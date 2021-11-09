Какой бы хорошей ни была ваша идея, она не сможет стать успешной без надлежащей реализации. В программном проекте есть несколько аспектов, о которых необходимо позаботиться, начиная с идеи и заканчивая внедрением. Но все они вращаются вокруг одного: команды разработчиков. Команда разработчиков отвечает за создание и поддержку вашего программного обеспечения, и для успеха любого бизнеса нужна хорошая команда разработчиков.

Вы не можете сразу создать идеальную команду разработчиков программного обеспечения. Прежде чем приступить к созданию команды разработчиков программного обеспечения, необходимо продумать и решить множество вопросов. Сюда входят такие вещи, как функциональность, которой вы хотите достичь, технологический стек, который вы хотите использовать, ваш бюджет и многое другое. Давайте подробно рассмотрим команды разработчиков и различных разработчиков программного обеспечения, которые в них работают.

Роли команды разработчиков: Обзор



Структура под названием Scrum используется для создания, развертывания и поддержки сложных систем. Команда scrum служит каркасом для решения сложных адаптивных задач. Они могут одновременно успешно и оригинально производить товары с наилучшим потенциалом. Команда scrum - это методология управления проектами, используемая в основном в agile-методологии, которая является постепенной и непрерывной. Команда scrum имеет функциональное программное обеспечение, адаптивность к изменениям и новым обстоятельствам бизнеса, а также растущие тенденции к сотрудничеству и коммуникации.

Команда разработчиков программного обеспечения - это группа людей, которые сотрудничают для достижения общей цели. Их цель - создать программное обеспечение, ориентированное на целевую аудиторию, посредством сотрудничества и эффективной процедуры. Члены команды разработчиков состоят из внутренних сотрудников, группы независимых подрядчиков или и тех, и других. Они могут достичь бизнес-целей, если будут сотрудничать с учетом установленных потребностей и ограничений.

Команда разработчиков может использовать любую схему SDLC - жизненного цикла разработки программного обеспечения, выбранную фирмой. Это могут быть такие модели, как водопадная модель, методология agile, V-модель и другие. Несколько ролей в команде разработчиков имеют решающее значение, например, менеджер проекта, руководитель команды, scrum-мастер, владелец продукта, архитектор программного обеспечения и другие.

Типы команд разработчиков



Существует три основных метода создания команды разработчиков по методу scrum. Это универсальный, специализированный и гибридный подходы. То, какую команду разработчиков вы создадите, должно зависеть от ваших потребностей, имеющихся возможностей и спецификаций. Помните, что успех вашего проекта зависит от создания четкой структуры. Зная преимущества и недостатки каждого из них, вы сможете решить, какой из них лучше всего подойдет для вашего бизнеса и идеи.

Команды разработчиков широкого профиля



Команды разработчиков программного обеспечения общего профиля состоят из специалистов с различными навыками и знаниями. Они могут успешно заниматься комплексным решением различных проблем, которые могут возникнуть, поскольку являются мастерами во всех профессиях. Недостатком является то, что они с трудом справляются с задачами, требующими меньшего количества навыков.

Прямое взаимодействие и работа в команде могут привести к хорошей производительности. В такой команде разработчиков программного обеспечения инженер-флаттер может быть специалистом по SQL для работы с базами данных. Или руководитель проекта, знающий UI и UX, может помочь в областях, не связанных с управлением.

Специализированные команды разработчиков



В специализированной scrum-команде каждый член группы будет экспертом с определенными навыками, например, с определенным компьютерным языком или инструментом. Например, вы можете захотеть работать только с людьми, которые являются экспертами в Vue.js или Python. Команда разработчиков программного обеспечения может успешно и эффективно создать ваше приложение, поскольку у них есть необходимые навыки, знания и опыт.

Однако, поскольку все они обладают одинаковыми знаниями, им может быть трудно решать проблемы, которые не входят в их компетенцию. Чтобы доработать часть продукта, можно создать команды разработчиков программного обеспечения со своей системой и структурой.

Гибридные команды разработчиков



Если вы хотите, чтобы одни навыки были присущи специалисту, а другие - специалисту, то их можно комбинировать. Специалисты и универсалы могут быть объединены для достижения наибольших результатов. Специалисты широкого профиля могут заниматься решениями в своих областях знаний. В то же время специалисты могут сосредоточиться на функциональных областях, которые относятся к сфере их знаний.

В команде могут быть как люди, которые сосредоточены на проекте в целом, так и те, кто при необходимости может сфокусироваться более узко. У такой команды будет много целей, и если ваша компания располагает необходимым количеством ресурсов, вы можете создать гибридную команду. Гибридная scrum-команда обладает навыками, которые могут оказать вам большую помощь при решении сложных вопросов.

Команда разработчиков программного обеспечения: каков идеальный размер?



У команды разработчиков нет установленного размера команды. Это зависит от команды и ее бизнес-целей. Желательно, чтобы команда разработчиков программного обеспечения была одновременно достаточно большой, чтобы выполнить значительное количество задач за определенное время, и достаточно маленькой, чтобы сохранить гибкую методологию. Команда разработчиков программного обеспечения правильного размера может создавать самые лучшие проекты.

Количество взаимодействий будет меньше, если в команде разработчиков программного обеспечения меньше трех человек, что неизбежно приведет к снижению эффективности. Очень маленькие команды разработчиков программного обеспечения могут часто сталкиваться с ограничениями в квалификации.

Но в то же время наличие огромной команды разработчиков также вредно. Если команда разработчиков больше 9 человек, могут возникнуть проблемы с коммуникацией. Кроме того, чрезвычайно большие команды разработчиков создают ненужную сложность. В эти цифры обычно не входят такие жизненно важные роли, как руководитель группы и менеджер проекта.

Роли команды разработчиков программного обеспечения



Некоторые из наиболее важных ролей в команде разработчиков scrum - это:

Владелец продукта



Владелец продукта в команде разработчиков программного обеспечения обладает обширными знаниями о продукте и пользователях. Они знают точку зрения и требования заказчика и работают над реализацией целей и спецификаций готовой услуги или продукта. Скрам-мастер и владелец продукта могут иметь схожие обязанности. Поскольку суждения владельца продукта должны быть подкреплены проведенным бизнес-анализом и наблюдением за тенденциями в отрасли, он также должен быть адаптивным, инновационным, скрупулезным и критичным. Они также должны организовывать спринт-обзоры, когда это необходимо.

Разработчик



Разработчик создает продукт и должен обладать навыками работы с необходимым вам техническим стеком. Их также называют инженерами по продукту. Они применяют свои технические знания при создании программного обеспечения. Они выполняют те функции, которые требуются владельцу продукта. Кроме того, они создают обновления и усовершенствования для текущих систем. Они также работают над созданием точной программной документации для будущего использования.

Менеджер продукта



Менеджер проекта будет основным контактным лицом для владельца продукта. Помимо помощи заказчику, этот человек отвечает за повседневное управление командой. Он также определяет цели и показатели успеха команды разработчиков программного обеспечения. Руководитель проекта следит за тем, чтобы рабочие процессы были эффективными и чтобы все придерживались установленных сроков и стандартов. Он также может быть лидером команды. Менеджер проекта также направляет команду разработчиков программного обеспечения на выполнение любых дополнительных задач, если таковые имеются.

Архитектор программного обеспечения



Архитектор программного обеспечения устанавливает стандарты кодирования, а также платформы и инструменты, основывая их на нефункциональных критериях. Архитектор программного обеспечения отвечает за анализ кода, гарантирует качество дизайна, избегает чрезмерного усложнения и подчеркивает ясность. Безупречный архитектор программного обеспечения разбирается в кодировании, управлении человеческими ресурсами, психологии, четкой коммуникации и финансовом контроле. Архитектор программного обеспечения должен предлагать техническую помощь и быть знакомым со спецификациями от начала проекта до его выпуска, разработки и завершения усовершенствований. Другие роли, также необходимые для команды разработчиков программного обеспечения, - это разработчики программного обеспечения для оценки качества, дизайнеры UI/UX и бизнес-аналитики.

Традиционная команда разработчиков против команды разработки без кода



Программирование сильно изменилось с момента своего зарождения. В отличие от обычного подхода к кодированию, теперь можно создавать целые приложения без интенсивного и традиционного кодирования. Именно здесь на помощь приходит подход no-code. Как следует из названия, разработка без кода - это создание программного обеспечения без кодирования. Многие платформы no-code позволяют создавать работающие приложения, не написав ни строчки кода.

AppMaster - это платформа no-code, которая позволяет создавать исходный код с нуля. Платформа может выполнить тот же процесс создания программного обеспечения, что и целая команда, но быстрее и с меньшими затратами. Это стало возможным благодаря способности платформы динамически создавать исходный код. Окончательный исходный код будет принадлежать исключительно пользователю, поэтому проблем с правами также не возникает.

При традиционной разработке вам необходимо иметь как минимум одного человека на каждый стек (бэкенд, фронтенд, мобильная разработка); конечно, с этим может справиться разработчик полного стека, но это подходит не для всех проектов. Крупные проекты часто предпочитают узкоспециализированных разработчиков программного обеспечения. Помимо обычных разработчиков программного обеспечения, требуются также руководители команды. Большой размер команды накладывает трудности в виде снижения скорости и необходимости дополнительных встреч и коммуникаций.

При подходе no-code большая команда не нужна, зачастую один человек может вести проект и создавать архитектуру приложения. Если мы говорим об AppMaster, то достаточно одного архитектора, разработчика или менеджера проекта. При работе с AppMaster требуются минимальные технические знания. Специалист должен понимать основы баз данных, API, как работают эндпоинты и для чего они нужны. Имея такой запас знаний, специалист с помощью AppMaster, не умея программировать на нескольких языках, может самостоятельно создать проект с бэкендом, фронтендом и мобильными приложениями для IOS и Android.

Заключение



Качество членов вашей команды разработчиков и разработчиков программного обеспечения может стать причиной вашего успеха или падения. Предприятиям необходимо быть внимательными при отборе кандидатов в команду разработчиков. Ошибки или небрежность в процессе найма могут создать множество проблем для вашего проекта.

Также важно убедиться, что члены вашей команды разработчиков программного обеспечения соответствуют целям вашей компании. Это поможет, если вы постараетесь создать для них благоприятные условия для работы. Вы должны интересоваться, есть ли у них все, что им нужно, во время каждого обзора спринта. Вы уже на верном пути к успеху с хорошей командой разработчиков программного обеспечения и благоприятной рабочей средой.