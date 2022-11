Bez względu na to, jak dobry masz pomysł, nie może on odnieść sukcesu bez odpowiedniej realizacji. Istnieje kilka aspektów, o które należy zadbać w projekcie oprogramowania, od pomysłu do wdrożenia. Ale wszystkie z nich obracają się wokół jednej rzeczy: zespołu programistów. Zespół programistów jest odpowiedzialny za tworzenie i utrzymanie Twojego oprogramowania, a każda firma potrzebuje dobrego zespołu programistów, aby odnieść sukces.

Nie da się od razu stworzyć idealnego zespołu programistów. Powinieneś rozważyć i zdecydować o wielu rzeczach, zanim zaczniesz składać zespół programistów. Obejmuje to takie rzeczy jak funkcjonalność, którą chcesz osiągnąć, stos technologiczny, którego chcesz użyć, budżet i więcej. Przyjrzyjmy się szczegółowo zespołom programistów i różnym programistom, których mają.

Role w zespole programistów: Przegląd



Struktura zwana Scrum jest używana do tworzenia, wdrażania i utrzymywania złożonych systemów. Zespół scrum służy jako ramy do rozwiązywania złożonych problemów adaptacyjnych. Mogą one jednocześnie wytwarzać towary o najlepszym potencjale z powodzeniem i oryginalnie. Zespół scrum jest metodyką zarządzania projektami stosowaną głównie w metodyce zwinnej, która jest stopniowa i ciągła. Zespół scrum posiada funkcjonalne oprogramowanie, zdolność adaptacji do zmian i nowych okoliczności biznesowych oraz rosnące trendy współpracy i komunikacji.

Zespół tworzący oprogramowanie to grupa osób, które współpracują, aby osiągnąć wspólny cel. Ich celem jest stworzenie oprogramowania, które jest dostosowane do docelowej grupy odbiorców poprzez współpracę i skuteczną procedurę. Członkowie zespołu programistów składają się z pracowników wewnętrznych, grupy niezależnych wykonawców lub obu. Mogą oni osiągnąć cele biznesowe, jeśli będą współpracować z ustalonymi potrzebami i ograniczeniami.

Zespół programistów może korzystać z dowolnych ram SDLC - cyklu życia rozwoju oprogramowania, wybranych przez firmę. Może to obejmować modele takie jak model wodospadowy, metodyka zwinna, model V i inne. Kilka ról w zespole programistów jest kluczowych, takich jak kierownik projektu, lider zespołu, mistrz scrum, właściciel produktu, architekt oprogramowania i inne.

Rodzaje zespołów programistycznych



Istnieją trzy podstawowe metody tworzenia zespołu rozwojowego scrum. Są to podejście generalistyczne, specjalistyczne i hybrydowe. Rodzaj zespołu programistów, który utworzysz, powinien zależeć od Twoich potrzeb, dostępnych opcji i specyfikacji. Pamiętaj, że sukces Twojego projektu spoczywa na stworzeniu jasnej struktury. Znajomość zalet i wad wszystkich z nich pozwoli Ci zdecydować, która z nich najlepiej pasuje do Twojego biznesu i pomysłu.

Ogólne zespoły programistów



Zespoły programistów generalistów składają się z ekspertów posiadających różne umiejętności i wiedzę. Mogą z powodzeniem zajmować się kompleksowymi rozwiązaniami różnych problemów, które mogą się pojawić, ponieważ są mistrzami wszystkich zawodów. Wadą jest to, że z trudem radzą sobie z zadaniami wymagającymi mniejszych umiejętności.

Bezpośrednia interakcja i praca zespołowa może skutkować dobrą wydajnością. Inżynier flutter może być wykwalifikowany w SQL do manipulacji bazą danych w takim zespole rozwoju oprogramowania. Albo lider projektu, który zna UI i UX, może pomóc w obszarach poza zarządzaniem.

Specjalistyczne zespoły ds. rozwoju



W specjalistycznym zespole scrumowym każdy członek grupy będzie ekspertem z pewnymi umiejętnościami, takimi jak określony język komputerowy lub narzędzie. Na przykład możesz chcieć pracować tylko z ludźmi, którzy są ekspertami w Vue.js lub Pythonie. Zespół programistów może zbudować Twoją aplikację z powodzeniem i skutecznie, ponieważ posiada niezbędne umiejętności, wiedzę i doświadczenie.

Ponieważ jednak wszyscy mają tę samą wiedzę, może być trudno rozwiązać problemy, które nie leżą w zakresie ich kompetencji. Aby ukończyć część produktu, można stworzyć zespoły rozwoju oprogramowania z ich systemem i strukturą.

Hybrydowe zespoły programistów



Jeśli chcesz, aby niektóre umiejętności były związane z podejściem generalistycznym, a inne ze specjalistycznym, możesz je połączyć. Specjaliści i generaliści mogą być łączeni w celu osiągnięcia największych rezultatów. Specjaliści mogą wtedy zająć się rozwiązaniami w swoich dziedzinach. Jednocześnie specjaliści mogą skupić się na obszarach funkcjonalnych, które mieszczą się w ich domenie wiedzy.

Dostępne są zarówno osoby, które skupiają się na projekcie w całości, jak i takie, które w razie potrzeby mogą skupić się bardziej wąsko. Taki zespół będzie miał wiele celów, a jeśli Twoja firma ma odpowiednią ilość zasobów, możesz stworzyć zespół hybrydowy. Hybrydowy zespół scrumowy posiada umiejętności, które mogą bardziej pomóc podczas obsługi skomplikowanych zagadnień.

Zespół programistów: jaka jest idealna wielkość?



Zespół deweloperski nie ma ustalonej wielkości zespołu. To zależy od zespołu i jego celów biznesowych. Zespół programistów musi być najlepiej zarówno wystarczająco duży, aby ukończyć znaczną liczbę zadań w określonym czasie, jak i wystarczająco mały, aby utrzymać swoją zwinną metodologię. Odpowiedniej wielkości zespół programistów może tworzyć najlepsze projekty.

Liczba interakcji będzie mniejsza, jeśli zespół programistów liczy mniej niż trzy osoby, co nieuchronnie doprowadzi do obniżenia wydajności. Bardzo małe zespoły programistów mogą często napotykać na ograniczenia umiejętności.

Ale w tym samym czasie posiadanie ogromnego zespołu programistów jest również szkodliwe. Problemy z komunikacją mogą się pojawić, jeśli zespół programistów jest większy niż 9. Dodatkowo, ekstremalnie duże zespoły programistów tworzą niepotrzebną złożoność. Te liczby zazwyczaj nie uwzględniają istotnych ról, takich jak lider zespołu i kierownik projektu.

Role zespołu programistów



Niektóre z najbardziej kluczowych ról w zespole programistów scrumowych to:

Właściciel produktu



Właściciel produktu w zespole programistów posiada rozległą wiedzę o produkcie i użytkowniku. Zna punkt widzenia i wymagania klienta i pracuje nad realizacją celów i specyfikacji gotowej usługi lub produktu. Szef scruma i właściciel produktu mogą mieć podobne obowiązki. Ponieważ osądy Właściciela Produktu muszą być poparte ustaloną analizą biznesową i obserwacją trendów branżowych, muszą być również zdolni do adaptacji, innowacyjni, skrupulatni i krytyczni. Powinien również organizować przeglądy sprintu, kiedy tylko jest to konieczne.

Programista



Programista buduje produkt i powinien być wykwalifikowany w stosie technologicznym, którego potrzebujesz. Są oni również znani jako inżynierowie produktu. Wykorzystują swoją wiedzę techniczną w tworzeniu oprogramowania. Wykonują możliwości, których wymaga właściciel produktu. Oprócz tego tworzą aktualizacje i ulepszenia dla obecnych systemów. Pracują również nad stworzeniem dokładnej dokumentacji programu do wykorzystania w przyszłości.

Kierownik produktu



Kierownik projektu będzie głównym punktem kontaktowym dla właściciela produktu. Oprócz pomocy klientowi, osoba ta zajmuje się codziennym zarządzaniem zespołem. Rola ta określa również cele i wskaźniki sukcesu zespołu tworzącego oprogramowanie. Kierownik projektu zapewnia, że przepływy pracy są efektywne i że wszyscy trzymają się ustalonego terminu i standardów. Może być również liderem zespołu. Kierownik projektu prowadzi również zespół programistów w realizacji wszelkich dodatkowych potrzeb, jeśli takie istnieją.

Architekt oprogramowania



Architekt oprogramowania ustala standardy kodowania, wraz z platformami i narzędziami, opierając je na kryteriach niefunkcjonalnych. Architekt oprogramowania jest odpowiedzialny za badanie kodu, gwarantując kaliber projektu, unikając nadmiernych komplikacji i podkreślając jasność. Bezbłędny architekt oprogramowania posiada wiedzę z zakresu kodowania, zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii, jasnej komunikacji i nadzoru finansowego. Architekt oprogramowania musi oferować pomoc techniczną i być zaznajomiony ze specyfikacjami od powstania projektu poprzez jego wydanie, rozwój i zakończenie ulepszeń. Inne role również niezbędne w zespole rozwoju oprogramowania to programiści oceny jakości, projektanci UI/UX i analitycy biznesowi.

Tradycyjny zespół programistów vs. zespół programistów bez kodu



Programowanie bardzo się zmieniło od czasu, kiedy się zaczęło. W przeciwieństwie do tego, jak zwykle podchodzi się do kodowania, obecnie możliwe jest tworzenie całych aplikacji bez intensywnego i konwencjonalnego kodowania. To właśnie tutaj pojawia się podejście no-code. Jak sama nazwa wskazuje, no-code development to tworzenie oprogramowania bez kodowania. Wiele platform no-code pozwala na tworzenie działających aplikacji bez pisania jednej linii kodu.

AppMaster to platforma bez kodu, która pozwala na tworzenie kodu źródłowego od podstaw. Platforma może wykonać ten sam proces oprogramowania co cały zespół, ale szybciej i przy mniejszych wydatkach. Jest to wykonalne dzięki zdolności platformy do dynamicznego wytwarzania kodu źródłowego. Ostateczny kod źródłowy będzie należał wyłącznie do użytkownika, więc nie ma żadnych problemów z prawami.

W przypadku tradycyjnego rozwoju, musisz mieć co najmniej jedną osobę na każdy stos (backend, frontend, rozwój mobilny); oczywiście, full-stack developer może sobie poradzić, ale nie jest to odpowiednie dla wszystkich projektów. Duże projekty często preferują wysoko wyspecjalizowanych programistów. Oprócz zwykłych programistów wymagane są również kierownicy zespołów. Duży rozmiar zespołu narzuca trudności w postaci spadku prędkości i konieczności dodatkowych spotkań i komunikacji.

W podejściu no-code nie potrzeba dużego zespołu, często jedna osoba może zająć się projektem i stworzy architekturę aplikacji. Jeśli mówimy o AppMasterze, wystarczy jeden architekt, programista lub kierownik projektu. Podczas pracy z AppMasterem wymagana jest minimalna wiedza techniczna. Specjalista musi rozumieć podstawy baz danych, API, jak działają endpointy i do czego służą. Mając taki zasób wiedzy, specjalista z pomocą AppMaster, nie znając programowania w kilku językach, może samodzielnie stworzyć projekt z backendem, frontendem i aplikacjami mobilnymi na IOS i Android.

Wniosek



Jakość członków Twojego zespołu programistów i programistów może być przyczyną Twojego sukcesu lub upadku. Firmy muszą być ostrożne przy wyborze kandydatów do swoich zespołów programistycznych. Błędy lub nieostrożność w procesie zatrudniania mogą spowodować wiele problemów w dół pasa.

Ważne jest również, aby zapewnić, że członkowie zespołu rozwoju oprogramowania są dobrze dopasowane do celów firmy. Pomogłoby to, gdybyś spróbował dać im zachęcającą przestrzeń do pracy, jak również. Powinieneś zapytać, czy mają wszystko, czego potrzebują podczas każdego przeglądu sprintu. Z dobrym zespołem programistów i dobrym środowiskiem pracy jesteś już na dobrej drodze do sukcesu.