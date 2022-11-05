Uygulamalarınız için otomatik bir operasyonel yönetim sistemi mi arıyorsunuz? Evet ise, Kubernetes seçiminiz olabilir ve AppMaster ile birleştiğinde, uygulamanın Kubernetes no-code kullanarak barındırmasına yardımcı olur. Ancak Kubernetes ne olduğunu, dijital dönüşümünün ne kadar önemli olduğunu ve nasıl çalıştığını bilmek önemlidir.

Kubernetes ayrıca kısa form K8s veya Kube olarak da adlandırılır. Sonuç olarak, uygulamanızın otomasyonuna yardımcı olur ve dağıtım uygulamalarının içinde bulunan, değişikliklere devam etmek ve parametreleri dijital dönüşümle ölçeklendirmek gibi her komut, ihtiyaçlar gerektirir, uygulamanızın sağlığına dikkat eder ve ne olursa olsun, daha kolay hale gelir. Kubernetes ile. Ayrıca Kubernetes, dağıtım ve yönetim için yazılımı otomatikleştiren açık kaynaklı bir uygulamadır. Güvenleri ve düzenlemeleriyle birlikte verilen kapsayıcılar, genellikle modern uygulamalar oluşturmak için kullanılır.

Kubernetes kümeleri nedir?

Kubernetes kümeleri olarak da bilinen, kapsayıcılı uygulamaları ölçeklendirmek için çalıştırılan bir grup düğüm cihazı. Bir Kubernetes kümesi, bir kontrol düzlemi ve bilgi işlem cihazları olan bir veya daha fazla düğüm içermelidir. Bu kontrol düzlemi, etkin kurumsal uygulamalar ve kullandıkları kapsayıcı resimleri de dahil olmak üzere kümenin tercih edilen biçimini desteklemelidir. Düğümler, iş yüklerini ve kurumsal uygulamaları veya kapsayıcılı uygulamaları yönetir.

Kapsayıcıları bir bilgisayar topluluğu genelinde düzenleme ve yönetme kapasitesi, sanal makineler, yani bulut yapısında veya fiziksel, yani şirket içi olabilir; her ikisi de Kubernetes'in avantajının temelinde yer alır. Kubernetes kapsayıcılar belirli cihazlara bağlı değildir. Küme boyunca biraz ayrılırlar.

Kubernetes kimler katkıda bulunur?

Google'daki mühendisler, Kubernetes oluşturdu ve başlangıçta geliştirdi. Google, şirket içindeki kapsayıcılarda her şeyin nasıl yürütüldüğünü açıkça tartıştı ve Linux kapsayıcı teknolojisi geliştirmenin öncülerinden biriydi. (Bu teknoloji, Google'ın bulut oluşturma tekliflerinin temelini oluşturur.)

Google'ın dahili platformu Borg, haftalık 2 milyardan fazla konteyner dağıtımına güç veriyor. Kubernetes büyük bir bölümünün arkasındaki dijital dönüşüm ve inovasyon, Borg öncüsü Borg'u inşa ederken öğrenilen dersler kullanılarak geliştirildi.

Kubernetes ile neler yapabilirsiniz?

Kubernetes kümelerinin otomatik olarak çalışması, kapsayıcıları çok sayıda han sahibi arasında düzenlemesi ve altyapı ve arabirimin daha kabul edilebilir kullanımını oluşturarak yardım kullanımını optimize etmesi için ele alınması imkansız olanı zorlayan ve dijital dönüşüm ve dijital yenilik olan Kubernetes sistemiyle çok sayıda şey yapabilirsiniz.

Kullanıma sunma ve geri alma

Kubernetes dağıtımı, toplu örnek sonlandırmasını önlemek için uygulamanızın durumunu takip ederken, uygulamanızın yapılandırmasında veya kodunda değişiklikleri kademeli olarak dağıtmanıza olanak tanır. Kubernetes dağıtımı, yanlış bir şey olursa değişikliği geri alır. Genişleyen dağıtım stratejileri ekosisteminden yararlanın.

Yük dengeleme

Bilinmeyen bir hizmet bulma mekanizmasını kullanmak için uygulamanızın değiştirilmesi gerekmez. Kubernetes tarafından benzersiz IP adresleri verilir ve tek bir DNS adı altında bir grup Pod arasında yük dengelemeye izin verir.

saklama düzenlemesi

Bir taşra deposu, iSCSI, Cinder, NFS veya Ceph gibi bir web depolama tekniği veya AWS gibi genel bir bulut oluşturma sağlayıcısı olsun, tercih ettiğiniz depo sistemini otomatik olarak yükseltir.

Yapılandırma gözetimi

Görüntüyü yeniden oluşturmadan veya yığın kompozisyonunuzdaki sırları açığa çıkarmadan gizemleri, uygulama düzenlemesini ve biçimlendirmeyi dağıtın ve düzeltin.

kutu ambalajı

Kaynak gereksinimlerine ve diğer kısıtlamalara göre kullanılabilirliği korurken kapsayıcıları otomatik olarak konumlandırır. Kullanımı artırmak ve daha da fazla kaynak tasarrufu sağlamak için kritik ve en iyi çaba gerektiren iş yüklerini birleştirin.

Toplu yürütme

Kubernetes, kapsayıcı kümenizi ve CI iş yüklerinizi işleyebilir ve gerekirse arızalı kapsayıcıları iade ederek yardım sağlayabilir.

yatay ölçekleme

Bir komut, bir kullanıcı arabirimi kullanarak veya CPU kullanımına göre otomatik olarak uygulamanızı hızla yukarı veya aşağı ölçeklendirebilirsiniz.

kendi kendini iyileştirme

Kullanıcı tanımlı sağlık denetiminize yanıt vermeyen kapsayıcıları öldürür, başarısız kapsayıcıları yeniden başlatır, düğümler öldüğünde kapsayıcıları değiştirir ve yeniden planlar ve hizmet vermeye hazır olana kadar istemcilere kapsayıcıların reklamını yapmaz.

Genişletilebilirlik için tasarlandı

Yüksek genişletilebilirliği nedeniyle, yukarı akış kaynak kodunu değiştirmeden Kubernetes özellikler ekleyebilirsiniz.

IPv4 ve IPv6 çift yığın

IPv4 ve IPv6 adresleri gibi bölmelerin veya hizmetlerin verilmesi.

Kubernetes nasıl çalışır?

Kubernetes kümesi, işlevsel bir Kubernetes kurulumudur. Kontrol düzlemi ve hesaplama düğümleri veya makine öğrenimi, bir Kubernetes kümesinin iki farklı bileşeni olarak görülebilir. Fiziksel veya sanal bir sistem olabilen her düğümün kendi Linux ortamı vardır. Kaplardan oluşan bölmeler, her düğüm tarafından yürütülür. Kontrol düzlemi, etkin uygulamalar ve kullandıkları kapsayıcı görüntüleri dahil olmak üzere kümenin istenen durumunu korumalıdır. Kapsayıcılaştırılmış uygulamalar ve iş yükleri, bilgi işlem makine öğrenimi üzerinde çalıştırılır.

Kubernetes üzerinde çalıştığı işletim sistemi (Enterprise Linux gibi). Düğümlerde çalışan kapsayıcıların bölmeleriyle iletişim kurar. Kubernetes kontrol düzlemi, komutları bir yöneticiden (veya DevOps ekibinden) aldıktan sonra işlem makinesi öğrenimine iletir. Bu aktarma, görev için hangi düğümün en uygun olduğunu otomatik olarak belirlemek için çeşitli hizmetler kullanır. Kaynaklar tahsis edildiğinde, istenen görev daha sonra düğümün bölmelerine atanır.

Bir Kubernetes kümesinin istenen durumu, kullanmaları gereken görüntüler, erişmeleri gereken kaynaklar ve diğer benzer yapılandırma bilgileriyle birlikte hangi iş yüklerinin veya uygulamaların çalışması gerektiğini belirtir. Konteyner yönetimi söz konusu olduğunda altyapı açısından çok az şey değişti. Basitçe söylemek gerekirse, her bir kapsayıcıyı veya düğümü işlemeden uygulamaları daha yüksek düzeyde yönetebildiğiniz için kapsayıcılar üzerinde daha fazla kontrole sahip olursunuz.

Kubernetes'in düğümlerini, bölmelerini ve bunların içinde bulunan kapsayıcıları tanımlamaktan siz sorumlusunuz. Kapsayıcılar, Kubernetes kullanılarak düzenlenir. Kubernetes nerede çalıştıracağınız size kalmış. Bu, fiziksel sunucularda, sanal makine öğreniminde, genel bulutlarda, özel bulutlarda ve hibrit bulutlarda yapılabilir. Kubernetes API'nin çeşitli altyapı türlerinde çalışması, ana avantajlarından biridir.

Kubernetes, Docker ile aynı mı?

Bireysel kapsayıcıları oluşturmak, paylaşmak ve yürütmek için Docker adlı bir dizi yazılım geliştirme aracı vardır. Kubernetes, kapsayıcılı uygulamaları geniş ölçekte uygulamaya yönelik bir çözümdür. Kapları, gerekli tüm bağımlılıkları ve uygulama kodunu içeren mikro hizmetler için standartlaştırılmış paketleme olarak düşünün. Docker, bu kapsayıcılı uygulamaları oluşturmaktan sorumludur. Yerel sunucular, hibrit bulutta yerel teknolojiler, dizüstü bilgisayarlar ve hatta uç cihazlar dahil olmak üzere bir kapsayıcı herhangi bir yerde çalışabilir.

Modern uygulamalarda çok sayıda kapsayıcı vardır. Kubernetes API, bunları fiili üretimde çalıştırmaktan sorumludur. Kapsayıcıları çoğaltmak basit olduğundan, kapsayıcılı uygulamalar, kullanıcı isteklerini karşılamak için işleme kapasitelerini genişleterek veya azaltarak otomatik olarak ölçeklenebilir. Çoğu zaman Kubernetes ve Docker birbirini tamamlayan teknolojilerdir. Ancak Docker, büyük ölçekli kapsayıcılı uygulamaları çalıştırmak için Docker Swarm - Kubernetes vs Docker Swarm olarak bilinen bir çözüm de sunar.

Kubernetes yerel altyapısı nedir?

Bir Kubernetes ortamını destekleyen kaynakların (sunucular, gerçek veya sanal makine öğrenimi, hibrit bulutta yerel platformlar ve daha fazlası dahil) koleksiyonu, Kubernetes altyapısı olarak bilinir. Dağıtımdan kullanımdan kaldırmaya kadar bir kapsayıcının kullanım ömrü boyunca gerekli olan birçok operasyonel işlemi otomatikleştirme süreci, kapsayıcı düzenlemesi olarak bilinir. Bunun için çok sevilen bir açık kaynak platformu Kubernetes.

Kaputun altında, Kubernetes'in altyapısı ve mimarisi, o dilde " nodes " olarak adlandırılan bir bilgisayar koleksiyonu olan bir küme fikrine dayanmaktadır. Kubernetes API, kapsayıcılı iş yüklerini kümeye dağıtmanıza olanak tanır. Düğümler, gerçek veya sanal makineler olabilecek kapsayıcılı iş yüklerinizi yürüten bilgisayarlardır. Bir kümenin genellikle birden fazla veya daha fazla çalışan düğümü olmasına rağmen, her Kubernetes kümesi bir denetleyici düğümü ve bu çalışan düğümlerinden en az birini içerir.

" pod ", bir diğer önemli Kubernetes kavramıdır; resmi belgelere göre, konuşlandırılabilir en küçük birimdir ve kümenin düğümlerinde çalışır. Başka bir deyişle, bölmeler uygulamanızın çeşitli bölümlerini temsil eder. Bazen birden fazla kapsayıcı çalıştırabilmesine rağmen, bir bölme genellikle yalnızca birini çalıştırır.

Kontrol düzlemi, Kubernetes küme mimarisinin bir diğer önemli bileşenidir. Bu, API sunucusundan ve uygulamaları ve düğümlerinizi (veya makinelerinizi) ihtiyaç duyduğunuz duruma göre verimli bir şekilde yöneten dört ek öğeden oluşur.

Kubernetes yerel altyapısının faydaları nelerdir?

Kurumsal Kubernetes yerel altyapısının birçok avantajı vardır ve bunlardan bazıları aşağıda listelenmiştir.

Çeviklik

BT operasyonları ve geliştirici üretkenliği arasındaki çatışmayı azaltmak için şirket içi genel, hibrit bulut yerel teknolojilerinin çevikliği ve basitliği.

Uygun maliyetli

Çok fazla para biriktirebilir ve işinizi mümkün olduğunca uygun maliyetli hale getirebilirsiniz. VM 'leri çalıştırmak için ayrı bir hiper yönetici katmanı gerektirmeyerek para tasarrufu sağlar.

Esnek

Enterprise Kubernetes, geliştirici üretkenliğinin kapsayıcıları, sunucusuz kurumsal uygulamaları ve VM makineleri, ölçeklendirme uygulamalarını ve onu en esnek hale getiren altyapıyı dağıtmasına olanak tanır.

genişletilebilirlik

Hem özel hem de genel bulutlar için temel katman olarak Kubernetes kullanan yerel hibrit bulutun genişletilebilirliği, onu en genişletilebilir hale getirir.

Neden Kubernetes ihtiyacınız var?

Kubernetes yardımıyla mikro hizmetlere yeniden yansıtılan kapsayıcılı, eski, bulutta yerel ve kurumsal uygulamaları dağıtabilir ve yönetebilirsiniz. Uygulama geliştirme ekibiniz, değişen şirket ihtiyaçlarını karşılamak için hızla yeni uygulamalar ve hizmetler geliştirebilmelidir. Kapsayıcılardaki mikro hizmetlerden başlayarak, bulutta yerel uygulama geliştirme, daha hızlı uygulama geliştirmeyi mümkün kılar ve mevcut programları dönüştürmeyi ve optimize etmeyi kolaylaştırır. Kurumsal üretim uygulamalarını oluşturan kapsayıcıları dağıtmak için birden çok sunucu ana bilgisayarı kullanılmalıdır. Bu iş yükleri için kapsayıcıları uygun ölçekte dağıtmak için Kubernetes ile ihtiyaç duyduğunuz düzenleme ve yönetim araçlarına sahipsiniz.

Gerçek zamanlı kullanım örneği

Diyelim ki dijital dönüşüm ve online alışveriş için bir araç oluşturdunuz. Ve bu uygulamayı dağıtmak için bir Docker kapsayıcısı kullanmayı amaçladınız. Uygulama için bir Docker görüntüsü oluşturdunuz ve resmi bir Docker kapsayıcısı olarak dağıttınız. Her şey sorunsuz çalışmaktadır. Uygulamanın artan popülaritesinin bir sonucu olarak, müşteri tabanınız büyüdü. Yüksek uygulama talebi nedeniyle sunucunuz çöküyor. Şu anda planlanmış bir küme kurulumunuz var. Böylece, tek bir bilgisayarda Docker kullanarak uygulamanın beş (5) örneğini ürettiniz. Sunucu, yük dağıtıldığına göre trafiği kolayca idare edebilir. Bir kez daha, uygulamanızı daha fazla kişi kullanıyor. Bir bilgisayar aynı anda beş örneği destekleyemez. Docker kapsayıcı kümesine daha fazla bilgisayar eklemeyi amaçladınız. Asıl sorun tam burada ortaya çıkıyor.

Tek bir bilgisayarda Docker kapsayıcıları kolayca iletişim kurabilir. Ancak kendisini birçok bilgisayarda çoğaltamaz.

kapsayıcıları kolayca iletişim kurabilir. Ancak kendisini birçok bilgisayarda çoğaltamaz. Çoğaltma biraz çaba gerektirir. Bir N örneği oluşturmak için onu yeniden işlememiz gerekir.

Docker , etkin bir kapsayıcının çöküp çökmediğini belirleyemiyor.

, etkin bir kapsayıcının çöküp çökmediğini belirleyemiyor. Biri manuel olarak çökerse kapsayıcıyı yeniden başlatmamız gerekir. Kendi kendini iyileştirme yeteneğine sahip değildir.

Daha önce de belirtildiği gibi, sorunu çözmek için bir kapsayıcı düzenleme çözümüne ihtiyacımız var. Kubernetes budur. Kapsayıcı düzenleme için araçlar bol miktarda bulunur. Ancak birçok geliştirici Kubernetes kullanır. Kümeler için bir uygulama Kubernetes. Ana ve ikincil düğümlere benzer. Çalışan düğümler, Docker kapsayıcılarını yürütür. Şu anda çalışmakta olan Docker kapsayıcıları hakkında meta verilerin denetleyici düğümü anahtar/değer deposu.

Kubernetes ve DevOps

Uygulama geliştirme ve operasyon ekipleri, DevOps olarak bilinen yazılım geliştirme tekniği aracılığıyla tek bir grupta birleştirilir. Büyük ölçekte kapsayıcı dağıtımlarını yönetmenize yardımcı olmak için Kubernetes adlı bir açık kaynaklı düzenleme teknolojisi oluşturuldu. Ancak Kubernetes ve DevOps arasında bir bağlantı vardır.

Ana noktaları

Kubernetes, özellikleri ve yetenekleri nedeniyle kurumsal uygulamaları ve DevOps hatlarını geliştirmek, dağıtmak ve genişletmek için mükemmeldir. Bu yetenekler sayesinde ekipler, orkestrasyonun gerektirdiği manuel çalışmayı otomatikleştirebilir. Ekipler, çıktıyı veya daha da önemlisi kaliteyi artırmak için bu otomasyona ihtiyaç duyar.

Tüm altyapınızı Kubernetes ile oluşturabilirsiniz. Kubernetes, veritabanları, bağlantı noktaları ve erişim kontrolleri dahil olmak üzere araçlarınıza ve uygulamalarınıza erişebilir. Ortam yapılandırmaları kod olarak da yönetilebilir. Yeni bir ortamı dağıtırken her zaman bir komut dosyası çalıştırmanız gerekmez; bunun yerine, Kubernetes yapılandırma dosyalarını tutan bir kaynak deposu verebilirsiniz.

Ardışık Kubernetes ile düzenlerken, ayrıntılı kontrolleri işleyebilirsiniz. Bu, belirli rollerin veya uygulamaların belirli etkinlikleri yapma yeteneğini kısıtlamanıza izin verir. Örneğin, müşterileri dağıtım veya inceleme süreçleriyle sınırlandırırken test kullanıcılarını derlemelerle sınırladınız.

Geliştiriciler, Kubernetes'in self servis katalog işleviyle isteğe bağlı olarak altyapı oluşturabilir. Bu, AWS kaynakları gibi açık hizmet ve API sunucusu standartları aracılığıyla kullanıma sunulan bulut oluşturma hizmetlerini kapsar. Bu hizmetler, güvenlik ve uyumluluğun korunmasına yardımcı olan, operasyon üyelerinin kullanmasına izin verilen ayarlara dayanır.

Otomatik geri alma ve sürekli yükseltme özellikleri sayesinde Kubernetes kaynaklarının yeni sürümlerini herhangi bir kesinti olmadan dağıtabilirsiniz. Kubernetes, üretim ortamlarını kapatıp güncellenenleri yeniden dağıtmak zorunda kalmadan her seferinde bir kümeyi yükselterek, trafiği erişilebilir hizmetleriniz arasında dağıtmak için kullanabilirsiniz. Bu özellikler sayesinde mavi/yeşil dağıtımları verimli bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Ek olarak, ürün özelliklerinin istendiğinden emin olmak ve yeni müşteri özelliklerine daha hızlı öncelik vermek için A/B testi yapabilirsiniz. Sonuç olarak, Kubernetes ve DevOps mükemmel bir uyum değil, ancak Kubernetes uygun bir konfigürasyonla çok etkili bir araç olabilir. Sadece kendinizi çok fazla kaptırmamaya dikkat edin ve K8s evrensel bir çözüm olmadığını anlayın.

AppMaster ve Kubernetes

AppMaster, no-code geliştirmeye ve her türlü uygulamaya izin veren kodsuz bir platformdur. Kurumsal uygulamaları ve bu uygulamaların yönetimini daha da kolaylaştıracak ve daha iyi hale getirecek olan kullanıcı uygulamalarının Kubernetes barındırılmasına yardımcı olur.

Alt çizgi

Kubernetes açık kaynak olduğundan, bunun için yerleşik bir destek sistemi yoktur, en azından şirketinizin güvenmesi konusunda kendinizi rahat hissedeceğiniz bir sistem yoktur. Kubernetes kurulumunuz üretimde kullanılırken bir sorun olsaydı muhtemelen rahatsız olurdunuz.

Kubernetes bir otomobil motoru olarak hayal edin. Bir motor bağımsız olarak çalışabilmesine rağmen, yalnızca bir şanzıman, akslar ve tekerleklerle birleştiğinde çalışan bir aracın parçası haline gelir. Üretime uygun bir platform oluşturmak için Kubernetes kurmak yetersizdir. Kubernetes maksimum potansiyelinde çalışması için ek parçalar gerekir. Ağ oluşturma, güvenlik, izleme, günlük yönetimi ve kimlik doğrulama araçları eklenmelidir.

İşte tam bu noktada AppMaster (tüm araba) devreye giriyor. İşletmeler için Kubernetes, AppMaster. Kubernetes işyeri için sağlam ve pratik kılan kayıt, ağ, telemetri, güvenlik, otomasyon ve hizmetler dahil olmak üzere tüm farklı teknolojileri içerir.

Geliştiricileriniz, sıfırdan yepyeni web ve kurumsal uygulamalar oluşturabilir, bunları barındırabilir ve iyi bir konsepti hızla yeni bir işletmeye dönüştürmek için gereken ölçeklenebilirlik, yetki ve düzenleme ile bulutta yerel olarak dağıtabilir. Bunların hepsi AppMaster tarafından mümkün kılınmıştır.

Sağlam bir arka uca sahip en yeni no-code teknoloji ve drag-and-drop kapsayıcı çalışma zamanı arayüzünü kullanarak, Kubernetes projesiyle kapsayıcı işlemlerinizi otomatikleştirmek ve mobil veya web uygulamanızı sıfırdan oluşturmak için AppMaster kullanmayı deneyebilirsiniz.