Teknoloji son birkaç on yılda hayatımızı değiştirdi. Yaşam kalitemizi artırdı ve dünya çapındaki insanlarla bağlantı kurmamızı sağladı. Aynı zamanda iş sektörünü geniş çapta radikalleştirdi ve her yerdeki girişimcilerin kendi uygulamalarını sorunsuz bir şekilde oluşturmalarını sağladı.

Yazılım geliştirme süreci, birden çok adımı olan bir prosedürdür. Birkaç gün içinde harekete geçemezsiniz. Eşsiz ve yaratıcı bir fikre sahip olmak yalnızca birkaç dakikanızı alabilir, ancak bu yeni fikri, piyasaya sürülmeye hazır, tamamen çalışan bir ürüne dönüştürme çabası zaman alır.

Yazılım geliştirme süreci genellikle bazı yapılar göz önünde bulundurularak yapılır ve mühendisler aynı yapı için şelale modelinden çevik metodolojiye kadar herhangi bir mimariyi kullanabilirler. Bir yazılım ürününün geliştirilmesinin arkasında gerçekte ne olduğuyla ilgili daha ince ayrıntılara girmeden önce, yazılım geliştirmenin ne olarak tanımlandığına bakalım.

Yazılım geliştirme nedir?

Yazılım geliştirme süreci birçok adımdan oluşur. Bunun bir parçası olarak çeşitli web ve mobil uygulamalar, kitaplıklar ve diğer yazılım mühendisliği modülleri oluşturulur, tasarlanır, programlanır, belgelenir, test edilir ve bakımı yapılır. Yazılım geliştirme, yazılım oluşturma ve program kodunu koruma yöntemidir. Bu nedenle, yazılım geliştirme süreci araştırma, yeni geliştirme, prototipler, değişiklikler, yazılım mühendisliği, destek veya yazılım mühendisliği ürünleri veya uygulamaları ile ilgili diğer faaliyetleri içerir.

Belirli bir müşterinin, özel yazılım geliştirme şirketinin veya grubun özel taleplerini karşılamak için yazılım geliştirebiliriz. Bu durumda, oluşturulan yazılım, kuruluşun ihtiyaçlarına göre ince ayar yapılacaktır. Buna özel yazılım geliştirme denir. Özel yazılım geliştirme dışında, genel halkın değiştirebileceği açık kaynaklı yazılım yazılımları geliştirebilirsiniz. Bu yazılım mühendisliği uygulamaları genellikle belirli bir kullanıcı grubunun gereksinimlerini karşılamak için oluşturulur. Genellikle ticari yazılım geliştirme olarak adlandırılır. Diğer bir yazılım mühendisliği kategorisi ise bireysel kullanım için oluşturulmuş kişiselleştirilmiş yazılımlardır.

Yazılım geliştiricileri

Deneyimli yazılım geliştiriciler ve mühendisler, yazılım geliştirmeden esas olarak sorumludur. Sorumlulukları büyük ölçüde kesişir ve ilişkileri çeşitli departmanlar arasında önemli ölçüde farklılık gösterir. Ürün yöneticileri, geliştiriciler, mimarlar ve daha fazlası dahil olmak üzere birçok kişi yazılım geliştirme sürecine dahil edilir. Yazılım geliştiriciler, program yazma alanında önemli bir rol oynamaktadır. Ek olarak, SDLC - Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsünün tamamını kontrol ederler. Yazılım geliştirme yaşam döngüsünün tamamı şunları içerir:

Spesifikasyonları işlevselliğe dönüştürmek.

Yazılım geliştirme ekiplerini ve yazılım geliştirme uygulamalarını denetlemek.

Yazılımın bakımı ve değerlendirilmesi.

Yazılım geliştiriciler, veritabanlarını , doğrudan bağlantıları, ekran mesajlarını vb. Yazılım mühendisleri bilimsel prosedürleri takip eder ve çözümlerinin gerçek hayatta çalışmasını sağlar. Bu tür deneyimli bireyler, yazılım oluşturmak ve geliştirmek için gereklidir. Çeşitli kuruluşlar tarafından istihdam edilen yazılım geliştirici sayısının 2029 yılına kadar yaklaşık %22 artacağı tahmin edilmektedir.

Yazılım geliştirme türleri

Kullanılan yazılım geliştirme türü, oluşturulan yazılımın türüne göre birkaç kategoriye ayrılır. Ana yazılım geliştirme türlerinden bazıları şunlardır:

Uygulama geliştirme

Bu tür yazılım geliştirme, bireylerin, yazılım geliştirme şirketlerinin veya kuruluşların işlevleri kullanmasına yardımcı olmak için bir bilgisayar veya bir grup yazılım uygulaması için bir program oluşturmayı içerir. Bunlar, alışılmış görevleri yerine getiren tipik işletim sistemi uygulamalarıdır. Bu tür yazılım mühendisliği, Vue.js , Python, Java, C++ ve daha birçok programlama dili kullanılarak yapılır.

web Geliştirme

İnternette bir web sayfası oluşturma yöntemine web geliştirme denir. Web geliştirme, basit bir statik web sitesinden gelişmiş bir web sitesine veya web uygulamasına kadar her şeyi oluşturmak için kullanılabilir. Web geliştirme için gerekli olan yüzlerce bağlantılı web sayfasının oluşturulmasını yalnızca bir web tasarımcısı ayarlayabilir. Bir web sayfasında uzantıların kullanılmasını sağlayan en yeni web geliştirme araçları ve API'ler sayesinde, web geliştirme endüstrisi gelişiyor. Web geliştirme için HTML, Javascript, Django, PHP vb. gibi betik programlama dilleri kullanılır.

Mobil geliştirme

iPhone'lar ve Android akıllı telefonlar gibi mobil platformlar için yazılım uygulamaları geliştirmeye mobil uygulama geliştirme denir. Bazen uygulama geliştirme veya mobil uygulama geliştirme olarak adlandırılır. Java, Swift , Objective C vb. diller, yazılım ve mobil uygulamalar geliştirmek için kullanılır.

veri bilimi

Büyük veri setlerinden faydalanmak için veri bilimcilerin çalışmaları gereklidir. Çıkarılan veriler, çeşitli web ve mobil uygulamalar oluşturmak için kullanılır. Veri bilimcileri, yapay zeka teknolojilerinde kullanım için uygun formatta bilgi verir çünkü makinelerin öğrenmek ve kendi sonuçlarını çıkarmak için büyük miktarda bilgiye ihtiyacı vardır. Veri bilimi dillerine örnek olarak Python, MATLAB vb. verilebilir.

API geliştirme

Mühendisler, çeşitli işletim sistemleri arasında bir yapboz parçası işlevi gören API veya uygulama programlama arabirimi adı verilen bir program oluşturur. Herhangi bir üçüncü taraf geliştirici tarafından bir API'nin ilgili olduğu yazılım geliştirme hizmetleri veya özellikleriyle etkileşime olanak tanırlar. Her API, kendisi için özel olarak oluşturulduğu sistemin veya cihazın bilgisayar diline sahiptir.

Bulut bilişim

Bulut bilgi işlem hizmetleri, yerel sunucuları veya bireysel cihazları kullanmak yerine, bir web sunucuları sistemi üzerinden sistemleri destekler. Programcılar, bulut bilgi işlem teknolojilerinde bulut depolama uygulamalarına güç veren yazılımlar geliştirir. Onedrive Depolama ve Amazon Web Hizmetleri ( AWS) yaygın örneklerdir. Yazılım mühendisliği, XML, R, Clojure ve daha pek çok programlama diliyle geliştirilir.

Yazılım geliştirme sürecindeki adımlar

Tüm yazılım geliştirme süreci birkaç adıma ayrılmıştır. Bunların her biri, nihai ürünün düzgün çalıştığından ve kullanıcı tabanına uygun olduğundan emin olmak için önemlidir. Adımlar:

Doğru yazılım geliştirme metodolojilerini seçmek

Bu, SDLC gerçekleşeceği çerçeveyi seçme sürecidir. Yazılım mühendisliği proje yönetimini ve nihai iş akışını veya yol haritasını ana hatlarıyla belirtir. Kullanılan bazı yaygın çerçeveler Çevik yaklaşım, DevOps ve Şelale'dir.

Toplama özellikleri

Bu, yazılım için gerekli verileri toplamanın adım adım sürecidir. Yazılım ürününden beklenen gereksinimler ve işlevsellik burada belirtilmelidir. Hedef kitlenin ve paydaşların yazılım projesinden tam olarak ne beklediğini anlamak için kullanılabilir.

Yazılım Tasarımı

Bu, gereksinimlerin ortaya çıkardığı sorunlara verilen yanıtları içeren bir tasarım oluşturma yöntemidir ve sıklıkla süreç modellerinin yanı sıra storyboard'ları kullanır. Bu, yazılım ürünü için kullanıcılarına nasıl görüneceğini açıklayan estetik bir tasarım oluşturmayı içerir. Tasarım, yazılıma dahil olan çeşitli yazılım mühendisliği modüllerinin farklılaşmasını da içerir.

prototipleme

Bu adım, SysML veya UML gibi bir modelleme dili kullanarak erken tasarım doğrulaması, prototip oluşturma ve simülasyon gerçekleştiren bir modelleme aracı kullanarak bir prototip oluşturmayı içerir.

kod geliştirme

Bu, kod yazmak için uygun bir programlama dili kullanma sürecidir. Burada yazılımın gerçek gelişimi gerçekleşir. Sorunları erkenden bulmak ve yüksek kaliteli yazılımları daha hızlı oluşturmak için genel ve grup incelemelerini birleştirir.

Yazılım testi

Yazılım test süreci, uygulamadaki yük testini taklit etmek için kalite testi gerçekleştirmeyi ve yazılım mühendisliği kodlama ve tasarımının bir bileşeni olarak önceden planlanmış durumları kullanarak test etmeyi içerir. Bu adım, yazılımdaki her bileşenin düzgün çalıştığından emin olmak için gereklidir.

Konfigürasyonu ve kusurları yönetme

Bu, gereksinimler, tasarım, uygulama ve yazılım testi gibi tüm yazılım mühendisliği eserlerini anlama sürecidir. Hataları işlemek ve takip etmek ve kalite güvence önceliğini ve serbest bırakma kriterlerini tanımlamak için yapılır.

Yazılım dağıtımı

Bir sonraki adım, yazılımı kullanıma sunmak ve kullanıcı sorunlarını ele alıp düzeltmektir. Geliştiricilerin yazılımı uygun bir sunucuda barındırması gerekecektir. Ayrıca, uygulamanın internette var olabilmesi için bir alan adı satın alınmasını da içerir.

Bilgi taşıma

Bu adım, verilerin mevcut programlardan veya bilgi kaynaklarından güncellenmiş veya yeni sistemlere taşınmasını içerir. Daha önce bazı sistem veya uygulama sürümleri mevcut olduğunda ve verilerin bir kısmını yeniden kullanmak istediğinizde gereklidir.

Yönetim ve bakım

Yazılım geliştirme yaşam döngüsü boyunca teslim ve kaliteyi sağlamak için proje yönetimi ve ölçüm yapılmalıdır. Yazılım geliştirme süreci, yalnızca yazılım kullanımda olmadığında sona erer. O zamana kadar bakım ve güncelleme faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

Yazılım geliştirme neden önemlidir?

Yazılım geliştirme, yazılım geliştirme yapan firmaların birbirinden farklılaşmasını ve daha etkin rekabet edebilmesini sağladığı için önemlidir. Kuruluşların son derece yenilikçi olmasına, kullanıcı deneyimini geliştirmesine, çok özellikli ürünleri daha hızlı üretmesine ve günlük operasyonlarının üretkenliğini, güvenliğini ve verimliliğini artırmasına yardımcı olabilir.

Yazılımın tüm görevlerde yaygınlığı ve kullanımı da onu önemli kılmaktadır. Yazılım, geri alabilmemiz için dijitalleştirme çağında verileri depolayabilir, birleştirebilir ve merkezileştirebilir. Ek olarak, yazılım yenilikleri verilerinizin güvenliğini ve korunmasını dikkate alır.

Yazılım geliştirme bize çeşitli faydalar ve iyileştirmeler sağlayabilir. Onlardan bazıları:

Şirketinizi tanıtın

Yazılım geliştirme şirketiniz, yazılım geliştirme sayesinde bir üst seviyeye taşınır. Yazılım geliştirme şirketinizi tanıtmanıza ve markanızın bilinirliğini artırmanıza yardımcı olur.

Hizmetleri ve satışları artırın

Yazılım geliştirme şirketinizin satışları, ona web varlığı sağlayacak yazılımlar tasarlarsanız artabilir. İşletmenizi uluslararası alanda büyütmenizi sağlar. Ek olarak, müşterilerinizin yazılım geliştirme şirketiniz, ürünleri ve çözümleri hakkında ne düşündüğünü anlamak çok önemlidir. Müşterilerinizin sizinle kolayca iletişim kurabilmesi için bunun için çevrimiçi bir varlık oluşturmalısınız.

Müşteri memnuniyetini ve katılımını iyileştirin

Çevrimiçi pazarlama için pazarlama yazılımı kullanmak, daha yüksek tüketici etkileşimi ve daha fazla müşteri elde tutma ile sonuçlanır. Müşteri memnuniyetini artırmak ve tüketicileri elde tutmak için işletmelerin sağlam bir pazarlama planına ihtiyacı vardır.

Etkili yazılım geliştirmenin temel özellikleri

Artık yazılım geliştirmenin ne olduğunu ve neden alakalı olduğunu tartıştığımıza göre, oluşturduğunuz yazılımın endüstri standartlarını karşıladığından nasıl emin olabilirsiniz? Oluşturduğunuz yazılımı kullanıcılarınızın beğeneceğinden nasıl emin olabilirsiniz? Etkili ve üretken bir yazılım oluşturmak istiyorsanız, verilen adımları uyguladığınızdan emin olun:

Müşterilerinizin neye ihtiyacı olduğunu anlayın

Yazılım, müşterinin ihtiyaçlarını karşılamalı ve belirtilen gereksinimlerle teslim edilmelidir. Geliştirici, bu gereksinimleri tam olarak anlamalı ve yalnızca müşterinin hedefleri anlaşıldıktan sonra bir çözüm önermelidir. Yazılım geliştirme, yalnızca önerilen çözüm müşterinizin ihtiyaçlarını karşıladığında başarılı olabilir.

SDLC takip edin

Yazılımın işlevsel olması için, yazılım geliştirme yaşam döngüsü ile birlikte gitmesi gerekir. Aksi takdirde, bazı önemli özelliklerini kaybedebilir. Daha da önemlisi, yazılım sistemi SDLC ile uyumsuzsa bazı kriterler karşılanamayabilir. SDLC tasarım, yürütme, test etme, belgeleme, devreye alma ve bakım aşamaları çok önemlidir.

Yazılım zamanında teslim edilmelidir

Yazılım geliştirme ekibi bir projeyi zamanında yürütemezse, bir müşteri için yapılan hazırlıklar ters gider. Beklenenden çok daha uzun süredir geliştirilmekte olan bir yazılım projesi önemini kaybetmeye başlar.

Kullanıcılara verimlilik sunun

Yazılım, müşterilerin talep ettiği ve son kullanıcıların beklediği kaliteyi sağlıyorsa, başarı şansı çok daha yüksektir.

Yazılım geliştirme araçları ve çözümleri

İster yüklenici olun ister büyük bir şirketin çalışanı olun, geliştirme sürecini hızlandırmak ve basitleştirmek için doğru araçlar kullanılmalıdır. Herhangi bir yazılım geliştirme şirketinin bunları uygun yazılım geliştirme araçları olmadan çözmesi son derece zordur. Bağlayıcılar, kod editörleri, GUI tasarımları, birleştiriciler, hata ayıklama araçları, verimlilik analitik teknikleri vb. yazılım geliştiricilerin kullanabileceği araçlara birkaç örnektir. Projenin türüne bağlı olarak, en iyi geliştirme aracını seçerken dikkate alınması gereken birçok şey vardır. Yazılım geliştirme sürecinde size yardımcı olabilecek bazı yaygın araçlar şunlardır:

GitHub

Kod arayanlar için GitHub, Git depoları için Google Drive benzeri bir barındırma hizmetidir. Çalışmanızı başkalarıyla tartışmak isteyip istemediğinize bağlı olarak, onu herkese açık veya özel olarak yayınlayabilirsiniz ve gizliliğinize iyi bakar.

Atom

Tüm popüler işletim sistemleri için Atom ücretsizdir ve ayrıca açık kaynaklı bir IDE - tümleşik programlama ortamıdır. Yüksek derecede özelleştirme ve üçüncü taraf bağlayıcılar sunar. Otomatik tamamlama, Atom en iyi özelliklerinden biridir.

Slack

Bu, proje yönetimi için iş akışı yönetimi desteği sunan bir platformdur. Görevlerinizi tamamlamak için ihtiyacınız olan insanları, bilgileri ve yazılım geliştirme hizmetlerini burada bulabilirsiniz. Birçok yazılım geliştirme şirketinin kullandığı harika bir iletişim platformudur. Slack, birkaç kanal kurmayı kolaylaştırır, bu da e-posta güncellemelerini önler ve departman iletişimini geliştirir.

Cloud9

Cloud9, entegre yazılım geliştirmek için dijital bir platformdur. Python, PHP vb. gibi çeşitli programlama dilleri için destek vardır. Cloud9, yazılım geliştirme için çeşitli alternatifler sunar. Çeşitli imleçler sağlayarak, birden çok kullanıcıdan eşzamanlı girdi alma avantajını sunar.

Kodsuz yazılım geliştirme

Kodsuz geliştirme, yazılım geliştiricilerin kod yazmaya ilişkin düşüncelerini temelden değiştiriyor. Bir birey artık çeşitli programlama dilleri hakkında bilgi sahibi olmadan veya önceden deneyim sahibi olmadan da fikirlerini kullanarak yazılım ürünleri oluşturabilir. Bu prosedür, çok sayıda faydalı kodsuz platform ve teknolojinin geliştirilmesi nedeniyle daha basit hale geldi. Kodsuz platformlar sayesinde daha düşük maliyetlerle ve daha az uzmanlıkla yazılım oluşturmak mümkündür.

Uygulamalarınızı herhangi bir kodlama yapmadan sıfırdan oluşturabileceğiniz böyle bir platform, AppMaster'dır. Herhangi bir uygulama biçimi için kod yazmak üzere yazılım geliştiricilerden oluşan tüm bir yazılım geliştirme ekibini işe almanıza gerek yoktur. Bu teknik çok daha kolay ve daha ucuzdur. Yazdığınız kodun sahibi olarak sahiplik konusunda da endişelenmenize gerek yok.

Çözüm

İlk bakışta, yazılım geliştirme sadece bir fikir edinmek ve onu uygulamakla ilgili gibi görünebilir. Ancak, tasarımdan bakıma kadar aralarında birkaç adım vardır. Yukarıda ayrıntılı olarak ele alınan bu adımların her biri, yazılım ürününüzü tanımlamanıza yardımcı olur. Yazılım geliştirme yaşam döngüsünü takiben, bir fikri çalışan bir hizmete dönüştürebilirsiniz.

Yazılım projenizin herhangi bir ortamda iyi çalışmasını sağlamak için yukarıda belirtilen adımların her birini doğru bir şekilde takip etmeniz önemlidir. Örneğin, test aşaması gibi herhangi bir adımı atlamak, daha sonra enerjinizi ve kaynaklarınızı boşa harcayacak sorunlara neden olabilir. SDLC her adımı uygulayarak, ürününüzün de pazara hazır olduğundan emin olabilirsiniz. Müşterilerinizi anlamak, herhangi bir ürün yaratmanın çok önemli bir parçasıdır; SDLC bu konuda yardımcı olur.