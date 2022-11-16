无论你有多好的想法，如果没有适当的实施，它就不可能成功。在一个软件项目中，从构思到部署，有几个方面需要注意。但所有这些都围绕着一件事：开发团队。开发团队负责创建和维护你的软件，任何企业都需要一个好的开发团队来取得成功。

你不可能立即创建一个完美的软件开发团队。在开始组建软件开发人员团队之前，你应该考虑并决定许多事情。这包括你想实现的功能，你想使用的技术栈，你的预算等等。让我们详细了解一下开发团队和他们的各种软件开发人员。

开发团队的角色。概述



一种叫做Scrum的结构被用于创建、部署和维护复杂的系统。一个Scrum团队作为解决复杂适应性问题的框架。他们可以同时成功地和最初地生产出具有最佳潜力的商品。scrum团队是一种主要用于敏捷方法的项目管理方法，它是渐进和连续的。Scrum团队具有功能性的软件，对变化和新的商业环境的适应性，以及不断上升的协作和沟通趋势。

一个软件开发团队是由一群人组成的，他们通过协作来实现一个共同的目标。他们的目的是通过合作和有效的程序创造出面向目标受众的软件。开发团队的成员由内部员工、一群独立承包商或两者组成。如果他们与既定的需求和约束条件合作，就能实现商业目标。

开发团队可以使用公司选择的SDLC--软件开发生命周期的任何框架。这可以包括像瀑布模型、敏捷方法、V模型等模型。开发团队中的几个角色至关重要，如项目经理、团队领导、Scrum Master、产品所有者、软件架构师等等。

开发团队的类型



创建Scrum开发团队的主要方法有三种。它们是通才法、专家法和混合法。你建立的开发团队的种类应该取决于你的需求、可用的选择和规格。请记住，你项目的成功取决于创建一个清晰的结构。了解所有这些的优点和缺点，你就可以决定哪一种最适合你的业务和想法。

通用型开发团队



通用型软件开发团队由具有各种技能和知识的专家组成。他们可以成功地处理可能出现的各种问题的端到端解决方案，因为他们是所有专业的大师。缺点是，他们在管理需要较少技能的任务时很吃力。

直接互动和团队合作可以带来良好的生产力。在这样的软件开发团队中，一个飘忽不定的工程师可以熟练掌握SQL，进行数据库操作。或者一个懂得UI和UX的项目负责人可以在管理之外的领域提供帮助。

专业开发团队



在一个专业的scrum团队中，每个小组成员都会是拥有某些技能的专家，比如说某种特定的计算机语言或工具。例如，你可能只想和Vue.js或Python方面的专家合作。由于软件开发团队拥有必要的技能、知识和经验，他们可以成功、有效地构建你的应用程序。

然而，由于他们都有相同的知识，所以可能很难解决不在他们能力范围内的问题。为了完成产品的一部分，你可以创建具有其系统和结构的软件开发团队。

混合型开发团队



如果你想要一些通才方法的技能和其他专家方法的技能，那么你可以把它们结合起来。专家和通才可能结合起来以达到最大的效果。然后，通才们可以在他们的专业领域内处理解决方案。同时，专家可能会专注于属于他们知识领域内的职能领域。

既有专注于一个项目整体的人，也有在必要时可以专注于更窄范围的人。这样的团队会有很多目的，如果你的公司有适当的资源，你可以创建一个混合团队。一个混合的Scrum团队拥有的技能可以在处理复杂问题时给你更多的帮助。

软件开发团队：理想的规模是什么？



一个开发团队并没有一个固定的团队规模。这取决于团队和它的商业目标。一个软件开发团队最好既要有足够大的规模，以便在给定的时间内完成大量的任务，又要有足够小的规模，以保持其敏捷的方法。大小合适的软件开发团队可以产生最好的项目。

如果软件开发团队少于三个人，互动的次数就会减少，这将不可避免地导致效率降低。非常小的软件开发团队可能经常遇到技能限制。

但同时，拥有一个庞大的开发团队也是不利的。如果开发团队大于9人，可能会出现沟通问题。此外，极其庞大的开发团队会造成不必要的复杂性。这些数字通常不包括团队领导和项目经理等重要角色。

软件开发团队的角色



在Scrum开发团队中，一些最关键的角色是。

产品负责人



软件开发团队中的产品负责人拥有广泛的产品和用户知识。他们了解客户的观点和要求，并努力实现成品服务或产品的目标和规格。Scrum master和产品所有者可以有类似的职责。由于产品负责人的判断必须得到既定的商业分析和观察行业趋势的支持，他们还必须具有适应性、创新性、细致性和批判性。他们还应该在必要时设立冲刺审查。

开发人员



开发人员构建产品，应该熟练掌握你所需要的技术栈。他们也被称为产品工程师。他们将自己的技术专长应用于软件的创建。他们执行产品所有者要求的能力。除此之外，他们还为当前系统创建更新和增强功能。他们还致力于创建准确的程序文件，以供将来使用。

产品经理



项目经理将是产品所有者的主要联系点。除了帮助客户之外，这个人还负责日常的团队管理。这个角色还决定了软件开发团队的目标和成功指标。项目经理确保工作流程是有效的，每个人都遵守已经建立的最后期限和标准。他们也可以是团队的领导者。项目经理还指导软件开发团队完成任何额外的需求，如果有的话。

软件架构师



软件架构师建立编码标准，同时建立平台和工具，并以非功能标准为基础。软件架构师负责检查代码，保证设计的口径，避免过度的复杂化，并强调清晰性。一个完美的软件架构师在编码、人力资源管理、心理学、清晰的沟通和财务监督等方面都有丰富的知识。一个软件架构师必须提供技术援助，并熟悉从项目开始到发布、开发和完成改进的规范。软件开发团队还需要的其他角色是质量评估软件开发人员、UI/UX设计师和商业分析师。

传统开发团队与无代码开发团队



与开始时相比，编程已经发生了很大的变化。与通常的编码方式不同，现在有可能在没有密集和传统编码的情况下创建整个应用程序。这就是无代码方法的意义所在。顾名思义，无代码开发就是在没有编码的情况下创建软件。许多无代码平台让你在不写一行代码的情况下创建工作应用程序。

AppMaster是一个无代码平台，让你从头开始创建源代码。该平台可以完成与整个团队相同的软件流程，但速度更快，支出更少。这是因为该平台具有动态产生源代码的能力而变得可行。最终的源代码将完全属于用户，所以也不存在权利的问题。

在传统的开发中，你需要每个堆栈至少有一个人（后端、前端、移动开发）；当然，一个全堆栈的开发人员可以处理，但这并不适合所有项目。大型项目通常喜欢高度专业化的软件开发人员。除了普通的软件开发人员外，还需要团队领导。团队的庞大规模带来的困难是速度的下降和需要额外的会议和沟通。

在无代码方法中，你不需要一个大的团队；通常，一个人就可以处理你的项目，并将创建应用架构。如果我们谈论的是AppMaster，一个建筑师、开发人员或项目经理就足够了。在使用AppMaster时，需要最少的技术知识。专家必须了解数据库的基础知识，API，端点如何工作以及它们的用途。有了这样的知识储备，专家在AppMaster的帮助下，不知道如何用几种语言编程，可以独立创建一个有后台、前台和IOS和Android移动应用程序的项目。

结论



你的开发团队成员和软件开发人员的质量可能是你成功或衰落的原因。企业在为其开发团队选择候选人时需要谨慎。雇佣过程中的错误或粗心会给你的项目带来许多问题。

确保你的软件开发团队成员很适合你的公司目标也很重要。如果你试图给他们一个鼓励性的工作空间，也会有帮助。你应该在每次冲刺审查时询问他们是否拥有所需的一切。有了一个好的软件开发团队和良好的工作环境，你就已经走上了成功的道路。