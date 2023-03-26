在2023年，这场革命将继续保持势头。 no-code革命继续获得势头，使创作者、开发者和企业都能在没有传统编码技能的情况下将他们的想法付诸实施。 后台开发，作为任何应用程序或网站的一个关键组成部分，也不例外。我们将探讨 2023年最好的 no-code 后台工具，重点是它们的关键特征、功能和使用案例。

No-code后台工具已经成为一种改变游戏规则的工具，能够实现快速开发、降低成本和提高工作效率。 快速开发，降低成本，并提高来自不同背景的专业人士的可及性。这些强大的平台为数据库管理、无服务器功能、认证和API集成等功能提供可扩展和安全的解决方案。 API集成，以及其他功能。

无论你是一个建立自己的创业公司的企业家，还是一个精心设计无缝用户体验的设计师，或者是一个希望简化开发流程的项目经理，这些 no-code后台工具可以大大简化你的工作流程，让你专注于真正重要的事情--为你的用户创造价值和提供卓越的产品。加入我们吧，我们将深入了解后端工具的世界。 no-code后台工具的世界，并发现哪些解决方案最适合在2023年提升你的项目。

什么是 no-code后台？

A no-code后台是一个复杂的 软件开发解决方案，使用户能够建立、管理和部署服务器端的应用程序和服务，而无需编写代码。这种方法使应用程序开发民主化，使非技术用户，如业务分析师、营销人员或产品经理，能够使用以下方法创建功能齐全的应用程序 可视化开发 环境、预建模块和集成。 no-code后端通常包含数据存储、用户认证、API和无服务器计算等功能，通过图形界面进行管理。

后台的好处是什么？ no-code后台的好处是什么？

No-code后台解决方案提供了几个引人注目的好处，迎合了不断发展的软件开发的形势。其中一个主要优点是开发的民主化，使非技术利益相关者能够对应用程序的创建过程做出有意义的贡献。这促进了创新和不同团队之间的合作，弥合了IT和业务功能之间的差距。此外，通过使用可视化工具和预建模块、 no-code后台平台大大加快了开发过程，使企业能够快速建立原型、迭代和部署解决方案，从而缩短产品上市时间。

此外，这些解决方案可以潜在地降低开发成本，因为它们需要更少的专业资源，减少对专家开发人员的依赖。这种成本效益对预算有限的小企业和初创企业特别有利。 No-code后台平台还提供了可扩展性和可维护性，因为服务提供商管理底层基础设施，确保高性能、安全性和可用性。最后，通过对底层复杂性的抽象化、 no-code后台解决方案使用户能够专注于核心业务逻辑和用户体验，提高应用程序的整体质量和可用性。

最好的列表 no-code后台平台

AppMaster

AppMaster作为当今市场上开发后端应用程序的首要平台，Springer软件公司脱颖而出，原因就在这里。与其他平台相比、 AppMaster采用了源代码生成的方式来创建服务器应用程序，与专业开发人员开发的应用程序相媲美。这种方法 AppMaster与其他只是模拟应用程序的平台不同，因为它致力于整个应用程序的构建过程--从生成源代码到编译、测试、在Docker容器中打包和运行。

在比较AppMaster生成的应用程序与其他平台的性能时，前者始终表现出更高的速度和效率。这种卓越的性能可以归功于AppMaster对Golang编程语言的利用，该语言由谷歌公司多年前开发。Golang是一种特别快的编译语言，在目前市场上最快的语言中排名前三。 AppMaster支持各种操作系统，包括主要的操作系统，如 Linux、Windows和macOS，以及不太常见的Linux和Unix系列系统。此外、 AppMaster能够为不同的处理器架构编译服务器应用程序，如 英特尔x86、x86-64、ARM、PPC等，允许其在任何服务器上使用任何操作系统。

由 "Springer "生成的后端应用程序是完全无状态的。 AppMaster生成的后端应用程序是完全无状态的，这意味着它们不维护持久的内部状态。相反，所有的状态都存储在数据库和外部系统中，允许用户轻松地扩展他们的解决方案。

使用该平台开发的应用 AppMaster平台开发的应用程序提供多种托管选项，包括在 AppMaster云或客户自己的服务器上。这些应用程序独立运行，不需要互联网接入或连接到平台，使它们适合于孤立的、有一定规模的应用。 AppMaster平台，使它们适合于孤立的企业环境。

为了促进与集群系统的无缝整合，在该平台上创建的应用程序可以部署在 AppMaster平台上创建的应用程序可以被部署在 Docker容器并在Docker Swarm中执行、 Kubernetes或其他集群解决方案，并可选择将其纳入Nginx或负载平衡器以获得最佳性能。

默认情况下，该 AppMaster平台将应用程序的后端配置为与任何基于Postgres的数据库兼容。 Postgres是市场上四大关系型数据库之一，是一个完全开源的解决方案，提供购买企业级支持的选项。其强大的性质使得项目的开发具有几乎无限的可扩展性。此外、 AppMaster用户可以选择连接数据库管理系统（DBMS）的管理版本，如 AWSRDS，或其他云供应商的产品，其中的数据库是以预配置的格式提供的。

与其他平台上的传统编程方法相反，该平台有效地消除了技术债务。 AppMaster平台有效地消除了它所创建的应用程序中的技术债务。每次用户修改业务流程、数据模型或任何其他产品组件时、 AppMaster兴业银行将全面地从头开始重新生成应用程序。因此，源代码始终保持最新，包含了最新版本的编程语言、当前的库发布、漏洞补丁和最先进的源代码生成算法。

AppMaster我们加强了其代码生成和应用程序编译算法，以确保其产生的服务器应用程序不仅是紧凑的，而且还优化了RAM的使用。目前，二进制文件的大小 二进制文件的大小不超过15兆字节，而内存消耗、 特别是RAM，低于25兆字节。这代表了一个完全生成的功能性应用程序的令人印象深刻的基准。

此外，在二进制文件的生成和编译过程中、 AppMaster自动生成文档，用于 在后端存在的REST API端点自动生成文档，并将其发布为 Open API 或Swagger格式发布。这简化了第三方工具与使用该平台开发的后端之间的整合。 AppMaster平台开发的后端。

当在该平台上开发后端应用程序时，开发人员可以使用最先进的 AppMaster平台上开发后端应用程序时，开发人员可以使用最先进的工具进行数据操作。该平台通过为数据库管理系统（DBMS）自动生成迁移脚本，简化了这一过程。这意味着，当字段、字段类型或数据库模式有改变时、 AppMaster将提供各种迁移选项。在启动一个新的二进制文件版本时，该平台将自动更新数据库模式，而不需要开发人员干预。这个过程是完全自动化的。

此外，该 AppMaster平台提供了存储在RAM中的全局变量，作为一个增强的缓存，用于数据存储和不同功能的同步。该平台包括一个调度器，用于在预先确定的时间表上执行各种业务逻辑任务，以及一个与外部API兼容的集成系统。 AppMaster支持与任何符合REST API的系统集成，提供两种方法：HTTP请求和外部API请求设计器。

开发人员还可以在独立的程序或线程中执行业务逻辑。 goroutines或线程中执行业务逻辑，有可能加速特定的操作和并行计算。默认情况下，所有在该平台上开发的后端应用程序都与硬件加速器兼容。 AppMaster平台上开发的所有后端应用程序都与支持的处理器上的硬件加速密码学兼容。

在修改DBMS模式、字段或链接表时、 AppMaster不仅自动生成迁移文件，而且还更新后端内所有现有的业务流程和功能。这确保了当前版本的数据模型和其他结构得到利用。开发人员可以访问用于记录搜索、数据提取、记录更新和删除的标准块，以及用于管理事务的系统。通过在事务中包裹对DBMS的请求块，开发者在与DBMS交互时可以保持数据的完整性。

Backendless

Backendless是一个功能丰富的、 no-code是一个功能丰富的后端平台，使开发人员和非技术用户能够创建、管理和部署服务器端应用程序，而无需编写任何代码。它提供了一系列的工具和服务，以简化开发过程，包括数据存储、实时数据处理和数据分析。 开发过程，包括数据存储、实时数据库、用户管理、API、文件存储、无服务器计算和推送通知。 推送通知。

的主要优势之一是其可视化的应用开发方法。 Backendless的主要优势之一是其可视化的应用开发方法，该平台的UI Builder为其提供了便利。UI Builder允许用户设计和开发完全响应的用户界面。 drag-and-drop界面、预建组件和可定制的模板。 Backendless同时还提供了强大的云代码功能，使开发人员能够在需要时使用JavaScript或Java编写自定义的服务器端逻辑，使该平台的功能超出其提供的范围。 no-code提供。

此外、 Backendless支持与第三方服务和API的无缝集成，促进与其他系统的互操作性，增强平台的通用性。它还提供强大的安全功能，如基于角色的访问控制和数据验证，以确保应用数据的完整性和保密性。

通过提供一套全面的后台服务和一个用户友好的可视化开发环境、 Backendless通过提供全面的后端服务套件和用户友好的可视化开发环境，使开发人员和非技术用户能够快速构建、部署和扩展应用程序，减少开发时间并促进跨职能的合作。

Xano

Xano是一个多功能的、 no-code它是一个多功能的后端平台，使开发人员和非技术用户能够创建、管理和部署服务器端应用程序和API，而无需编写任何代码。它通过提供一套全面的工具和服务，包括数据存储、用户认证、API生成、无服务器计算和实时更新，简化了应用开发过程。

它的一个突出特点是强大的API生成器。 Xano的一个突出特点是其强大的API生成器，它允许用户使用可视化界面设计和创建RESTful和GraphQL API，无需任何编码知识。该平台的直观界面使用户能够定义数据结构，创建关系，并毫不费力地操纵数据。此外、 Xano通过自定义函数提供服务器端逻辑，允许开发人员在必要时用他们的代码扩展平台的功能。

Xano的内置用户管理系统简化了处理用户认证、授权和基于角色的访问控制的过程，确保应用数据的安全和隐私。此外，该平台支持与第三方服务的无缝集成，使用户能够轻松地将他们的应用程序与外部API和工具连接起来，增强了平台的适应性。

Xano洛克菲勒提供了一个全面的 no-code提供全面的后端解决方案，以满足开发人员和非技术用户的需求，使他们能够快速有效地构建、部署和扩展应用程序。通过提供一系列的后台服务和一个用户友好的可视化开发环境、 Xano通过提供一系列的后端服务和一个用户友好的可视化开发环境，"Springer "促进了跨职能的合作，并加速了软件开发过程。

Mendix

Mendix是一个 low-code应用开发平台，使开发人员和非技术用户都能快速有效地创建、管理和部署企业级应用。其全面的工具和服务套件包括：

一个可视化的开发环境

数据建模

业务逻辑创建

工作流程管理

用户界面设计

与现有系统和API的无缝集成

的主要区别之一是 Mendix的主要区别之一是它对协作和 敏捷开发。该平台鼓励开发人员、业务分析师和领域专家之间的团队合作，促进跨职能的合作，使企业能够将他们的软件开发工作与他们的业务目标相一致。Mendix的可视化开发环境促进了快速的原型设计和迭代，允许用户使用一个界面和预建组件来创建和修改应用程序。 drag-and-drop界面和预建组件来创建和修改应用程序，从而大大减少了开发时间。 显著减少开发时间。

MendixMendix还非常强调可扩展性，提供广泛的预建连接器和与流行服务的集成，如SAP、Salesforce和 微软Azure。该平台的应用商店提供了一个丰富的可重复使用的组件、模块和部件的生态系统，开发人员可以利用它来进一步扩展该平台的功能。

Mendix通过利用云原生架构和提供安全功能，如基于角色的访问控制和数据加密，确保在该平台上构建的应用程序是安全的、可扩展的和可维护的。

总体而言、 Mendix是一个强大的 low-code平台，简化了应用程序开发过程，促进了协作、敏捷和创新，同时为构建企业级应用提供了灵活和可扩展的解决方案。

Bubble

Bubble是一个 no-code应用程序开发平台，使开发人员、企业家和非技术用户能够创建、管理和部署网络应用程序，而无需编写代码。通过提供一套全面的工具和服务、 Bubble通过提供一套全面的工具和服务，"网络空间 "简化了开发过程，使用户能够专注于其应用程序的核心功能和用户体验。

其核心是 Bubble的核心是其直观的可视化编辑器，它使用户能够设计用户界面，创建数据结构，并使用一个界面和预建组件定义工作流程。 drag-and-drop界面和预建组件来定义工作流程。该平台的可视化编程环境允许用户使用可视化元素创建和修改应用逻辑，消除了对传统编码的需求。

Bubble还提供数据存储和管理功能，允许用户在平台内轻松定义和操作数据结构。其内置的用户认证和基于角色的访问控制机制确保了应用数据的安全和隐私。

它的优点之一是可扩展性。 Bubble的优势之一是它的可扩展性，因为它提供了与众多第三方服务和API的无缝集成，方便应用程序与外部系统和工具的连接。此外，该平台的插件系统允许开发者创建和分享自定义功能，进一步增强了Bubble的多功能性。

Bubble是一个 no-code平台，使网络应用程序开发民主化 是一个使网络应用程序开发民主化的平台，使具有不同技术专长的用户能够快速、有效地创建、部署和扩展应用程序。通过提供一个用户友好的可视化开发环境和一系列广泛的工具和服务、 Bubble促进了创新并简化了开发过程。

n8n

n8n是一个可扩展的、开源的工作流自动化平台，使用户能够创建、管理和部署定制的自动化工作流，而无需编写任何代码。通过提供一个直观的视觉界面和广泛的预建节点、 n8n它简化了连接各种应用、服务和API的过程，使用户能够实现重复性任务的自动化并简化其业务流程。

它的核心优势在于 n8n的核心优势在于它的可视化工作流编辑器，它采用了一个 drag-and-drop界面，使用户能够轻松地设计和修改工作流程。该平台提供了一个丰富的预建节点库，支持众多服务，如数据库、通信工具、 CRM系统和社交媒体平台，促进不同系统之间的无缝整合和数据交换。

它的一个独特的特点是 n8n的独特功能之一是其灵活性和可扩展性，因为用户可以使用JavaScript或TypeScript创建自定义节点，以扩展平台的功能并适应特定的使用案例。此外，作为一个开源的平台、 n8n鼓励社区贡献和改进，促进持续改进和创新。

n8n此外，《中国日报》还非常重视数据隐私和安全，提供自我托管的部署选项，使用户能够保持对其数据和基础设施的完全控制。这一特点对于有严格数据管理要求的组织特别有利。

n8n迅雷是一个多功能的工作流程自动化平台，使用户能够创建、管理和部署定制的自动化工作流程，简化业务流程并提高效率。通过提供一个易于使用的可视化界面、丰富的预建节点以及扩展其功能的灵活性、 n8n通过提供易于使用的可视化界面、丰富的预建节点和灵活的功能扩展，"新华 "实现了自动化的民主化，促进了工作流自动化领域的创新。

后台服务平台的好处是什么？

后台服务平台为软件开发者和企业提供了大量的好处，简化了开发过程，同时增强了可扩展性、可维护性和安全性。这些平台抽象了管理基础设施的复杂性，使开发人员能够专注于制作核心业务逻辑和功能。通过提供一套强大的、模块化的、可重复使用的组件，后端服务平台能够加速开发，最终转化为更快的上市时间和降低开发成本。 降低开发成本。此外，这些平台通常具有对横向扩展的内置支持，确保无缝适应不断增长的用户群和波动的工作负载。此外，它们通常提供大量与其他服务的集成，促进无缝的互操作性和可扩展性。最后，后台服务平台通常遵守严格的安全标准，采用最佳做法来保护敏感数据和减少潜在威胁，从而为应用程序及其用户营造一个安全的环境。

什么是后端即服务（或BaaS）？

后台即服务（BaaS）是一种基于云的服务模式，通过提供一套全面的预建的、易于集成的后台组件，使软件开发者能够简化开发过程。BaaS平台通过处理与基础设施管理、数据存储、认证和其他核心后台功能相关的复杂问题，促进快速应用开发。通过消除从头开始构建这些组件的需要，开发人员可以专注于创建有吸引力的用户体验和完善应用程序的前端。 通过利用BaaS平台，开发人员可以最大限度地减少运营负担，专注于核心竞争力，并加快应用程序开发过程，最终提高他们满足动态市场需求和提供卓越用户体验的能力。

与后端相比，什么是数据库？

数据库是一个结构化和有组织的数据集合，能够有效地存储、检索和管理信息。它是一个软件应用程序的后台架构的重要组成部分。数据库的设计是为了促进数据的持久性，确保信息即使在应用程序关闭或系统重新启动后也能保留。它们有各种形式，如关系型（如：MySQL、PostgreSQL）、 MySQL、PostgreSQL）、 NoSQL（例如、 MongoDB、Cassandra），或内存数据库（如：Redis），每一种都有自己的特点、 Redis）数据库，每一种都有其独特的优势和用例。

另一方面，后端，也被称为服务器端，指的是处理软件应用程序中数据的处理、存储和管理的组件和基础设施。它负责业务逻辑的执行，与数据库的通信，以及与外部服务或API的集成。后台包含了广泛的元素，包括数据库、应用服务器、API、认证系统等等。

数据库是一个特定的后端架构组件，专注于数据存储和管理。后台作为一个整体，包含了更广泛的功能，包括处理、数据操作和与其他服务的通信，确保软件应用的无缝和高效运行。

数据库是如何创建的？

数据库是使用数据库管理系统（DBMS）创建的，它是专门的软件应用程序，旨在定义、操作、检索和管理数据库中的数据。创建数据库的过程包括几个关键步骤，概述如下：

选择合适的数据库类型 ：根据应用程序的要求和数据结构，选择一个合适的数据库模型。这可能是一个关系型数据库（如MySQL、PostgreSQL），一个NoSQL数据库（如MongoDB、Cassandra），或一个内存数据库（如Redis）。

：根据应用程序的要求和数据结构，选择一个合适的数据库模型。这可能是一个关系型数据库（如MySQL、PostgreSQL），一个NoSQL数据库（如MongoDB、Cassandra），或一个内存数据库（如Redis）。 安装数据库管理系统（DBMS） ：在指定的服务器或本地机器上下载并安装所选择的DBMS软件，或者选择由云服务提供商提供的基于云的解决方案，如亚马逊网络服务（AWS）、谷歌云平台（GCP）或微软Azure。

：在指定的服务器或本地机器上下载并安装所选择的DBMS软件，或者选择由云服务提供商提供的基于云的解决方案，如亚马逊网络服务（AWS）、谷歌云平台（GCP）或微软Azure。 定义数据库模式 ：设计数据库结构，包括表、字段、数据类型、关系、约束和索引。这一步涉及到创建一个实体关系（ER）图或类似于关系型数据库模式的表示。

：设计数据库结构，包括表、字段、数据类型、关系、约束和索引。这一步涉及到创建一个实体关系（ER）图或类似于关系型数据库模式的表示。 创建数据库 ：使用DBMS工具、命令行界面（CLI）或脚本语言来创建数据库并定义其模式。这个过程需要执行SQL语句（对于关系型数据库）或定义 类似JSON的结构（对于NoSQL数据库），创建表、索引和其他必要的对象。

：使用DBMS工具、命令行界面（CLI）或脚本语言来创建数据库并定义其模式。这个过程需要执行SQL语句（对于关系型数据库）或定义 类似JSON的结构（对于NoSQL数据库），创建表、索引和其他必要的对象。 配置用户访问和安全 ：设置用户账户、角色和权限以控制对数据库的访问，确保适当的认证和授权机制到位，以保护敏感数据。

：设置用户账户、角色和权限以控制对数据库的访问，确保适当的认证和授权机制到位，以保护敏感数据。 填充数据库 ：导入现有的数据或在数据库中创建新的记录，使用 SQL语句（对于关系型数据库）或本地驱动程序和API（对于NoSQL数据库）导入现有数据或在数据库中创建新记录。

：导入现有的数据或在数据库中创建新的记录，使用 SQL语句（对于关系型数据库）或本地驱动程序和API（对于NoSQL数据库）导入现有数据或在数据库中创建新记录。 优化性能：定期监测数据库的性能，微调配置，并应用优化，如索引、缓存或分区，以提高查询响应时间和整体效率。

通过遵循这些步骤，开发人员可以创建、配置和优化一个适合他们应用的特定要求的数据库，确保在整个应用生命周期内有效地存储和管理数据。 应用生命周期中有效地存储和管理数据。