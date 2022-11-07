Scrum, farklı bireylerin veya ekiplerin belirli bir proje üzerinde işbirliği yapması için Agile bir ürün geliştirme mekanizması sağlar. Scrum ilkeleri farklı bağlamlarda kullanılabilse de, bu metodoloji çalışmalarının birincil alanı yazılım geliştirmedir. Scrum'ın organizasyon için faydalarını ve tüm süreci yönlendiren temel scrum çerçevesini keşfedelim.

Scrum nedir?

Scrum projesi, ürün üretimi, özellikle yazılım geliştirme için Agile bir çerçevedir. Net talimatlara, agresif teslim tarihlerine ve nihai ürünün tamamlanması için sürece sürekli geri bildirim eklenmesine odaklanır.

Maksimum geri bildirimi kapsayan, iyi tanımlanmış bir hedefe yönelik hızlı, esnek, uyarlanabilir ve etkili bir süreçtir, böylece tüm süreç yolunda kalır. Aynı zamanda, geliştirme ekibinin fikirleri daha kolay bir şekilde gözden geçirmesine ve gözden geçirmesine yardımcı olmak için ürün biriktirme listesini de içerir. Scrum sürecinde, kesin faaliyetler önceden tanımlanmış süre içinde tamamlanmalıdır. Bu dönemler sprintler olarak bilinir ve scrum metodolojisinin önemli bir parçasıdır.

Scrum kısa bir tarihi

Scrum projesinin tarihi sadece birkaç on yıllıktır. 1986 yılında başlayan Harvard Business Review (HBR), Honda ve Canon gibi şirketlerin ürün geliştirme için izledikleri mekanizmayı açıklayan “ Yeni Ürün Geliştirme Oyunu ” başlıklı bir makale yayınladı.

Bu makalede tartışılan konulardan hareketle Scrum metodolojisinde kullanılan birçok kavram geliştirilmiştir. Jeff Sutherland, 1993 yılında yazılım geliştirme süreci için mevcut Scrum çerçevesini oluşturdu. O zamandan beri, farklı endüstriler bu süreci takım çevikliği ve müşteri odaklı bir ürün yaratmak için benimsedi.

Scrum eserleri

Scrum artefaktları, sürecin farklı aşamalarının nasıl yürütüleceğine ilişkin ayrıntıları sağlar. Tüm süreci daha yönetilebilir hale getirmek için bir araç gibi çalışır. Scrum eserleri, yazılım geliştirmede şeffaflığı değerlendirmek, uyarlamak ve sürdürmek için bir referans noktasıdır. Scrum ekibi, belirli proje için yapıtları tanımlar. Genellikle, performansa ilişkin içgörüler sağlayan herhangi bir projede üç ana scrum eseri uygulanabilir.

Bunlar şunları içerir:

Ürün İş Listesi

Ürün biriktirme listesi, mevcut üründe yapılması gereken değişikliklerden oluşur. Özellikle yazılım geliştirme, hata düzeltmeleri, özellik eklemeleri, hız iyileştirme ve son ürünü iyileştirmek için tamamlanması gereken diğer gerekli görevler için. Sürece dahil edilen sürekli yükseltmeler nedeniyle her zaman Canlı ve gelişen kalır. Ürün biriktirme listesi kaynağı, rakiplerin analizi ve genel iş ortamının yanı sıra, genellikle kullanıcıların girdileri veya test aşamasında toplanan bilgilerdir.

Sprint İş Listesi

Sprint biriktirme listesine, ürün biriktirme listelerinden gelen bilgilerin veya görevlerin, sprint olarak adlandırılan belirli bir zaman çerçevesi içinde karşılanmak üzere seçildiği, scrum yapılarının bir sonraki aşaması olarak başvurabilirsiniz. Sprint biriktirme listesi tamamlandığında, bir sonraki iyileştirme döngüsü için çıktılar belirlenir; kesinleşmiş hedeflere herhangi bir ekleme yapılmaz. Ancak, bu belirlenen çıktıları elde etmek için gereken faaliyetler, yazılım geliştirmede fiili çalışma başladığında bir dereceye kadar değişebilir.

Ürün Artışı

Bu, sprint'in sonunu işaret eden Scrum eserlerinden biridir ve önceki aşamalarda bitmiş set tanımına bağlı olarak çıktıların vurgulandığı yer. Potansiyel olarak makul ürün artışı scrum artefaktı, küçük hataları düzeltmek yerine gerçek zamanlı iyileştirmeyi göstermelidir. Her sprint sonunda, listede en az bir artış olmalıdır.

Scrum metodolojisi ve süreci

Scrum metodolojisi, çevik bir yazılım geliştirme sürecinde yer alan faaliyetleri daha küçük ve geçici aşamalara, yani sprintlere bölen çevik sürecin bir evrimidir. Sürecin kesin bir başlangıç noktası ve projenin teslim edilebilirliğini sağlayan net bir dizi hedefi vardır. Ancak, sürekli öğrenme ve evrim için yer vardır. Scrum ekibinin başlangıçta farkında olmadığı şeyler, genellikle proje boyunca ilerlerken sonunda öğrenirler.

Scrum ilkelerinin faydaları

Aşağıda, scrum metodolojisinin ana faydaları ve Scrum ekibinin çalıştığı mekanizma yer almaktadır:

Takım çalışması

Scrum ilkelerini kullanırken daha iyi ekip çalışması bekleyebilirsiniz. Bunun nedeni, yazılım geliştirme görevinin yürütülmesi için oluşturulmuş basit bir süreçle görevlerin açıklamasının şeffaf olmasıdır. Ayrıca, bu mekanizmayı benimseyerek yazılım geliştirme ekipleri veya bireysel üyeler arasındaki iletişim için net bir çizgi çizilir.

Esnek yaklaşım

Scrum, proje üzerinde çalışan geliştiricilerin ve yazılım geliştirme ekiplerinin kavram tanımlarını geliştirme aşamalarına göre değiştirmelerini gerektirir. Ayrıca, ürün biriktirme listesi, scrum ekiplerinin görevleri sprint aşamasına eklenmeden önce önceliklendirmesine olanak tanır. Bu nedenle, görevler sprint aşamasına eklenmeyene kadar esnektirler.

Riskte azalma

Scrum metodolojisini benimsemek, bir süreçteki riski önemli ölçüde azaltır. Yazılım geliştirme sürecinde önceden tanımlanmış çıktılara sahip belirli son tarihler vardır. Dolayısıyla pistten çıkma veya hedeflerden uzaklaşma şansı sınırlıdır.

Sürekli geri bildirimin dahil edilmesi

Tüm geliştirme süreci, yeni geri bildirimlerin dahil edildiği daha küçük sprintlere bölündüğünden, kaliteli sonuçların sunulmasını ve daha az yeniden çalışmayı sağlar.

Daha yüksek ROI

Scrum çerçevesi ile oluşturulan projelerde beklenecek yatırım getirisi daha yüksektir çünkü geri bildirimin dahil edilmesi, scrum ekiplerinin neyin talep edildiğini anlamalarını sağlar. Ayrıca daha düşük maliyetlere yol açan bu çerçeve sayesinde daha az hata yapılmaktadır. Bunların tümü daha yüksek ROI yansır.

Scrum törenleri veya etkinlikleri

Bir geliştirme ekibinin gerçekleştirmesi beklenen ardışık veya tekrarlayan görevler törenler veya olaylar olarak bilinir. Bu törenler scrum çerçevesi için gerekli olsa da, bunları proje ihtiyaçlarınıza ve geliştirme ekibi gereksinimlerinize göre ayarlayabilirsiniz. Tüm yazılım geliştirme ekipleri törenleri her sprintte takip etmez.

İşte birkaç hayati saldırı seremonisi; Bu etkinliklerin gelecekteki sprintlerin bir parçası olup olmayacağına karar vermeden önce birkaç sprint için onların bir parçası olabilirsiniz.

Sprint İş Listesi Bakımı

Scrum sıklıkla göz önünde bulundurulan kritik bir olay, ürün sahibinin sprint biriktirme listesini sürdürmesi ve tüm paydaşlar tarafından kabul edilen önerilerle ilerlemek veya belirlenen genel yazılım geliştirme hedefleriyle uyumlu olmasıdır. Bu amaçla ayarlanan toplantı, sprint biriktirme listesi toplantısıdır.

Sprint Planlama Toplantısı

Sprint planlama toplantısı, scrum ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir başka ana etkinliktir. Bu süreçte sprint detayları planlanır. Genellikle scrum master'ın sorumluluğundadır, sprint toplantıları her ekip üyesine görevler atar ve herhangi bir karışıklığı netleştirir.

Günlük Scrum veya Stand-up'lar

Bu toplantıları tercih edebilir veya etmeyebilirsiniz. Ancak bu etkinlik, sprint planlamasına dayalı olarak önümüzdeki 24 saat için eylem planını netleştirmek için tasarlanmıştır. Bu toplantılar hızlıdır ve genellikle sabahları belirli soruları yanıtlamak ve yazılım geliştirme sorgularıyla ilgili günlük görevleri açıklamak için yapılır.

Sprint İncelemesi

Sprint tamamlandıktan sonra, geliştirme ekibi üyeleri sprint'i ve bu sırada gerçekleştirilen faaliyetleri değerlendirir. Basitçe söylemek gerekirse, bir sprint incelemesi yapılır. Bu etkinliğin amacı, parçanın serbest bırakılıp bırakılmayacağına ve sprint planlamasına uygun olup olmadığına karar vermektir. Tüm üyeler önerilerde bulunabilir, ancak karar verme yetkisi proje sahibine aittir.

Sprint Retrospektif

Bu olay, teknikler, roller ve ilişkiler dahil olmak üzere, işe yarayan ve yaramayan şeyler de dahil olmak üzere sprintin genel bir görünümünü sunar. Scrum metodolojisinde sprint retrospektifinin amacı, takım ruhunu geliştirebilecek ve daha iyi proje sonuçları elde edilmesine yardımcı olabilecek daha iyi bir işbirliği ortamı yaratmaktır. Ürün sahibi ve scrum master, süreç boyunca önemli bir rol oynar.

Scrum başarısı için üç temel rol

Üç önemli rol tüm süreci yürütür: scrum master, ürün sahibi ve ekip.

Resim Kaynağı: scrum.org / Yazar Jasper Alblas

Scrum Ustası

Scrum master, hedefleri tanımlamaktan ve Scrum güncel tutmaktan sorumludur. Takımlarına yönelik bir koç veya rehber olarak çalışırlar. Diğer bir rol sorumluluğu, tüm ekibin işleri yönetmesine yardımcı olmak ve projeyi sprint planlamasından sonuna kadar sorunsuz tutmaktır. Ayrıca, amacın gerçekleştirilmesi ve yüksek ruhun korunması için gerekli kaynakları düzenler.

Ürün sahibi

Ürün sahibi yürütme kısmını ele alır. Bu rol aynı zamanda proje üzerinde çalışan paydaşların temsilcisidir ve daha iyi sonuçlar için ürün birikimine öncelik vermekten ve yatırım getirisini en üst düzeye çıkarmaktan sorumludur. Bir ürün sahibi olarak birey, iş faaliyetlerinde uzman olmalı ve ulaşılacak hedefler konusunda net olmalıdır.

Scrum Takımları

Scrum ekibi bu modelde yürütme odak noktasıdır. Talimatları uygulayan ve sonuç üretenler onlar. Scrum ekibi genellikle 5-7 kişilik bir grup halinde çalışır. İdeal olarak, scrum ekibi birlikte konumlandırılmalı ve iyi bağlantılı olmalıdır.

Bu kadar küçük bir ekip içinde, çeşitli yeteneklere sahip insanlar scrum projesinin bir parçasıdır. Darboğazları azaltmak için birbirlerini eğitmeye yardımcı olurlar. Kolektif sorumluluk ve bireysel esneklik, scrum ekibini farklı kılar.

Scrum, Kanban ve Agile

Scrum, Kanban ve Agile genellikle birbirinin yerine kullanılabilen terimler olarak kullanılır. Ama gerçek bu değil. Scrum çerçevesi ve Kanban, çevik yazılım geliştirmeye dayanan ve süreçteki esnekliğin nihai hedefe ulaşmak için ana motivasyon olduğu Agile çerçevelerdir.

Her iki çerçeve de, yani Kanban ve Scrum, ana görevleri daha küçük faaliyetlere bölmeye ve en iyi sonuçları elde etmek için ekip üyelerini dahil etmeye inanır. Scrum için bu, sprint planlaması yoluyla yapılırken, Kanban giriş aşamasında buna yardımcı olur. Ancak Scrum daha küçük sprintler çevik çerçevenin bir parçasıdır. Ama Kanban böyle bir şey yok ve devam eden bir süreç.

Neden Scrum seçmelisiniz?

Projelerinizi yürütmek için Scrum metodolojisini düşünmek konusunda şüpheniz varsa, bunu seçmeniz için birkaç neden aşağıda belirtilmiştir. Scrum projesinin anlaşılması kolaydır. Bir kez anlaşıldığında, roller (scrum yöneticisi, ürün sahibi, geliştirme ekibi), eserler ve olaylar, scrum projesine kolayca uygulanabilir.

Ayrıca, her bir ekip üyesinin yapması gereken roller ve görevler nettir, bu da daha iyi işbirliği ve hedeflerin netliğini sağlar. Şeffaflık ve toplu sahiplik, Scrum süreci aracılığıyla elde edilebilecek faydalardır.

Ayrıca, sprintler net bir çıktısı olan küçük süreli aktivitelerdir. Tüm geliştirme ekibini çalışmaya devam etmek ve daha büyük hedefe ulaşmak için motive etmeye yardımcı olur. Bu avantajları elde etmeden önce bir başlangıç öğrenme eğrisi olduğunu unutmayın, ancak uzun vadeli faydalar, scrum sürecinde ustalaşmak için harcayacağınız zamandan çok daha önemlidir.

Özetliyor

Scrum İlkeleri, yazılım geliştirme süreçlerinde yardımcı olabilir. Genellikle geliştirme ekipleri, özelleştirilmiş bir scrum süreci oluşturmak için bir olanak sağlayan çevrimiçi uygulamalar bulur. AppMaster, geliştirme maliyeti ve bakım maliyetlerinin yanı sıra pazara sunma süresini önemli ölçüde azaltarak yazılım geliştirmeye yardımcı olabilecek böyle bir araçtır.