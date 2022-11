SQL veritabanı, verileri depolamak, almak ve işlemek için Structured Query Language (SQL) kullanan ilişkisel bir veritabanıdır. Bir programlama dili olarak nitelendirilir. SQL veritabanları, en yaygın ilişkisel veritabanı türüdür ve çok çeşitli işletmeler ve kuruluşlar tarafından kullanılır.

Yapılandırılmış Query Dili (SQL) veritabanlarının kullanımı ve bakımı kolaydır ve onları çeşitli uygulamalar için çok uygun hale getiren birçok özellik sunar. Örneğin, SQL veritabanları aşağıdakileri sağlar:

Güçlü veri güvenliği

ölçeklenebilirlik

Yüksek performans

Kullanım kolaylığı

NoSQL veritabanı (ilişkisel olmayan veritabanı) nedir?



NoSQL veritabanı, ilişkisel veritabanlarının geleneksel tablo tabanlı yapısını kullanmayan, ilişkisel olmayan bir veritabanıdır. NoSQL veritabanları genellikle ilişkisel modele pek uygun olmayan büyük miktarda veriyi işlemek için kullanılır.

NoSQL veritabanları dört ana kategoride sınıflandırılabilir:

Anahtar/değer depoları



NoSQL veritabanı, verileri bir anahtar/değer çiftleri koleksiyonu olarak şemasız bir şekilde depolar. Basit bir metinden daha karmaşık bir veri yapısına kadar herhangi bir şey olabilen değer, anahtar kullanılarak aranır. Anahtar/değer depolarına örnek olarak DynamoDB ve Riak verilebilir.

Sütun odaklı mağazalar



Verileri satırlar yerine sütunlarda depolarlar. Sütun odaklı mağazalar genellikle veri ambarı ve analitik uygulamaları için kullanılır. Sütun odaklı mağazaların örnekleri arasında Cassandra ve HBase.

Belge depoları



Veriler, bu tür NoSQL veritabanlarındaki belgelerde depolanır. Belgeler herhangi bir şekilde yapılandırılabilir, bu da onları çok esnek hale getirir. Belge depolarına örnek olarak MongoDB ve Couchbase.

Grafik mağazaları



Bu veritabanı, verileri düğümler ve kenarlar ile birbirine bağlayan bir grafik yapısında depolar. Grafik depoları genellikle karmaşık ilişkileri analiz etmesi gereken uygulamalar için kullanılır. Grafik depolarına örnek olarak Neo4j ve OrientDB.

SQL'in Artıları



SQL veritabanları (ilişkisel veri tabanı yönetim sistemleri) onlarca yıldır var ve günümüzde kullanılan en popüler veritabanlarıdır. SQL veritabanlarının bu kadar popüler olmasının bazı nedenleri şunlardır:

SQL veritabanlarının kullanımı kolaydır. Daha önce veritabanı deneyimi olmayan kişiler bile biraz eğitimle SQL veritabanlarının nasıl kullanılacağını öğrenebilir. Çok yönlüdürler ve veri depolamaya ihtiyaç duyan küçük kişisel veritabanlarından büyük kurumsal düzeydeki veritabanlarına kadar her şey için kullanılabilirler. SQL veritabanları güvenilirdir. Veritabanını kaybetmeden veya bozmadan büyük miktarda veri ve işlemi işlemek için tasarlanmıştır. Dağıtılmış bir veritabanı kullanırlarsa, güvenlik sağlayabilir. Dağıtılmış bir veritabanı, farklı yerlerde benzer veritabanlarına sahiptir. Onları ölçekleyebilirsiniz. Gerektiğinde daha fazla veri ve kullanıcıyı barındıracak şekilde kolayca genişletilebilirler. Daha fazla veri depolama alanı elde edersiniz. Çoğu büyük veritabanı satıcısı SQL veritabanlarını destekler. Bu, bir SQL veritabanı seçmek söz konusu olduğunda işletmeler için birçok seçeneğin mevcut olduğu anlamına gelir. Güçlü bir geliştirici topluluğu onları desteklemektedir. Bu topluluk, SQL veritabanlarını kullanan işletmeler ve bireyler için destek ve kaynaklar sağlar.

SQL ve NoSQL: Ana Farklılıklar



SQL ve NoSQL veritabanları, en popüler veritabanlarından ikisidir. Her ikisi de kendi yollarında güçlü ve değerlidir. İşte ana farklar:

SQL veritabanları ilişkisel veritabanlarıdır. Bu, verilerin tablolar halinde düzenlendiği ve her tablonun belirli bir yapıya sahip olduğu anlamına gelir. Tablolar, ilişkiler yoluyla birbirine bağlanır. Bu, SQL veritabanlarını belirli bir şekilde erişilmesi gereken verileri depolamak için çok güçlü kılar.

NoSQL veritabanları ilişkisel olmayan veritabanlarıdır. Bu, verilerin bir belge koleksiyonunda saklandığı anlamına gelir. Bu belgelerin belirli bir yapısı yoktur ve birbirlerine ilişkiler yoluyla bağlı değildirler. Bu nedenle, belirli bir şekilde erişilmesi gerekmeyen verileri depolamak için daha uygundurlar.

SQL ve NoSQL veritabanları arasındaki temel farklardan biri, nasıl ölçeklendikleridir. SQL veritabanları dikey bir ölçekleme yaklaşımı kullanır, yani sunucuya daha fazla güç ekleyerek ölçeklenirler. NoSQL veritabanları yatay bir ölçekleme yaklaşımı kullanır, yani daha fazla sunucu ekleyerek ölçeklenirler.

Diğer bir fark, SQL veritabanlarının bakımının genellikle NoSQL veritabanlarından daha pahalı olmasıdır. SQL veritabanları, dizinler ve Görünümler oluşturma ve koruma gibi daha fazla yönetim gerektirir. NoSQL veritabanları genellikle daha az maliyetlidir çünkü daha az yönetime ihtiyaç duyarlar.

SQL veritabanları da genellikle NoSQL veritabanlarından daha karmaşıktır. Bunun nedeni, SQL veritabanlarının, onları daha yavaş ve daha karmaşık hale getirebilecek ACID kurallarına (atomiklik, tutarlılık, izolasyon ve dayanıklılık) uyması gerektiğidir. Öte yandan, NoSQL veritabanları genellikle daha basittir ve ACID kurallarına uymaları gerekmediğinden daha hızlı olabilir.

SQL'in ACID kuralları:



ACID, atomisite, tutarlılık, izolasyon ve dayanıklılık anlamına gelir. Kısacası, verilerin güvenli ve güvenli bir şekilde saklanması, işlemlerin güvenilir ve tutarlı bir şekilde işlenmesi anlamına gelir. NoSQL ise ACID kurallarına uymaz. Bu, verilerin depolanması ve işlenmesinde daha esnek olduğu anlamına gelir. Ancak bu aynı zamanda verilerin her zaman güvenli ve güvenli bir şekilde saklanmadığı ve işlem işlemenin güvenilmez ve tutarsız olabileceği anlamına gelir.

Peki hangisi daha iyi? Bu sizin ihtiyaçlarınıza bağlıdır. Çok fazla veriyi işleyebilen esnek bir veritabanına ihtiyacınız varsa, NoSQL iyi bir seçimdir. Güvenilir ve tutarlı bir veritabanına ihtiyacınız varsa, SQL daha iyi bir seçimdir. Sorgulaması kolay ve dikey olarak ölçeklenen bir veritabanına ihtiyacınız varsa, SQL veritabanı iyi bir seçimdir. Yatay olarak ölçeklenmesi kolay ve bakımı daha az maliyetli bir veritabanına ihtiyacınız varsa, NoSQL veritabanı iyi bir seçimdir.

MongoDB vs MySQL



MongoDB ve MySQL, veritabanları dünyasında popüler seçeneklerdir. Ama projeniz için hangisi doğru seçim? Bu yazıda MongoDB ve MySQL'i performans, ölçeklenebilirlik ve kullanım kolaylığı açısından karşılaştıracağız.

MongoDB, ölçeklenmesi kolay, belge odaklı bir veritabanıdır. Dinamik şemalara sahip JSON benzeri belgeler kullanarak verileri depolamayı ve sorgulamayı kolaylaştırır. Günlük dosyaları ve sosyal medya verileri gibi yapılandırılmamış veriler için de uygundur.

MySQL, ölçeklenmesi daha zor olan ilişkisel bir veritabanıdır. Sabit bir şema kullanır, bu da verileri depolamayı ve sorgulamayı daha zor hale getirir. Ancak MySQL, finansal veriler gibi yapılandırılmış veriler için iyi bir seçimdir. Performans açısından, MongoDB genellikle MySQL'den daha hızlıdır. Ayrıca MySQL'den daha ölçeklenebilir.

Kullanım kolaylığı açısından MongoDB'nin kullanımı MySQL'den daha kolaydır.

Peki, projeniz için hangi veritabanı doğru seçim? Proje gereksinimlerinize bağlıdır. Yapılandırılmamış veriler için hızlı, ölçeklenebilir bir veritabanına ihtiyacınız varsa MongoDB iyi bir seçimdir. Yapılandırılmış veriler için ilişkisel bir veritabanına ihtiyacınız varsa MySQL uygundur.

Bulut ve SQL ile NoSQL'in geleceği



Bulut, kişisel ve profesyonel hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Onsuz bir dünya hayal etmek kolay değil. Bulut, bilgiye ve uygulamalara her an her yerden erişmemizi sağladı. Ayrıca verileri daha verimli bir şekilde depolamamıza ve paylaşmamıza da izin verdi. Veri depolamayı kolaylaştırdı.

Bulutun veritabanları dünyası üzerinde önemli bir etkisi oldu. Geçmişte çoğu işletme SQL gibi ilişkisel veritabanlarını kullanırdı. Ancak bulut, şirketlerin NoSQL veritabanlarını kullanmasını da mümkün kıldı. NoSQL veritabanları, SQL veritabanlarından daha az katı ve daha ölçeklenebilirdir. Ayrıca büyük verileri işlemek için daha uygundurlar.

SQL veritabanlarına örnekler



SQL veritabanları, birden çok SQL dili kullanan, dünyada en yaygın kullanılan veritabanlarından bazılarıdır. Küçük işletmelerden büyük işletmelere kadar çeşitli uygulamalarda kullanılırlar.

Kullanımı kolaydır ve çok fazla esneklik sunarlar. Şirketler bunları veri depolama, manipülasyon ve alma için kullanabilir.

Birçok farklı SQL veritabanı türü vardır, ancak en yaygın olanları MySQL, Microsoft SQL Server, MariaDB ve Oracle'dır.

MySQL, küçük işletmeler ve web uygulamaları arasında popüler olan ücretsiz, açık kaynaklı bir veritabanıdır.

Microsoft SQL Server, büyük kuruluşların kullandığı ticari bir veritabanıdır. Oracle aynı zamanda ticari bir veritabanıdır.

NoSQL veritabanlarına örnekler



MongoDB popüler bir NoSQL veritabanıdır. Kullanımı kolay ve ölçeklenebilir, belge odaklı bir veritabanıdır. MongoDB ayrıca çok esnektir ve çok çeşitli veri türlerinin depolanmasına izin verir. Büyük verileri işleyebilirler.

Cassandra, bir başka popüler NoSQL veritabanıdır. Yüksek kullanılabilirlik ve ölçeklenebilirlik için tasarlanmış sütun odaklı bir veritabanıdır. Cassandra genellikle büyük miktarda veriyi depolamak için kullanılır.

HBase, Hadoop dosya sisteminin üzerine inşa edilmiş, sütun odaklı bir veritabanıdır. HBase, ölçeklenebilirlik ve performans için tasarlanmıştır. HBase genellikle gerçek zamanlı veri analizi için kullanılır.

Redis, genellikle önbelleğe alma için kullanılan, bellek içi sağlam bir veritabanıdır. Redis hızlıdır ve birçok uygulama için kullanılabilir.

Ölçeklenebilirlik ve esneklik ihtiyacı arttıkça NoSQL veritabanları giderek daha popüler hale geliyor. Her birinin güçlü ve zayıf yönleri olan birkaç tür NoSQL veritabanı vardır. Bu makale, en popüler NoSQL veritabanlarından bazılarına baktı ve özelliklerini araştırdı. Şimdi hangisini ne zaman kullanacağımızı keşfedelim.

İşletmeniz için SQL ve NoSQL ne zaman kullanılır?



İşletmeniz için SQL ile NoSQL'i ne zaman kullanacağınız sorusuna herkese uyan tek bir cevap yoktur. Hangi veritabanı teknolojisinin kullanılacağına ilişkin karar, verilerin doğası, performans gereksinimleri, ölçeklenebilirlik gereksinimleri ve bütçe gibi çeşitli faktörlere bağlıdır.

Bazı işletmeler açıkça bir veritabanı teknolojisini diğerine tercih edecektir. Örneğin, büyük miktarda yapılandırılmış veriyle uğraşan şirketler, SQL veritabanlarının daha uygun olduğunu görebilir. Öte yandan, hızlı bir şekilde ölçeklenmesi ve büyük miktarda yapılandırılmamış veriyi işlemesi gereken şirketler, NoSQL veritabanlarının daha iyi bir seçim olduğunu görebilir.

Diğer işletmelerin verilerinden en iyi şekilde yararlanmak için SQL ve NoSQL veritabanlarını kullanması gerekebilir. Örneğin, bir şirket, işlem verileri için bir SQL veritabanı ve analitik için bir NoSQL veritabanı kullanabilir.

Sonuç olarak, SQL ve NoSQL veritabanları arasında seçim yaparken doğru ya da yanlış cevap yoktur. İşletmeniz için en iyi karar, özel konumunuza bağlı olacaktır.

AppMaster Veritabanı



Bir geliştiriciyseniz, işinizin en önemli kısımlarından birinin bir veritabanı oluşturmak ve sürdürmek olduğunu bilirsiniz. Ve MySQL ile çalışıyorsanız, bunun göz korkutucu bir görev olabileceğini bilirsiniz. Peki ya veri tabanı tasarımını ve yönetimini, minimum kodlama deneyimine sahip olanlar için bile kolaylaştırabilecek bir araç olsaydı?

Ayrıca, her veritabanı türünün benzersiz özellikleri olsa da hepsinin ortak bir zorluğu vardır: veritabanı şemasını tasarlamak. Bu, verileri depolayacak tabloları, alanları ve aralarındaki ilişkileri geliştirme sürecidir.

Özellikle veritabanının birden çok türle uyumlu olması gerekiyorsa, karmaşık ve zaman alıcı bir süreç olabilir. AppMaster girdiği yer burasıdır.

Veritabanından bağımsız modeller ve ilişkiler oluşturmayı kolaylaştıran no-code

Bu görsel veritabanı tasarım aracı hayatınızı kolaylaştırır. AppMaster ile programlama dili olmadan kolayca veritabanları oluşturabilir, tablolar tasarlayabilir ve verilerinizi yönetebilirsiniz. Tüm bunlar, güçlü AI yardımının yardımıyla.

ile programlama dili olmadan kolayca veritabanları oluşturabilir, tablolar tasarlayabilir ve verilerinizi yönetebilirsiniz. Tüm bunlar, güçlü AI yardımının yardımıyla. AppMaster ile bir veritabanı oluşturmak çok kolay. Karmaşık kodlar yazmanıza gerek yok; bir veritabanı oluşturmak ve görselleştirmek ve aralarında bağlantılar kurmak için tabloları bir diyagrama drag and drop .

Tablolar ve alanlar ekleyebilirsiniz ve AppMaster gerekli kodu otomatik olarak oluşturacaktır. Ve daha sonra veritabanınızda değişiklik yapmanız gerekirse, AppMaster size yardımcı olur.

Gelişmiş şema diyagramları oluşturmanıza olanak tanır.



Bir veritabanı yapısını görsel olarak oluşturun ve değiştirin.



Modeller arasında hayati yabancı bağlantıları keşfedin ve ekleyin



Veritabanı değiştirme sürecini otomatikleştirir



Karmaşık görevleri daha yönetilebilir hale getirir.



Paradan ve zamandan tasarruf sağlar.



Yani hayatınızı kolaylaştıracak bir araç arıyorsanız ve karmaşık kodlar istemiyorsanız, AppMaster tam size göre!