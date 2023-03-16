Şirketler, günümüzün rekabetçi teknoloji ortamında kısıtlı bütçeleri yönetirken yüksek kaliteli yazılım çözümleri sunma konusunda sürekli baskı altındadır. Yazılım geliştirme maliyetlerini azaltmak, rekabet avantajınızı korumak ve işletmenizin uzun vadeli başarısını sağlamak için çok önemlidir. Bu anlayışlı blog makalesi, kaliteden veya yenilikten ödün vermeden harcamaları en aza indirmeye yönelik kanıtlanmış stratejileri ve en iyi uygulamaları keşfedecek. İşletmeler, verimli proje yönetimi tekniklerinden yararlanarak, etkili ekip işbirliğini teşvik ederek ve kaynakları optimize ederek, yazılım geliştirme maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilir ve hedeflerine daha verimli bir şekilde ulaşabilir. Maliyet azaltma dünyasını araştırırken bize katılın ve yazılım geliştirme sürecinizi kolaylaştırmanıza ve yatırım getirinizi en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olacak eyleme dönüştürülebilir içgörüler ortaya çıkarın.

Geliştirme sürecinin maliyetini neler etkiler?

Yazılım geliştirme sürecinin maliyeti, birbiriyle etkileşime giren çok sayıda faktörden etkilenir ve bu da çok çeşitli potansiyel giderlere neden olur. Birincil faktörlerden biri, özellik sayısını, entegrasyonları ve gereken inovasyon seviyesini kapsayan projenin kapsamı ve karmaşıklığıdır. Daha karmaşık projeler, uzmanlaşmış becerilere sahip daha büyük bir geliştirme ekibi gerektirir ve işçilik maliyetlerini artırır. Aslında, 2017 Standish Group CHAOS Report göre işçilik, bir yazılım projesinin toplam giderlerinin kabaca %55'ini oluşturuyor.

Diğer bir önemli husus, Agile , Waterfall veya DevOps gibi kullanılan geliştirme metodolojisidir. Her metodolojinin, projenin süresini, kaynak tahsisini ve toplam maliyeti etkileyen artıları ve eksileri vardır. Örneğin, yinelemeli ve esnek doğaları ile Çevik projeler, genellikle daha yüksek müşteri memnuniyetiyle sonuçlanır, ancak aynı zamanda düzgün yönetilmezlerse kapsam kaymasına ve artan maliyetlere yol açabilir.

Teknoloji yığını seçimi de geliştirme maliyetlerini önemli ölçüde etkiler. Örneğin, açık kaynak teknolojileri maliyetleri azaltabilirken, tescilli veya ileri teknolojiler, lisanslama ücretleri veya özel uzmanlık ihtiyacı nedeniyle giderleri artırabilir. Bir Stack Overflow Geliştirici Anketi, JavaScript, Python ve Java gibi popüler programlama dillerinin, geniş kullanılabilirlikleri ve kapsamlı topluluk desteği nedeniyle genellikle daha düşük geliştirme maliyetleriyle ilişkilendirildiğini ortaya çıkardı.

Ayrıca, projenin coğrafi konumu ve seçilen dış kaynak modeli (karada, denizde veya kıyıya yakın) toplam maliyette önemli bir rol oynamaktadır. Son olarak, proje yönetimi, kalite güvencesi ve lansman sonrası destek gibi faktörler yazılım geliştirme maliyetine katkıda bulunur. Bunlar Consortium for IT Software Quality (CISQ) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, bir yazılım uygulamasının toplam sahip olma maliyetinin %60'ına kadarını oluşturabilen test, hata düzeltmeleri ve devam eden bakımla ilgili giderleri içerir. Yazılım geliştirme maliyetleri, uygun maliyetli ve başarılı bir proje sonucu elde etmek için dikkatlice düşünülmesi ve yönetilmesi gereken proje kapsamı, geliştirme metodolojisi, teknoloji yığını, konum, dış kaynak modeli ve destek gereksinimleri gibi faktörlerin karmaşık etkileşiminden etkilenir.

Yazılım geliştirmede ana maliyet kalemleri

Yazılım geliştirmede ana maliyet kalemleri personel, altyapı, yazılım araçları ve lisansları, proje yönetimi ve kalite güvencesi olarak kategorize edilebilir. Geliştiriciler, tasarımcılar, iş analistleri ve diğer ekip üyeleri projenin başarısı için hayati öneme sahip olduğundan, personel maliyetleri genellikle en büyük harcamadır. Altyapı maliyetleri, önemli hesaplama kaynakları veya yüksek kullanılabilirlik gerektiren projeler için daha yüksek olabilen donanım, ağ ve barındırma giderlerini içerir.

Entegre Geliştirme Ortamları (IDE'ler), sürüm kontrol sistemleri ve üçüncü taraf kitaplıkları veya API'ler gibi yazılım araçları ve lisansları da maliyetlere katkıda bulunur. Planlama, kaynak tahsisi ve risk azaltma dahil olmak üzere proje yönetimi, genel bütçenin %10-15'ini oluşturabilir. Son olarak, kalite güvencesi (QA), güvenilir ve istikrarlı bir ürün için kapsamlı test ve hata düzeltmenin gerekli olması nedeniyle önemli bir maliyet kalemidir. KG maliyetleri, manuel test, otomatik test veya her ikisinin bir kombinasyonu gibi kullanılan test metodolojilerine bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.

Teknik borç nedir ve neden oluşur?

Ward Cunningham tarafından ortaya atılan bir terim olan teknik borç, yazılım geliştirme sürecinde verilen yetersiz kararların uzun vadeli sonuçlarını ifade eder. Bu kararlar, hızlı ve kirli çözümleri seçmeyi, en iyi uygulamaları ihmal etmeyi veya uzun vadeli sürdürülebilirlik yerine kısa vadeli kazanımlara öncelik vermeyi içerebilir. Teknik borç genellikle zaman kısıtlamaları, bütçe kısıtlamaları veya geliştirme ekibindeki uzmanlık eksikliğinden kaynaklanır. CAST Research Labs tarafından yapılan bir araştırmaya göre, kod satırı başına ortalama küresel teknik borç 3,61 ABD dolarıdır ve bu, yazılım endüstrisindeki yaygın doğasını vurgulamaktadır.

Birikmiş teknik borç, geliştirme hızının düşmesine, daha yüksek bakım maliyetlerine ve yeni özelliklerin uygulanmasında artan zorluklara neden olabilir. Kod tabanı giderek daha karmaşık hale geldikçe ve anlaşılması zorlaştıkça, daha yüksek kusur olasılığına da yol açabilir. Teknik borcun etkisini azaltmak için kodu yeniden düzenlemeye düzenli olarak zaman ayırmak, ekip eğitimine yatırım yapmak ve Agile veya DevOps gibi verimli geliştirme metodolojilerini kullanmak çok önemlidir. Kuruluşlar, yazılım kalitesini, sürdürülebilirliği ve uzun vadeli proje başarısını iyileştirmek için teknik borçları proaktif olarak ele alabilir.

Bölgeye göre ortalama geliştirme maliyeti

Yazılım geliştirme endüstrisinde, ortalama geliştirme maliyetleri, işgücü maliyetlerindeki farklılıklar, yetenekli geliştiricilerin mevcudiyeti ve yerel pazar dinamikleri nedeniyle bölgeye göre önemli ölçüde değişebilir. Verilere göre, yazılım geliştirme hizmetlerinin ortalama saatlik ücretleri şu şekilde:

Kuzey Amerika ( 100$-170$ )

) Batı Avrupa ( 60$-120$ )

) Doğu Avrupa ( 30$-60$ )

) Asya ( 20$-50$ )

) Güney Amerika ( 25$-60$ )

Uzmanlık, proje karmaşıklığı ve iletişim gibi diğer faktörler proje sonuçlarında rol oynayabileceğinden, bu oranların geliştirme çalışmasının genel kalitesiyle mutlaka ilişkili olmayabileceğini belirtmek önemlidir.

Ek olarak, işçilik maliyetlerinin düşük olduğu bölgelerde, geliştirme ekiplerinin bir projeyi tamamlamak için daha fazla saate ihtiyacı olabilir, bu da başlangıçtaki bazı maliyet avantajlarını dengeleyebilir. Bununla birlikte, işletmeler genellikle dış kaynak kullanımı yoluyla küresel yetenek havuzlarından yararlanarak veya offshore geliştirme merkezleri kurarak, yüksek kalite standartlarını korurken daha uygun maliyetli bölgelerde yetenekli geliştiricilere erişmelerine olanak tanıyarak maliyet verimliliği ile geliştirme kalitesini dengelemeye çalışır.

no-code geliştirme maliyetini nasıl etkiler?

No-code platformlar, yazılım geliştirme ortamında oyunun kurallarını değiştiren bir unsur oldu ve geliştirme maliyetini önemli ölçüde etkiledi. no-code çözümler, görsel arayüzler ve önceden oluşturulmuş bileşenler aracılığıyla hızlı geliştirme ve devreye alma sağlayarak, pahalı teknik uzmanlığa olan güveni en aza indirir ve yazılım geliştirmeye daha uygun maliyetli bir yaklaşım sağlar. Forrester Research'e göre, no-code platformlardan yararlanan şirketler, geleneksel yöntemlere kıyasla geliştirme maliyetlerinde %50-70'lik bir azalma bekleyebilir .

Bu düşüş, daha düşük işçilik maliyetleri, daha hızlı pazara sunma süresi ve altyapı ve bakım harcamalarının azalması gibi faktörlere bağlanabilir. Ayrıca, no-code platformlar, teknik olmayan paydaşların geliştirme sürecine aktif olarak katılmalarını sağlayarak yazılım geliştirmeyi demokratikleştirir ve iş ve BT ekipleri arasında daha iyi uyum sağlar. Örneğin, önde gelen no-code bir platform olan AppMaster , müşterilerinin 10 kat daha hızlı uygulama teslimine tanık olduğunu ve bu sayede işletmelerin geliştirme maliyetlerini kontrol altında tutarken daha hızlı uyum sağlamasını ve yenilik yapmasını sağladığını bildirdi. Genel olarak, no-code hareket, her büyüklükteki işletme için uygun maliyetli, verimli ve erişilebilir çözümler sağlayarak yazılım geliştirme endüstrisinde devrim yarattı.

AppMaster genel bakış

Çoğu zaman şirketler, bir sorundan mustarip müşteriler için özel ticari yazılımlar geliştirmeye dahil olurlar. Son derece yüksek geliştirici maaşları, ekipleri için kalifiye insan bulma zorluğu ve sürekli ciro ile karşı karşıya kalıyorlar. Müşteriler yüksek fiyatlardan şikayet ediyor ve şirketlerin optimizasyon yapması gerekiyor, bu da işi zor bir iş haline getiriyor. Bu nedenle AppMaster platformunu oluşturduk. AppMaster sıradan bir no-code platform değildir; gerçek, büyük bir IDE - Tümleşik Geliştirme Ortamı. Teknik uzmanların gelecekteki yazılımlar için belgeler veya planlar oluşturmasına olanak tanıyan önemli bir üründür.

Veritabanı şeması, iş mantığı, uç noktalar ve kullanıcı arabirimi düzeni dahil olmak üzere tüm planlar oluşturulduktan sonra, platformumuz tüm bu gereksinimleri karşılayabilir, çeşitli programlama dillerinde gerçek kaynak kodu oluşturabilir, derleyebilir, test edebilir, Docker kapsayıcılarına paketleyebilir ve sunucuları 30 saniyeden daha kısa sürede hedefleyin. Özünde, normal geliştiricilerin herhangi bir projede yaptıklarıyla aynıdır, geliştiricilere göre yalnızca onlarca, yüzlerce ve hatta binlerce kat daha hızlıdır.

Ancak maliyetleri ve riskleri azaltmanın asıl avantajı, AppMaster platformunun değişikliklerin normal bir geliştirme ekibine kıyasla yüzlerce kat daha hızlı yapılmasına olanak sağlamasıdır. Örneğin, sunucu, mobil veya web kodunu yeniden yazmak yerine uygulamanızı değiştirmeniz gerektiğini varsayalım. Bu durumda, AppMaster platformuna gitmeniz ve belgelerinizde küçük değişiklikler yapmanız yeterlidir. Şemayı değiştirirsiniz ve örneğin, veritabanı şemasını değiştirirseniz, iş süreçlerinizi ve hatta UI öğelerinizi yeni veri modellerine uyacak şekilde otomatik olarak ayarlarız. Bunu mümkün olduğunca otomatik olarak yapıyoruz. Dahili olarak buna "değişiklik yayılımı" diyoruz, yani zincir boyunca değişiklik yapmak.

Veritabanı şeması gibi temel şeyleri değiştirdiğinizde, platform zincir boyunca her şeyi otomatik olarak ayarlayarak herhangi bir şeyi manuel olarak yapmanıza gerek kalmaz. Bu, paranızı, kaynaklarınızı ve sinirlerinizi önemli ölçüde korur ve risklerinizi azaltır.

AppMaster uygulamaları oluşturma biçiminde benzersizdir. Teknik olarak, oluşturulan kaynak kodunu saklamıyoruz, ancak belgelerinizi ve gereksinimlerinizi saklıyoruz. Bu, uygulamayı her yeniden oluşturmanız gerektiğinde sıfırdan yapacağımız anlamına gelir. Mevcut uygulamada değişiklik yapmayacağız; bunun yerine, gereksinimlerinizi alıp saniyede 22.000 satırdan fazla kod hızında çok hızlı bir şekilde yeni bir uygulama oluşturacağız. Bu yaklaşım, çok ilginç ve yararlı yan etkilerden biriyle sonuçlanır.

AppMaster platformu tarafından oluşturulan uygulamaların teknik borcu yoktur. Büyük şirketlerde ve ürünlerde, teknik borç bazen toplam geliştirme süresinin ve bütçesinin %40'ından fazlasından sorumludur. Geliştirmenizi durdurmanız, ürünün parçalarını yeniden yazmanız ve ardından hatalarla tekrar başa çıkmak için birkaç kez yapmanız gerektiğinde, AppMaster gereksinimlerinizi alır ve yalnızca neslin mevcut versiyonunu, nesil algoritmalarımızın mevcut versiyonunu ve en yenisini kullanır. kitaplıkların sürümleri, ürünü tamamen yeniden oluşturun.

Üründe neyi değiştirirseniz değiştirin, kitaplık sürümleri nasıl değişirse veya hangi yeni özellikler ortaya çıkarsa çıksın, uygulamanız her zaman taze ve temiz olacak, eskimiş kodlar veya gereksiz parçalar olmayacak. Bu, her zaman en performanslı, kompakt ve verimli uygulamaya sahip olacağınız anlamına gelir.

AppMaster platformunu kullanmanın bir başka yararlı yan etkisi de uygulamanızı zaman içinde güncellemektir. Örneğin, 12 ay önce uygulamanızı oluşturdunuz, tamamen memnun kaldınız, oluşturdunuz, başlattınız ve kullanıyorsunuz. Şimdi, neredeyse bir yıl sonra, başvurunuzun daha hızlı ve daha iyi olmasını istiyorsunuz. Ve bu süre zarfında, platform içinde kullandığımız halk kitaplıklarında da bazı güvenlik açıkları bulunmuş olabilir ve tüm kitaplıklarınızı yamalamak ve uygulamanızı yeniden oluşturmak isteyebilirsiniz. AppMaster bu amaç için mükemmeldir.

Gereksinimleriniz değişmediyse, yani tüm arabiriminiz, mantığınız ve veri şemanız sizi hâlâ tatmin ediyorsa, programlama dilinin yeni bir sürümü, geliştirilmiş oluşturma algoritmaları ve yeni kitaplıklar ile uygulamanın yeni bir sürümünü oluşturmak için ihtiyacınız olan tek şey Yapmanız gereken tek şey stüdyo arayüzüne giriş yapmak, "Yayınla" düğmesine tıklamak ve 30 saniyeden daha kısa bir süre içinde yeni kaynak kodu, geliştirilmiş ve yeni modül sürümleri ile tamamen işlevsel yeni bir uygulama almak. Hiçbir şeyin manuel olarak yapılması gerekmez; her şey olabildiğince otomatik.

Bu, belgelerinizi herhangi bir özel programlama diline, modülüne veya API sürümüne bağlı olmadığı için elde edilir. Bunlar, platforma girdiğiniz soyut gereksinimlerdir. Bu sayede en iyi uygulamaları kullanarak tamamen yeni bir uygulama oluşturuyoruz. Bu yaklaşım, uygulamalarınızı oluşturmaktan ve yazılım ürününüzün tüm yaşam döngüsü boyunca bakımını yapmaktan muazzam miktarda zaman, çaba ve enerji tasarrufu sağlar.

Çözüm

Sonuç olarak, yazılım geliştirme ortamı giderek daha rekabetçi hale geldikçe, işletmeler kaliteden veya yenilikten ödün vermeden maliyetleri düşürmek için etkili stratejiler aramalıdır. Kuruluşlar, yazılım geliştirme maliyetlerini etkileyen faktörleri anlayarak, verimli proje yönetimi tekniklerini benimseyerek ve AppMaster gibi no-code platformların gücünden yararlanarak geliştirme süreçlerini kolaylaştırabilir, teknik borcu en aza indirebilir ve uzun vadeli başarıyı garantileyebilir.

AppMaster platformunun gereksinim belgelerinden uygulama oluşturmaya yönelik benzersiz yaklaşımı, hızlı geliştirme, kesintisiz güncelleme ve teknik borcun ortadan kaldırılmasını sağlayarak, yazılım geliştirme maliyetlerini optimize etmek isteyen işletmeler için onu paha biçilmez bir araç haline getirir. Sonuç olarak, uygun maliyetli geliştirme uygulamalarını uygulayarak ve AppMaster gibi yenilikçi çözümlerden yararlanarak işletmeler yalnızca yazılım geliştirme giderlerini düşürmekle kalmaz, aynı zamanda günümüzün dinamik teknoloji ortamında önemli bir rekabet avantajı da elde eder.