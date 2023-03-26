2023 yılında, no-code devrim, yaratıcıları, geliştiricileri ve benzer şekilde işletmeleri geleneksel kodlama becerileri olmadan fikirlerini hayata geçirme konusunda güçlendirerek ivme kazanmaya devam ediyor. Herhangi bir uygulamanın veya web sitesinin kritik bir bileşeni olan arka uç geliştirme , bir istisna değildir. keşfedeceğiz en iyi 2023'te temel özelliklerine, yeteneklerine ve kullanım durumlarına odaklanan no-code arka uç araçları .

No-code arka uç araçları, oyunun kurallarını değiştiren bir araç olarak ortaya çıkmıştır. hızlı geliştirme , azaltılmış maliyetler ve çeşitli geçmişlere sahip profesyoneller için artan erişilebilirlik. Bu güçlü platformlar, veritabanı yönetimi, sunucusuz işlevler, kimlik doğrulama ve Diğer işlevlerin yanı sıra API entegrasyonu.

Başlangıç şirketinizi inşa eden bir girişimci, sorunsuz kullanıcı deneyimleri yaratan bir tasarımcı veya geliştirme sürecinizi kolaylaştırmak isteyen bir proje yöneticisi olun, bunlar no-code arka uç araçları, iş akışınızı büyük ölçüde basitleştirebilir ve gerçekten önemli olan şeye, değer yaratmaya ve kullanıcılarınıza olağanüstü ürünler sunmaya odaklanmanıza olanak tanır. dünyasını keşfederken bize katılın no-code arka uç araçları ve 2023'te projelerinizi yükseltmek için hangi çözümlerin en uygun olduğunu keşfedin.

Nedir no-code arka uç?

A no-code arka uç, gelişmiş bir kullanıcıların kod yazmadan sunucu tarafı uygulamaları ve hizmetleri oluşturmasını, yönetmesini ve dağıtmasını sağlayan yazılım geliştirme çözümü. Bu yaklaşım, iş analistleri, pazarlamacılar veya ürün yöneticileri gibi teknik olmayan kullanıcıların, aşağıdakileri kullanarak tam işlevsel uygulamalar oluşturmalarını sağlayarak uygulama geliştirmeyi demokratikleştirir: görsel gelişim ortamlar, önceden oluşturulmuş modüller ve entegrasyonlar. no-code arka uçlar tipik olarak veri depolama, kullanıcı kimlik doğrulaması, API'ler ve sunucusuz bilgi işlem gibi bir grafik arabirim aracılığıyla yönetilen özellikleri içerir.

faydaları nelerdir? no-code arka uç?

No-code arka uç çözümleri, sürekli gelişen yazılım geliştirme ortamına hitap eden çeşitli ilgi çekici avantajlar sunar. Başlıca avantajlardan biri, teknik olmayan paydaşların uygulama oluşturma sürecine anlamlı bir şekilde katkıda bulunmalarını sağlayarak, geliştirmenin demokratikleştirilmesidir. Bu, farklı ekipler arasında yenilikçiliği ve işbirliğini teşvik ederek BT ve iş fonksiyonları arasındaki boşluğu doldurur. Ek olarak, görsel araçlar ve önceden oluşturulmuş modüller kullanılarak, no-code arka uç platformları, geliştirme sürecini önemli ölçüde hızlandırarak kuruluşların çözümleri hızlı bir şekilde prototiplemesine, yinelemesine ve devreye almasına olanak tanıyarak pazara sunma süresini kısaltır.

Ayrıca bu çözümler, daha az özel kaynak gerektirdiklerinden geliştirme maliyetlerini potansiyel olarak düşürebilir ve uzman geliştiricilere duyulan güveni azaltır. Bu maliyet etkinliği, kısıtlı bütçeleri olan küçük işletmeler ve yeni başlayanlar için özellikle avantajlı olabilir. No-code arka uç platformları aynı zamanda ölçeklenebilirlik ve sürdürülebilirlik sağlar çünkü servis sağlayıcı temel altyapıyı yöneterek yüksek performans, güvenlik ve kullanılabilirlik sağlar. Son olarak, altta yatan karmaşıklıkları soyutlayarak, no-code arka uç çözümleri, kullanıcıların temel iş mantığına ve kullanıcı deneyimine odaklanmasını sağlayarak uygulamaların genel kalitesini ve kullanılabilirliğini artırır.

en iyi listesi no-code arka uç platformları

AppMaster

AppMaster günümüz pazarında arka uç uygulamaları geliştirmek için önde gelen platform olarak öne çıkıyor ve işte nedeni bu. Diğer platformların aksine, AppMaster profesyonel geliştiriciler tarafından geliştirilenlerle aynı seviyede sunucu uygulamaları oluşturmak için kaynak kodu oluşturmayı kullanır. Bu yaklaşım belirliyor Kaynak kodu oluşturmaktan derlemeye, test etmeye, Docker kapsayıcılarında paketlemeye ve çalıştırmaya kadar tüm uygulama oluşturma sürecine adanmış olduğundan, yalnızca uygulamaları simüle eden diğer platformlardan farklı olarak AppMaster.

AppMaster tarafından oluşturulan uygulamaların performansını diğer platformlarınkilerle karşılaştırırken, birincisi sürekli olarak gelişmiş hız ve verimlilik gösterir. Bu üstün performans, AppMaster'ın yıllar önce Google tarafından geliştirilen Golang programlama dilini kullanmasına bağlanabilir. Golang, şu anda piyasada bulunan en hızlı üç dil arasında yer alan olağanüstü hızlı, derlenmiş bir dildir. AppMaster, başlıcaları da dahil olmak üzere çeşitli işletim sistemlerini destekler. Linux, Windows ve macOS'un yanı sıra daha az yaygın olan Linux ve Unix ailesi sistemleri. Dahası, AppMaster aşağıdakiler gibi çeşitli işlemci mimarileri için sunucu uygulamalarını derleme yeteneğine sahiptir: Intel x86, x86-64, ARM, PPC ve diğerleri, herhangi bir işletim sistemine sahip herhangi bir sunucuda kullanılmasına izin verir.

Tarafından oluşturulan arka uç uygulamaları AppMaster tamamen durum bilgisinden yoksundur, yani kalıcı bir dahili durum sürdürmezler. Bunun yerine, tüm durumlar veritabanlarında ve harici sistemlerde saklanarak kullanıcıların çözümlerini kolaylıkla ölçeklendirmesine olanak tanır.

kullanılarak geliştirilen uygulamalar AppMaster platformu, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok yönlü barındırma seçenekleri sunar: AppMaster bulutunda veya bir müşterinin kendi sunucularında. Bu uygulamalar, internet erişimi veya ağ bağlantısı gerektirmeden bağımsız olarak çalışır. AppMaster platformu, onları yalıtılmış kurumsal ortamlar için uygun hale getirir.

Kümeleme sistemleriyle sorunsuz entegrasyonu kolaylaştırmak için, üzerinde oluşturulan uygulamalar AppMaster platformu içinde konuşlandırılabilir Docker konteynerleri ve Docker Swarm'da yürütülen, Optimum performans için bunları Nginx'in veya bir yük dengeleyicinin arkasına dahil etme seçeneğiyle birlikte Kubernet'ler veya diğer kümeleme çözümleri.

varsayılan olarak, AppMaster platformu, uygulamanın arka ucunu herhangi bir Postgres tabanlı veritabanıyla uyumlu olacak şekilde yapılandırır. Postgres, piyasadaki ilk dört ilişkisel veri tabanı arasında yer alır ve kurumsal düzeyde destek satın alma seçeneği sunan tamamen açık kaynaklı bir çözümdür. Sağlam yapısı, neredeyse sınırsız ölçeklenebilirliğe sahip projelerin geliştirilmesini sağlar. Bunlara ek olarak, AppMaster kullanıcıları, aşağıdakiler gibi veritabanı yönetim sisteminin (DBMS) yönetilen sürümlerini bağlama seçeneğine sahiptir: AWS RDS veya veritabanının önceden yapılandırılmış bir biçimde sağlandığı diğer bulut sağlayıcılarının teklifleri.

Alternatif platformlardaki geleneksel programlama yaklaşımlarının aksine, AppMaster platformu, oluşturduğu uygulamalarda teknik borcu etkin bir şekilde ortadan kaldırır. Bir kullanıcı iş süreçlerini, veri modellerini veya diğer herhangi bir ürün bileşenini her değiştirdiğinde, AppMaster uygulamayı sıfırdan kapsamlı bir şekilde yeniden oluşturur. Sonuç olarak, programlama dillerinin en son sürümlerini, mevcut kitaplık yayınlarını, güvenlik açığı yamalarını ve en gelişmiş kaynak kodu oluşturma algoritmalarını içeren kaynak kodu sürekli olarak güncel kalır.

AppMaster, ürettiği sunucu uygulamalarının yalnızca kompakt olmasını değil, aynı zamanda RAM kullanımını optimize etmesini sağlamak için kod oluşturma ve uygulama derleme algoritmalarını geliştirir. Şu anda, ikili dosya boyutu 15 megabaytı geçmez ve bellek tüketimi, özellikle RAM, 25 megabaytın altındadır . Bu, tamamen oluşturulmuş, işlevsel bir uygulama için etkileyici bir karşılaştırma ölçütünü temsil eder.

Ayrıca, ikili dosya oluşturma ve derleme işlemi sırasında, AppMaster aşağıdakiler için otomatik olarak belgeler oluşturur: Arka uçta bulunan REST API uç noktaları, bunları Open API. Bu, üçüncü taraf araçlarının kullanılarak geliştirilen arka uçlarla entegrasyonunu kolaylaştırır. AppMaster platformu.

üzerinde arka uç uygulamaları geliştirirken AppMaster platformu, geliştiricilerin veri işleme için en son teknoloji araçlara erişimi vardır. Platform, veritabanı yönetim sistemleri (DBMS) için geçiş komut dosyalarını otomatik olarak oluşturarak süreci kolaylaştırır. Bu, alanlarda, alan türlerinde veya veritabanı şemasında değişiklikler olduğunda, AppMaster çeşitli geçiş seçenekleri sağlayacaktır. Yeni bir ikili dosya sürümünü başlattıktan sonra platform, geliştirici müdahalesi gerektirmeden veritabanı şemasını otomatik olarak güncelleyecektir. İşlem tamamen otomatiktir.

Ek olarak, AppMaster platformu, farklı işlevler arasında veri depolama ve senkronizasyon için gelişmiş bir önbellek işlevi gören, RAM'de depolanan küresel değişkenler sunar. Platform, çeşitli iş mantığı görevlerini önceden belirlenmiş bir programa göre yürütmek için bir zamanlayıcı ve harici API'lerle uyumlu bir entegrasyon sistemi içerir. AppMaster, REST API uyumlu sistemlerle entegrasyonu destekler ve iki yöntem sunar: HTTP isteği ve harici API istek tasarımcısı.

Geliştiriciler ayrıca iş mantığını ayrı ayrı yürütebilir. belirli işlemleri potansiyel olarak hızlandıran ve hesaplamaları paralelleştiren goroutines veya thread'ler. Varsayılan olarak, üzerinde geliştirilen tüm arka uç uygulamaları AppMaster platformu, desteklenen işlemcilerde donanım hızlandırmalı kriptografi ile uyumludur.

DBMS şemasını, alanları veya bağlantı tablolarını değiştirdikten sonra, AppMaster yalnızca geçiş dosyalarını otomatik olarak oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda arka uçtaki mevcut tüm iş süreçlerini ve işlevleri de günceller. Bu, veri modellerinin ve diğer yapıların mevcut sürümünün kullanılmasını sağlar. Geliştiriciler, kayıt arama, veri çıkarma, kayıt güncellemeleri ve silme işlemleri için standart blokların yanı sıra işlemleri yönetmek için bir sisteme erişebilir. Geliştiriciler, istek bloklarını bir işlem içinde DBMS'ye sararak, DBMS ile etkileşim kurarken veri bütünlüğünü koruyabilirler.

Backendless

Backendless, zengin özelliklere sahip, geliştiricilerin ve teknik olmayan kullanıcıların herhangi bir kod yazmadan sunucu tarafı uygulamaları oluşturmasını, yönetmesini ve dağıtmasını sağlayan no-code arka uç platformu. kolaylaştırmak ve basitleştirmek için çok çeşitli araçlar ve hizmetler sunar. veri depolama , gerçek zamanlı veritabanı, kullanıcı yönetimi, API'ler, dosya depolama, sunucusuz bilgi işlem ve bildirimleri itin .

önemli avantajlarından biri Backendless, platformun UI Builder tarafından kolaylaştırılan uygulama geliştirmeye yönelik görsel yaklaşımıdır. UI Builder, kullanıcıların tamamen duyarlı kullanıcı arabirimleri tasarlamasına ve geliştirmesine olanak tanır. drag-and-drop arabirimi, önceden oluşturulmuş bileşenler ve özelleştirilebilir şablonlar. Backendless ayrıca güçlü bulut kodu işlevselliği sunarak geliştiricilerin gerektiğinde JavaScript veya Java kullanarak özel sunucu tarafı mantığı yazmasına olanak tanıyarak platformun yeteneklerini kendi sınırlarının ötesine taşır. no-code teklif.

Üstelik, Backendless, üçüncü taraf hizmetler ve API'ler ile sorunsuz entegrasyonu destekleyerek diğer sistemlerle birlikte çalışabilirliği kolaylaştırır ve platformun çok yönlülüğünü geliştirir. Ayrıca, uygulama verilerinin bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamak için rol tabanlı erişim kontrolü ve veri doğrulama gibi güçlü güvenlik özellikleri sağlar.

Kapsamlı bir arka uç hizmetleri paketi ve kullanıcı dostu bir görsel geliştirme ortamı sunarak, Backendless, geliştiricilere ve teknik olmayan kullanıcılara, uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturma, dağıtma ve ölçeklendirme, geliştirme süresini kısaltma ve işlevler arası işbirliğini teşvik etme yetkisi verir.

Xano

Xano çok yönlü, geliştiricilerin ve teknik olmayan kullanıcıların herhangi bir kod yazmadan sunucu tarafı uygulamaları ve API'ler oluşturmasını, yönetmesini ve dağıtmasını sağlayan no-code arka uç platformu. Veri depolama, kullanıcı kimlik doğrulaması, API oluşturma, sunucusuz bilgi işlem ve gerçek zamanlı güncellemeler dahil olmak üzere kapsamlı bir dizi araç ve hizmet sağlayarak uygulama geliştirme sürecini kolaylaştırır.

öne çıkan özelliklerinden biri Xano, kullanıcıların herhangi bir kodlama bilgisi olmadan görsel bir arayüz kullanarak RESTful ve GraphQL API'leri tasarlamasına ve oluşturmasına olanak tanıyan güçlü API oluşturucusudur. Platformun sezgisel arayüzü, kullanıcıların veri yapılarını tanımlamasına, ilişkiler oluşturmasına ve verileri zahmetsizce değiştirmesine olanak tanır. Bunlara ek olarak, Xano, özel işlevler aracılığıyla sunucu tarafı mantığı sunarak, geliştiricilerin gerektiğinde kendi kodlarıyla platformun yeteneklerini genişletmelerine olanak tanır.

Xano'nun yerleşik kullanıcı yönetimi sistemi, uygulama verilerinin güvenliğini ve gizliliğini sağlayarak kullanıcı kimlik doğrulaması, yetkilendirme ve rol tabanlı erişim kontrolü işlemlerini basitleştirir. Ayrıca platform, üçüncü taraf hizmetlerle sorunsuz entegrasyonu destekleyerek kullanıcıların uygulamalarını harici API'lere ve araçlara kolayca bağlamasına olanak tanıyarak platformun uyarlanabilirliğini artırır.

Xano kapsamlı bir hem geliştiricilere hem de teknik olmayan kullanıcılara hitap eden, uygulamaları hızlı ve verimli bir şekilde oluşturma, dağıtma ve ölçeklendirme konusunda onlara güç veren no-code arka uç çözümü. Bir dizi arka uç hizmeti ve kullanıcı dostu bir görsel geliştirme ortamı sağlayarak, Xano işlevler arası işbirliğini teşvik eder ve yazılım geliştirme sürecini hızlandırır.

Mendix

Mendix bir geliştiricilerin ve teknik olmayan kullanıcıların kurumsal düzeyde uygulamaları hızlı ve verimli bir şekilde oluşturmasını, yönetmesini ve dağıtmasını sağlayan low-code uygulama geliştirme platformu. Kapsamlı araç ve hizmet paketi şunları içerir:

Görsel bir geliştirme ortamı

veri modelleme

İş mantığı oluşturma

İş akışı yönetimi

Kullanıcı arayüzü tasarımı

Mevcut sistemler ve API'ler ile sorunsuz entegrasyon

önemli farklılaştırıcılarından biri Mendix işbirliğine odaklanır ve çevik geliştirme Platform, geliştiriciler, iş analistleri ve alan uzmanları arasındaki ekip çalışmasını teşvik ederek, işlevler arası işbirliğini teşvik eder ve kuruluşların yazılım geliştirme çabalarını iş hedefleriyle uyumlu hale getirmelerini sağlar. Mendix'in görsel geliştirme ortamı, hızlı prototipleme ve yinelemeyi kolaylaştırarak, kullanıcıların bir drag-and-drop arabirimi ve önceden oluşturulmuş bileşenler, önemli ölçüde geliştirme süresini azaltmak .

Mendix ayrıca geniş bir yelpazede önceden oluşturulmuş bağlayıcılar ve SAP, Salesforce gibi popüler hizmetlerle entegrasyonlar sunarak genişletilebilirliği güçlü bir şekilde vurgular. Microsoft Azure . Platformun uygulama mağazası, geliştiricilerin platformun yeteneklerini daha da genişletmek için kullanabileceği, yeniden kullanılabilir bileşenlerden, modüllerden ve araçlardan oluşan zengin bir ekosistem sağlar.

Mendix, bulut tabanlı mimariden yararlanarak ve rol tabanlı erişim kontrolü ve veri şifreleme gibi güvenlik özellikleri sağlayarak platformda oluşturulan uygulamaların güvenli, ölçeklenebilir ve bakım yapılabilir olmasını sağlar.

Etraflı, Mendix güçlü kurumsal düzeyde uygulamalar oluşturmak için esnek ve genişletilebilir bir çözüm sağlarken, uygulama geliştirme sürecini kolaylaştıran, işbirliğini, çevikliği ve yeniliği destekleyen low-code platform.

Bubble

Bubble bir geliştiricileri, girişimcileri ve teknik olmayan kullanıcıları kod yazmadan web uygulamaları oluşturma, yönetme ve devreye alma konusunda destekleyen no-code uygulama geliştirme platformu. Kapsamlı bir araç ve hizmet paketi sunarak, Bubble, geliştirme sürecini basitleştirerek kullanıcıların uygulamalarının temel işlevlerine ve kullanıcı deneyimine odaklanmasına olanak tanır.

Kalbinde Bubble, kullanıcıların kullanıcı arayüzleri tasarlamasına, veri yapıları oluşturmasına ve iş akışlarını tanımlamasına olanak tanıyan sezgisel bir görsel editörüdür. drag-and-drop arabirimi ve önceden oluşturulmuş bileşenler. Platformun görsel programlama ortamı, kullanıcıların geleneksel kodlama ihtiyacını ortadan kaldırarak görsel öğeleri kullanarak uygulama mantığını oluşturmasına ve değiştirmesine olanak tanır.

Bubble ayrıca veri depolama ve yönetim yetenekleri sunarak kullanıcıların platform içindeki veri yapılarını kolayca tanımlamasına ve değiştirmesine olanak tanır. Yerleşik kullanıcı kimlik doğrulaması ve rol tabanlı erişim kontrol mekanizmaları, uygulama verilerinin güvenliğini ve gizliliğini sağlar.

güçlü yanlarından biri Bubble, uygulamaların harici sistemlere ve araçlara bağlanmasını kolaylaştırarak çok sayıda üçüncü taraf hizmet ve API ile sorunsuz entegrasyon sağladığı için genişletilebilirliğidir. Ayrıca platformun eklenti sistemi, geliştiricilerin özel işlevler oluşturmasına ve paylaşmasına izin vererek Bubble'ın çok yönlülüğünü daha da artırır.

Bubble bir demokratikleştiren no-code platform Farklı teknik uzmanlıklara sahip kullanıcıların uygulamaları hızlı ve verimli bir şekilde oluşturmasını, dağıtmasını ve ölçeklendirmesini sağlayan web uygulaması geliştirme . Kullanıcı dostu bir görsel geliştirme ortamı ve geniş bir araç ve hizmet yelpazesi sunarak, Bubble yeniliği teşvik eder ve geliştirme sürecini kolaylaştırır.

n8n

n8n, kullanıcıların herhangi bir kod yazmadan özel otomasyon iş akışları oluşturmasını, yönetmesini ve dağıtmasını sağlayan genişletilebilir, açık kaynaklı bir iş akışı otomasyon platformudur. Sezgisel bir görsel arayüz ve çok çeşitli önceden oluşturulmuş düğümler sunarak, n8n çeşitli uygulamaları, hizmetleri ve API'leri bağlama sürecini basitleştirerek kullanıcıların tekrarlayan görevleri otomatikleştirmesine ve iş süreçlerini kolaylaştırmasına olanak tanır.

çekirdek gücü n8n, görsel iş akışı düzenleyicisinde bulunur. Kullanıcıların iş akışlarını tasarlamasını ve değiştirmesini kolaylaştıran sürükle drag-and-drop arabirimi. Platform, veritabanları, iletişim araçları gibi çok sayıda hizmeti destekleyen önceden oluşturulmuş zengin bir düğüm kitaplığı sunar. Farklı sistemler arasında sorunsuz entegrasyonu ve veri alışverişini kolaylaştıran CRM sistemleri ve sosyal medya platformları.

benzersiz özelliklerinden biri n8n, platformun yeteneklerini genişletmek ve belirli kullanım durumlarını karşılamak için JavaScript veya TypeScript kullanarak özel düğümler oluşturabildiğinden, esnekliği ve genişletilebilirliğidir. Ayrıca açık kaynaklı bir platform olması, n8n sürekli iyileştirme ve yeniliği teşvik ederek topluluk katkılarını ve geliştirmelerini teşvik eder.

n8n ayrıca, kullanıcıların verileri ve altyapıları üzerinde tam kontrol sahibi olmalarını sağlayan kendi kendine barındırılan dağıtım seçenekleri sunarak veri gizliliğine ve güvenliğine güçlü bir vurgu yapar. Bu özellik, katı veri yönetimi gereksinimleri olan kuruluşlar için özellikle yararlıdır.

n8n, kullanıcıların özel otomasyon iş akışları oluşturmasına, yönetmesine ve dağıtmasına, iş süreçlerini kolaylaştırmasına ve verimliliği artırmasına olanak tanıyan çok yönlü bir iş akışı otomasyon platformudur. Kullanımı kolay bir görsel arayüz, çok sayıda önceden oluşturulmuş düğüm ve yeteneklerini genişletme esnekliği sağlayarak, n8n otomasyonu demokratikleştirir ve iş akışı otomasyonu alanında yeniliği destekler.

Bir arka uç hizmet platformunun faydaları nelerdir?

Arka uç hizmet platformları, ölçeklenebilirliği, sürdürülebilirliği ve güvenliği geliştirirken geliştirme sürecini kolaylaştırarak yazılım geliştiricileri ve benzer işletmeler için çok sayıda avantaj sunar. Bu platformlar, altyapıyı yönetmenin karmaşıklığını ortadan kaldırarak, geliştiricilerin temel iş mantığını ve işlevselliğini oluşturmaya odaklanmasına olanak tanır. Arka uç hizmet platformları, bir dizi sağlam, modüler ve yeniden kullanılabilir bileşen sağlayarak, hızlandırılmış geliştirme sağlar; bu da sonuçta daha hızlı pazara sürüm süresi ve azaltılmış geliştirme maliyetleri . Ayrıca, bu platformlar genellikle yatay ölçeklendirme için yerleşik destekle gelir ve büyüyen kullanıcı tabanları ve dalgalanan iş yükleri için sorunsuz uyum sağlar. Ek olarak, genellikle diğer hizmetlerle çok sayıda entegrasyon sunarak sorunsuz birlikte çalışabilirliği ve genişletilebilirliği desteklerler. Son olarak, arka uç hizmet platformları, hassas verileri korumak ve potansiyel tehditleri azaltmak için en iyi uygulamaları bir araya getirerek, uygulamalar ve kullanıcıları için güvenli bir ortamı teşvik ederek, genellikle katı güvenlik standartlarına uyar.

Hizmet olarak arka uç (veya BaaS) nedir?

Hizmet Olarak Arka Uç (BaaS), yazılım geliştiricilerin kapsamlı bir önceden oluşturulmuş, kolayca entegre edilebilir arka uç bileşenleri sağlayarak geliştirme sürecini kolaylaştırmasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir hizmet modelidir. BaaS platformları, altyapı yönetimi, veri depolama, kimlik doğrulama ve diğer temel arka uç işlevleriyle ilişkili karmaşıklıkları yöneterek hızlı uygulama geliştirmeyi kolaylaştırır. Geliştiriciler, bu bileşenleri sıfırdan oluşturma ihtiyacını ortadan kaldırarak ilgi çekici kullanıcı deneyimleri oluşturmaya ve uygulamanın ön ucunu iyileştirmeye odaklanabilir. Geliştiriciler, BaaS platformlarından yararlanarak operasyonel yükleri en aza indirebilir, temel yetkinliklere odaklanabilir ve uygulama geliştirme sürecini hızlandırabilir, sonuçta dinamik pazar taleplerini karşılama ve olağanüstü kullanıcı deneyimleri sunma yeteneklerini geliştirebilir.

Bir arka uca kıyasla bir veritabanı nedir?

Veritabanı, bilgilerin verimli bir şekilde depolanmasını, alınmasını ve yönetilmesini sağlayan yapılandırılmış ve organize bir veri koleksiyonudur. Bir yazılım uygulamasının arka uç mimarisinin çok önemli bir bileşenidir. Veritabanları, bir uygulama kapatıldıktan veya bir sistem yeniden başlatıldıktan sonra bile bilgilerin saklanmasını sağlayarak veri kalıcılığını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. İlişkisel (örn. MySQL, PostgreSQL ), NoSQL (örn. MongoDB , Cassandra) veya bellek içi (örn. Redis ) veritabanları, her biri benzersiz avantajlara ve kullanım durumlarına sahiptir.

Öte yandan, sunucu tarafı olarak da bilinen arka uç, bir yazılım uygulamasında verilerin işlenmesini, depolanmasını ve yönetilmesini sağlayan bileşenleri ve altyapıyı ifade eder. İş mantığının yürütülmesinden, veritabanlarıyla iletişimden ve harici hizmetler veya API'lerle entegrasyondan sorumludur. Arka uç, veritabanları, uygulama sunucuları, API'ler, kimlik doğrulama sistemleri ve daha fazlası dahil olmak üzere çok çeşitli öğeleri kapsar.

Veritabanı, veri depolama ve yönetimine odaklanan belirli bir arka uç mimarisi bileşenidir. Arka uç, bir bütün olarak, yazılım uygulamasının sorunsuz ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlayan işleme, veri işleme ve diğer hizmetlerle iletişim dahil olmak üzere daha geniş bir işlevsellik kapsamını kapsar.

Veritabanları nasıl oluşturulur?

Veritabanları, bir veritabanındaki verileri tanımlamak, işlemek, almak ve yönetmek için tasarlanmış özel yazılım uygulamaları olan veritabanı yönetim sistemleri (DBMS) kullanılarak oluşturulur. Bir veritabanı oluşturma süreci, aşağıda özetlenen birkaç önemli adımı içerir:

Uygun veritabanı tipini seçin : Uygulamanın gereksinimlerine ve veri yapısına göre uygun bir veritabanı modeli seçin. Bu, ilişkisel bir veritabanı (ör. MySQL, PostgreSQL), bir NoSQL veritabanı (ör. MongoDB, Cassandra) veya bir bellek içi veritabanı (ör. Redis) olabilir.

: Uygulamanın gereksinimlerine ve veri yapısına göre uygun bir veritabanı modeli seçin. Bu, ilişkisel bir veritabanı (ör. MySQL, PostgreSQL), bir NoSQL veritabanı (ör. MongoDB, Cassandra) veya bir bellek içi veritabanı (ör. Redis) olabilir. Veritabanı yönetim sistemini (DBMS) yükleyin : Seçilen DBMS yazılımını indirip belirlenen sunucuya veya yerel makineye kurun veya Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP) gibi bulut hizmeti sağlayıcıları tarafından sağlanan bulut tabanlı bir çözümü seçin ) veya Microsoft Azure.

: Seçilen DBMS yazılımını indirip belirlenen sunucuya veya yerel makineye kurun veya Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP) gibi bulut hizmeti sağlayıcıları tarafından sağlanan bulut tabanlı bir çözümü seçin ) veya Microsoft Azure. Veritabanı şemasını tanımlayın : Tablolar, alanlar, veri türleri, ilişkiler, kısıtlamalar ve dizinler dahil olmak üzere veritabanı yapısını tasarlayın. Bu adım, ilişkisel veritabanları için bir Varlık-İlişki (ER) diyagramı veya veritabanı şemasının benzer bir temsilini oluşturmayı içerir.

: Tablolar, alanlar, veri türleri, ilişkiler, kısıtlamalar ve dizinler dahil olmak üzere veritabanı yapısını tasarlayın. Bu adım, ilişkisel veritabanları için bir Varlık-İlişki (ER) diyagramı veya veritabanı şemasının benzer bir temsilini oluşturmayı içerir. Veritabanını oluşturun : Veritabanını oluşturmak ve şemasını tanımlamak için DBMS araçlarını, komut satırı arabirimini (CLI) veya bir komut dosyası dilini kullanın. Bu süreç, SQL ifadelerinin yürütülmesini (ilişkisel veritabanları için) veya tanımlamayı gerektirir. Tablolar, dizinler ve diğer gerekli nesneleri oluşturan JSON benzeri yapılar (NoSQL veritabanları için).

: Veritabanını oluşturmak ve şemasını tanımlamak için DBMS araçlarını, komut satırı arabirimini (CLI) veya bir komut dosyası dilini kullanın. Bu süreç, SQL ifadelerinin yürütülmesini (ilişkisel veritabanları için) veya tanımlamayı gerektirir. Tablolar, dizinler ve diğer gerekli nesneleri oluşturan JSON benzeri yapılar (NoSQL veritabanları için). Kullanıcı erişimini ve güvenliğini yapılandırın : Hassas verileri korumak için uygun kimlik doğrulama ve yetkilendirme mekanizmalarının yürürlükte olduğundan emin olarak veritabanına erişimi kontrol etmek için kullanıcı hesaplarını, rolleri ve izinleri ayarlayın.

: Hassas verileri korumak için uygun kimlik doğrulama ve yetkilendirme mekanizmalarının yürürlükte olduğundan emin olarak veritabanına erişimi kontrol etmek için kullanıcı hesaplarını, rolleri ve izinleri ayarlayın. Veritabanını doldurun : Mevcut verileri içe aktarın veya kullanarak veritabanı içinde yeni kayıtlar oluşturun. SQL ifadeleri (ilişkisel veritabanları için) veya yerel sürücüler ve API'ler (NoSQL veritabanları için).

: Mevcut verileri içe aktarın veya kullanarak veritabanı içinde yeni kayıtlar oluşturun. SQL ifadeleri (ilişkisel veritabanları için) veya yerel sürücüler ve API'ler (NoSQL veritabanları için). Performansı optimize edin : Sorgu yanıt sürelerini ve genel verimliliği iyileştirmek için veritabanının performansını düzenli olarak izleyin, yapılandırmalarda ince ayar yapın ve dizin oluşturma, önbelleğe alma veya bölümleme gibi iyileştirmeler uygulayın.

Geliştiriciler, bu adımları izleyerek, uygulamalarının özel gereksinimlerine göre uyarlanmış bir veritabanı oluşturabilir, yapılandırabilir ve optimize edebilir; uygulama yaşam döngüsü .