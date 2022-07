Günümüzün kurumsal alanında etkin proje yönetimi, iş başarısı için kritik öneme sahiptir. Çevik iş akışı döngüsü, şirketlerin projelerin nasıl yürütüldüğünü ve tamamlandığını optimize etmek için kullandığı etkili bir proje yönetimi metodolojisidir. İşte çevik iş akışına ve bunun bir işletmede nasıl uygulanacağına dair eksiksiz bir kılavuz.

Çevik İş Akışı Nedir?

Çevik, yoğun iş ortamlarında projeleri yönetmek için kullanılan bir proje yönetimi metodolojisidir. Çevik iş akışı, müşteriye en yüksek değeri mümkün olan en kısa sürede teslim etme ilkesine dayanmaktadır. Bu nedenle, çevik bir iş akışı modelinde, bir proje alt bölümlere ayrılır ve sprintler olarak bilinen küçük, yönetilebilir parçalar halinde tamamlanır. Her ekip üyesi görevini ve bunun daha büyük çevik süreç akışıyla nasıl ilişkili olduğunu anlar. Tipik olarak, her bir sprint iki hafta sürer ve bundan sonra, neyin başarıldığı ve bir sonraki sprintte ne yapılması gerektiği konusunda değerlendirilmek üzere değerlendirilir. Bu şekilde tüm paydaşlar sorunları tespit edebilir ve zamanında, sürekli ve verimli bir şekilde çözümler üretebilir.

Verimli Çevik Bir İş Akışı Döngüsünün Adımları

Çevik proje yönetimi iş akışı uygulaması, optimum proje çıktısını sağlamak için tutarlı bir şekilde birlikte çalışan bir dizi adıma bölünebilir. Adımlar, işlevler arası bir ekibin oluşturulması ve güvenilir iletişim ve işbirliği mekanizmalarının oluşturulması gibi faaliyetleri kapsar. Bu adımları izleyerek bir şirket, proje yönetimi çabalarında çevik metodolojiyi başarıyla uygulayabilir.

gebe kalma aşaması

Çevik döngünün ilk aşaması olarak anlaşılan bu adım, sürecin geri kalanı için zemin hazırladığı için en önemlisidir. Ekip, ele alınacak sorun ve önerilen çözüm hakkında ortak bir anlayış geliştirir. Bu paylaşılan anlayış, projenin kapsamını en iyi şekilde tanımlamak için kullanıcı hikayeleri şeklinde yakalanır. Beyin fırtınası yaptıktan ve herkesi aynı sayfaya getirdikten sonra, ekip bir biriktirme listesi oluşturmaya başlar ve projenin nihai olarak tamamlanmasıyla sonuçlanacak çeşitli sprintleri tanımlamaya devam eder.

başlangıç aşaması

Projenin temel çıkarımlarını tartıştıktan ve tüm çevik proje yönetimi sürecini öngördükten sonra, bu ikinci aşama, sprintleri tamamlamaktan sorumlu olacak sprint ekibinin oluşturulmasını içerir. Bunu, ekiplere ilgili çalışmalarının atanması izler. Bunu mümkün kılmak için liderler proje gereksinimlerini, yol haritasını ve nihai ürünü oluşturacak tüm özellikleri tanımlar. Tüm çevik süreç akışının çalışma ortamı da bu aşamada belirlenir.

yineleme aşaması

Tüm paydaşlar tarafından belirlenen ve anlaşılan her şeyle birlikte, ekip her sprint üzerinde çalışmaya başlar. Bu, biriktirme listesinde tartışılan öğelerin tüketilmesini içeren oldukça dinamik bir katılımdır. Ekip, her görevi daha büyük çevik geliştirme sürecini göz önünde bulundurarak tamamlamalıdır.

Serbest bırakma aşaması

Her sprint sonunda, geliştirilen özellikler müşterilerin geri bildirimlerini alabilmeleri için yayınlanır. Takım bu geri bildirimi alır ve bir sonraki sprint'e geçmeden önce sprint içindeki ürün geliştirme sürecine dahil eder. Ekip ayrıca, müşteri geri bildirimlerine göre her şeyin yolunda olduğundan emin olmak için mümkün olduğunca çok test yapar. Bu, çevik geliştirme iş akışının nihai bir ürününü ortaya çıkarmak için tüm sprintler tamamlanana kadar devam eder.

üretim aşaması

Bu aşamada, ürün genellikle müşteri memnuniyetine göre ince ayar yapılır ve ürünle ilgili tüm belgeler yapılır. Ekip daha sonra ürünü piyasaya sürmeye devam edebilir ve müşteriye kolay bir uyum süreci sağlamak için herhangi bir destek verebilir. Üretim, şirket içindeki birden fazla departman tarafından denetlenir, ancak ana çevik ekip, destek sağlamak ve ortaya çıkabilecek soruları yanıtlamak için genellikle yüksek düzeyde tetiktedir.

emeklilik aşaması

Emeklilik aşaması, projenin başarılı bir şekilde başlatılmasından sonra gelir. Çevik geliştirme iş akışı sürecinin ancak o zaman tamamlandığı söylenir. Bu noktada, ekip artık bir sonraki projeye geçebilir.

Scrum'da İş Akışı Nedir?

Bir ekibin çevik geliştirme sürecini başarılı bir şekilde görebilmesi ve oluşturabilmesi için bir dizi toplantı yapması gerekir. Ayrıca, çeşitli araçları kullanarak birden fazla etkinliği tamamlamaları gerekir. Bu, proje ilerledikçe kümülatif akış çizelgeleri oluşturmayı içerir. Tüm bu unsurların birleşimi, scrum iş akışı olarak bilinir. Bir scrum iş akışında, geliştirmede yer alan tüm paydaşlar rollerini ve bunun daha geniş çevik yazılım geliştirme döngüsüyle nasıl ilişkili olduğunu anlar. Doğru yapıldığında, scrum iş akışı, ürünün sahibinden gerçek geliştirme ekibine kadar sürekli değer artışı sağlar.

Çevikliği Endüstride Nasıl Uygularsınız?

Modern iş alanı, işletmeleri, rakiplerini kenara itmek için üretim süreçlerini düzene sokacak yöntemler aramaya zorluyor. Bu bağlamda birçok sektör geleneksel proje yönetimi yöntemlerinden çevik geliştirme iş akışına geçiş yapmıştır. Bu endüstriler mühendislik ve ilaç endüstrilerini içerir. Örneğin, ilaç endüstrisinin onaylar, belgeler ve bir dizi standardizasyon kuralı gibi birçok süreci dengelemesi gerekiyor. Firmalar, bu faaliyetleri düzene sokmak için çevik süreç akışını kullanır, ayrıca müşteri tabanlarından geri bildirim alır ve bunu üretime dahil eder. Aşağıda her şirketin çevik geliştirme metodolojisini nasıl görmesi ve uygulaması gerektiği anlatılmaktadır.

Projenin boyutunu küçültmek

Bir proje ne kadar büyük olursa olsun, en arzu edilen sonuçlara, proje daha küçük, daha ulaşılabilir bölümlere ayrıldığında ulaşılır. Tipik olarak, ekibin işi maksimum 6 sprint'e bölmeden önce çevik geliştirme sürecini bütünüyle incelemesi gerekir. Bir öğrenme ortamını, işbirliğini ve yeniliği teşvik etme çabası olarak hatalarla karşılaşsanız bile bu modeli benimsemek ihtiyatlıdır.

Güçlü, sağlıklı ve öncelikli gereksinimler üzerinde durun

Geleneksel proje yönetimi yöntemiyle, bazı çalışanlar dokümantasyon gibi bir bölüm üzerinde çok fazla zaman harcayabilirler. Bu tür kontrolsüz davranışlar, ürünün teslimatını geciktirebilir ve müşteri memnuniyetsizliğine neden olabilir.

Öte yandan, çevik iş akışı, şirketin birden fazla departmana değinen daha spesifik, öncelikli gereksinimler bulmasını gerektirir. Bu gereksinimler ve sabit, kümülatif akış çizelgeleri, kapsam dahilindeki teslimatlara öncelik vererek karmaşık işleri parçalamaya odaklanır. Planlanan her teslimat, zaman kazanmak için belgeleriyle birlikte bir bütün olarak yürütülür.

İletişim araçlarını iyileştirin

İletişim, projelerin başarıyla tamamlanmasının kilit unsurlarından biridir. Liderler, işbirliğini, şeffaflığı ve çevik üretim sürecinde kullanılan diğer araçlarla entegrasyonu teşvik eden iletişim araçlarını uygulamak için çok çalışmalıdır. İyi iletişim araçları ayrıca büyüme ve evrimi sağlamak için hem teslimat hem de yol haritası planlaması için denetim işlevleri sağlar.

Sürekli entegrasyon ve kalite güvencesi

Entegrasyonlar ve kümülatif akış şemaları, çeşitli sprintlerde çalışan çalışanların çevik geliştirme sürecini daha net görmelerine yardımcı olur. Bu, sprintleri kolaylıkla tamamlamalarını ve görevlerini büyük resimle birleştirmelerini sağlar. İş alanı gelişmeye devam ettikçe, çalışanın kaldıracının entegrasyonları da gelişmelidir. Benzer şekilde, kalite güvencesi, müşteri tabanının beğenisine göre ürünlerin eksiksizliğini ve işlevselliğini sağlamaya yardımcı olur.

Çevik proje yönetimi, projeleri yönetmek ve tamamlamak için kanıtlanmış ve oldukça verimli bir yöntemdir. Çevik yazılım geliştirme, muhtemelen çevik iş akışının en büyük kullanım durumudur, ancak diğer endüstriler de bunu kullanır. Çevik bir iş akışı hazırlamak, katma değere, zamanlılığa ve tüm sürece müşteri geri bildirimlerini dahil etmeye odaklanmaya yardımcı olur.