JSON (JavaScript Object Notation) ve XML (Genişletilebilir İşaretleme Dili), veri alışverişi için popüler formatlardır. Ancak, birçok benzerlikleri olsa da, aynı değildirler. Bu makale, JSON ve XML arasındaki temel farklılıkları ve benzerlikleri tanımlamayı amaçlamaktadır; böylece, diğerleri verilerinizi tüketim için dışa aktardığında veya yerel olarak bilgisayarınızdaki bir dosyaya kaydettiğinde hangi veri biçiminin kullanılacağı konusunda bilinçli bir karar verebilirsiniz.

JSON ve XML, verileri bir bilgisayarda depolamanın iki farklı yoludur. Her ikisi de veri depolamak için kullanışlıdır, ancak her birinin avantajları ve dezavantajları vardır. Örneğin, JSON okunması ve anlaşılması XML daha kolaydır ancak daha az esnektir. Öte yandan, XML, JSON daha esnektir, ancak yazması daha zor olabilir.

XML nedir?



XML, depolama ve veri alışverişi için açık bir standarttır. Belgeler, web sayfaları veya veritabanları gibi herhangi bir XML dosyasının yapısını ve içeriğini tanımlayan bir biçimlendirme dilidir. XML HTML gibi düşünebilirsiniz, ancak daha iyisi: Temel biçimi değiştirmeden belgenizdeki düğümlere ek bilgiler eklemenize olanak tanır.

Genişletilebilir biçimlendirme dili ( XML), 1990'ların başında SGML (silikon grafik multimedya dili) yerini almak üzere oluşturuldu. XML, yazarların biçimlendirme dillerini tanımlamalarına ve bunu herhangi bir web sitesinde veya uygulamada kullanmalarına olanak tanıyan açık bir standarttır.

XML zamanla çok popüler hale geldi, ancak bazı endüstriler, mevcut kodlama standartlarıyla çalışmayı daha kolay buldukları için, özellikle de HTML5 yerine Microsoft kelime stili şablonları kullanıyorlarsa, XML yerine SGML'yi kullanmaya devam ediyor.

XML kodunu kullanmanın birçok faydası vardır. Bunun en büyük nedenlerinden biri, HTML'den daha esnek olmasıdır; bu, web siteniz veya uygulamanız için kolayca özel bir biçimlendirme dili oluşturabileceğiniz anlamına gelir. Ayrıca bu, verileri biçimlendirmeyi ve herhangi bir tarayıcıda veya cihazda doğru şekilde görüntülemeyi kolaylaştırır.

XML ayrıca herhangi bir XML verisinde kullanılabilecek özel etiketler oluşturmanıza da olanak tanır. Bu etiketler genellikle belirli XML verilerini tanımlamak için kullanılır. Bu, geliştiricilerin ve tasarımcıların yeni projeler oluştururken işbirliği yapmasını kolaylaştırır!

Bir XML belgesi veya XML verileri, birbirinin içine yerleştirilebilen bir öğeler ve nitelikler topluluğudur. Öğeler, açılış ve kapanış etiketleri ile çevriliyken, nitelikler değildir. Bir öğe, alt öğeler, karakter verileri ve metin içerebilir. XML verilerinde etiketler arasında veya öğeler arasında boşluk olmadığına dikkat edin; her şey parantez çiftleri içine alınmalıdır.

JSON nedir?



JSON bir veri değişim formatıdır. Dilden bağımsızdır, yani herhangi bir programlama diliyle kullanılabilir ve temel alınan veri yapısı platformdan bağımsızdır. JSON dilden bağımsız doğası, onu Ruby veya JavaScript gibi diğer programlama dilleriyle veri alışverişine ihtiyaç duyabileceğiniz web geliştirmede kullanım için ideal kılar.

JSON, verileri işaretlemek için etiketleri kullanır: "{"key": value," "otherKey": anotherValue}." Anahtarlar ve değerler her zaman sırasıyla küme parantezleri ({) ve köşeli parantezler ([]) içinde olmalıdır. Ayrıca, her bir anahtar/değer çiftinin çevresinde eşit sayıda tırnak işareti bulunmalıdır - örneğin: {"name": "John"} ad etiketinden sonra çok az sayıda tırnak işareti olduğundan geçerli olmaz.

JSON, alan açısından verimli ikili kodlama (daha sonra daha ayrıntılı olarak inceleyeceğimiz bir teknik) kullanımı nedeniyle hafiftir. Bu, çevrimiçi mağazalar veya veritabanlarından sonuçları döndüren web API'leri arasında ödeme istekleri gönderirken olduğu gibi, ağ üzerinden iletilen küçük miktarlardaki bilgiler için idealdir.

JSON ayrıştırıcı kitaplıkları, her alana ne girdiği hakkında herhangi bir bilgiye ihtiyaç duymadan bu formatı okumanıza ve yazmanıza izin verir - tek ihtiyacınız olan bazı temel kurallardır:

Alanların tutarlı adları olmalıdır.

Tüm değerler dize olmalıdır.

Virgül karakterleri değerleri ayırmalıdır.

JSON ayrıca insan tarafından okunabilir, yani bir dosyayı açıp içinde ne olduğunu bir ayrıştırıcı aracılığıyla çalıştırmadan görebilirsiniz. Bu, kodunuzla ilgili hata ayıklama sorunlarını daha erişilebilir hale getirir ve diğer uygulamalardan aldığınız verilerin belgelenmesine yardımcı olur (bu, özellikle başka bir dilde yazılmışsa yararlıdır).

JSON veri değişim formatı, web geliştirmeden veri depolamaya kadar birçok farklı bağlamda kullanılır. Aynı zamanda, karmaşık verileri tek bir dizede serileştirmenin basit bir yolu olduğundan, web API'leri ve uygulamalar arasında bilgi paylaşımı için ideal bir biçimdir.



JSON vs XML: farklılıklar



JSON vs XML: ilk fark



JSON, JavaScript Nesne Gösterimi anlamına gelir. Metin tabanlı bir açık standart veri değişim formatıdır. JSON hafiftir ve okunması kolaydır ancak şema veya tür bilgisi sağlamaz. Birden çok uygulama arasında veri paylaşmak için harikadır. XML, genişletilebilir bir biçimlendirme dili anlamına gelir. Bir ağaç yapısındaki herhangi bir XML dosyasının yapısını tanımlayan bir işaretleme dilidir. XML, insanlar tarafından okunabilir, ancak makineler tarafından mutlaka okunamaz. Programlar ve belgeler arasında yapılandırılmış bilgileri paylaşmak için kullanılabilir.

JSON vs XML: ikinci fark



JSON ve XML, yapılandırılmış verileri bir dosyada veya veritabanında depolamanın popüler yollarıdır. Daha önce bahsedildiği gibi, JSON, veri yapılarını temsil etmenin hafif, insan tarafından okunabilir bir yoludur, XML kodu ise yapılandırılmış verileri temsil etmenin daha uzun bir yoludur.

JSON vs XML: üçüncü fark



Bu iki veri formatı arasındaki temel farklardan biri, JSON JavaScript veya düz metin dosyalarıyla kullanılabilmesi, XML ise yalnızca bir metin dosyası olarak saklanabilmesidir. Ayrıca JSON, bilgileri işlerken XML yazılımından daha az bellek kullanır. Bellek kullanımındaki bu önemli farklılıklar, JSON büyük miktarda veriyi hızlı bir şekilde işlemek için ideal bir format haline getirir.

JSON vs XML: dördüncü fark



JSON formatı, programların bunu okuyabilmesi için verileri kompakt bir şekilde depolamanın bir yoludur. Daha az karakter kullandığından genellikle yazmak ve okumak XML daha kolaydır. Aynı zamanda, XML veri formatı, verileri düzenli bir şekilde depolamak için belirli bir biçimlendirme dili biçimidir. JSON daha fazla özelliğe sahiptir, ancak aynı zamanda daha karmaşıktır çünkü okunabilmesi için belgenizin yapısı hakkında daha fazla bilgi gerektirir.

JSON vs XML: beşinci fark



JSON formatı, verileri depolamak ve iletmek için kullanılırken, XML, verileri makine tarafından okunabilir bir şekilde temsil etmek için kullanılır. JSON, basitliği nedeniyle web uygulamaları için bir depolama ortamı olarak popülerlik kazanmaktadır. Buna karşılık, XML, yapılandırılmış verileri web üzerinden iletmek için hala tercih edilen seçimdir.

JSON vs XML: altıncı fark



Bu iki veri formatı arasındaki temel farklardan biri, JSON genellikle XML daha kompakt olmasıdır, yani ağlar üzerinden daha hızlı iletilebilir. JSON ayrıca yapısında daha az kısıtlamaya sahiptir, bu da programcılara büyük miktarda veriyi ayrıştırmaya çalışırken yardımcı olur. Ayrıca, birçok programlama dili her iki formatı da destekler, bu nedenle farklı platformlar veya programlama dilleri ile çalışırken bunlar arasında geçiş yapmaya gerek yoktur.

JSON vs XML: yedinci fark



JSON web ve mobil uygulamalarda yaygın olarak kabul edildiğinden uyumluluk sorunları hakkında endişelenmeden web uygulamanızda veya mobil uygulamanızda kullanabilirsiniz. Öte yandan, platformlar arası uyumluluk söz konusu olduğunda XML bazı sorunları vardır. Birçok programlama dili tarafından desteklenmez (Actionscript hariç), bu nedenle geliştiricilerin, uygulamalarının aynı anda birden fazla platformda çalışmasını istiyorlarsa Apache HttpComponents veya Apache axis2 gibi bir araç kullanmak arasında seçim yapmaları gerekir.

JSON vs XML: sekizinci fark



XML dosyaları, JSON dosyalarından daha fazla depolama alanı gerektirir (en azından bunları Node ile kullanıyorsanız). Ancak genel olarak, web sunucunuz bu dosyaları depolamak için bol miktarda RAM'e sahip olduğu sürece bu bir sorun değildir; aksi takdirde, uygulamanızın mimarisini değiştirmeyi düşünmelisiniz, böylece tüm işlemler, çok fazla bellek alanı kaplayacak olan sahnelerin arkasında değil, istemci tarafında gerçekleşir.

JSON vs XML: dokuzuncu fark

JSON ve XML arasındaki temel farklardan biri, XML JSON daha katı bir yapıya sahip olması ve bu da belgeyi bozmadan işlenmesini zorlaştırmasıdır. Ayrıca, çoğu XML dosyası, JSON belgeleri gibi bir yerde düzenlenemez; bu nedenle, bir JSON belgesindeki bir öğenin değerini değiştirmek isterseniz, değeri doğrudan metin düzenleyicide düzenleyebilirsiniz ve işlem tamamdır. Bu, kötü niyetli bir kullanıcının, belgenin kendisini düzenleyerek ve onu programınızın çıktısına yansıtarak bir öğenin değerini değiştirebileceği anlamına gelir.

JSON vs XML: 10. fark

JSON ve XML sözdizimi;

JSON sözdizimi, XML daha kompakttır.

sözdizimi, daha kompakttır. JSON sözdiziminin okunması ve yazılması daha kolaydır.

JSON'un sözdizimi, XML sözdizimindeki diziler veya koleksiyonlarla daha ayrıntılı yolun aksine nesneleri kolayca tanımlamanıza olanak tanır. Örneğin:

```javascript function myFunction(date) { return { "tarih": tarih }; } var nesne = Object.create(null); obj["tarih"] = yeni Tarih(); ```

Ayrıca, bazı durumlarda (örneğin, bir API hizmeti oluşturuyorsanız) gerekli olmayabilecek varlık referanslarına olan ihtiyacı nedeniyle XML sözdiziminin JSON daha karmaşık olduğunu hatırlamak da önemlidir. XML insan tarafından okunamaz. JSON okumak XML çok daha kolaydır çünkü JSON daha az karakter kullanır ve bu da verilerin ne anlama geldiğini anlamayı kolaylaştırır. JSON daha özlüdür. XML ile aynı bilgiyi temsil etmek için daha az karakter kullanır.

JSON vs XML: 11. fark

JSON ve XML , bir değerin veri türü, bir nesne veya öğe olarak kodlanır. JSON veri türleri olarak yalnızca dize, sayı, boolean ve null desteklenir. Öte yandan, XML verilerinde tarih ve saat gibi birçok başka tür, XML verilerinizi tanımlamak için kullanılabilir.

ve , bir değerin veri türü, bir nesne veya öğe olarak kodlanır. veri türleri olarak yalnızca dize, sayı, boolean ve null desteklenir. Öte yandan, verilerinde tarih ve saat gibi birçok başka tür, verilerinizi tanımlamak için kullanılabilir. JavaScript nesne gösteriminde, veri türleri hiçbir şekilde kodlanmaz. JSON kullanarak verilerini nesneler ve diziler olarak nasıl göstermek istediklerine geliştirici karar verir. Sonuç olarak, JSON neyin değer veya nitelik adı olarak kullanılabileceğine dair hiçbir kural yoktur.

JSON vs XML: benzerlikler



Hem JSON hem de XML kendi kendini tanımlayan biçimlerdir



Kendi kendini tanımlayan formatlar, insan tarafından okunabilir, insan tarafından yazılabilir, makine tarafından okunabilir ve makine tarafından yazılabilir olacak şekilde tasarlanmıştır. Örneğin:

İnsan Tarafından Okunabilir - Aynı veriler çeşitli şekillerde sunulabilir (örneğin, ASCII metni), böylece insanlar bilgisayarın nasıl çalıştığını veya bir nesnenin içinde hangi belirli bilgilerin saklandığını öğrenmek zorunda kalmadan kolayca anlayabilirler;

İnsan Yazılabilir - İnsanlar, özellikler ekleyerek veya çıkararak mevcut nesnelerin içeriğini değiştirebilir;

Makine Okunabilir - Makineler bu dosyaları anlayabilir çünkü sayıların nasıl biçimlendirileceğine ilişkin kurallar vardır (örneğin, 1. ondalık nokta her zaman satırındadır).

Hem JSON hem de XML, içerik tanımları ve doğrulama için iyi bir desteğe sahiptir.



JSON ve XML yaygın olarak kullanılmaktadır, bu nedenle birçok programlama dili tarafından desteklenirler. Örneğin JSON, JavaScript, Python, Perl ve Ruby tarafından desteklenir. XML verileri ayrıca birçok farklı programlama dilini de destekler: JavaScript, PHP ve C# (Microsoft'un C++ sürümüdür). JSON belgenizi bir XML dosyasına dönüştürmek için bir XML seri hale getirici kitaplığı kullanabilirsiniz - etiketi kullanarak bir HTML sayfası yazarken veya görüntüler oluştururken aynı şekilde.

Veri serileştirme



JSON ve XML, veri serileştirme (bir veri yapısını depolama veya iletim için bir formata dönüştürme) için kullanılabilir. Bu, HTTP veya SOAP (basit nesne erişim protokolü) gibi bir iletişim kanalı aracılığıyla bir uygulamadan veya sistemden diğerine bilgi aktarmak için bunları kullanabileceğiniz anlamına gelir.

metin tabanlı



Bu iki veri yapısı arasındaki en belirgin benzerliklerden biri, JSON ve XML metin tabanlı olmasıdır. Sonuç olarak, birçok kişi JSON XML daha basit bir alternatif olarak yaratıldığına inanıyor.

hiyerarşik yapılar



Üçüncüsü, her iki formatta da, her alanın adının ve değerinin virgülle ayrılmış olduğu hiyerarşik yapılar bulunur.

JSON ne zaman kullanmalıyım?



JSON, genellikle farklı işletim sistemlerine veya tarayıcılara sahip kişiler tarafından görüntülenecek web sayfaları oluştururken kullanılır. Web sunucuları veya cihazlar arasında veri alışverişi için de kullanılabilir.

JSON, XML daha mı hızlı?



JSON ve XML, verileri bir web sunucusunda depolamanın harika yollarıdır, ancak farklı güçlü ve zayıf yönleri vardır. JSON daha hızlıdır çünkü:

JSON formatı, XML daha küçük bir ayak izine sahiptir. JSON , yeni belgeleri düzenlemek ve oluşturmak için daha basit bir sözdizimine sahiptir ve verilerinizdeki hata ayıklama hatalarını daha erişilebilir hale getirir. JSON , XML daha esnektir - birçok farklı programlama dilinde kullanılabilir, oysa XML aynı anda yalnızca bir programlama dilinde (genellikle Java) kullanılabilir.

Aynı verileri her iki biçimde de kullandığınızda JSON daha hızlı olacaktır, çünkü aynı miktarda bilgiyi depolamak daha az bellek gerektirir. Bunun nedeni, JSON dize veri türleri için yalnızca bir baytlık karakterler kullanması, XML ise diğer her şey için iki baytlık karakterler kullanmasıdır.

Bununla birlikte, milyonlarca sütun ve satır başına binlerce değer içeren milyonlarca satır içeren bir excel elektronik tablosu gibi bir şey saklıyorsanız - veya basit bir dizenin tutabileceğinden daha fazla alan gerektiren herhangi bir şey - o zaman XML daha iyi bir seçim olacaktır. Bunun nedeni, XML hataları JSON daha verimli bir şekilde kontrol edebilmesidir (bu, yazılımınızdaki hataları önlemeye yardımcı olur).

XML, JSON daha mı güvenli?



Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) tarafından yapılan bir araştırmaya göre XML, JSON daha güvenlidir. Çalışma, hem açık kaynaklı veri kümelerini hem de güvenli olmayan kanallar üzerinden gönderilen tescilli veri kümelerini kullandı. Çalışma, XML saldırıya uğrama olasılığının JSON daha yüksek olduğunu, ancak her ikisinin de saldırıya açık olduğunu buldu.

NIST çalışması ayrıca, bir saldırganın verileri her iki biçimde de değiştirmesinin veya silmesinin ne kadar kolay olacağının yanı sıra, saldırganlar verinin yapısını, örneğin içindeki öğelerin sırasını değiştirmek gibi değiştirebilseydi ne olacağına da baktı. bir XML belgesi veya başlangıçta mevcut olmayan öğelerin eklenmesi.

JSON vs XML: sonuç



JSON ve XML, verileri temsil etmenin harika yollarıdır, ancak avantajları ve dezavantajları vardır. XML uzun süredir piyasada ve kurumsal ortamlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. JSON daha yenidir, ancak veri alışverişi için basit bir sözdizimi arayan geliştiriciler arasında popülerlik kazanmaktadır.

JSON ve XML arasındaki seçim, ihtiyaçlarınıza bağlıdır: büyük miktarda veriyle çalışıyorsanız, XML sizin için daha iyi olabilir; API veya SOAP kullanarak başka bir uygulamayla iletişim kurmanız gerekiyorsa, JSON daha iyi olabilir. Her iki durumda da yapabileceğiniz en iyi şey, her bir formatın artılarını ve eksilerini araştırmak ve projeniz için en iyisinin ne olduğuna karar vermektir!

Projenizi AppMaster no-code kullanarak oluşturursanız, arka uç oluşturulduğunda, içinde REST API otomatik olarak oluşturulur. AppMaster 3 tür uç nokta vardır:



Kullanıcı, verileri JSON biçiminde (varsayılan), XML veya ikili biçimde (RAW) kullanmayı seçebilir. Tüm API türleri için AppMaster, belgeleri otomatik olarak AÇIK API biçiminde ( Swagger) oluşturur.