Birisi size sihirli bir makinenin sıfırdan bir yazılım uygulaması oluşturabileceğini söyleseydi, bunu fütüristik bir icat olarak düşünebilirsiniz. Uzun bir süre önce, muhtemelen insanların ürünleri seri üretebilecek endüstriler hakkında düşündükleri buydu. Günümüzde çoğu endüstri, arabalar, giysiler, kimyasallar ve daha fazlasını üretirken makinelerin tasarruf ettiği zaman ve enerji hakkında iki kez düşünmüyor. Bu kadar yaygın.

İnsan zekası, dahiyane fikirler üretme konusunda benzersiz bir potansiyele sahiptir ve herhangi bir işletme, yönetim düzeyinde en akıllı kaynaklarını kullanmaktan fayda sağlayacaktır. Ya bu otomasyon seviyesi programlama dillerine ve kodlamaya da uygulanabilirse? Bu tam olarak kaynak kodu oluşturma yeteneğine sahiptir. Kaynak kodu oluşturma, insanlara daha da gelişmiş çalışmalara odaklanmaları için zaman kazandırmanın yanı sıra, yazılım geliştirme ve programlama dillerinin yapım sürecini de aydınlatabilir. Burada, tüm kaynak kodu oluşturmanın neyi gerektirdiğini, sayısız faydasını ve kaynak kodu oluşturmaya başlamanıza yardımcı olabilecek bazı iyi platformları ayrıntılı olarak keşfedeceğiz.

Kaynak kodu üreteci nedir?

Üretken kodlama ve kaynak kodu oluşturmanın ardındaki ilke, programların otomatik bir yöntemle yazılım sistemleri oluşturmak için tasarlanabilmesidir. Bu tür platformlar kod üretebilir ve bu, geliştirici üretkenliğini büyük ölçüde artırabilir. Programlama dilleri ile kod yazmak ve karmaşık veritabanı şemaları kullanmak zorunda kalmayacaksınız. Oluşturulan bu kod, çalışma zamanı ayarı sırasında üretici sistemden ayrı olarak kullanılabilir. Bu düzeyde kod oluşturma, Visual Studio gibi platformlarda da yapılabilir. Visual Studio, kodlamanıza izin verir ve eklenti modüllerinden bazıları, kodunuzu otomatik olarak tamamlamanıza izin verir.

Mühendisler, kodlamak için programlama dilleri kullanmak yerine kaynak oluşturucular kullanılarak oluşturulurken kullanıcı tarafından oluşturulan kodu görebilir. Yeni kaynak dosyalarının kullanıcının derlemesine anında tanıtılabileceği kod oluşturabilirler. Daha sonra derleme sırasında yürütülen kod oluşturabilirsiniz. Daha sonra programınızın geri kalanıyla birlikte derlenen yeni kaynak dosyaları oluşturmak için yazılımınızı inceler. Ayrıca birçok açık kaynak kod üreteci mevcuttur. Programcılar, bu açık kaynak oluşturucuları günlük olarak geliştirerek kullanımlarını kolaylaştırır.

Bir kaynak kodu oluşturucu, iki temel işlevi etkinleştirir. Yapabileceği ilk şey, şu anda derlenmekte olan tüm kullanıcı tarafından oluşturulan kodlar için bir derleme nesnesi elde etmektir. Tıpkı günümüzdeki tarayıcılarda olduğu gibi, bu nesneyi inceleyebilir ve halihazırda derlenmiş olan program için sözdizimsel ve anlamsal çerçevelerle etkileşime giren yazılımlar geliştirebilirsiniz. Yaptığı ikinci işlev, bir derleme nesnesini tamamlamak için kullanılabilecek kaynak dosyaları oluşturmaktır. Bu, derleme devam ederken bir derlemeye fazladan kaynak kodu ekleyebileceğiniz anlamına gelir.

Bu iki faktör, kaynak kodu oluşturmayı programlama dillerinden daha pratik hale getirmek için birlikte iyi çalışır. Bunu takip etmek, tüm programlama dillerini öğrenmekten çok daha kolay olabilir. Derleyicinin derleme sırasında biriktirdiği tüm ayrıntılı bilgiler, kullanıcı programlarını analiz etmek için kullanılabilir. Değerlendirdiğiniz bilgilere dayanan kod üretiminizden gelen program daha sonra aynı derleyiciye teslim edilir. Bazı yaygın açık kaynak oluşturucular, FreeVASIC derleyicisini içerir. Visual Studio gibi açık kaynaklı araçları da kullanabilirsiniz.

Kaynak kodu oluşturucularının tarihi

Her yeni teknolojide olduğu gibi, kaynak kodu oluşturmanın da artıları ve eksileri vardır. Herhangi bir kontrol olmadan kullanılırlarsa, biraz sinir bozucu olabilirler. Programlama dilleriyle elde edebileceğiniz ayrıntılara dikkat etmeyebilirler. Ancak, doğru kod oluşturma aracıyla, geleneksel programlama dillerinden çok daha kolay iyi ürünler oluşturabilirsiniz. Ne zaman yeni özellikler, veritabanı şemaları veya teknoloji sunulsa, kullanıcılarının üstesinden gelmek zorunda kalacakları bazı engeller vardır, ancak sonuç bu engellere değer.

Orada birkaç kod üreteci var ve bunlar .NET 5 kullanılıyor ve Microsoft bile bu nişte başladı. Kullanımda olan bir kaynak kodu oluşturma aracının yaygın bir örneği, ADO.NET'in Varlık Veri Modeli Tasarımcısıdır. Tabloları ve bunların ilişkilerini oluşturmanıza izin veren görsel bir yazılım geliştirme aracıdır. Tablo sınıfı daha sonra oluşturulan kodunuzda kullanılabilir ve otomatik olarak oluşturulur. Bu, tüm varlıklarınızı yönetmek için nispeten benzer olan çok sayıda sınıf yapmak için harcayacağınız tonlarca çabadan tasarruf etmenizi sağlar. Ayrıca herhangi bir programlama dili bilgisi gerektirmez.

Kaynak kodu oluşturmanın faydaları

Kaynak kodu oluşturma, onu kullanıcıları için çekici kılan çeşitli avantajlara sahiptir. Herhangi bir programlama dili bilmeden de kullanılabilmesinin dışında, başlıca avantajlarından bazıları şunlardır:

Zaman kazandırır

Kod oluşturma, sürüm için daha hızlı bir geri dönüşe sahip olabilir. Bilgisayarlar otomatikleştirilmiş cihazlar olduğundan, oluşturulan kodun yazılması, bunları kullanarak çok zaman açısından verimli olabilir. Bunu kendiniz yapmanız veya manuel kodlama görevlerinizle ilgili rastgele bilgileri ezberlemeniz gerekmeyecek. Ayrıca bir programlama dili öğrenmek için çok fazla zaman harcamanıza gerek yok.

Daha az insan hatası

Uygulamaları geliştirmek için desenler kullanılır. Makineler, manuel prosedürleri ortadan kaldırmak ve yaygın işleri anlamak için bu yapılardan yararlanabilir. Bu, bir programı bir programlama diliyle manuel olarak kodlamaktan önemli ölçüde daha az hatayla sonuçlanır.

Kodun yeniden kullanımı

Oluşturulan kod çeşitli uygulamalara uyarlanabilir. Bunu yaparak, hem mevcut hem de gelecekteki girişimlerde zamandan ve emekten tasarruf edebiliriz. Oluşturulan kodun geri dönüştürülmesi, karlılığı artırmanıza ve uygulamalarınızda tutarlılığı korumanıza yardımcı olabilir.

Geliştirilmiş test ve standart

Modelleri kullanarak test etmek, özel kodun kalitesini iyileştirebilir. İşletmeler, özelleştirmeler için testler ekleyebilir ve oluşturulan kodun amaçlandığı gibi çalıştığını doğrulamak için testler kullanabilir. Özel kod oluşturma, bunu kolaylaştırır ve daha iyi kalite sağlar ve performansı iyileştirebilir.

Kararlı mimari ve tutarlılık

Büyük sistemler için tek tip konfigürasyon, teknolojik borcun azaltılmasına yardımcı olur. Organize eğitimin ardından yetenekli geliştiriciler daha üretken hale gelebilir. Her seferinde aynı düzeni kullanmak, oluşturulan kodunuzun daha profesyonel ve tutarlı görünmesini sağlayacaktır. Bu, özellikle birden fazla gezinme projesini daha basit hale getirmek için klasörlerden veya dosyalardan ağaç benzeri bir yapı oluşturan kaynak kodu oluşturma araçları için geçerlidir. Geleneksel programlama dillerini kullanırken her bileşeni ayrı ayrı kodlamanız gerekebilir.

Daha iyi dokümantasyon

Tipik olarak, tipik programlama dilleri kullanılırken dokümantasyon geliştirmeden sonra gelir. Kodu yazarken tutarlılığı garanti etmek için kaynak kodu oluşturma araçlarını kullanarak belgeler oluşturabilirsiniz. Bu, uygulamalarınızın bakımı sırasında ve personel değişikliği durumunda işleri kolaylaştıracaktır.

Kaynak kodu oluşturmanın dezavantajları

Programlama dillerini kullanmak yerine kaynak kodu oluşturmanın bazı dezavantajları vardır. Bunlar, bilmeniz gereken kod oluşturmanın bazı dezavantajlarıdır:

Kara kutu karışıklığı

Bir programcı kodu anlayamadığında bir kara kutu karmaşası meydana gelir. Geliştiricilerin özelleştirmeleri etkinleştirebilmesi için oluşturulan kodun kullanıcı dostu olması gerekir. Özel kod, insanların anlayamayacağı kadar karmaşık olmamalıdır.

Karmaşık modeller

Kaynak kodu oluşturma araçlarında kullanılan modeller, özellikle veritabanı şemaları ile giderek daha karmaşık hale gelebilir.

Şişirilmiş kod

Kod oluşturma araçları çok fazla kod üretebilir. Oluşturulan kodun verimli olmasını sağlamak için özel kodun incelemeleri geçmesi gerekir. Özel kod gereksiz yere uzunsa, daha sonra komplikasyonlara ve karışıklığa neden olabilir.

Kod üreteçleri nasıl çalışır?

Web sayfaları için HTML oluşturmanın en yaygın yöntemi, kod oluşturucuların da nasıl çalıştığına dair mükemmel bir örnektir. Hemen hemen tüm çağdaş web hizmetlerinde uygulamalar oluşturmanıza yardımcı olan bir tür özel şablon sistemi vardır. Tipik hedef çerçeveler de bu şekilde çalışır.

Herhangi bir kod oluşturmak için, bu tür özel şablonlar kullanılır ve üzerinde çalışılacak bazı bilgiler verilir. Şablon tipik olarak döngü ve seçimler gibi ortak programlama dili işlemlerini gerçekleştirmenin bir yolunu ve ayrıca bilgileri işlemek için bazı yöntemleri içerir. Bu nedenle, çok benzer ancak farklı HTML dosyalarını manuel olarak kodlamak için bir hafta harcamak yerine, kod oluşturmayı kullanarak çok fazla zaman kazanabilirsiniz.

En iyi kod üreteci nedir?

İşinizi basitleştirmek için no-code gerektirmeyen iyi bir yazılım geliştirme aracı arıyorsanız, AppMaster mükemmel bir çözümdür. Aynı no-code projesini bir programcı ekibine ve ayrıca kodsuz bir araç atayabilir ve no-code platformdan daha iyi yararlanabilirsiniz. Basit işlemlerden API entegrasyonuna kadar her şey için AppMaster, oluşturulan kodu sizin için geliştirebilir. Platform, projenizi daha hızlı, etkili ve daha düşük maliyetle tamamlayacaktır.

Oluşturulan kodun size ait olup olmadığını sorgulamanıza bile gerek yok. AppMaster, kaynak kodun haklarını almanızı sağlar. Platformun aşırı dayanıklılığı nedeniyle, karmaşık bir arka uç gerektirenler de dahil olmak üzere herhangi bir uygulama için kod yazmak için kullanabilirsiniz. AppMaster, şüphesiz bulabileceğiniz en iyi kod oluşturuculardan biridir.

AppMaster nasıl kod üretir?

AppMaster platformu kod üretebilir çünkü platform arka uç, veritabanı şemaları, ön uç, mobil uygulamalar ve hatta veri yapıları için tüm gereksinimleri içerir. Platformumuz, kullanıcı yayınla düğmesini tıkladığında bir veri modeliyle başlar. Tüm veri modellerini toplar. Bu veri modellerine dayanarak, uygulamanın arka uç ikili dosyasına yerleştirilecek standart bir veritabanı şeması oluşturur. Ana tablo yapısı ve SQL sorguları oluşturulduktan sonra ve veritabanı şema sorguları biter bitmez sistem içindeki tüm iş süreçleri kod üretmeye başlar. AppMaster platformu her şeyi tamamen RAM yaptığı için, saniyede 22.000 satırlık bir kaynak kodu oluşturma hızına ulaştık.

Kaynak kodun büyük kısmı oluşturulduğunda, akıllı algoritmalarımız (eğitimli bir yapay zekaya sahibiz) tüm kaynak kodun kod tabanından geçer ve ana kod oluşturma geçişinde üretilen tüm verimsiz bitleri optimize etmeye çalışır.

İlk kod üretimi sırasında kaynak kodda optimal olmayan yerler oluşturuldu, çünkü bir kişinin oluşturduğu iş süreçlerine odaklanıyoruz ve kural olarak az sayıda kullanıcı ve geliştirici ilk seferde iyi bir soyutlama seviyesi yapabilir ve tüm blokları doğru bir şekilde yerleştirebilir. ve mantığı en baştan inşa edin. Ancak yapay zekaya sahip olduğumuz için, post-processing denilen süreçten geçiyoruz, kod tabanını tekrar gözden geçiriyoruz ve tüm kod tabanını iyileştiriyoruz. Bu, ikili dosyaların küçülmesine neden olur, yani küçülürler. Daha hızlı yüklenirler. Bu, daha iyi çalıştıkça performansı artırabilir ve genel olarak optimizasyon sonrası bizim için en üst düzeyde çalışır.

Kod oluşturmanın en büyük faydalarından biri, gereksinimler değiştiğinde kaynak kodunu yeniden yazmaya gerek olmamasıdır. Teknik olarak, platformumuz tüm koşulları tekrar alır ve yeni özellikler ve uygulamalar için kod üretir. Yani, bu kod oluşturmada eski kod yok, eski bağımlılıklar ve eski gereksinimler yok. Platform her şeyi çok hızlı yaptığı için sıfırdan yapıyor. Bu yaklaşım, önemli gelişmelerde bütçenin %30'undan fazlasını oluşturan teknik borçlardan tamamen kaçınmanızı sağlar. Bu yüzden bunu daha hızlı yapıyoruz ve toplam sahip olma maliyetini düşüren yazılım ürünü desteğinden büyük miktarda tasarruf ediyoruz.

Tipik bir kod oluşturma yaklaşımı, özellikle tüm gereksinimler sistemimizde zaten görüntülendiğinde, yani modeller oluşturulduğunda, ardından iş süreçleri oluşturulduğunda, ardından uç noktalar olduğunda ve son olarak tüm bunlar optimize edildiğinde ve derlendiğinde çok basit olabilir. Ancak, en büyük zorluk kullanıcı gereksinimlerini değiştirmektir. Sistemde çok fazla çapraz bağımlılık var. Örneğin, iş mantığı veri modeline çok bağlıdır ve uç noktalar iş mantığına ve veri modellerine bağlıdır. UI öğeleri, sırayla, veri modelinin uç noktaları ve iş mantığı da dahil olmak üzere her şeye bağlıdır. Ve çoğu zaman, platformumuz, kullanıcı çok büyük köklü değişiklikler yaptığında ne yapılacağı sorununu otomatik olarak çözmek zorundadır. Örneğin, veri modelinde bazı varlıkları siler, alanların türünü değiştirir vb. Yani, önceki deneyimlere ve sinir ağımıza dayanan sistemimiz, iş mantığı bloklarında, uç noktalarda ve bazı durumlarda UI öğelerinde de tüm bağlantıları otomatik olarak yeniden oluşturur.

Çözüm

Kaynak kodu oluşturma hakkında bilmeniz gereken bazı önemli şeyleri özetledik. Kaynak kodu oluşturmanın nasıl çalıştığını ve artı ve eksilerinin neler olduğunu anlamak önemlidir. Bunu anlayarak daha iyi web servisleri ve uygulamaları oluşturabilirsiniz.