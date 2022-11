Por muito boa que seja a sua ideia, não pode ser bem sucedida sem uma implementação adequada. Há vários aspectos a ter em conta num projecto de software, desde a idealização à implementação. Mas todos eles giram em torno de uma coisa: a equipa de desenvolvimento. A equipa de desenvolvimento é responsável pela criação e manutenção do seu software, e qualquer empresa precisa de uma boa equipa de desenvolvimento para ter sucesso.

Não se pode criar imediatamente uma equipa de desenvolvimento de software perfeita. Deve considerar e decidir sobre muitas coisas antes de começar a formar uma equipa de programadores de software. Isto inclui coisas como a funcionalidade que pretende alcançar, a pilha de tecnologia que pretende utilizar, o seu orçamento, e muito mais. Vamos dar uma vista de olhos detalhada às equipas de desenvolvimento e aos vários programadores de software que têm.

Funções da equipa de desenvolvimento: Visão geral



Uma estrutura chamada Scrum é utilizada para a criação, implementação e manutenção de sistemas complexos. Uma equipa Scrum serve como uma estrutura para resolver questões complexas de adaptação. Podem simultaneamente produzir bens com o melhor potencial com sucesso e originalmente. A equipa Scrum é uma metodologia de gestão de projectos utilizada principalmente em metodologias ágeis, que é gradual e contínua. A equipa scrum tem software funcional, adaptabilidade a mudanças e novas circunstâncias empresariais, e tendências crescentes de colaboração e comunicação.

Uma equipa de desenvolvimento de software é um grupo de indivíduos que colaboram para alcançar um objectivo comum. O seu objectivo é criar software adaptado a um público alvo através da cooperação e de um procedimento eficaz. Os membros da equipa de desenvolvimento são compostos por pessoal interno, um grupo de contratantes independentes, ou ambos. Podem alcançar os objectivos empresariais se cooperarem com as necessidades e constrangimentos estabelecidos.

A equipa de desenvolvimento pode utilizar qualquer estrutura do SDLC - ciclo de vida de desenvolvimento de software escolhido pela empresa. Isto pode incluir modelos como o modelo da cascata, a metodologia ágil, o modelo V, e muito mais. Vários papéis na equipa de desenvolvimento são cruciais, como o gestor do projecto, o chefe da equipa, o mestre do scrum, o proprietário do produto, o arquitecto de software, e muito mais.

Tipos de equipas de desenvolvimento



Existem três métodos principais para a criação de uma equipa de desenvolvimento scrum. São as abordagens generalista, especializada e híbrida. O tipo de equipa de desenvolvimento que se cria deve depender das suas necessidades, opções disponíveis, e especificações. Tenha em mente que o sucesso do seu projecto assenta na criação de uma estrutura clara. O conhecimento das vantagens e desvantagens de todas elas permite-lhe decidir qual delas se adapta melhor ao seu negócio e à sua ideia.

Equipas de desenvolvimento generalista



As equipas de desenvolvimento de software generalista são constituídas por especialistas com várias competências e conhecimentos. Podem lidar com sucesso com soluções de ponta a ponta para várias questões que possam desenvolver-se, uma vez que são mestres de todas as profissões. A desvantagem é que lutam para gerir tarefas que requerem menos competências.

A interacção directa e o trabalho em equipa podem resultar numa boa produtividade. Um engenheiro de flutter poderia ser especializado em SQL para manipulação de bases de dados numa tal equipa de desenvolvimento de software. Ou um líder de projecto que conheça a UI e UX pode ajudar em áreas fora da gestão.

Equipas de desenvolvimento especializadas



Numa equipa scrum especializada, cada membro do grupo será um perito com algumas competências, como uma linguagem ou ferramenta informática particular. Por exemplo, poderá querer trabalhar apenas com pessoas que sejam especialistas em Vue.js ou Python. A equipa de desenvolvimento de software pode construir a sua aplicação com sucesso e eficácia, uma vez que possuem as competências, conhecimentos e experiência necessários.

No entanto, uma vez que todos têm os mesmos conhecimentos, pode ser difícil resolver problemas que não se encontram dentro da sua área de competência. Para terminar uma parte do produto, pode criar equipas de desenvolvimento de software com o seu sistema e estrutura.

Equipas de desenvolvimento híbrido



Se desejar algumas competências da abordagem generalista e outras da especializada, então pode combiná-las. Especialistas e generalistas podem ser combinados para alcançar os maiores resultados. Os generalistas podem então abordar soluções nas suas áreas de especialização. Ao mesmo tempo, os especialistas podem concentrar-se nas áreas funcionais que se enquadram no seu domínio de conhecimento.

Tanto as pessoas que se concentram num projecto na sua totalidade, como as que se podem concentrar de forma mais restrita quando necessário estão disponíveis. Uma equipa como esta terá muitos propósitos, e se a sua empresa tiver a quantidade certa de recursos, poderá criar uma equipa híbrida. Uma equipa de scrum híbrida tem competências que o podem ajudar mais enquanto lida com questões complicadas.

Equipa de desenvolvimento de software: qual é o tamanho ideal?



Uma equipa de desenvolvimento não tem uma equipa com uma dimensão definida. Isto depende da equipa e dos seus objectivos comerciais. Uma equipa de desenvolvimento de software deve ser de preferência suficientemente grande para terminar um número significativo de tarefas dentro de um determinado tempo e suficientemente pequena para manter a sua metodologia ágil. A equipa de desenvolvimento de software do tamanho certo pode produzir os melhores projectos.

O número de interacções será menor se a equipa de desenvolvimento de software tiver menos de três indivíduos, o que inevitavelmente levará a uma menor eficiência. Equipas de desenvolvimento de software muito pequenas podem frequentemente deparar-se com limitações de competências.

Mas, ao mesmo tempo, ter uma enorme equipa de desenvolvimento também é prejudicial. Podem ocorrer problemas de comunicação se a equipa de desenvolvimento for maior do que 9. Além disso, equipas de desenvolvimento extremamente grandes criam uma complexidade desnecessária. Estes números geralmente excluem papéis vitais como o de chefe de equipa e o de gestor de projecto.

Funções da equipa de desenvolvimento de software



Alguns dos papéis mais cruciais de uma equipa de desenvolvimento de scrum são:

Proprietário do produto



O Proprietário do Produto numa equipa de desenvolvimento de software tem um vasto conhecimento do produto e do utilizador. Eles estão conscientes do ponto de vista e dos requisitos do cliente e trabalham para realizar os objectivos e especificações do serviço ou produto acabado. O mestre do scrum e um proprietário do produto podem ter funções semelhantes. Uma vez que os juízos do proprietário de um produto devem ser apoiados por uma análise empresarial estabelecida e pela observação das tendências da indústria, devem também ser adaptáveis, inovadores, meticulosos, e críticos. Devem também estabelecer revisões de sprint sempre que necessário.

Desenvolvedor



O promotor constrói o produto e deve ser especializado na pilha de tecnologia de que necessita. São também conhecidos como engenheiros de produto. Aplicam os seus conhecimentos técnicos na criação de software. Realizam as capacidades que o proprietário do produto requer. Além disso, criam actualizações e aperfeiçoamentos para os sistemas actuais. Trabalham também na criação de documentação precisa do programa para utilização futura.

Gestor de produto



O gestor do projecto será o principal ponto de contacto para o proprietário do produto. Para além de ajudar o cliente, esta pessoa é responsável pela gestão diária da equipa. O papel também determina os objectivos e indicadores de sucesso da equipa de desenvolvimento de software. Um gestor de projecto assegura que os fluxos de trabalho são eficazes e que todos cumprem o prazo e as normas estabelecidas. Podem também ser eles a liderar a equipa. O gestor de projecto também orienta a equipa de desenvolvimento de software na conclusão de quaisquer necessidades adicionais, se as houver.

Arquitecto de software



Um arquitecto de software estabelece normas de codificação, juntamente com plataformas e ferramentas, e baseiam-nas em critérios não funcionais. O arquitecto de software é responsável por examinar o código, garantindo o calibre da concepção, evitando complicações excessivas, e enfatizando a clareza. Um arquitecto de software sem falhas é conhecedor da codificação, gestão de recursos humanos, psicologia, comunicação clara, e supervisão financeira. Um arquitecto de software deve oferecer assistência técnica e estar familiarizado com as especificações desde o início do projecto até ao seu lançamento, desenvolvimento e conclusão de melhorias. Outras funções também necessárias para uma equipa de desenvolvimento de software são os programadores de software de avaliação de qualidade, designers de UI/UX, e analistas de negócios.

Equipa de desenvolvimento tradicional vs equipa de desenvolvimento sem código



A programação tinha mudado muito desde o seu início. Ao contrário de como a codificação é normalmente abordada, é agora possível criar aplicações inteiras sem a codificação intensiva e convencional. É aqui que entra a abordagem sem código. Como o nome sugere, o desenvolvimento sem código é a criação de software sem codificação. Muitas plataformas sem código permitem criar aplicações de trabalho sem escrever uma única linha de código.

AppMaster é uma plataforma sem código que lhe permite criar o código fonte a partir do zero. A plataforma pode completar o mesmo processo de software que uma equipa inteira, mas mais rapidamente e com menos despesas. Isto é viabilizado pela capacidade da plataforma de produzir o código fonte de forma dinâmica. O código-fonte final pertencerá exclusivamente ao utilizador, pelo que também não há problemas com os direitos.

Com o desenvolvimento tradicional, é necessário ter pelo menos uma pessoa por pilha (backend, frontend, desenvolvimento móvel); claro, um programador de pilha completa pode lidar com ele, mas isto não é adequado para todos os projectos. Os grandes projectos preferem frequentemente programadores de software altamente especializados. Para além dos programadores de software comuns, são também necessários chefes de equipa. A grande dimensão da equipa impõe dificuldades sob a forma de uma diminuição da velocidade e a necessidade de reuniões e comunicações adicionais.

Na abordagem sem código, não é necessária uma grande equipa; muitas vezes, uma pessoa pode tratar do seu projecto e irá criar a arquitectura da aplicação. Se estamos a falar de AppMaster, um arquitecto, desenvolvedor, ou gestor de projecto será suficiente. Quando se trabalha com o AppMaster, é necessário um conhecimento técnico mínimo. O especialista deve compreender o básico das bases de dados, API, como funcionam os pontos finais e para que servem. Tendo uma tal reserva de conhecimentos, um especialista com a ajuda do AppMaster, não sabendo programar em várias línguas, pode independentemente criar um projecto com um backend, frontend, e aplicações móveis para IOS e Android.

Conclusão



A qualidade dos membros da sua equipa de desenvolvimento e dos criadores de software pode ser a razão do seu sucesso ou da sua derrocada. As empresas precisam de ser cuidadosas na selecção de candidatos para as suas equipas de desenvolvimento. Erros ou descuido no processo de contratação podem causar ao seu projecto muitos problemas ao longo da faixa de rodagem.

É também importante assegurar que os membros da sua equipa de desenvolvimento de software estejam bem adaptados aos objectivos da sua empresa. Ajudaria se tentasse dar-lhes também um espaço encorajador para trabalharem. Deve perguntar se eles têm tudo o que precisam em cada revisão de sprint. Já se encontra no caminho certo para o sucesso com uma boa equipa de desenvolvimento de software e um bom ambiente de trabalho.