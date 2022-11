Quelle que soit la qualité de votre idée, elle ne peut être couronnée de succès sans une mise en œuvre adéquate. Il y a plusieurs aspects à prendre en compte dans un projet logiciel, de l'idéation au déploiement. Mais tous ces aspects tournent autour d'une seule chose : l'équipe de développement. L'équipe de développement est chargée de créer et de maintenir votre logiciel, et toute entreprise a besoin d'une bonne équipe de développement pour réussir.

Vous ne pouvez pas créer immédiatement une équipe de développement de logiciels parfaite. Vous devez prendre en compte et décider de nombreux éléments avant de commencer à constituer une équipe de développeurs de logiciels. Il s'agit notamment de la fonctionnalité que vous souhaitez obtenir, de la pile technologique que vous souhaitez utiliser, de votre budget, etc. Examinons en détail les équipes de développement et les différents développeurs de logiciels qui les composent.

Rôles de l'équipe de développement : Aperçu



Une structure appelée Scrum est utilisée pour créer, déployer et maintenir des systèmes complexes. Une équipe Scrum sert de cadre à la résolution de problèmes adaptatifs complexes. Elle peut produire simultanément des biens au meilleur potentiel avec succès et originalité. L'équipe scrum est une méthodologie de gestion de projet utilisée principalement dans la méthodologie agile qui est graduelle et continue. L'équipe scrum dispose de logiciels fonctionnels, d'une capacité d'adaptation aux changements et aux nouvelles circonstances commerciales, et de tendances croissantes en matière de collaboration et de communication.

Une équipe de développement de logiciels est un groupe d'individus qui collaborent pour atteindre un objectif commun. Ils visent à créer des logiciels adaptés à un public cible par le biais d'une coopération et d'une procédure efficace. Les membres de l'équipe de développement sont constitués de personnel interne, d'un groupe d'entrepreneurs indépendants, ou des deux. Ils peuvent atteindre les objectifs de l'entreprise s'ils coopèrent avec les besoins et les contraintes établis.

L'équipe de développement peut utiliser n'importe quel cadre du SDLC - cycle de vie du développement logiciel - choisi par l'entreprise. Il peut s'agir de modèles tels que le modèle en cascade, la méthodologie agile, le modèle en V, etc. Plusieurs rôles dans l'équipe de développement sont cruciaux, comme le chef de projet, le chef d'équipe, le maître de mêlée, le propriétaire du produit, l'architecte logiciel, etc.

Types d'équipes de développement



Il existe trois méthodes principales pour créer une équipe de développement Scrum. Il s'agit des approches généraliste, spécialisée et hybride. Le type d'équipe de développement que vous mettez en place doit dépendre de vos besoins, des options disponibles et des spécifications. N'oubliez pas que la réussite de votre projet repose sur la création d'une structure claire. En connaissant les avantages et les inconvénients de chacune d'entre elles, vous pourrez décider laquelle conviendra le mieux à votre entreprise et à votre idée.

Équipes de développement généralistes



Les équipes de développement de logiciels généralistes sont composées d'experts possédant diverses compétences et connaissances. Elles peuvent gérer avec succès des solutions de bout en bout aux différents problèmes qui peuvent se présenter, car elles maîtrisent toutes les professions. L'inconvénient est qu'elles ont du mal à gérer les tâches nécessitant moins de compétences.

L'interaction directe et le travail en équipe peuvent se traduire par une bonne productivité. Dans une telle équipe de développement de logiciels, un ingénieur en flottement pourrait être compétent en SQL pour la manipulation des bases de données. Ou un chef de projet qui connaît l'interface utilisateur et l'interface utilisateur peut aider dans des domaines autres que la gestion.

Équipes de développement spécialisées



Dans une équipe Scrum spécialisée, chaque membre du groupe sera un expert avec certaines compétences, comme un langage informatique ou un outil particulier. Par exemple, vous pourriez ne vouloir travailler qu'avec des personnes expertes en Vue.js ou en Python. L'équipe de développement logiciel peut créer votre application avec succès et efficacité car elle possède les compétences, les connaissances et l'expérience nécessaires.

Cependant, comme ils ont tous les mêmes connaissances, il peut être difficile d'aborder des problèmes qui ne relèvent pas de leur domaine de compétence. Pour terminer une partie du produit, vous pouvez créer des équipes de développement de logiciels avec leur système et leur structure.

Équipes de développement hybrides



Si vous voulez certaines compétences de l'approche généraliste et d'autres de l'approche spécialisée, vous pouvez les combiner. Les spécialistes et les généralistes peuvent être combinés pour obtenir les meilleurs résultats. Les généralistes peuvent alors aborder les solutions dans leurs domaines d'expertise. Dans le même temps, les spécialistes peuvent se concentrer sur les domaines fonctionnels qui relèvent de leur champ de connaissances.

Il existe à la fois des personnes qui se concentrent sur un projet dans son ensemble et d'autres qui peuvent se concentrer sur un domaine plus restreint si nécessaire. Une équipe de ce type aura de nombreux objectifs, et si votre entreprise dispose des ressources nécessaires, vous pouvez créer une équipe hybride. Une équipe scrum hybride possède des compétences qui peuvent vous aider davantage tout en traitant des questions compliquées.

Équipe de développement logiciel : quelle est la taille idéale ?



Une équipe de développement n'a pas de taille fixe. Cela dépend de l'équipe et de ses objectifs commerciaux. Une équipe de développement de logiciels doit de préférence être à la fois assez grande pour terminer un nombre important de tâches dans un temps donné et assez petite pour maintenir sa méthodologie agile. Une équipe de développement de logiciels de taille adéquate peut produire les meilleurs projets.

Le nombre d'interactions sera plus faible si l'équipe de développement de logiciels compte moins de trois personnes, ce qui entraînera inévitablement une baisse d'efficacité. Les très petites équipes de développement de logiciels peuvent fréquemment se heurter à des limites de compétences.

Mais en même temps, le fait d'avoir une énorme équipe de développement est également préjudiciable. Des problèmes de communication peuvent survenir si l'équipe de développement compte plus de neuf personnes. En outre, les équipes de développement extrêmement grandes créent une complexité inutile. Ces chiffres excluent généralement des rôles essentiels tels que le chef d'équipe et le chef de projet.

Rôles de l'équipe de développement logiciel



Certains des rôles les plus importants dans une équipe de développement Scrum sont les suivants :

Propriétaire du produit



Le propriétaire du produit dans une équipe de développement de logiciels a une connaissance approfondie du produit et des utilisateurs. Il connaît le point de vue et les exigences du client et travaille à la réalisation des objectifs et des spécifications du service ou du produit fini. Le scrum master et le Product Owner peuvent avoir des fonctions similaires. Étant donné que les jugements d'un propriétaire de produit doivent s'appuyer sur une analyse commerciale établie et sur l'observation des tendances du secteur, ils doivent également faire preuve d'adaptabilité, d'innovation, de méticulosité et d'esprit critique. Ils doivent également mettre en place des revues de sprint chaque fois que cela est nécessaire.

Développeur



Le développeur construit le produit et doit être compétent dans la pile technologique dont vous avez besoin. Il est également connu sous le nom d'ingénieur produit. Ils appliquent leur expertise technique à la création de logiciels. Ils exécutent les fonctions requises par le propriétaire du produit. En outre, ils créent des mises à jour et des améliorations pour les systèmes actuels. Ils travaillent également à la création d'une documentation précise du programme pour une utilisation future.

Chef de produit



Le chef de projet sera le principal point de contact du propriétaire du produit. En plus d'aider le client, cette personne est chargée de la gestion quotidienne de l'équipe. Il détermine également les objectifs et les indicateurs de réussite de l'équipe de développement du logiciel. Un chef de projet s'assure que les flux de travail sont efficaces et que tout le monde respecte le délai et les normes qui ont été établis. Il peut également être le chef d'équipe. Le chef de projet guide également l'équipe de développement de logiciels pour répondre à tout besoin supplémentaire, le cas échéant.

Architecte logiciel



L'architecte logiciel établit les normes de codage, ainsi que les plateformes et les outils, et les fonde sur des critères non fonctionnels. L'architecte logiciel est chargé d'examiner le code, de garantir la qualité de la conception, d'éviter les complications excessives et de mettre l'accent sur la clarté. Un architecte logiciel irréprochable possède des connaissances en codage, en gestion des ressources humaines, en psychologie, en communication claire et en supervision financière. Un architecte logiciel doit offrir une assistance technique et connaître les spécifications depuis le début du projet jusqu'à son lancement, son développement et l'achèvement des améliorations. D'autres rôles sont également nécessaires au sein d'une équipe de développement de logiciels : développeurs de logiciels d'évaluation de la qualité, concepteurs UI/UX et analystes commerciaux.

Équipe de développement traditionnelle et équipe de développement sans code



La programmation a beaucoup changé depuis ses débuts. Contrairement à la façon dont le codage est habituellement abordé, il est désormais possible de créer des applications entières sans codage intensif et conventionnel. C'est là qu'intervient l'approche no-code. Comme son nom l'indique, le développement no-code consiste à créer des logiciels sans codage. De nombreuses plateformes no-code vous permettent de créer des applications fonctionnelles sans écrire une seule ligne de code.

AppMaster est une plateforme no-code qui vous permet de créer le code source à partir de zéro. La plateforme peut réaliser le même processus logiciel qu'une équipe entière, mais plus rapidement et avec moins de dépenses. Ceci est rendu possible par la capacité de la plateforme à produire le code source de manière dynamique. Le code source final appartient exclusivement à l'utilisateur, il n'y a donc pas de problème de droits non plus.

Avec le développement traditionnel, vous devez avoir au moins une personne par pile (backend, frontend, développement mobile) ; bien sûr, un développeur full-stack peut s'en charger, mais cela ne convient pas à tous les projets. Les grands projets préfèrent souvent des développeurs de logiciels hautement spécialisés. En plus des développeurs de logiciels ordinaires, des chefs d'équipe sont également nécessaires. La taille importante de l'équipe impose des difficultés sous la forme d'une diminution de la vitesse et de la nécessité de réunions et de communications supplémentaires.

Dans l'approche no-code, vous n'avez pas besoin d'une grande équipe ; souvent, une seule personne peut gérer votre projet et créer l 'architecture de l'application. Si nous parlons d'AppMaster, un architecte, un développeur ou un chef de projet sera suffisant. Lorsque vous travaillez avec AppMaster, des connaissances techniques minimales sont requises. Le spécialiste doit comprendre les bases des bases de données, l'API, le fonctionnement des points de terminaison et leur utilité. Avec un tel stock de connaissances, un spécialiste avec l'aide d'AppMaster, ne sachant pas comment programmer dans plusieurs langues, peut créer de façon indépendante un projet avec un backend, un frontend, et des applications mobiles pour IOS et Android.

Conclusion



La qualité des membres de votre équipe de développement et des développeurs de logiciels peut être la raison de votre succès ou de votre échec. Les entreprises doivent être prudentes lorsqu'elles sélectionnent des candidats pour leurs équipes de développement. Les erreurs ou le manque de soin dans le processus d'embauche peuvent causer de nombreux problèmes à votre projet.

Il est également important de s'assurer que les membres de votre équipe de développement de logiciels sont bien adaptés aux objectifs de votre entreprise. Il serait utile que vous essayiez de leur offrir un espace de travail encourageant. Vous devriez demander s'ils ont tout ce dont ils ont besoin à chaque revue de sprint. Avec une bonne équipe de développement de logiciels et un bon environnement de travail, vous êtes déjà sur la bonne voie du succès.