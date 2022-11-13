Python, Netflix öneri algoritmasında kullanılan ve bilgi işlem ve programlama dilleri ortamında yaygın kullanımını vurgulayan genel amaçlı bir bilgisayar programlama dilidir.

Python, programcılar tarafından yazılım geliştirme için sıklıkla kullanılan en kolay bilgi işlem dilleri arasındadır. Red Monk tarafından yapılan bir ankette, en popüler ikinci programlama dili olarak kabul edildi. Yeni başlayan biri olarak bile yazılım geliştirmeyi veya küçük görev otomasyonu için Python kullanmayı düşünebilirsiniz. Python Programlama dilinin ne olduğunu gözden geçirelim:

Python nedir - bilmeniz gereken her şey

Python, üst düzey, dinamik olarak yazılan bir makine öğrenimi dilidir. Arka uçta çöp toplanan otomatik kurtarma mekanizması ile birden çok programlama paradigmasını destekler. Python birçok boyutu desteklese de, yalnızca özünde bazı işlevleri sağlamak için oluşturulmuştur. Temel Python programlama dillerinin uzantıları mevcuttur ve yazılım geliştirme veya diğer bu tür görevler için olsun, işlevselliğini geliştirmek için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Python'un basit ve daha az karmaşık sözdizimi, çoğu popüler programlama dilinde böyle olmayan "bunu yapmanın bir yolu var" felsefesinden kaynaklanmaktadır. Geliştiricilerin sıklıkla kullanma eğiliminde olduğu ve geliştiricilerin güvendiği çeşitli işlevler yaratan Python Programlama dilinin basitliğidir.

Python Tarihi

Python otuz yılı aşkın bir süredir; ABC programlama dilinin mirasçısı olarak bu makine öğrenimi dilini yaratma fikri 1980'lerde tasarlandı. Python programlama dilinin geliştirilmesinin arkasındaki beyin Guido van Rossum'dur. Bu programlama dili fikri SETL'den ilham aldı ve Amip İşletim Sistemini kullanmayı amaçladı. Aslında Aralık 1989'da tanıtıldı. Van Rossum, kalıcı tatilini ilan ettiği ve " ömür boyu iyiliksever diktatör " unvanından atıldığı 12 Temmuz 2018'e kadar baş geliştiricisiydi.

Emekli olduktan sonra Python projesine devam etmek için 5 kişilik bir yönlendirme komitesi seçildi. Önümüzdeki yıllarda Python programlama dilinin farklı versiyonları yayınlandı. Aşağıdaki tablo, temel Python sürümlerinin yayınlanmasını vurgulamaktadır:

Python Programlama Dilleri Python Sürümlerinin Çıkış Tarihleri Python Güncellemeleri Python 2.0 16 Ekim 2000 Python 1.0'a yeni özellikler eklendi Python 3.0 3 Aralık 2008 Python 2.6.x ve Python 2.7x'e desteklenen birçok önemli özellik; 2 ila 3 yardımcı programı, Python 2.0'ı 3.0'a otomatik olarak çeviren güncellemenin bir parçasıydı. Python 3.9.2 ve Python 3.8.8 2021 Olasılık Bu programlama dillerinde uzaktan kod yürütme ve web önbellek zehirlenmesi azaltıldı Python 3.10.4 ve Python 3.9.12 2022 Güvenlik güncellemeleri eklendi Python 3.9.13 Mayıs 2022 Güvenlik iyileştirildi Python 3.10.7, Python 3.9.14, Python 3.8.14 ve Python 3.7.14 7 Eylül 2022 Önceki Python sürümlerine yönelik olası hizmet reddi saldırısı

Python ne yapabilir?

Yeni başlayan biri olarak bilmek isteyeceğiniz en önemli şeylerden biri Python neler yapabileceğidir. Bu nedenle, uygulamasını merak eden herkes için Python programlama makine öğrenme dili aşağıdaki etkinliklerde yardımcı olabilir:

Python koduyla veri analizi ve makine öğrenimi

Bugün sahip olduğumuz artan verilerle, karar vermede onu kullanmak hayati önem taşımaktadır. Makine öğrenimi ve veri analitiği teknolojisi ile bu amaca ulaşabiliriz. Python programlama dilinin bu verilerin toplanması, düzenlenmesi ve işlenmesinin arkasındaki itici güç olduğunu bilmek ilginizi çekecektir.

Web geliştirme ve yazılım geliştirme

Python dili ayrıca web geliştirme ve yazılım geliştirmede yardımcı olur. Pyramid, Django ve Flask gibi birden çok çerçeveyi destekler. Bu çerçeveler, Spotify, Reddit ve Mozilla gibi ünlü web sitelerinin oluşturulmasına zaten katkıda bulundu. İçerik yönetimi, veritabanı yetkilendirme ve erişim ile Python programlama dillerinin farklı sürümleri, web geliştirme için önde gelen dillerdir.

Python koduyla otomasyon veya komut dosyası oluşturma

Otomatik görevleri yerine getirmek için bir kod oluşturmak, komut dosyası oluşturma olarak bilinir. Python bu amaç için kullanabilirsiniz. Komut dosyası kullanımı genellikle tekrarlayan işlerde yapılır. Python kodu, süreci otomatikleştirmenize yardımcı olabilir. Zamandan, kaynaklardan ve manuel çabadan tasarruf etmeye yardımcı olur.

Yazılım testi ve prototipleme

Hata izleme, bina kontrolleri, web geliştirme, yazılım geliştirme ve yazılımı test etme Python üstesinden gelebileceği önemli hususlardır. Kurtarıcınız için Python koduyla, tüm bu faaliyetler için gereken süre minimuma indirilebilir, böylece neyin gerekli olduğuna odaklanmanıza izin verilir.

Neden Python?

Elimizde birden fazla popüler programlama dili varken neden Python kodunu kullanmalısınız? İşte nedenler:

Öğrenmesi kolay

Python basit ve öğrenmesi kolaydır. Temiz sözdizimi ve İngilizceye olan güveni onu anlaşılır kılıyor. Böylece, yazılım geliştirme gibi farklı görevlerin yürütülmesine uygulanması nispeten daha basit hale gelir.

Aktif topluluk desteği sağlar

Diğer dillerden farklı olarak Python dili için aktif topluluk desteği bulabilirsiniz. Bu nedenle, otomasyon aşamasının yazılım geliştirmesi sırasında, bazı sorunlar bulursanız, foruma gidebilir ve profesyonel yardım isteyebilirsiniz. Böyle bir topluluğun varlığı, Python ile ilgili tüm sorunlarınız için sorular bulmanızı sağlar.

Esnek bir ortam sunar

Python kodu ile kendinizi belirli bir alanla sınırlamanız gerekmez. Karmaşıklık veya etki alanına bakılmaksızın web geliştirme, yazılım geliştirme veya otomatik bir çözümde kullanılabilen genel amaçlı programlama dillerinden biri olarak tanımlanmaktadır.

Birden çok kitaplık ve çerçeve mevcuttur

Zamanla Python Software Foundation, NumPy ve SciPy, Django dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere birden çok kitaplık ve çerçeve geliştirdi. Bu programlama dili kütüphaneleri sayesinde yazılım geliştirme için kodlama sürecini sıfırdan başlatmanıza gerek kalmaz, bu sayede zamandan tasarruf edersiniz.

Python yazılım temeli, karmaşık teknolojilerde yardımcı olur

Python kodunu öğrendikten sonra karmaşık teknolojilerin biraz daha kolaylaşmasını bekleyebilirsiniz. Kapsamlı zaman ve profesyonel uzmanlık gerektiren otomasyon gibi görevler, en iyi Python programlama dillerinden biri aracılığıyla kolayca yönetilebilir.

Python kod sözdizimi ve anlambilimi

Python Sözdizimi, dilin yazılacağı ve yorumlanacağı programlama kurallarını ifade ederken, anlambilim, yazılı ifadelerin anlamıdır. Python için düzenlemeler ve sonuçlar diğer popüler programlama dillerinden daha basittir.

Sözdiziminde okunabilir bir dil kullanmak, geliştiricilerin onu net bir şekilde anlamasını sağlar ve yeni başlayanların programlama dillerini ve kodlarını daha kolay yorumlayabilmesini sağlar. Ayrıca, Python semantiğinin girintisinde boşluk bulunması ve belirli bir görevi yapmak için yalnızca tek bir yol sağlamanın kısıtlanması, karışıklık olasılığını azaltır. Python yazılım temeli, genel amaçlı programlama dillerinden biri olduğundan, geliştiriciler onu herkesin kullanması için kapsamlı ve basit tutmuştur.

Python ile entegre yazılım geliştirme ortamları

Bu programlama dili platformları veya yazılım geliştirme ortamları, programcıların kapsamlı araçlara sahip farklı yazılım ve uygulamalar geliştirmesine olanak tanır. Halihazırda kurulmuş olan temel Python çerçevesi, geliştiricilerin ve geliştirici olmayanların yeni bir uygulama, hizmet veya dijital ürünü özelleştirmesini veya oluşturmasını kolaylaştırır.

Özetliyor

Python yazılım temeli, yazılım geliştirme amacıyla geliştiricilere en kolay programlama dilini sunar. Python, web geliştirmeye yardımcı olur ve hata algılama ve otomasyon gibi görevleri optimize eder. Python kodu, makine öğrenimi ve diğer ilgili görevleri yürütürken zaman kazandırır. Tüm bu faydaları ile Python, farklı programlama dilleriyle ilgilenen yeni başlayanlar için harika bir dildir.

Python daha kolay bir programlama dili olup olmadığını hiç merak ettiniz mi? Python öğrenmesi oldukça kolay olmasına rağmen cevabımız evet. Daha da hızlı ve ustalaşması daha kolay olacak bir araç arıyorsanız, bu görsel programlamadır . Piyasada çok sayıda AppMaster no-code , mobil uygulamalar ve arka uç geliştirme yeteneği sağlaması nedeniyle arka planlarında öne çıkıyor. Buna ek olarak, AppMaster kaynak kodunu sağlar, yani sadece basit MVP'ler oluşturmak için bir araç değildir; tıpkı geleneksel programlama dillerini kullanıyormuşsunuz gibi gerçek bir uygulama oluşturmanıza yardımcı olan bir araçtır.