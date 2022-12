Yazılım geliştirme süreci karmaşıktır; tıpkı bir şirket içindeki diğer tüm projeler gibi dikkatli bir şekilde planlanması ve yönetilmesi gerekir. Şirketler, işlerinin hemen hemen her alanında proje yönetimi stratejilerini uygular. Neden yazılım geliştirme kadar karmaşık bir şeyi planlamak ve yönetmek için stratejilerimiz olmasın?

İlerideki işi planlamadan bir geliştirme sürecine atlayan bir geliştirme ekibinin gecikmeler, aşırı bütçeleme ve başarısızlıkla karşılaşma olasılığı daha yüksektir. Bu nedenle yazılım geliştirme sektöründe yazılım geliştirme yaşam döngüsü stratejileri oldukça önemlidir. Bu yazıda, yazılım geliştirme sürecinin bir parçası olan tüm aşamaları parçalayarak bir yazılım geliştirme yaşam döngüsünü tartışacağız.

Yazılım geliştirme yaşam döngüsü nedir?

Bir yazılım geliştirme yaşam döngüsü, yazılım geliştirme sürecinde yer alan tüm aşamaların dökümüdür. Her şirket veya geliştirme ekibi, üzerinde çalıştıkları tüm geliştirme projeleri için kopyaladıkları kendi özel yazılım geliştirme yaşam döngüsünü oluşturabilir. Ancak, tüm yazılım geliştirme yaşam döngüsü stratejilerinde ortak olan ve bu nedenle bilinmeye değer bazı temel ilkeler vardır. Örneğin, her yazılım geliştirme yaşam döngüsü modeli, aşağıdaki yolun bir varyasyonudur:

İhtiyaç analizi

Planlama aşaması

Ürün tasarım aşaması

Kodlama aşaması

test aşaması

Doğrulama aşaması

Dağıtım aşaması

Bakım aşaması

Bir işletme, tekrarlanabilir sistem geliştirme yaşam döngüsünü oluşturduğunda, onu dahil oldukları herhangi bir yazılım projesi için devreye alabilir. Böyle bir temele sahip olmak, geliştirme ekibinin daha hızlı ve tutarlı çalışmasına, zaman çizelgesinin ve maliyetlerin daha fazla farkında olmasına, hatalardan kaçının ve kısa vadede sorunları önleyin; yazılım geliştirme yaşam döngüsü, yazılım geliştirme sürecini daha verimli, daha hızlı ve uygun maliyetli hale getirerek optimize eder.

Yazılım geliştirme yaşam döngüsü nasıl çalışır?

Yazılım projesi yaşam döngüsü, tüm yazılım geliştirme projesini aşamalara ayırır. Geliştiriciler, her aşamanın diğerleriyle bağlantılı olduğunu bilseler de, her birini ayrı ayrı yönetebilirler. Her yazılım geliştirme yaşam döngüsü adımının hedefleri, görevleri, bütçesi, belgeleri, atanan ekibi ve son tarihi vardır.

Ayrıca her aşamanın bir çıktısı, somut bir sonucu olmalıdır. Örneğin, planlama aşamasının çıktısı, planlama süreci ve ana hatları çizilen planla ilgili dokümantasyon olmalıdır, kodlama aşamasının çıktısı ise koddur.

Bahsettiğimiz gibi, belirlenmiş bir adım sayısı yoktur, ancak her şirket veya ekip kaynaklarına, becerilerine, alışkanlıklarına ve beklentilerine göre kendi SDLC oluşturabilir. Ancak, bazı aşamalar her SDLC parçası olmalıdır. Sıra değişebilir, ancak aşağıdaki paragrafta detaylandırdığımız aşamalar, sistem geliştirme yaşam döngünüzde eksik olmamalıdır.

SDLC Aşamaları

İhtiyaç analizi

Her proje yöneticisinin bize öğretebileceği gibi, bir yazılım projesi de dahil olmak üzere her projenin ilk adımı, ekibin projelerinin gereksinimlerini anladığı bir aşama olmalıdır. Bu aşamada aşağıdakileri tanımlamanız gerekir:

hedefler

işletme için faydalar

ihtiyaç duyulan kaynaklar (insan kaynakları, bütçe, yazılım araçları)

son tarihler

Bu aşama yalnızca geliştiricileri içermez: örneğin, maliyet fayda analizi ve şirket için değer gibi geliştiricilerin hafife alabileceği yönleri vurgulayabilen iş analitiğinden biraz yardım gerektirebilir.

Bu aynı zamanda geliştirme ekibinin ne tür bir geliştirme yaklaşımı benimseyeceğine karar verdiği zamandır: her bir satırı kodlayacaklar mı? Hangi programlama dillerini kullanacaklar? no-code gibi AppMaster araçlar kullanacaklar mı? Ve AppMaster gibi araçları kullanırlarsa, otomatik olarak oluşturulan kodu düzenleyecekler mi?

Bu soruların bu çok erken aşamada cevaplanması gerekiyor.

Gereksinim analizi aşamasının çıktısı, tabii ki proje programı, maliyet tahmini ve her ayrıntı, gereksinim analizi aşamasında tartışılır ve tasarlanır.

Planlama aşaması

Yazılım tasarlamaya, kodlamaya ve geliştirmeye geçmeden önce, proje yöneticisinin atanan ekiple birlikte geliştirme sürecinin ana yönlerini özetlemesi önemlidir. Bu aşamada, geliştirme ekipleri parçalanır:

Yazılım mimarisi: veritabanları, işletim sistemi, programlama dilleri, API'ler , çerçeveler

Kullanıcı arayüzü tasarımı

Altyapı gereksinimleri

Güvenlik ( SSL şifreleme ve sertifikası, parola koruması ve daha fazlası)

Gereksinim analizi aşamasının çıktısının Yazılım gereksinimleri belirtim belgesi adı verilen bir belge olması gibi, planlama aşamasının çıktısı da bir o kadar önemli olan belgelerdir. Genellikle Tasarım Belgesi Spesifikasyonu veya DDS olarak adlandırılır. Geliştiricilerin yazılım ürününü oluşturmak için ihtiyaç duyduğu tüm bilgileri içermelidir.

Tasarım aşaması

Kodlamaya (veya alternatif metodolojilere) geçmeden önce, geliştirici veya geliştiriciler ekibi, yazılım ürünlerini dikkatli bir şekilde tasarlamalıdır. Bu, sonraki aşamayı optimize etmek için önemlidir. Tasarım aşamasında, aşağıdakileri belirlemeniz gerekir:

UI : kullanıcının platformla nasıl etkileşime gireceği;

: kullanıcının platformla nasıl etkileşime gireceği; Programlama : hangi yaklaşımı benimseyeceksiniz (kod veya görsel programlama , hangi programlama dili, hangi no-code araç)

: hangi yaklaşımı benimseyeceksiniz (kod veya görsel programlama , hangi programlama dili, hangi araç) İletişim : yazılımın diğer varlıklarla nasıl etkileşime gireceği

: yazılımın diğer varlıklarla nasıl etkileşime gireceği Platformlar : yazılımı hangi platformların barındıracağı

: yazılımı hangi platformların barındıracağı Güvenlik : Yazılımınızı güvence altına almak için hangi önlemleri uygulayacaksınız?

Kodlama aşaması

Kodlama aşaması, yazılım geliştiricilerin aslında yazılım oluşturmaya başladığı yerdir. En geleneksel yaklaşımı seçtilerse, kod yazmaya başladıkları yer burasıdır. low-code veya no-code gibi farklı bir yaklaşım seçtilerse, tercih ettikleri kodsuz no-code , örneğin AppMaster kullanmaya başladıkları yer burasıdır ve yazılımlarını tasarlamak için önceden oluşturulmuş yazılım bloklarını birleştirmeye başlarlar. ürün.

Ekip önceki tüm aşamalardan geçtiyse, kodlama aşamasının nasıl optimize edilebileceğini kolayca anlayabilirsiniz. Kodlama işi veya no-code platformun kullanımı artık daha basit: her ekip üyesi ne yapacağını, sınırların ne olduğunu ve hedeflerin ne olduğunu biliyor. Test edilebilir ve tamamen işlevsel bir yazılım olan gerekli çıktıyı sağlayana kadar kodlama aşaması tamamlanmaz.

test aşaması

Önceki geliştirme aşamasında sağlanan yazılımın şimdi test aşamasında test edilmesi gerekiyor. Testler, yazılım üzerinde çalışan aynı ekip veya ayrı bir test ekibi tarafından yürütülebilir. Bir test ekibini ana geliştirme ekibinden ayırmak ne zaman tercih edilir? Geleneksel manuel kodlama yaklaşımını her kullandığınızda, test aşaması daha karmaşık ve daha uzundur ve genellikle yeni bakışlar gerektirir: bu durumda, ayrı bir test ekibi yerine tercih edilir.

Bunun yerine no-code yaklaşımı seçerseniz, yazılım test aşaması daha hızlı ve daha kolaydır. Bunun nedeni, geliştiricinin kodu manuel olarak yazmamasıdır ve bu nedenle:

Bir yandan, kod otomatik olarak oluşturulur ve hatalara daha az maruz kalır. Bu nedenle, yazılım test aşaması daha hızlıdır;

Öte yandan, geliştirici, ek bir test ekibinin veya kişinin yardımı olmadan yazılım test aşamasından geçmek için yeni gözlere sahip olmak için kodu yazmamıştır.

Doğrulama aşaması

Bu geliştirme aşamasında, tüm sistem testleri tamamlandıktan sonra yazılıma son hali verilebilir. Doğrulama aşaması son derece önemlidir, çünkü burada nihai hale getirilen şey, yakında halka açıklanacak veya şirket içinde konuşlandırılacak olandır.

dağıtım aşaması

Dağıtım aşaması, yazılımın seçilen platformlarda uygulandığı zamandır. Örneğin, şirketinizin iç süreçleri için yazılım geliştiriyorsanız, bu, yazılım projenizi iş arkadaşlarınıza verdiğiniz ve kullanmaya başlayabilecekleri zamandır. Bir mobil uygulama geliştirirseniz , dağıtım aşamasında onu belirli uygulama mağazalarında başlatırsınız.

Bakım aşaması

Geliştirme süreci, yazılım piyasaya sürüldüğünde veya dağıtıldığında sona ermez. Bildiğiniz gibi, tüm yazılımlar bakım gerektirir. Bu, yazılımınız kullanıldığı sürece devam eden bir gerçektir: onu sürekli güncellemeniz, oluşabilecek olası sorunları düzeltmeniz ve olanaklarının en üstünde tutmanız gerekir.

Feragatname

Yazılım geliştirme yaşam döngüsünü huni benzeri bir yol olarak tanımladık: her geliştirme aşaması birbirini takip eder ve bir sonraki geliştirme aşaması, bir önceki tamamlanmadan başlayamaz. Ancak, proje yaşam döngüsünün kesinlikle doğrusal olması gerekmediğini açıklığa kavuşturmalıyız. Aksine, iyileştirmeler yapmak ve projeyi optimize etmek için geliştirme sürecinde kendinizi genellikle önceki aşamalara geri dönerken bulacaksınız. Yaşam döngüsü yaklaşımını kullanarak ne kadar çok çalışır ve yazılım oluşturursanız, önceki adımları düzeltmek için o kadar az geri dönmeniz gerekir.

SDLC modelleri ve metodolojileri açıklandı

Geliştirme aşamaları aynı kalsa da sıralaması veya önemi farklı olabilir. Onlara yaklaşım da farklı olabilir. Yazılım geliştirme yaşam döngüsünü yorumlamanın farklı yollarından bahsettiğimizde, proje yaşam döngüsü modellerinden bahsediyoruz. Bu paragraf, en yaygın yazılım mühendisliği yaşam döngüsü modellerini tartışacaktır.

Şelale Modeli

Şelale modeli, SDLC kullanabileceğiniz en basit modeldir. Doğrusal model olarak da bilinir ve üzerinde çalıştığınız aşama tamamlanıp gerekli çıktıyı sağlayana kadar bir sonraki geliştirme aşamasına geçememenizi gerektirir. Aşamaların sırası bir önceki paragrafta açıklanandır ve nadiren değişir.

Yinelemeli artımlı model

Bu model ile büyük yazılım mühendisliği projesi daha küçük parçalara bölünür. Örneğin, her özellik ayrı ayrı ele alınabilir. Projenin farklı bölümleri belirlendiğinde, her biri SDLC tüm farklı aşamalarından geçer.

çevik metodoloji

Bugünlerde en çok kullanılan modellerden biri Agile modelidir . Çevik metodoloji, yinelemeli artımlı modelin bir varyasyonu olarak düşünülebilir: Çevik model, büyük bir yazılım mühendisliği projesini daha küçük bloklara böler ve her blok, bir önceki tamamlandıktan sonra geliştirilir.

Ancak Çevik metodolojiye sahip proje, müşteri veya gelişen yazılım hizmetine ihtiyaç duyan herkes tarafından sürekli olarak gözden geçirilir. İş, sprint adı verilen parçalara bölünmüştür. Her sprint sonunda yapılan işler gözden geçirilir ve bir sonraki sprint'e geçebilirken, bir önceki sprint'e ilişkin geri bildirim alabilir ve gerektiğinde olası yönleri düzeltebilir veya iyileştirebilirsiniz. Çevik modelde, geliştirme ve test etme arasında sürekli bir etkileşim vardır. Diğer tüm modellerden daha esnektir ve bu nedenle yazılım geliştirme endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

SDLC Faydaları

Verimliliği arttırmak

Diğer tüm proje türlerinde olduğu gibi, kendinize ve ekibinize süreç boyunca izleyecekleri belirli bir yolu planlamak ve sağlamak her zaman verimliliği ve üretkenliği artırır. İş daha verimli çünkü her aşamada bir sonraki hamleye karar vermek zorunda değilsiniz; dahil olan herkes aynı iş akışını paylaşır ve ne yapacağını bilir. Ekip ve müşterilerle iletişim de kolaylaştırılarak verimlilik artırılır.

Gelişmiş işbirliği

İletişim geliştirildiğinden, farklı ekipler veya ekip üyeleri arasındaki işbirliği de geliştirilir. Örneğin, gereksinim analizi ekibi ve geliştirme ekibi farklı ve ayrı olduğunda, ikisi arasındaki iletişim ve bir aşamadan diğerine geçiş basitleştirilir çünkü ikinci gelen ekibe bir önceki aşamaya ilişkin ayrıntılı bir belge sağlanır. sahne.

Daha yüksek başarı oranı

İzlenecek net bir yol ile iş optimize edilir ve geliştirilir. Sonuç olarak, geliştirme projelerinizin başarı şansını artırır.

Daha düşük maliyetler

İlk aşamalar ayrıntılı maliyet-fayda analizi gerektirdiğinden, her aşamaya bir bütçe verilir ve hatalar azaldığından (ve dolayısıyla süreler de azaldığından), bir SDLC dağıttığınızda geliştirme sürecinin maliyetleri kaçınılmaz olarak daha düşük olur.