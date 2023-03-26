في عام 2023 ، تم إصدار تستمر ثورة no-code في اكتساب الزخم ، وتمكين المبدعين والمطورين والشركات على حدٍ سواء لإحياء أفكارهم دون الحاجة إلى مهارات البرمجة التقليدية. تطوير الواجهة الخلفية ، وهو مكون مهم لأي تطبيق أو موقع ويب ، ليس استثناءً. سوف نستكشف أفضل أدوات الواجهة الخلفية no-code في عام 2023 ، مع التركيز على ميزاتها وقدراتها وحالات استخدامها الرئيسية.

ظهرت أدوات الواجهة الخلفية No-code باعتبارها أداة مغيرة لقواعد اللعبة وتمكينها التطور السريع ، والتكاليف المنخفضة ، وزيادة إمكانية الوصول للمهنيين من خلفيات مختلفة. توفر هذه الأنظمة الأساسية القوية حلولاً قابلة للتطوير وآمنة لإدارة قواعد البيانات والوظائف بدون خادم والمصادقة و تكامل API ، من بين وظائف أخرى.

سواء كنت رائد أعمال يبني شركتك الناشئة ، أو مصممًا يصنع تجارب مستخدم سلسة ، أو مدير مشروع يتطلع إلى تبسيط عملية التطوير الخاصة بك ، فهذه يمكن لأدوات الواجهة الخلفية no-code أن تبسط إلى حد كبير سير عملك وتسمح لك بالتركيز على ما يهم حقًا - إنشاء قيمة وتقديم منتجات استثنائية لمستخدميك. انضم إلينا ونحن نتعمق في عالم أدوات الواجهة الخلفية no-code ، واكتشف الحلول الأنسب للارتقاء بمشاريعك في عام 2023.

ما هو no-code الخلفية؟

أ no-code الخلفية هو متطور حل تطوير البرامج يمكّن المستخدمين من إنشاء التطبيقات والخدمات من جانب الخادم وإدارتها ونشرها دون كتابة تعليمات برمجية. يعمل هذا النهج على إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير التطبيقات من خلال تمكين المستخدمين غير التقنيين ، مثل محللي الأعمال أو المسوقين أو مديري المنتجات ، لإنشاء تطبيقات تعمل بكامل طاقتها باستخدام التطور البصري البيئات والوحدات النمطية مسبقة الصنع والتكاملات. عادةً ما تتضمن الخلفيات no-code ميزات مثل تخزين البيانات ، ومصادقة المستخدم ، وواجهات برمجة التطبيقات ، والحوسبة بدون خادم ، والتي تتم إدارتها من خلال واجهة رسومية.

ما هي فوائد أ no-code الخلفية؟

توفر الحلول الخلفية No-code العديد من المزايا الجذابة التي تلبي المشهد المتطور باستمرار لتطوير البرامج. تتمثل إحدى المزايا الأساسية في إضفاء الطابع الديمقراطي على التنمية ، وتمكين أصحاب المصلحة غير التقنيين من المساهمة بشكل هادف في عملية إنشاء التطبيق. يعزز هذا الابتكار والتعاون عبر فرق متنوعة ، مما يسد الفجوة بين تكنولوجيا المعلومات ووظائف الأعمال. بالإضافة إلى ذلك ، باستخدام الأدوات المرئية والوحدات النمطية مسبقة الصنع ، تعمل المنصات الخلفية no-code على تسريع عملية التطوير بشكل كبير ، مما يسمح للمؤسسات بنمذجة الحلول وتكرارها ونشرها بسرعة ، وبالتالي تقليل الوقت المستغرق في السوق.

علاوة على ذلك ، يمكن أن تؤدي هذه الحلول إلى خفض تكاليف التطوير لأنها تتطلب موارد متخصصة أقل ، مما يقلل الاعتماد على المطورين الخبراء. يمكن أن تكون هذه الفعالية من حيث التكلفة مفيدة بشكل خاص للشركات الصغيرة والشركات الناشئة ذات الميزانيات المحدودة. توفر المنصات الخلفية No-code أيضًا قابلية التوسع وقابلية الصيانة ، حيث يدير مزود الخدمة البنية التحتية الأساسية ، مما يضمن الأداء العالي والأمان والتوافر. أخيرًا ، من خلال استخلاص التعقيدات الأساسية ، تعمل حلول الواجهة الخلفية no-code على تمكين المستخدمين من التركيز على منطق الأعمال الأساسي وتجربة المستخدم ، مما يعزز الجودة الشاملة وإمكانية استخدام التطبيقات.

قائمة الأفضل منصات خلفية no-code

AppMaster

تبرز AppMaster كمنصة رئيسية لتطوير تطبيقات الواجهة الخلفية في سوق اليوم ، وإليك السبب. على عكس المنصات الأخرى ، يستخدم AppMaster توليد الكود المصدري لإنشاء تطبيقات الخادم التي تتساوى مع تلك التي طورها المطورون المحترفون. مجموعات هذا النهج AppMaster بصرف النظر عن الأنظمة الأساسية الأخرى التي تحاكي التطبيقات فقط ، حيث إنها مخصصة لعملية بناء التطبيق بأكملها - من إنشاء كود المصدر إلى التجميع والاختبار والتعبئة في حاويات Docker والتشغيل.

عند مقارنة أداء التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster بأداء الأنظمة الأساسية الأخرى ، يوضح الأول باستمرار سرعة وكفاءة محسّنة. يمكن أن يُعزى هذا الأداء المتفوق إلى استخدام AppMaster للغة برمجة Golang ، التي طورتها Google منذ سنوات. تعتبر Golang لغة مجمعة سريعة بشكل استثنائي وهي مصنفة من بين أسرع ثلاث لغات متوفرة حاليًا في السوق. يدعم AppMaster أنظمة التشغيل المختلفة ، بما في ذلك الأنظمة الرئيسية مثل Linux و Windows و macOS ، بالإضافة إلى أنظمة عائلة Linux و Unix الأقل شيوعًا. علاوة على ذلك، AppMaster قادر على تجميع تطبيقات الخادم لبنى المعالجات المتنوعة ، مثل Intel x86 و x86-64 و ARM و PPC وغيرها الكثير ، مما يسمح باستخدامها على أي خادم مع أي نظام تشغيل.

تطبيقات الواجهة الخلفية التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster عديمة الجنسية تمامًا ، مما يعني أنها لا تحافظ على حالة داخلية دائمة. بدلاً من ذلك ، يتم تخزين جميع الحالات داخل قواعد البيانات والأنظمة الخارجية ، مما يسمح للمستخدمين بتوسيع نطاق حلولهم بسهولة.

تم تطوير التطبيقات باستخدام توفر منصة AppMaster خيارات استضافة متعددة الاستخدامات ، بما في ذلك على سحابة AppMaster أو على خوادم العميل. تعمل هذه التطبيقات بشكل مستقل ، دون الحاجة إلى الوصول إلى الإنترنت أو الاتصال بـ منصة AppMaster ، مما يجعلها مناسبة لبيئات الشركات المعزولة.

لتسهيل التكامل السلس مع أنظمة التجميع ، تم إنشاء التطبيقات على يمكن نشر منصة AppMaster داخل حاويات Docker وتم تنفيذها في Docker Swarm ، Kubernetes ، أو حلول المجموعات الأخرى ، مع خيار دمجها خلف Nginx أو موازن التحميل لتحقيق الأداء الأمثل.

بشكل افتراضي ، فإن ملف تعمل منصة AppMaster على تهيئة الواجهة الخلفية للتطبيق لتكون متوافقة مع أي قاعدة بيانات تستند إلى Postgres. تُصنف Postgres ضمن أفضل أربع قواعد بيانات علائقية في السوق وهي حل مفتوح المصدر بالكامل ، مما يوفر خيار شراء دعم على مستوى المؤسسة. تسمح طبيعتها القوية بتطوير المشاريع بقابلية توسعية لا حدود لها تقريبًا. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع مستخدمو AppMaster بخيار الاتصال بالإصدارات المُدارة من نظام إدارة قاعدة البيانات (DBMS) ، مثل AWS RDS ، أو عروض من موفري الخدمات السحابية الآخرين ، حيث يتم توفير قاعدة البيانات بتنسيق مُعد مسبقًا.

على عكس مناهج البرمجة التقليدية على المنصات البديلة ، فإن منصة AppMaster تقضي بشكل فعال على الديون التقنية في التطبيقات التي تنشئها. في كل مرة يقوم المستخدم بتعديل العمليات التجارية أو نماذج البيانات أو أي مكونات أخرى للمنتج ، AppMaster يعيد إنشاء التطبيق بشكل شامل من الألف إلى الياء. نتيجة لذلك ، تظل التعليمات البرمجية المصدر محدثة باستمرار ، وتتضمن أحدث إصدارات لغات البرمجة ، وإصدارات المكتبة الحالية ، وتصحيحات الثغرات الأمنية ، وخوارزميات إنشاء كود المصدر الأكثر تقدمًا.

يعمل AppMaster على تحسين خوارزميات إنشاء الكود وتجميع التطبيقات الخاصة به لضمان أن تطبيقات الخادم التي ينتجها ليست مضغوطة فحسب ، بل تعمل أيضًا على تحسين استخدام ذاكرة الوصول العشوائي. في الوقت الحاضر حجم الملف الثنائي لا يتجاوز 15 ميغا ، واستهلاك الذاكرة ، على وجه التحديد ذاكرة الوصول العشوائي ، أقل من 25 ميغا بايت . يمثل هذا معيارًا مثيرًا للإعجاب لتطبيق وظيفي تم إنشاؤه بالكامل.

علاوة على ذلك ، أثناء عملية إنشاء الملفات الثنائية وتجميعها ، يقوم AppMaster تلقائيًا بإنشاء وثائق لملف توجد نقاط نهاية REST API في الخلفية ، وتنشرها بتنسيق Open API أو Swagger. يعمل هذا على تبسيط تكامل أدوات الجهات الخارجية مع الخلفيات المطورة باستخدام منصة AppMaster.

عند تطوير تطبيقات الواجهة الخلفية على منصة AppMaster ، يمكن للمطورين الوصول إلى الأدوات المتطورة لمعالجة البيانات. تعمل المنصة على تبسيط العملية من خلال إنشاء البرامج النصية للترحيل لأنظمة إدارة قواعد البيانات (DBMS) تلقائيًا. هذا يعني أنه عند وجود تعديلات على الحقول أو أنواع الحقول أو مخطط قاعدة البيانات ، سيوفر AppMaster خيارات ترحيل متنوعة. عند إطلاق إصدار ملف ثنائي جديد ، ستقوم المنصة تلقائيًا بتحديث مخطط قاعدة البيانات دون الحاجة إلى تدخل المطور. العملية مؤتمتة بالكامل.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن توفر منصة AppMaster متغيرات عالمية مخزنة في ذاكرة الوصول العشوائي ، وتعمل كذاكرة تخزين مؤقت محسّنة لتخزين البيانات ومزامنتها عبر وظائف مختلفة. يشتمل النظام الأساسي على جدولة لتنفيذ مهام منطق الأعمال المختلفة وفقًا لجدول محدد مسبقًا ونظام تكامل متوافق مع واجهات برمجة التطبيقات الخارجية. يدعم AppMaster التكامل مع أي أنظمة متوافقة مع REST API ، ويقدم طريقتين: طلب HTTP ومصمم طلب API خارجي.

يمكن للمطورين أيضًا تنفيذ منطق الأعمال بشكل منفصل goroutines أو الخيوط ، يحتمل أن تسرع عمليات محددة وتوازي العمليات الحسابية. بشكل افتراضي ، تم تطوير جميع تطبيقات الواجهة الخلفية على منصة AppMaster متوافقة مع التشفير المسرع للأجهزة على المعالجات المدعومة.

عند تعديل مخطط DBMS أو الحقول أو جداول الارتباط ، لا يقوم AppMaster بإنشاء ملفات الترحيل تلقائيًا فحسب ، بل يقوم أيضًا بتحديث جميع عمليات ووظائف الأعمال الموجودة داخل الواجهة الخلفية. هذا يضمن استخدام الإصدار الحالي من نماذج البيانات والهياكل الأخرى. يمكن للمطورين الوصول إلى الكتل القياسية لعمليات البحث عن السجلات ، واستخراج البيانات ، وتسجيل التحديثات ، والحذف ، بالإضافة إلى نظام لإدارة المعاملات. من خلال تغليف كتل الطلب بنظام DBMS داخل المعاملة ، يمكن للمطورين الحفاظ على تكامل البيانات عند التفاعل مع نظام إدارة قواعد البيانات.

Backendless

Backendless غنية بالميزات ، منصة خلفية no-code تحتوي على تعليمات برمجية تمكن المطورين والمستخدمين غير التقنيين من إنشاء وإدارة ونشر التطبيقات من جانب الخادم دون كتابة أي رمز. يوفر مجموعة واسعة من الأدوات والخدمات لتبسيط وتبسيط عملية التطوير ، بما في ذلك تخزين البيانات وقاعدة البيانات في الوقت الفعلي وإدارة المستخدم وواجهات برمجة التطبيقات وتخزين الملفات والحوسبة بدون خادم و دفع الإخطارات .

واحدة من المزايا الرئيسية لـ Backendless هو نهجها المرئي لتطوير التطبيقات ، والذي يسهله منشئ واجهة المستخدم للنظام الأساسي. يتيح UI Builder للمستخدمين تصميم وتطوير واجهات مستخدم مستجيبة بالكامل باستخدام ملف واجهة drag-and-drop ومكونات مسبقة الصنع ونماذج قابلة للتخصيص. يوفر Backendless أيضًا وظائف قوية للرمز السحابي ، مما يتيح للمطورين كتابة منطق مخصص من جانب الخادم باستخدام JavaScript أو Java عند الحاجة ، مما يوسع قدرات النظام الأساسي إلى ما هو أبعد من عرض no-code.

بالإضافة إلى، تدعم Backendless التكامل السلس مع خدمات الجهات الخارجية وواجهات برمجة التطبيقات ، مما يسهل التشغيل البيني مع الأنظمة الأخرى ويعزز تعدد استخدامات النظام الأساسي. كما يوفر ميزات أمان قوية ، مثل التحكم في الوصول المستند إلى الدور والتحقق من صحة البيانات ، لضمان سلامة وسرية بيانات التطبيق.

من خلال تقديم مجموعة شاملة من خدمات الواجهة الخلفية وبيئة تطوير مرئية سهلة الاستخدام ، تُمكِّن Backendless المطورين والمستخدمين غير التقنيين على حد سواء من إنشاء التطبيقات ونشرها وتوسيع نطاقها بسرعة ، مما يقلل وقت التطوير ويعزز التعاون متعدد الوظائف.

Xano

Xano هو متعدد الاستخدامات ، منصة خلفية no-code تمكن المطورين والمستخدمين غير التقنيين من إنشاء وإدارة ونشر التطبيقات من جانب الخادم وواجهات برمجة التطبيقات دون كتابة أي تعليمات برمجية. إنه يبسط عملية تطوير التطبيق من خلال توفير مجموعة شاملة من الأدوات والخدمات ، بما في ذلك تخزين البيانات ، ومصادقة المستخدم ، وإنشاء واجهة برمجة التطبيقات ، والحوسبة بدون خادم ، والتحديثات في الوقت الفعلي.

واحدة من السمات البارزة لـ Xano هي أداة إنشاء واجهات برمجة التطبيقات القوية ، والتي تتيح للمستخدمين تصميم وإنشاء واجهات برمجة تطبيقات RESTful و GraphQL باستخدام واجهة مرئية دون أي معرفة بالشفرة. تتيح الواجهة البديهية للنظام الأساسي للمستخدمين تحديد هياكل البيانات وإنشاء العلاقات ومعالجة البيانات دون عناء. بالإضافة إلى ذلك، يوفر Xano منطقًا من جانب الخادم من خلال وظائف مخصصة ، مما يسمح للمطورين بتوسيع قدرات النظام الأساسي باستخدام التعليمات البرمجية الخاصة بهم عند الضرورة.

يبسط نظام إدارة المستخدم المدمج في Xano عملية معالجة مصادقة المستخدم والتفويض والتحكم في الوصول المستند إلى الدور ، مما يضمن أمان وخصوصية بيانات التطبيق. علاوة على ذلك ، يدعم النظام الأساسي التكامل السلس مع خدمات الجهات الخارجية ، مما يسمح للمستخدمين بسهولة توصيل تطبيقاتهم بواجهات برمجة التطبيقات والأدوات الخارجية ، مما يعزز قدرة النظام الأساسي على التكيف.

تقدم Xano ملف حل خلفي no-code يلبي احتياجات كل من المطورين والمستخدمين غير التقنيين ، ويمكّنهم من إنشاء التطبيقات ونشرها وتوسيع نطاقها بسرعة وكفاءة. من خلال توفير مجموعة من الخدمات الخلفية وبيئة تطوير مرئية سهلة الاستخدام ، Xano يعزز التعاون متعدد الوظائف ويسرع عملية تطوير البرمجيات.

Mendix

Mendix هو ملف نظام أساسي لتطوير التطبيقات low-code يمكّن المطورين والمستخدمين غير التقنيين على حد سواء من إنشاء وإدارة ونشر تطبيقات على مستوى المؤسسات بسرعة وكفاءة. تتضمن مجموعتها الشاملة من الأدوات والخدمات ما يلي:

بيئة تطوير بصرية

نمذجة البيانات

إنشاء منطق الأعمال

إدارة تتابع الأعمال

تصميم واجهة المستخدم

تكامل سلس مع الأنظمة الموجودة وواجهات برمجة التطبيقات

أحد أهم المميزات الخاصة بـ Mendix هو تركيزها على التعاون و تنمية رشيقة . يشجع النظام الأساسي العمل الجماعي بين المطورين ومحللي الأعمال وخبراء المجال ، مما يعزز التعاون متعدد الوظائف ويمكّن المؤسسات من مواءمة جهود تطوير البرامج الخاصة بهم مع أهداف أعمالهم. تسهل بيئة التطوير المرئي في Mendix النماذج الأولية السريعة والتكرار ، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء وتعديل التطبيقات باستخدام واجهة drag-and-drop والمكونات المبنية مسبقًا بشكل ملحوظ تقليل وقت التطوير .

تؤكد Mendix أيضًا بقوة على قابلية التوسعة ، حيث تقدم مجموعة واسعة من الموصلات والتكامل مع الخدمات الشائعة مثل SAP و Salesforce و مايكروسوفت أزور . يوفر متجر تطبيقات النظام الأساسي نظامًا بيئيًا غنيًا من المكونات والوحدات النمطية والأدوات القابلة لإعادة الاستخدام التي يمكن للمطورين استخدامها لتوسيع قدرات النظام الأساسي بشكل أكبر.

يضمن Mendix أن تكون التطبيقات المبنية على النظام الأساسي آمنة وقابلة للتطوير ويمكن صيانتها من خلال الاستفادة من بنية السحابة الأصلية وتوفير ميزات الأمان ، مثل التحكم في الوصول المستند إلى الدور وتشفير البيانات.

إجمالي، Mendix هو قوي نظام أساسي low-code يبسط عملية تطوير التطبيق ، ويعزز التعاون ، وخفة الحركة ، والابتكار مع توفير حل مرن وقابل للتوسيع لبناء تطبيقات على مستوى المؤسسات.

Bubble

Bubble هو ملف نظام أساسي لتطوير التطبيقات no-code يمكّن المطورين ورجال الأعمال والمستخدمين غير التقنيين من إنشاء تطبيقات الويب وإدارتها ونشرها دون كتابة تعليمات برمجية. من خلال تقديم مجموعة شاملة من الأدوات والخدمات ، تعمل Bubble على تبسيط عملية التطوير ، مما يسمح للمستخدمين بالتركيز على الوظائف الأساسية لتطبيقهم وتجربة المستخدم.

في قلب .. أو في الوسط Bubble هو محررها المرئي البديهي ، والذي يمكّن المستخدمين من تصميم واجهات المستخدم ، وإنشاء هياكل البيانات ، وتحديد سير العمل باستخدام واجهة drag-and-drop والمكونات المبنية مسبقًا. تسمح بيئة البرمجة المرئية للمنصة للمستخدمين بإنشاء وتعديل منطق التطبيق باستخدام العناصر المرئية ، مما يلغي الحاجة إلى الترميز التقليدي.

توفر Bubble أيضًا إمكانات تخزين البيانات وإدارتها ، مما يسمح للمستخدمين بتحديد هياكل البيانات ومعالجتها داخل النظام الأساسي بسهولة. تضمن مصادقة المستخدم المضمنة وآليات التحكم في الوصول المستندة إلى الأدوار أمان وخصوصية بيانات التطبيق.

إحدى نقاط القوة في Bubble هي قابليتها للتوسعة ، حيث توفر تكاملاً سلسًا مع العديد من خدمات الطرف الثالث وواجهات برمجة التطبيقات ، مما يسهل توصيل التطبيقات بالأنظمة والأدوات الخارجية. علاوة على ذلك ، يسمح نظام المكونات الإضافية للنظام الأساسي للمطورين بإنشاء ومشاركة وظائف مخصصة ، مما يزيد من تعدد استخدامات Bubble.

Bubble هو ملف منصة no-code التي تضفي الطابع الديمقراطي تطوير تطبيقات الويب ، مما يتيح للمستخدمين ذوي الخبرات الفنية المتنوعة إنشاء التطبيقات ونشرها وتوسيع نطاقها بسرعة وكفاءة. من خلال توفير بيئة تطوير مرئية سهلة الاستخدام ومجموعة واسعة من الأدوات والخدمات ، تعزز Bubble الابتكار وتبسط عملية التطوير.

n8n

n8n عبارة عن نظام أساسي للتشغيل الآلي لسير العمل قابل للتوسيع ومفتوح المصدر يمكّن المستخدمين من إنشاء مهام سير عمل تلقائية مخصصة وإدارتها ونشرها دون كتابة أي تعليمات برمجية. من خلال تقديم واجهة مرئية سهلة الاستخدام ومجموعة واسعة من العقد المبنية مسبقًا ، يبسط n8n عملية توصيل التطبيقات والخدمات وواجهات برمجة التطبيقات المختلفة ، مما يسمح للمستخدمين بأتمتة المهام المتكررة وتبسيط عمليات أعمالهم.

القوة الأساسية لـ يكمن n8n في محرر سير العمل المرئي الخاص به ، والذي يستخدم ملف واجهة drag-and-drop ، مما يسهل على المستخدمين تصميم وتعديل مهام سير العمل. توفر المنصة مكتبة غنية من العقد سابقة الإنشاء التي تدعم العديد من الخدمات ، مثل قواعد البيانات وأدوات الاتصال ، أنظمة CRM ومنصات الوسائط الاجتماعية ، مما يسهل التكامل وتبادل البيانات بين الأنظمة المختلفة.

إحدى الميزات الفريدة لـ n8n هو مرونته وقابليته للتوسع ، حيث يمكن للمستخدمين إنشاء عقد مخصصة باستخدام JavaScript أو TypeScript لتوسيع قدرات النظام الأساسي واستيعاب حالات استخدام محددة. علاوة على ذلك ، كونها منصة مفتوحة المصدر ، n8n تشجع المساهمات والتعزيزات المجتمعية ، وتعزز التحسين المستمر والابتكار.

يضع n8n أيضًا تركيزًا قويًا على خصوصية البيانات وأمانها ، حيث يقدم خيارات نشر ذاتية الاستضافة تسمح للمستخدمين بالحفاظ على التحكم الكامل في بياناتهم وبنيتهم التحتية. هذه الميزة مفيدة بشكل خاص للمؤسسات التي لديها متطلبات صارمة لحوكمة البيانات.

n8n عبارة عن نظام أساسي متعدد الاستخدامات لأتمتة سير العمل يمكّن المستخدمين من إنشاء وإدارة ونشر مهام سير عمل الأتمتة المخصصة ، وتبسيط العمليات التجارية وتعزيز الكفاءة. من خلال توفير واجهة مرئية سهلة الاستخدام ، ومجموعة كبيرة من العقد المبنية مسبقًا ، والمرونة لتوسيع إمكانياتها ، تعمل n8n على إضفاء الطابع الديمقراطي على الأتمتة وتعزيز الابتكار في مجال أتمتة سير العمل.

ما هي فوائد منصة الخدمة الخلفية؟

توفر منصات خدمات الواجهة الخلفية العديد من الفوائد لمطوري البرامج والشركات على حدٍ سواء ، وتبسيط عملية التطوير مع تعزيز قابلية التوسع وقابلية الصيانة والأمان. تستخلص هذه الأنظمة الأساسية تعقيد إدارة البنية التحتية ، مما يسمح للمطورين بالتركيز على صياغة منطق الأعمال الأساسية والوظائف. من خلال توفير مجموعة من المكونات القوية والوحدات والقابلة لإعادة الاستخدام ، تتيح منصات الخدمة الخلفية التطوير السريع ، والذي يترجم في النهاية إلى وقت وصول إلى السوق ووقت أسرع خفض تكاليف التطوير . علاوة على ذلك ، غالبًا ما تأتي هذه الأنظمة الأساسية مع دعم مدمج للقياس الأفقي ، مما يضمن استيعابًا سلسًا لقواعد المستخدمين المتزايدة وأعباء العمل المتقلبة. بالإضافة إلى ذلك ، فإنها تقدم عادةً عددًا كبيرًا من عمليات الدمج مع الخدمات الأخرى ، مما يعزز قابلية التشغيل البيني وإمكانية التوسع. أخيرًا ، غالبًا ما تلتزم منصات الخدمة الخلفية بمعايير أمان صارمة ، تتضمن أفضل الممارسات لحماية البيانات الحساسة وتخفيف التهديدات المحتملة ، وبالتالي تعزيز بيئة آمنة للتطبيقات ومستخدميها.

ما هي الواجهة الخلفية كخدمة (أو BaaS)؟

Backend as a Service (BaaS) هو نموذج خدمة قائم على السحابة يمكّن مطوري البرامج من تبسيط عملية التطوير من خلال توفير مجموعة شاملة من مكونات الواجهة الخلفية المبنية مسبقًا والقابلة للتكامل بسهولة. تعمل أنظمة BaaS الأساسية على تسهيل التطوير السريع للتطبيقات من خلال معالجة التعقيدات المرتبطة بإدارة البنية التحتية وتخزين البيانات والمصادقة والوظائف الأساسية الأخرى للواجهة الخلفية. من خلال التخلص من الحاجة إلى إنشاء هذه المكونات من البداية ، يمكن للمطورين التركيز على إنشاء تجارب مستخدم جذابة وتحسين الواجهة الأمامية للتطبيق. من خلال الاستفادة من منصات BaaS ، يمكن للمطورين تقليل الأعباء التشغيلية والتركيز على الكفاءات الأساسية والإسراع في عملية تطوير التطبيقات ، مما يؤدي في النهاية إلى تعزيز قدرتهم على تلبية متطلبات السوق الديناميكية وتقديم تجارب مستخدم استثنائية.

ما هي قاعدة البيانات بالمقارنة مع الخلفية؟

قاعدة البيانات هي مجموعة منظمة ومنظمة من البيانات التي تتيح تخزين المعلومات واسترجاعها وإدارتها بكفاءة. إنه عنصر حاسم في بنية الواجهة الخلفية لتطبيق برمجي. تم تصميم قواعد البيانات لتسهيل استمرارية البيانات ، مما يضمن الاحتفاظ بالمعلومات حتى بعد إغلاق التطبيق أو إعادة تشغيل النظام. تأتي في أشكال مختلفة ، مثل العلائقية (على سبيل المثال ، MySQL و PostgreSQL ) ، NoSQL (على سبيل المثال ، MongoDB ، كاساندرا) ، أو في الذاكرة (على سبيل المثال ، Redis ) ، لكل منها مزاياها الفريدة وحالات الاستخدام.

من ناحية أخرى ، تشير الخلفية ، المعروفة أيضًا باسم جانب الخادم ، إلى المكونات والبنية التحتية التي تتعامل مع معالجة البيانات وتخزينها وإدارتها في تطبيق برمجي. وهي مسؤولة عن تنفيذ منطق الأعمال والتواصل مع قواعد البيانات والتكامل مع الخدمات الخارجية أو واجهات برمجة التطبيقات. تشمل الواجهة الخلفية مجموعة واسعة من العناصر ، بما في ذلك قواعد البيانات وخوادم التطبيقات وواجهات برمجة التطبيقات وأنظمة المصادقة والمزيد.

قاعدة البيانات هي مكون محدد للهندسة الخلفية يركز على تخزين البيانات وإدارتها. تشمل الواجهة الخلفية ، ككل ، نطاقًا أوسع من الوظائف ، بما في ذلك المعالجة ومعالجة البيانات والتواصل مع الخدمات الأخرى ، مما يضمن تشغيل تطبيق البرنامج بشكل سلس وفعال.

كيف يتم إنشاء قواعد البيانات؟

يتم إنشاء قواعد البيانات باستخدام أنظمة إدارة قواعد البيانات (DBMS) ، وهي تطبيقات برمجية متخصصة مصممة لتحديد البيانات ومعالجتها واسترجاعها وإدارتها داخل قاعدة بيانات. تتضمن عملية إنشاء قاعدة بيانات عدة خطوات رئيسية موضحة أدناه:

اختر نوع قاعدة البيانات المناسب : حدد نموذج قاعدة بيانات مناسبًا بناءً على متطلبات التطبيق وهيكل البيانات. يمكن أن تكون هذه قاعدة بيانات علائقية (على سبيل المثال ، MySQL ، PostgreSQL) ، قاعدة بيانات NoSQL (على سبيل المثال ، MongoDB ، Cassandra) ، أو قاعدة بيانات في الذاكرة (على سبيل المثال ، Redis).

: حدد نموذج قاعدة بيانات مناسبًا بناءً على متطلبات التطبيق وهيكل البيانات. يمكن أن تكون هذه قاعدة بيانات علائقية (على سبيل المثال ، MySQL ، PostgreSQL) ، قاعدة بيانات NoSQL (على سبيل المثال ، MongoDB ، Cassandra) ، أو قاعدة بيانات في الذاكرة (على سبيل المثال ، Redis). تثبيت نظام إدارة قاعدة البيانات (DBMS) : قم بتنزيل وتثبيت برنامج DBMS المختار على الخادم المعين أو الجهاز المحلي ، أو اختر حلًا قائمًا على السحابة يقدمه موفرو الخدمات السحابية مثل Amazon Web Services (AWS) و Google Cloud Platform (GCP ) أو Microsoft Azure.

: قم بتنزيل وتثبيت برنامج DBMS المختار على الخادم المعين أو الجهاز المحلي ، أو اختر حلًا قائمًا على السحابة يقدمه موفرو الخدمات السحابية مثل Amazon Web Services (AWS) و Google Cloud Platform (GCP ) أو Microsoft Azure. تحديد مخطط قاعدة البيانات : صمم هيكل قاعدة البيانات ، بما في ذلك الجداول والحقول وأنواع البيانات والعلاقات والقيود والفهارس. تتضمن هذه الخطوة إنشاء مخطط العلاقة بين الكيانات (ER) أو تمثيل مماثل لمخطط قاعدة البيانات لقواعد البيانات العلائقية.

: صمم هيكل قاعدة البيانات ، بما في ذلك الجداول والحقول وأنواع البيانات والعلاقات والقيود والفهارس. تتضمن هذه الخطوة إنشاء مخطط العلاقة بين الكيانات (ER) أو تمثيل مماثل لمخطط قاعدة البيانات لقواعد البيانات العلائقية. إنشاء قاعدة البيانات : استخدم أدوات DBMS أو واجهة سطر الأوامر (CLI) أو لغة البرمجة النصية لإنشاء قاعدة البيانات وتحديد مخططها. تستلزم هذه العملية تنفيذ جمل SQL (لقواعد البيانات العلائقية) أو تحديد هياكل شبيهة بـ JSON (لقواعد بيانات NoSQL) تُنشئ جداول وفهارس وكائنات أخرى ضرورية.

: استخدم أدوات DBMS أو واجهة سطر الأوامر (CLI) أو لغة البرمجة النصية لإنشاء قاعدة البيانات وتحديد مخططها. تستلزم هذه العملية تنفيذ جمل SQL (لقواعد البيانات العلائقية) أو تحديد هياكل شبيهة بـ JSON (لقواعد بيانات NoSQL) تُنشئ جداول وفهارس وكائنات أخرى ضرورية. تكوين وصول المستخدم والأمان : قم بإعداد حسابات المستخدمين والأدوار والأذونات للتحكم في الوصول إلى قاعدة البيانات ، والتأكد من وجود آليات المصادقة والتفويض المناسبة لحماية البيانات الحساسة.

: قم بإعداد حسابات المستخدمين والأدوار والأذونات للتحكم في الوصول إلى قاعدة البيانات ، والتأكد من وجود آليات المصادقة والتفويض المناسبة لحماية البيانات الحساسة. ملء قاعدة البيانات : قم باستيراد البيانات الموجودة أو إنشاء سجلات جديدة داخل قاعدة البيانات باستخدام عبارات SQL (لقواعد البيانات العلائقية) أو برامج التشغيل الأصلية وواجهات برمجة التطبيقات (لقواعد بيانات NoSQL).

: قم باستيراد البيانات الموجودة أو إنشاء سجلات جديدة داخل قاعدة البيانات باستخدام عبارات SQL (لقواعد البيانات العلائقية) أو برامج التشغيل الأصلية وواجهات برمجة التطبيقات (لقواعد بيانات NoSQL). تحسين الأداء : قم بمراقبة أداء قاعدة البيانات بانتظام ، وضبط التكوينات ، وتطبيق التحسينات مثل الفهرسة أو التخزين المؤقت أو التقسيم لتحسين أوقات استجابة الاستعلام والكفاءة الإجمالية.

باتباع هذه الخطوات ، يمكن للمطورين إنشاء وتكوين وتحسين قاعدة بيانات مصممة خصيصًا لمتطلبات تطبيقاتهم الخاصة ، مما يضمن التخزين الفعال وإدارة البيانات في جميع أنحاء دورة حياة التطبيق .