Bu makale, profesyonel düzeyde kod içermeyen platformumuz AppMaster.io'da API'lerle nasıl çalışacağınızı gösterecektir. Ama önce API ile ilgili bazı temel bilgileri size hatırlatalım.

Tanıtım

API, Uygulama Programlama Arayüzü anlamına gelir. Bunlar, istemci ve sunucunun birbirleriyle nasıl iletişim kurabileceğidir. İstemci ve sunucu, istekler ve yanıtlar gönderir ve API, bunlar arasında bir aracı görevi görür.

Bu istemci-sunucu etkileşimi basit, anlaşılır ve kullanışlı olmalıdır. Hem geliştiricilerin görevlerini (yeni bir hizmeti yeniden icat etmeye gerek yoktur) hem de kullanıcıları (bir hizmet tanıdık geliyorsa öğrenmesi daha kolaydır) basitleştirir. Birkaç API türü vardır:

Web hizmeti API'leri, XML-RPC ve JSON-RPC, SOAP;

WebSockets API'leri;

Kütüphane tabanlı API'ler, Java Script;

Sınıf tabanlı API'ler, C# API, Java.

Kodsuz AppMaster.io platformunda REST API stilini kullanıyoruz.

REST veya tüm Temsili Durum Aktarımı, istemci ve sunucu arasındaki etkileşimin (bilgi alışverişinin) mimari tarzıdır. REST API'sindeki hizmetler, HTTP protokolünü kullanarak iletişim kurar.

REST stilinin belirli avantajları vardır. REST'in ana avantajı mükemmel esnekliktir. REST, geliştiricilerin gereksinimleri kendi formatlarında uygulamalarına izin veren basit yönergelerden oluşur. REST, örneğin mobil cihazlarda hızlı yükleme için çok önemli olan yüksek performansa sahiptir. Bu nedenle Twitter ve Google gibi tüm büyük şirketler, ürünleri için uzun süredir REST API'yi uygulamıştır. REST API'nin çalışması ve başlıca avantajları hakkında daha fazla bilgiyi makalemizde okuyabilirsiniz.

Herhangi bir isteğin yapısı beş ana bileşen içerir: HTTP yöntemi, uç noktalar, başlıklar ve gövde, istek parametreleri.

REST API, bir kaynakla (bilgi) çalışmak için 4 temel HTTP yöntemini kullanır ve bunların her biri kaynakla ne yapılması gerektiğini açıklar:

POST — kaynak oluşturma;

GET — kaynak almak;

PUT — kaynak güncellemesi;

DELETE — bir kaynağı silme.

Kaynak, herhangi bir bilgidir (belge, resim, video, metin vb.). AppMaster.io kodsuz platformunda, bu bilgiler istemciye en yaygın olanı olan JSON dahil olmak üzere çeşitli biçimlerde iletilir.

Uç nokta, bir kaynağın İnternette nerede ve nasıl bulunacağını belirten ve bir URL (URL veya Tekdüzen Kaynak Konumu tam bir web adresidir) içeren bir URI — Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcısı (tekdüzen kaynak tanımlayıcı) içerir.

Başlıklar hem istemciye hem de sunucuya bilgi iletir. Başlıklar esas olarak kimlik doğrulama verileri sağlar: bir API anahtarı, sunucunun kurulu olduğu bilgisayarın adı veya IP adresi ve yanıt biçimi.

Gövde, sunucuya ek bilgiler iletmek için gereklidir: gövde verileri, örneğin eklemek veya değiştirmek istediğiniz verilerdir.

Platformumuzdaki uygulamanız için API belgeleri otomatik olarak oluşturulur ve arka ucunda OpenAPI (Swagger) formatında saklanır.

AppMaster.io'da nasıl API oluşturulacağını öğrenmek için nasıl çalıştığını tam olarak anlamanız gerekmez. Platformun araçlarını öğrenerek temel ilkeleri anlayacaksınız. Ayrıca API'nin orta kısmı AppMaster.io tarafından oluşturulmuştur. Ayarların çoğu varsayılan olarak veya modülleri bağlarken yapılır. ‌Örneğin, modülümüz posta için API'lerle entegrasyon için araçlar sağlar.

Uygulamanızı diğer uygulamalara veya harici kaynaklara entegre ederken (bağlarken) bazı API ayarlarında manuel olarak küçük değişiklikler yapmanız gerekecektir. Ardından, bunun nasıl yapılacağına bakacağız.

Kodsuz platform AppMaster.io kullanarak API oluşturma

Bu nedenle, API ayarlarını platformumuzun çeşitli yerlerinde bulabilirsiniz.

Kodsuz platform AppMaster.io'da bir API Uç Noktası nasıl oluşturulur?

Mevcut bir proje için hesabınıza giriş yapın.

Veri Modeli Tasarımcısı'na gidin. Data Model Designer'da, uç noktalar API'sini kullanarak işlemek istediğiniz verilere sahip modeller göreceksiniz. Her projede, başlangıçta, varsayılan olarak her zaman bir model vardır, Kullanıcı. Yeni bir projedeyseniz ve henüz modelleriniz yoksa, oluşturun.

Modelleriniz arasında bağlantılar atayın ve projeyi kaydedin.

Ekranın sol menüsündeki Uç Noktalar bölümüne gidin.

Burada, proje alanındaki her bir modele bağlı olarak tüm uç noktalarınızın ve kullanabilecekleri REST API yöntemlerinin bir listesini göreceksiniz. Gereksiz yöntemleri kaldıracak ve ayarlarını değiştireceksiniz (Dişli simgesi ve Geri Dönüşüm Kutusu simgesi).

Listede uygun bir uç nokta yoksa, Yeni Uç Nokta düğmesine tıklayarak ve uygun türü seçerek yeni bir tane oluşturabilirsiniz. Bitiş noktası ayarlarına sahip kalıcı bir pencere açılacaktır.

Kodsuz platform AppMaster.io'da Harici API nasıl oluşturulur

Sol menüden İş Mantığı bölümüne gidin.

Burada, Harici API İsteği sekmesinde bir harici API isteği oluşturabilirsiniz (bu seçenek beta sürümündedir).

Ayrıca yukarıda bahsettiğimiz gibi tüm dökümanlar otomatik olarak oluşturulmakta ve uygulamanızın arka ucunda OpenAPI (Swagger) formatında kaydedilmektedir.

Swagger, Postman gibi üçüncü taraf uygulamaları kullanmadan tüm uç noktaları yerinde test etme yeteneği ve belgelemedir.

Çözüm

Gördüğünüz gibi, kodsuz API ayarları oluşturmak ve değiştirmek çok basit ve minimum zaman alıyor. Henüz AppMaster.io'da bir hesabınız yoksa, bize katılın ve deneme sürümü için kaydolun .