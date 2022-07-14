Projeleri yönetmek için en iyi yaklaşımlardan biri Çevik proje yönetimidir. Bu, çalışmaya bağlı olan metodolojilerdeki esneklik ve evrimsel faktörlerden kaynaklanmaktadır. Çevik yöntemler 2001'de başladı. Fikir, geliştirmede Çevik metodolojileri uygulamaktı. Bu plan yazılım geliştirme içindi. Zaman geçtikçe, çevik yönetimin uygulanması ve uyarlanması sorunsuz hale geldi.

Çevik metodolojilerin ardındaki tüm fikri özetlemek gerekirse. Zamanla artma eğiliminde olan yinelemeli bir yaklaşım olduğunu söyleyebiliriz. Çevik yöntemler, proje yöneticilerinin ekiplerinin görevlerini ve iş düzenlemelerini aynı hizada tutmasını kolaylaştırır. Herhangi bir çevik proje yönetimi fikrinin tamamı, sürekli ve esnek iyileştirmeye dayanmaktadır.

Çevik Metodoloji Nedir: Temel Faydalar ve Avantajlar

2018'de toplanan veriler, birçok projenin çevik metodolojileri kullandığını gösterdi. Belki de işletme, diğer kuruluşlardan %28 daha başarılı olmak için etkili bir yöntem uygulamıştır. Ayrıca, kuruluşun yaklaşık %71'inin artık çeşitli beklentilerde metodolojileri kullandığı belirtilmektedir.

Peki çevik tam olarak nasıl bu kadar başarılı oldu ve proje yöneticileri neden teknolojinin yalnızca bu yönüne güveniyor? Bu kesin bir yöntemle tanımlanabilir: Agile ile elde ettiğiniz kontrol önemlidir. Etkili bir şekilde tüm yöneticilerin işini kolaylaştırıyorlar. Karar verme, yetki sahibi olma ve projeler üzerinde kontrol geliştirme söz konusu olduğunda, Agile sizin güvenilir seçiminizdir. Ancak, Çevik proje yöneticileri, müşterinin beklediği değerle ilgili kaliteyi sunmaya geldiğinde bunu kayıt altında tutarlar. Bu makale, çevik proje yöneticilerini neden seçmeniz gerektiğinin ana yönlerini ve nedenlerini ele almaktadır:

Üstün kaliteli ürün



Çevik metodolojiler, projeler geliştirmek için güvenilir bir yaklaşımı test etmeyi düşünür; bu, Agile'ın nihai sonuçla ilgili olarak projenin hangi değeri kapsadığını anladığı anlamına gelir. Geliştirme prosedürü boyunca, dahil olmaya devam eden bir müşteriyle ilişkilendirileceksiniz. Bu müşterinin işlevi, Çevik'in yinelemeli bir süreç olduğunu bildiğimiz için, piyasa gerçekleri nedeniyle meydana gelen tüm değişiklikleri kontrol altında tutmaktır. Kendini yönetebilen ekip üyelerinden oluşur.

Müşteri memnuniyeti



Çevik metodolojilerin denetimi altındaki tüm projelerin müşteriye karar verme gücü vermesi sağlanır. Yöntemleri kullanırsanız, müşterilere yalnızca planlama aşamasına dahil olmaları için yer vermiş olursunuz. Belki karar verme sürecini etkilemezlerse, esnekliği ve çevikliğin hizmetlere uyum sağlama şeklini etkiler.

Metodoloji ile müşterileri sizinle birlikte döngüde tutmayı başardığınızı varsayalım. Kaliteli bir ürün için verimlilik oranında bir artış yaşayacaksınız. Bununla birlikte, müşterinize değer katan daha iyi geri bildirimler sağlayabileceğinizi de hissedeceksiniz. Çevik metodolojilerin getirdiği diğer bazı faydalar, piyasa süresindeki büyük azalmadır. Bu sonuçta her ürünün sahibinin bir ürünün büyük harf kullanımını uygun bir şekilde sürdürmesini sağlar.

Daha iyi kontrol



Ekip üyeleri ve yönetimi söz konusu olduğunda, Çevik metodolojiler proje boyunca şeffaflık ve verimli geri bildirim sağlar. Bu nedenle, nihai kontrol yetkisi ve tüm projenin her yönünü izleme yeteneği, güvenilir bir metodoloji ile daha kolaydır. Ayrıca kalitenin emin ellerde olması, paydaşların güvenine yol açmaktadır.

Geliştirilmiş proje öngörülebilirliği



Metodolojiler için çevik bir kez kullandığınızda, artan görünürlük yaşayacaksınız. Bu, gelecekteki riskleri tahmin etmenizi ve uzun vadeli kaliteli üründe etkili olan azaltma planları yapmanızı garanti eder. Bu sadece bir yönetici olmakla kalmayacak, aynı zamanda proje yöneticilerinin sorunsuz çalışmasını sağlamak için uzun vadeli tahminleri belirleyebilecek ve karar verme stratejileri geliştirebileceksiniz. Örneğin, Scrum süreci, projeyi daha görünür kılmak için sprint biriktirme listelerini ve iş bitim çizelgelerini kullanır ve yöneticilerin performansı tahmin etmesine ve uygun planlar yapmasına olanak tanır.

Azaltılmış riskler



Teori, metodolojinizi kullanmanın, başarısızlık oranını büyük bir marjla azaltmanıza yardımcı olacağını öne sürüyor. Göle böylesine büyük bir riskle bakabilmek ve böyle bir temelde kararlar alabilmek, neredeyse her durumda başarılı olabilir. Rol, küçük sprintlerdeki görevleri tamamlamaya odaklanır. Bu, nihai olarak, kaliteli ürünü garanti ederek sürekli teslimat ve kesintisiz performans sağlar.

Artan esneklik



Çevik proje yönetimini ekipler halinde uyguladığınızda, bir iyileştirme ve benzersiz bir esnekliğe ulaşıldığını göreceksiniz. Ayrıca, ekip üyelerinin birlikte çalıştığını ve sürekli geri bildirim desteğiyle birlikte küçük patlamalar gerçekleştirildiğini göreceksiniz. Tüm ürün sahipleri projelere yeterince dahil olduklarını hissediyorlar. Projenin daha kısa sprintlere bölünmesi, çevikliğin yönetilebilir bir şekilde çalışmasını sağlar. Tüm ekipler, küçük muhasebe sorunlarının ortaya çıkmasıyla ilgili olarak aktif önlemler alabilir ve çözümler üretebilir.

Öngörülebilir Maliyetler ve Program



Agile'daki tüm Sprint tasarımlarının kendilerine göre sabit bir süresi olduğundan, maliyeti tahmin etmek daha kolaydır. Ancak iş, ekip üyeleri ve onların sabit programları ile sınırlıdır. Bu çabaları, her bir sprint için ayrılmış genel tahminle birleştirdiğinizde, genel çalışma ve maliyetinin verimli bir tahminiyle karşılaşacaksınız. Agile'ın size sağladığı bu metodolojileri ve faydaları kullanmak, müşterileriniz için tatmin edici sonuçlar elde etmenizi sağlayacaktır.

Sürekli gelişme



Kendinizi kaliteli bir ürün için tutarlı geri bildirimlerle uyumlu hale getirdiğinizde, işlerin işleyişinde önemli bir değişiklik göreceksiniz. Geri bildirimler, performansınızın genel olarak iyileştirilmesinde hayati bir rol oynar. Kendini yansıtma ve dahili olarak geliştirebilme, Çevik çerçeve tarafından belirlenen birçok ilkeden biridir.

Öz Yönetime izin verir



Çevik ekipler kendi kendilerini yönettiklerinden, başkalarının özerkliğine ve kararlarına güvenmeleri gerekecektir. Çevik, ekiplerin kararları üzerinde güç sahibi olmalarını sağlar. Bu, yönetimde sponsorlara müdahalenin artan bir şekilde korunmasına yol açar. Ekipler arasındaki son işlevsel yapı, kaliteli bir ürün yaratmak için ekip üyelerinin becerilerini geliştirmenize olanak tanır. Başkalarıyla birlikte çalışmak, bir bireyin yeteneklerini tamamen geliştirir. Ayrıca, performanslarıyla uyumlu olabilecek yeni roller öğrenirler. Agile'ın size sağladığı diğer avantajlar, esnek yapılara sahip kapalı bir ekip ortamıdır.

Daha alakalı metrikler



Yöneticiler, ekip üyeleri ve müşteriler için yararlı bir araç, Çevik çerçevedir. Ekiplerin kontrol dışı harcamalar ve kapsam kayması gibi tuzaklardan kaçınmasına yardımcı olur. Çevik, ekibin etkinliğini değerlendirmeye yardımcı olan teslim süresi, döngü süresi ve verim gibi önemli göstergeler üretir. Çevik ekipler, proje süresini ve maliyetini tahmin etmek ve proje performansını izlemek için geleneksel yaklaşımların kullandığından daha kesin ve ilgili metrikleri kullanır.

Neden Diğer Metodolojilere Karşı Onu Seçmelisiniz?

Çevik, trafik geliştirme söz konusu olduğunda en güçlü araçlardan biridir. Agile'ın size sağladığı avantajlar, geliştirme ekibi için önemli ölçüde etkilidir. Agile, proje ekiplerinin en tipik proje sorunlarının birçoğunu daha etkin bir şekilde yönetmesine olanak tanır. Maliyet, program öngörülebilirliği ve kapsam kaymasını içerebilir.

Nihai Karar:

Ürünlerin yaratılması da dahil olmak üzere herhangi bir şeyi planlamanın "küçük parçalar" yönteminin oldukça başarılı olduğu görülmüştür. Takımlar görevleri daha hızlı ve daha az engelle tamamlayabilir. Uygulama hızı sizin için belirleyici bir rol oynuyorsa projenizi uygulamak için hangi metodolojiyi seçerdiniz, Çevik metodolojiye ek olarak, kodsuz uygulamalar geliştirmeyi düşünmenizi öneririz.

Bu umut verici yön , zaman zaman süreci hızlandırmanıza izin verir. Ek bir bonus olarak, çok sayıda geliştirici kiralamak zorunda kalmayacağınız için kodsuz da bütçenizi koruyacaktır. Günümüzde, kodsuz platformlar yalnızca MVP'ler değil, aynı zamanda büyük, yüksek düzeyde yüklü kurumsal düzeyde sistemler de oluşturabilir. Örneğin, AppMaster platformu. Bu platform, web uygulamaları, mobil uygulamalar ve bir arka uç oluşturmanıza olanak tanır. Ve çoğu analogun aksine, AppMaster size kaynak kodunu verir.

Sıkça Sorulan Sorular:



Agile'ın faydaları nelerdir?



Çevik'in başlıca avantajları ve önde gelen işletmelerin neden projelerini yönetmek için kullanmayı tercih ettikleri aşağıda açıklanmıştır:

Üstün kalibreli ürünler



Müşteri memnuniyeti



Geliştirilmiş komut



Projenin daha fazla öngörülebilirliği



Azaltılmış tehlikeler



Daha fazla uyarlanabilirlik



Sürekli gelişme



Artan takım ruhu



Agile'ın en önemli faydası nedir?



Çevik metodoloji ile elde edebileceğiniz en iyi şeylerden biri, sistem genelinde meydana gelen sorunları tespit etme yeteneğidir. Etkili ve ileriye dönük olarak temel çözümleri oluşturabileceksiniz.

Çevik Testin avantajları nelerdir?



Çevik Metodolojilerin En Büyük Beş Avantajı:

Test süreci, test uzmanlarını hemen içerir



Çevik test ile erken test mümkündür



Çevik proje yönetimi maliyetleri düşürür ve zamandan tasarruf sağlar



Metodolojilerin artık test senaryoları geliştirmek ve yürütmek için fazladan zamanı var



Kusurlar çok daha ucuzdur



Çevik geliştirmede önemli olan nedir?



Çevik çerçeve, teslim süresinde önemli bir iyileşmeye yol açar. Sistemlerin etrafındaki darboğazları tanımlayabilmeniz gerekir. Bu şekilde, çevik proje yönetimi yardımıyla doğru formlara yol açan veriye dayalı kararlar verebilirsiniz.

Agile'da en önemli şey nedir?



Çevik bir çerçevede gereken emek miktarını en aza indirmek için işleri basitleştirme sanatı çok önemlidir. Amaç, gerekli işi yeterli iş ile bitirmektir.