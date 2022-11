Per quanto buona sia l'idea, non può avere successo senza una corretta implementazione. Ci sono diversi aspetti da curare in un progetto software, dall'ideazione alla distribuzione. Ma tutti questi aspetti ruotano intorno a una cosa: il team di sviluppo. Il team di sviluppo è responsabile della creazione e della manutenzione del software e qualsiasi azienda ha bisogno di un buon team di sviluppo per avere successo.

Non è possibile creare immediatamente un team di sviluppo software perfetto. Prima di iniziare a mettere insieme un team di sviluppatori di software, è necessario considerare e decidere molti aspetti. Ad esempio, le funzionalità che volete ottenere, lo stack tecnologico che volete utilizzare, il vostro budget e altro ancora. Diamo uno sguardo dettagliato ai team di sviluppo e ai vari sviluppatori software che li compongono.

Ruoli del team di sviluppo: Panoramica



Per creare, distribuire e mantenere sistemi complessi si utilizza una struttura chiamata Scrum. Un team Scrum serve come struttura per risolvere problemi complessi di adattamento. Possono produrre contemporaneamente beni con il miglior potenziale con successo e originalità. Il team scrum è una metodologia di gestione del progetto utilizzata soprattutto nella metodologia agile, che è graduale e continua. Il team scrum ha un software funzionale, adattabilità ai cambiamenti e alle nuove circostanze aziendali e tendenze collaborative e comunicative in aumento.

Un team di sviluppo software è un gruppo di individui che collaborano per raggiungere un obiettivo comune. Il loro scopo è creare un software su misura per un pubblico mirato attraverso la cooperazione e una procedura efficace. I membri del team di sviluppo sono costituiti da personale interno, da un gruppo di collaboratori indipendenti o da entrambi. Possono raggiungere gli obiettivi aziendali se cooperano con le esigenze e i vincoli stabiliti.

Il team di sviluppo può utilizzare qualsiasi struttura del ciclo di vita dello sviluppo del software (SDLC) scelta dall'azienda. Può includere modelli come quello a cascata, la metodologia agile, il modello V e altri ancora. Diversi ruoli nel team di sviluppo sono fondamentali, come il project manager, il team lead, lo scrum master, il product owner, l'architetto del software e altri ancora.

Tipi di team di sviluppo



Esistono tre metodi principali per creare un team di sviluppo scrum. Si tratta degli approcci generalista, specialista e ibrido. Il tipo di team di sviluppo da creare dipende dalle vostre esigenze, dalle opzioni disponibili e dalle specifiche. Tenete presente che il successo del progetto dipende dalla creazione di una struttura chiara. Conoscere i vantaggi e gli svantaggi di tutti i tipi di team vi permetterà di decidere quale si adatta meglio alla vostra azienda e alla vostra idea.

Team di sviluppo generalisti



I team di sviluppo software generalisti sono composti da esperti con diverse competenze e conoscenze. Sono in grado di gestire con successo le soluzioni end-to-end ai vari problemi che si possono sviluppare, poiché sono maestri in tutte le professioni. Lo svantaggio è che faticano a gestire compiti che richiedono meno competenze.

L'interazione diretta e il lavoro di squadra possono portare a una buona produttività. Un ingegnere flutter potrebbe essere esperto di SQL per la manipolazione di database in un team di sviluppo software di questo tipo. Oppure un project leader che conosce l'interfaccia utente e l'interfaccia utente può aiutare in aree diverse dalla gestione.

Team di sviluppo specializzati



In un team scrum specializzato, ogni membro del gruppo sarà un esperto con alcune competenze, come un particolare linguaggio o strumento informatico. Ad esempio, potreste voler lavorare solo con persone esperte di Vue.js o Python. Il team di sviluppo software può costruire la vostra applicazione con successo ed efficacia, poiché possiede le competenze, le conoscenze e l'esperienza necessarie.

Tuttavia, poiché tutti hanno le stesse conoscenze, può essere difficile affrontare problemi che non rientrano nella loro area di competenza. Per completare una parte del prodotto, è possibile creare team di sviluppo software con il loro sistema e la loro struttura.

Team di sviluppo ibridi



Se si desiderano alcune competenze dell'approccio generalista e altre di quello specialistico, è possibile combinarle. Gli specialisti e i generalisti possono essere combinati per ottenere i massimi risultati. I generalisti possono quindi occuparsi delle soluzioni nelle loro aree di competenza. Allo stesso tempo, gli specialisti possono concentrarsi su aree funzionali che rientrano nel loro dominio di conoscenza.

Sono disponibili sia persone che si concentrano su un progetto nella sua interezza sia persone che possono concentrarsi in modo più ristretto quando necessario. Un team di questo tipo avrà molti scopi e, se la vostra azienda ha la giusta quantità di risorse, potete creare un team ibrido. Un team scrum ibrido ha competenze che possono aiutarvi maggiormente nella gestione di problemi complicati.

Team di sviluppo software: qual è la dimensione ideale?



Un team di sviluppo non ha una dimensione predefinita. Dipende dal team e dai suoi obiettivi aziendali. Un team di sviluppo software deve essere preferibilmente abbastanza grande da portare a termine un numero significativo di attività in un determinato periodo di tempo e abbastanza piccolo da mantenere la metodologia agile. Un team di sviluppo software della giusta dimensione può produrre i progetti migliori.

Il numero di interazioni sarà inferiore se il team di sviluppo software è composto da meno di tre persone, il che porterà inevitabilmente a una minore efficienza. I team di sviluppo software molto piccoli possono spesso incorrere in limiti di competenze.

Ma allo stesso tempo, avere un team di sviluppo enorme è anche dannoso. Se il team di sviluppo è più grande di 9 persone, possono verificarsi problemi di comunicazione. Inoltre, i team di sviluppo estremamente grandi creano una complessità inutile. Questi numeri di solito escludono ruoli vitali come il team leader e il project manager.

Ruoli del team di sviluppo software



Alcuni dei ruoli più importanti in un team di sviluppo Scrum sono:

Proprietario del prodotto



Il Product Owner in un team di sviluppo software ha un'ampia conoscenza del prodotto e degli utenti. È consapevole del punto di vista e dei requisiti del cliente e lavora per realizzare gli obiettivi e le specifiche del servizio o del prodotto finito. Lo scrum master e il product owner possono avere compiti simili. Poiché le valutazioni di un Product Owner devono essere supportate da un'analisi aziendale consolidata e dall'osservazione delle tendenze del settore, deve anche essere adattabile, innovativo, meticoloso e critico. Deve anche organizzare revisioni di sprint ogni volta che è necessario.

Sviluppatore



Lo sviluppatore costruisce il prodotto e deve essere esperto dello stack tecnologico necessario. È noto anche come ingegnere di prodotto. Applicano la loro esperienza tecnica nella creazione del software. Eseguono le funzionalità richieste dal proprietario del prodotto. Inoltre, creano aggiornamenti e miglioramenti per i sistemi attuali. Lavorano anche alla creazione di un'accurata documentazione del programma da utilizzare in futuro.

Responsabile del prodotto



Il project manager sarà il principale punto di contatto per il proprietario del prodotto. Oltre ad aiutare il cliente, questa persona è responsabile della gestione quotidiana del team. Questo ruolo determina anche gli obiettivi e gli indicatori di successo del team di sviluppo software. Il project manager si assicura che i flussi di lavoro siano efficaci e che tutti rispettino le scadenze e gli standard stabiliti. Può anche essere il leader del team. Il project manager guida inoltre il team di sviluppo del software nel completamento di eventuali esigenze aggiuntive.

Architetto del software



Un architetto del software stabilisce gli standard di codifica, insieme alle piattaforme e agli strumenti, e li basa su criteri non funzionali. L'architetto del software ha il compito di esaminare il codice, garantire la qualità del progetto, evitare complicazioni eccessive ed enfatizzare la chiarezza. Un architetto del software impeccabile è esperto di codifica, gestione delle risorse umane, psicologia, comunicazione chiara e supervisione finanziaria. Un architetto del software deve offrire assistenza tecnica e conoscere le specifiche dall'inizio del progetto fino al rilascio, allo sviluppo e al completamento dei miglioramenti. Altri ruoli necessari per un team di sviluppo software sono gli sviluppatori di software di valutazione della qualità, i designer UI/UX e gli analisti aziendali.

Team di sviluppo tradizionale vs team di sviluppo no-code



La programmazione è cambiata molto rispetto agli inizi. A differenza del modo in cui la codifica viene solitamente affrontata, oggi è possibile creare intere applicazioni senza una codifica intensiva e convenzionale. È qui che entra in gioco l'approccio no-code. Come suggerisce il nome, lo sviluppo no-code è la creazione di software senza codifica. Molte piattaforme no-code consentono di creare applicazioni funzionanti senza scrivere una sola riga di codice.

AppMaster è una piattaforma no-code che consente di creare il codice sorgente da zero. La piattaforma può completare lo stesso processo software di un intero team, ma più velocemente e con meno spese. Ciò è reso possibile dalla capacità della piattaforma di produrre codice sorgente in modo dinamico. Il codice sorgente finale apparterrà esclusivamente all'utente, quindi non ci sono problemi di diritti.

Con lo sviluppo tradizionale, è necessario avere almeno una persona per ogni stack (backend, frontend, sviluppo mobile); naturalmente, uno sviluppatore full-stack può occuparsene, ma questo non è adatto a tutti i progetti. I grandi progetti spesso preferiscono sviluppatori software altamente specializzati. Oltre ai normali sviluppatori di software, sono necessari anche i team leader. Le grandi dimensioni del team impongono difficoltà sotto forma di una diminuzione della velocità e della necessità di riunioni e comunicazioni aggiuntive.

Nell'approccio no-code, non è necessario un team numeroso; spesso, una sola persona può gestire il progetto e creare l' architettura dell'applicazione. Se parliamo di AppMaster, è sufficiente un architetto, uno sviluppatore o un project manager. Quando si lavora con AppMaster, sono necessarie conoscenze tecniche minime. Lo specialista deve comprendere le basi dei database, delle API, del funzionamento degli endpoint e del loro scopo. Avendo queste conoscenze, uno specialista con l'aiuto di AppMaster, senza saper programmare in diversi linguaggi, può creare autonomamente un progetto con backend, frontend e applicazioni mobili per IOS e Android.

Conclusione



La qualità dei membri del team di sviluppo e degli sviluppatori software può essere la ragione del vostro successo o del vostro fallimento. Le aziende devono prestare attenzione alla selezione dei candidati per i loro team di sviluppo. Errori o disattenzioni nel processo di assunzione possono causare molti problemi al vostro progetto.

È anche importante assicurarsi che i membri del team di sviluppo software siano adatti agli obiettivi dell'azienda. Sarebbe utile se cercaste di dare loro uno spazio incoraggiante per lavorare. Dovreste chiedere se hanno tutto ciò di cui hanno bisogno a ogni revisione dello sprint. Con un buon team di sviluppo software e un buon ambiente di lavoro siete già sulla strada giusta per il successo.