Hoe goed een idee ook is, zonder goede uitvoering kan het geen succes worden. Er zijn verschillende aspecten waar een softwareproject aan moet voldoen, van ideevorming tot implementatie. Maar die draaien allemaal om één ding: het ontwikkelingsteam. Het ontwikkelingsteam is verantwoordelijk voor het maken en onderhouden van uw software, en elk bedrijf heeft een goed ontwikkelingsteam nodig om te slagen.

U kunt niet onmiddellijk een perfect softwareontwikkelingsteam samenstellen. U moet veel dingen overwegen en beslissen voordat u begint met het samenstellen van een team van softwareontwikkelaars. Dit omvat zaken als de functionaliteit die u wilt bereiken, de tech stack die u wilt gebruiken, uw budget en meer. Laten we eens in detail kijken naar ontwikkelingsteams en de verschillende softwareontwikkelaars die ze hebben.

Rollen in het ontwikkelingsteam: Overzicht



Een structuur genaamd Scrum wordt gebruikt voor het creëren, implementeren en onderhouden van complexe systemen. Een scrumteam dient als kader voor het oplossen van complexe aanpassingsproblemen. Zij kunnen tegelijkertijd succesvol en origineel produceren. Het scrumteam is een projectmanagementmethode die vooral wordt gebruikt in de agile methodologie die geleidelijk en continu is. Het scrumteam heeft functionele software, aanpassingsvermogen aan veranderingen en nieuwe zakelijke omstandigheden, en stijgende samenwerkings- en communicatietrends.

Een softwareontwikkelingsteam is een groep individuen die samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Zij streven ernaar om via samenwerking en een effectieve procedure software te maken die is afgestemd op een doelgroep. De leden van het ontwikkelingsteam bestaan uit interne medewerkers, een groep onafhankelijke contractanten of beide. Zij kunnen de bedrijfsdoelstellingen bereiken als zij samenwerken met de vastgestelde behoeften en beperkingen.

Het ontwikkelingsteam kan elk kader van de SDLC - software development life cycle - gebruiken dat het bedrijf heeft gekozen. Dit kan modellen omvatten zoals het watervalmodel, de agile methodologie, het V-model, en meer. Verschillende rollen in het ontwikkelingsteam zijn cruciaal, zoals de projectmanager, de teamleider, de scrum master, de product owner, de software architect, en meer.

Soorten ontwikkelingsteams



Er zijn drie primaire methoden voor het samenstellen van een scrum-ontwikkelteam. Dat zijn de generalistische, de specialistische en de hybride aanpak. Het soort ontwikkelteam dat u opzet moet afhangen van uw behoeften, beschikbare opties en specificaties. Houd in gedachten dat het succes van uw project berust op het creëren van een duidelijke structuur. Als u de voor- en nadelen van alle teams kent, kunt u beslissen welke het beste bij uw bedrijf en idee past.

Generalistische ontwikkelingsteams



Generalistische softwareontwikkelingsteams bestaan uit experts met verschillende vaardigheden en kennis. Ze kunnen met succes end-to-end oplossingen voor verschillende problemen die zich kunnen ontwikkelen, omdat ze alle beroepen beheersen. Het nadeel is dat zij moeite hebben om taken te beheren die minder vaardigheden vereisen.

Directe interactie en teamwerk kunnen leiden tot een goede productiviteit. Een flutter engineer zou vaardig kunnen zijn in SQL voor database manipulatie in zo'n software ontwikkelings team. Of een projectleider met kennis van UI en UX kan helpen op gebieden buiten het management.

Gespecialiseerde ontwikkelingsteams



In een gespecialiseerd scrumteam zal elk groepslid een expert zijn met bepaalde vaardigheden, zoals een bepaalde computertaal of tool. U wilt bijvoorbeeld alleen werken met mensen die expert zijn in Vue.js of Python. Het softwareontwikkelingsteam kan uw app succesvol en effectief bouwen omdat ze over de nodige vaardigheden, kennis en ervaring beschikken.

Maar omdat ze allemaal dezelfde kennis hebben, kan het moeilijk zijn om problemen aan te pakken die niet binnen hun competentiegebied vallen. Om een deel van het product af te maken, kunt u softwareontwikkelingsteams creëren met hun systeem en structuur.

Hybride ontwikkelingsteams



Als u sommige vaardigheden van de generalistische aanpak wilt en andere van de specialistische, dan kunt u ze combineren. Specialisten en generalisten kunnen worden gecombineerd om de beste resultaten te bereiken. De generalisten kunnen dan oplossingen aandragen op hun vakgebied. Tegelijkertijd kunnen specialisten zich richten op functionele gebieden die binnen hun kennisdomein vallen.

Er zijn zowel mensen die zich richten op een project in zijn geheel als mensen die zich, indien nodig, smaller kunnen richten. Zo'n team zal vele doelen hebben, en als uw bedrijf over de juiste hoeveelheid middelen beschikt, kunt u een hybride team samenstellen. Een hybride scrumteam heeft vaardigheden die u meer kunnen helpen bij het behandelen van ingewikkelde kwesties.

Softwareontwikkelingsteam: wat is de ideale omvang?



Een ontwikkelteam heeft geen vaste teamgrootte. Dit hangt af van het team en de bedrijfsdoelstellingen. Een softwareontwikkelingsteam moet bij voorkeur zowel groot genoeg zijn om een aanzienlijk aantal taken binnen een bepaalde tijd af te ronden als klein genoeg om de agile methodologie te handhaven. Het softwareontwikkelteam van de juiste omvang kan de beste projecten opleveren.

Het aantal interacties zal lager zijn als het software-ontwikkelingsteam uit minder dan drie personen bestaat, wat onvermijdelijk tot een lagere efficiëntie zal leiden. Zeer kleine software-ontwikkelingsteams kunnen vaak tegen beperkingen van vaardigheden aanlopen.

Maar tegelijkertijd is het hebben van een enorm ontwikkelingsteam ook nadelig. Er kunnen communicatieproblemen ontstaan als het ontwikkelingsteam groter is dan 9 personen. Bovendien zorgen extreem grote ontwikkelteams voor onnodige complexiteit. Deze aantallen sluiten meestal vitale rollen als de teamleider en de projectmanager uit.

Rollen in het software-ontwikkelingsteam



Enkele van de meest cruciale rollen in een scrum-ontwikkelteam zijn:

Product eigenaar



De Product Owner in een softwareontwikkelteam heeft uitgebreide product- en gebruikerskennis. Zij zijn zich bewust van het standpunt en de eisen van de klant en werken aan het realiseren van de doelen en specificaties van de uiteindelijke dienst of het product. De scrum master en een product owner kunnen vergelijkbare taken hebben. Aangezien de oordelen van een Product Owner moeten worden ondersteund door gevestigde bedrijfsanalyses en het waarnemen van trends in de sector, moeten zij ook aanpassingsvermogen, innovatie, zorgvuldigheid en kritiek hebben. Zij moeten ook sprint reviews opzetten wanneer dat nodig is.

Ontwikkelaar



De ontwikkelaar bouwt het product en moet bedreven zijn in de tech stack die u nodig hebt. Ze staan ook bekend als product engineer. Zij passen hun technische expertise toe bij het maken van software. Ze voeren de mogelijkheden uit die de producteigenaar vereist. Daarnaast creëren ze updates en verbeteringen voor bestaande systemen. Zij werken ook aan het maken van nauwkeurige programmadocumentatie voor toekomstig gebruik.

Product manager



De projectmanager is het belangrijkste aanspreekpunt voor de producteigenaar. Naast het helpen van de klant is deze persoon belast met het dagelijkse teammanagement. Deze rol bepaalt ook de doelstellingen en succesindicatoren van het softwareontwikkelteam. Een projectmanager zorgt ervoor dat workflows effectief zijn en dat iedereen zich houdt aan de vastgestelde deadline en standaarden. Hij kan ook de teamleider zijn. De projectmanager begeleidt ook het softwareontwikkelingsteam bij het invullen van eventuele aanvullende behoeften.

Software-architect



Een software-architect stelt coderingsnormen vast, samen met platforms en hulpmiddelen, en baseert deze op niet-functionele criteria. De software architect is belast met het onderzoeken van de code, het waarborgen van het kaliber van het ontwerp, het vermijden van overmatige complicaties, en het benadrukken van duidelijkheid. Een feilloze software-architect heeft kennis van codering, personeelsbeheer, psychologie, duidelijke communicatie en financieel toezicht. Een software architect moet technische bijstand bieden en bekend zijn met de specificaties vanaf het begin van het project tot en met de vrijgave, ontwikkeling en voltooiing van verbeteringen. Andere rollen die ook nodig zijn voor een softwareontwikkelingsteam zijn ontwikkelaars van kwaliteitsbeoordelingen, UI/UX-ontwerpers en bedrijfsanalisten.

Traditioneel ontwikkelingsteam vs. no-code ontwikkelingsteam



Programmeren is sterk veranderd ten opzichte van het begin. In tegenstelling tot hoe coderen gewoonlijk wordt benaderd, is het nu mogelijk hele toepassingen te maken zonder intensieve en conventionele codering. Dit is waar de no-code aanpak om de hoek komt kijken. Zoals de naam al aangeeft, is no-code ontwikkeling het maken van software zonder codering. Met veel no-code-platforms kunt u werkende toepassingen maken zonder ook maar één regel code te schrijven.

AppMaster is een no-code-platform waarmee u de broncode vanaf nul kunt creëren. Het platform kan hetzelfde softwareproces voltooien als een heel team, maar sneller en met minder kosten. Dit wordt mogelijk gemaakt door de capaciteit van het platform om dynamisch broncode te produceren. De uiteindelijke broncode behoort uitsluitend toe aan de gebruiker, dus er zijn ook geen problemen met de rechten.

Bij traditionele ontwikkeling moet je minstens één persoon per stack hebben (backend, frontend, mobiele ontwikkeling); natuurlijk kan een full-stack ontwikkelaar het aan, maar dat is niet voor alle projecten geschikt. Grote projecten geven vaak de voorkeur aan zeer gespecialiseerde softwareontwikkelaars. Naast gewone softwareontwikkelaars zijn ook teamleiders nodig. De grote omvang van het team brengt moeilijkheden met zich mee in de vorm van een verminderde snelheid en de behoefte aan extra vergaderingen en communicatie.

Bij de no-code aanpak heb je geen groot team nodig; vaak kan één persoon je project aan en maakt hij de applicatie-architectuur. Als we het over AppMaster hebben, is één architect, ontwikkelaar of projectmanager voldoende. Bij het werken met AppMaster is minimale technische kennis vereist. De specialist moet de basis begrijpen van databases, API, hoe endpoints werken en waar ze voor dienen. Met zo'n schat aan kennis kan een specialist met behulp van AppMaster, die niet weet hoe hij in verschillende talen moet programmeren, zelfstandig een project opzetten met een backend, frontend en mobiele applicaties voor IOS en Android.

Conclusie



De kwaliteit van uw ontwikkelteamleden en softwareontwikkelaars kan de reden zijn voor uw succes of ondergang. Bedrijven moeten voorzichtig zijn bij het selecteren van kandidaten voor hun ontwikkelingsteams. Fouten of onzorgvuldigheid in het aanwervingsproces kunnen uw project veel problemen opleveren.

Het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat de leden van uw softwareontwikkelingsteam goed passen bij uw bedrijfsdoelstellingen. Het zou helpen als u hen ook een stimulerende ruimte geeft om te werken. U zou bij elke sprint review moeten informeren of ze alles hebben wat ze nodig hebben. Met een goed softwareontwikkelingsteam en een goede werkomgeving bent u al op de goede weg naar succes.