق بالحقوق أيضًا.

مع التطوير التقليدي ، يجب أن يكون لديك شخص واحد على الأقل لكل مجموعة (الواجهة الخلفية ، الواجهة الأمامية ، تطوير الأجهزة المحمولة) ؛ بالطبع ، يمكن للمطور كامل المكدس التعامل معه ، لكن هذا ليس مناسبًا لجميع المشاريع. غالبًا ما تفضل المشاريع الكبيرة مطوري البرامج المتخصصين للغاية. بالإضافة إلى مطوري البرامج العاديين ، هناك حاجة أيضًا لقيادة الفريق. يفرض الحجم الكبير للفريق صعوبات تتمثل في انخفاض السرعة والحاجة إلى اجتماعات واتصالات إضافية.

في نهج عدم وجود رمز ، لا تحتاج إلى فريق كبير ؛ في كثير من الأحيان ، يمكن لشخص واحد التعامل مع مشروعك وسيقوم بإنشاء بنية التطبيق . إذا كنا نتحدث عن AppMaster ، فسيكون مهندس معماري أو مطور أو مدير مشروع كافيًا. عند العمل مع AppMaster ، لا يتطلب الأمر سوى الحد الأدنى من المعرفة التقنية. يجب أن يفهم الأخصائي أساسيات قواعد البيانات وواجهة برمجة التطبيقات وكيفية عمل نقاط النهاية وما الغرض منها. بوجود مثل هذا المخزن من المعرفة ، يمكن للمتخصص بمساعدة AppMaster ، الذي لا يعرف كيفية البرمجة بعدة لغات ، إنشاء مشروع بشكل مستقل مع تطبيقات الواجهة الخلفية والواجهة الأمامية والهاتف المحمول لـ IOS و Android.

استنتاج



يمكن أن تكون جودة أعضاء فريق التطوير ومطوري البرامج سبب نجاحك أو فشلك. تحتاج الشركات إلى توخي الحذر أثناء اختيار المرشحين لفرق التطوير الخاصة بهم. يمكن أن تسبب الأخطاء أو الإهمال في عملية التوظيف العديد من المشاكل لمشروعك.

من المهم أيضًا التأكد من أن أعضاء فريق تطوير البرامج مناسبين تمامًا لأهداف شركتك. سيكون من المفيد إذا حاولت منحهم مساحة مشجعة للعمل أيضًا. يجب عليك الاستفسار عما إذا كان لديهم كل ما يحتاجون إليه في كل مراجعة للعدو. أنت بالفعل على الطريق الصحيح للنجاح مع فريق تطوير برمجيات جيد وبيئة عمل جيدة.