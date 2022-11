Verilerinizi depolamak için basit ama güvenilir bir anahtar/değer veritabanı mı arıyorsunuz? EVET ise, bu makale tam size göre. Piyasadaki çeşitli popüler ve mevcut veritabanları hak ettiklerinden çok daha fazlasını talep ediyor. Peki kime güvenmeli? Redis, yerleşik belleğe sahip en popüler ve güvenilir veritabanlarından biridir, coğrafi verileri daha büyük ölçekte, gerçek zamanlı olarak ve artırılmış hızda hızlı, uygun maliyetli bir şekilde sunar. Redis, bir anahtar-değer veritabanı olarak kullanılan ve önbelleği yönetmede ve bir mesaj aracısı olarak çalışma konusunda etkili olan bir veri yapıları sunucusu sunar. Her türlü veri yönetimi Redis için sorun değil. Bu anahtar/değer veritabanı Redis hakkında derinlemesine bilgi bulalım.

Anahtar/değer veritabanı nedir?

Belirli bir NoSQL veritabanına , genellikle bir anahtar-değer deposu olarak adlandırılan bir anahtar-değer veritabanı denir. Bir anahtar/değer veritabanı veya anahtar/değer deposu, önceden tanımlanmış tablolar ve sütunlarda sunulan veri yapılarını tutan önceki ilişkisel NoSQL veritabanlarının aksine, ilişkili değerlere erişmek için basit bir dize veya tek anahtar veya bir dizi anahtar/silme anahtarı/çoklu anahtar kullanır. Bunlar topluca anahtar/değer çiftleri olarak adlandırılır. Bu değerler, birkaç iç içe değer içeren belirli nesnelerden metinler veya tamsayılar gibi basit dize veri türlerine kadar değişebilir. Her basit dize anahtarı, bir anlaşma veya verilerin tutulduğu bir konumla koordine edilen belirli bir atama numarasıdır.

Anahtar/değer veritabanı ne zaman kullanılır?

Çok sayıda küçük sürekli okuma ve yazma işlemlerini yönetmesi gerekiyorsa, uygulamanız geçici olabilir. Anahtar/değer veritabanlarına erişim hızlıdır ve bellek içidir. Anahtar olarak URL ve değer olarak web sayfası ile web sayfalarını saklamak; müşteri bilgileri gibi temel verileri depolamak; alışveriş sepetlerinin, ürün kategorilerinin ve e-ticaret ürün bilgilerinin içeriğini korumak. Sık güncellemelere veya karmaşık sorgular için desteğe ihtiyaç duymayan programlar için.

Anahtar/değer veritabanları için kullanım senaryoları

Alışveriş Sepeti

Bir e-ticaret web sitesi veya çevrimiçi anahtar-değer deposu olarak hizmet eder, özellikle de tatil sezonu yaklaşırken, bu da alışveriş için mükemmeldir. Dağıtılmış işleme ve depolama yoluyla, anahtar-değer veritabanları, milyonlarca eşzamanlı kullanıcıyı ve olağanüstü yüksek hacimli durum değişikliklerini destekleyecek şekilde ölçeklenebilir. Zaten anahtar/değer veritabanlarında bulunan artıklık, depolama düğümlerinin kaybını kaldırabilir.

Oturum deposu

Bir kullanıcı oturum açtığında, web uygulaması gibi oturum odaklı bir program tarafından bir oturum başlatılır ve bu, mevcut kullanıcı anahtar/değer deposundan veya anahtar/değer veritabanlarından oturumu kapatana kadar oturum açma süresi oturuma kadar uzatılana kadar sürer. sona erer. Bu süre boyunca program, oturumla ilgili tüm bilgileri bir NoSQL veritabanında veya ana bellekte tutar. Oturum verisi türlerinin bazı örnekleri, kullanıcı profili ayrıntılarını, mesajlaşmayı, kişiselleştirilmiş verileri ve temaları, önerileri, hedeflenen promosyonları ve indirimleri içerir. Her kullanıcı oturumu için belirli bir tanımlayıcı vardır. Hızlı anahtar/değer depoları, oturum veri türleri için daha uygundur çünkü birincil anahtar /silme tuşları/çoklu anahtarlar veya basit bir dize dışında hiçbir şey tarafından sorgulanmaz. Genel olarak, anahtar/değer veritabanları, ilişkisel veritabanlarından daha düşük sayfa başına ek yüke sahip olabilir.

Redis nedir?

Uzak Sözlük Sunucusu veya Redis, hızlı, erişilebilir, bellek içi anahtar/değer veritabanıdır. Redis sunucusunun yaratıcısı Salvatore Sanfilippo, İtalyan firmasının ölçeklenebilirliğini artırmayı amaçladı ve proje bu şekilde başladı. Oradan bir Redis örneği, bir NoSQL veritabanı, önbellek, ileti aracısı, silme anahtarları, birden çok anahtar ve şu anda kullanımda olan kuyruk oluşturdu.

Redis örneğinin bir milisaniyeden daha az yanıt hızı vardır ve oyun, reklam teknolojisi, finansal hizmetler, sağlık ve IoT gibi sektörlerdeki gerçek zamanlı uygulamalar için saniyede milyonlarca sorguya olanak tanır. Redis anahtar/değer veritabanları, beş yıldan fazla bir süredir Stack Overflow göre en sevilenlerden biri olarak derecelendirildi ve bu da onu günümüzün en sevilen açık kaynaklı motorlarından biri haline getirdi. Redis sunucusu, önbelleğe alma, oyun oynama, analitik toplama, oturum yönetimi, skor tabloları, sohbet/görüntülü arama, coğrafi, araç çağırma, video akışı ve pub uygulamaları için anında ve hızlı yürürlüğe girmesi nedeniyle mükemmel bir seçenektir.

AWS, Redis örneğini çalıştırmak için tamamen yönetilen iki hizmet sağlar. Redis anahtar/değer veritabanları veya anahtar/değer depoları, ışık hızında performansa sahip uyumlu, güvenilir, bellek içi veritabanı hizmetleridir, Redis sunucusu için Amazon MemoryDB. Tam olarak yönetilen önbelleğe alma hizmeti Amazon ElastiCache for Redis, mikrosaniye gecikme süresiyle birincil veritabanlarından ve veri depolarından veri erişimini hızlandırır. Ek olarak, ElastiCache, bir başka çok sevilen açık kaynaklı önbelleğe alma motoru olan Memcached destekler.

Redis veritabanı olarak iyi mi?

Redis anahtar/değer veritabanı veya anahtar/değer deposu, başlangıçta bir önbellek veritabanı olarak tasarlanmış, ancak daha sonra merkezi veritabanına dönüştürülmüştür. Redis sunucusu, modern uygulamalarda kullanılan yaygın bir birincil veritabanıdır. Redis hizmeti sağlayıcılarının çoğu, ana veritabanı olarak değil, bir veri saklayıcı ve önbellek sürdürücü olarak Redis örneğini destekler. Redis sunucusunu kullanmanın yanı sıra DynamoDB gibi farklı bir veritabanına da ihtiyacınız var. Bu, karmaşıklığı artırır, yanıt süresini azaltır ve Redis örneğini tam olarak kullanmanızı engeller.

Redis sunucusu, megabayt - MB terabayt - TB kadar çeşitli veri hacimleri için işlenebilen ve saklanabilen bir veri tabanıdır. Redis'in ana veritabanı ve bellek içi önbellek olarak yeteneklerini Redis Enterprise ile tek bir sistemde birleştirerek, iki farklı yaklaşımı çalıştırmanın komplikasyonlarını ve yanıt süresini ortadan kaldırabilirsiniz. Ek olarak, Redis, birkaç modeli destekleyen birincil bir veritabanı olarak kullanılabilir, bu da çağdaş uygulamalar oluşturmanıza ve bunun zirvesinde düşük zaman aralıklı mikro hizmet tabanlı yapı oluşturmanıza olanak tanır.

Aşağıdakiler gibi farklı önbellek seçeneklerine ve veritabanlarına duyulan ihtiyacı değiştirmek için Redis Enterprise'ın yerel işlevselliğini (modüllerini) kullanın:

Veri toplamak ve yaymak için JSON belgelerini ve akışlarını depolayan Redis örneği JSON

örneği JSON Ek dizinler için RediSearch kullanın

kullanın RedisGraph ile ilişki karmaşıklığı

ile ilişki karmaşıklığı Uygulamaları izlemek için RedisTimeSeries

Skor tabloları, oyun ve dolandırıcılık tespiti için RedisBloom

Çıkarım ve anında AI özellik depolaması için RedisAI

Yukarıda belirtilenlerden yararlanmak için kurumsal kümeleme, otomatik ölçeklendirme ve Active-Active olan Geo-Distribution yararlanın

Redis ne kadar hızlı?

Redis, sahip olmak harika olacak oldukça hızlı bir değerlendirme aracıdır. Redis örneğinin ne kadar hızlı hareket ettiğini bilmek. İkincisi, Redis, Redis'in performansının büyüklüğünü ölçmek için kullanılabilecek bazı platform deneyimi veri türleri gerektirir. Neyse ki Redis böyle bir araç ve yaygın olarak kullanılan donanım sistemleri için bazı deneyim bilgileri sunuyor.

Redis performansı, Redis kıyaslaması kullanılarak değerlendirilebilir. Komut satırı, belirli Redis komutlarının boru hattı modunda, normal modda ve çeşitli basınçlar altında ne kadar iyi çalıştığını belirleyebilir.

Redis son derece iyi bir performans sergiliyor. Bir anahtar-değer veritabanı sistemi için maksimum yük seviyesi ve ayarlanma ve alma zamanı tüketim seviyeleri genellikle milisaniyenin altındadır. Redis operasyonlarının etkinliği, ardışık düzen kullanılarak artırılabilir.

Redis örneğini hızlı yapan aşağıdaki faktörlere göz atın:

Hafıza

Redis, bellek içi bir NoSQL veritabanıdır. Bu nedenle bir RAM kısıtlaması vardır. Bu nedenle Redis, bellek depolama verileri tükendiğinde bellek yetersiz kalmasına veya veri tahliyesine neden olmak için tanımlı bir tahliye politikası kullanır.

Bağlantılar

İstemci uygulamasının Redis gönderdiği her eylem, bir bağlantı bağlamında gerçekleşir. İşletim sisteminiz, Redis'in kurulumu veya bir servis sağlayıcının planı nedeniyle olsun, Redis sunucusuna maksimum bağlantı sayısı her zaman sınırlıdır. Yeterli boş kaynak varsa, yeni bir uygulama istemcisi veya yürütme oturumu her zaman bağlanabilmelidir.

önbellek

Programın, önbelleğin en iyi şekilde çalışması için kaydedilen içeriğe erişmesi gerekir.

tahliyeler

Önbellek isabet oranınız belirli bir eşiğin altına düşerse, tahliyenin tetiklendiğini, verilerin Redis kaldırıldığını ve önbellek kayıplarına yol açtığını gösterebilir.

Süresi dolan nesneler

Redis'in belleği düşükken tahliye başladığından beri önbellek nesnelerinin süresinin dolmasına neden olmayabilirsiniz.

Redis, MongoDB daha mı iyi?

Redis ve MongoDB tartışmasına yanıt vermeye çalışalım. Hiçbir çözüm tüm durumlar için geçerli değildir. Bu nedenle seçim, iş ihtiyaçları, finansal kısıtlamalar ve aşağıda belirtilen diğer faktörler ışığında yapılmalıdır. Redis ve MongoDB karşılaştırmasında kullanılan ana kriterler aşağıdaki gibidir:

Özellikler

Redis , dayanıklılık, önbelleğe alma ve sorunsuz kilitlenme düzeltmeleri gibi yetenekler içerirken MongoDB , harita azaltma ve veri toplama özelliklerine sahiptir.

, dayanıklılık, önbelleğe alma ve sorunsuz kilitlenme düzeltmeleri gibi yetenekler içerirken , harita azaltma ve veri toplama özelliklerine sahiptir. Rolleri kullanarak muhasebe üzerinde kontrol, MongoDB ile mevcuttur. Ancak, Redis ile değil.

Verim

MongoDB ile karşılaştırıldığında, Redis örneği ağır iş yüklerini işlemede daha iyidir. Redis , basit bir dize, tek çekirdek kullanır ve tek iş parçacıklıdır.

ile karşılaştırıldığında, örneği ağır iş yüklerini işlemede daha iyidir. , basit bir dize, tek çekirdek kullanır ve tek iş parçacıklıdır. Bu nedenle Redis , performans açısından MongoDB marjinal olarak daha iyi performans gösterir. CPU onu kısıtladığında, MongoDB de yavaş yanıt vermesiyle ünlüdür.

ölçeklenebilirlik

Redis ile karşılaştırıldığında MongoDB , ölçeklenebilirlik faktörü için üstün destek sunar. MongoDB , fiziksel platformlarda RAM işlevselliğini optimize eder, ancak Redis , RAM tüketimini kısıtlar.

ile karşılaştırıldığında , ölçeklenebilirlik faktörü için üstün destek sunar. , fiziksel platformlarda işlevselliğini optimize eder, ancak , RAM tüketimini kısıtlar. Redis birçok çevresel işlevi olmasına rağmen, MongoDB ile ölçekleme daha kolaydır.

Platform desteği

Bellek içi veri yapıları için bir sunucu Redis ; Mesaj aracıları ile çalışır ve önbelleğe almaya izin verir. Java istemcilerinin yardımıyla yay önbelleği için destek sağlar.

; Mesaj aracıları ile çalışır ve önbelleğe almaya izin verir. Java istemcilerinin yardımıyla yay önbelleği için destek sağlar. Platformdan bağımsız NoSQL veritabanı MongoDB , analitik için BI bağlayıcılarına, yay veri desteğine ve bir komut satırı kullanan etkileşimli bir Redis komutları sorgu arabirimine sahiptir.

Veritabanı mimarisi

Redis Server ve Redis Client, Redis'in veritabanı mimarisinin bileşenleridir. Veriler Redis Server tarafından bellekte tutulur.

Server ve Client, Redis'in veritabanı mimarisinin bileşenleridir. Veriler Server tarafından bellekte tutulur. Belgelere odaklanan NoSQL veritabanı MongoDB . İkili verileri getirme ve çıkarma, güvenlik ve karakteristik verilere yaklaşma ve dağıtılmış sistemlerin, GridFS ve MongoDB Compass'ın oluşturulmasına yönelik araçların tümü, NoSQL veritabanı yapısının parçalarıdır.

Programlama dili desteği

C, C#, Objective-C, Crystal, Clojure, Fancy, Haxe, Java, JavaScript (Node.js), Python, Lisp, MatLab, Lua, Elixir, OCaml, Pure Data, Swift , Dart, Pascal, Rebol, Ruby, Scheme, Tcl, Visual Basic Redis örneği tarafından desteklenir.

örneği tarafından desteklenir. C, Clojure, Java, C++, Groovy, Scala, Dart, Erlang, Haskell, Perl, Lua, Rust, Powershell, Python, PHP, R, Haskell, Prolog, Swift, Smalltalk , vb., programlamadan sadece birkaçıdır. MongoDB desteklediği diller.

Çoğaltma Desteği

Redis , hem Master-Master hem de Master-Slave replikasyonunu destekler.

, hem Master-Master hem de Master-Slave replikasyonunu destekler. MongoDB , Master-Slave replikasyonunu destekler.

Güvenlik

Redis komutlarını uygulamadan önce sağlam kimlik doğrulama protokollerine bağlı kalın. Ancak, kullanıcılara erişim sağlamak için yalnızca parola tabanlı basit bir kimlik doğrulama gerektirir ve bu da güvenliği tehlikeye atabilir.

komutlarını uygulamadan önce sağlam kimlik doğrulama protokollerine bağlı kalın. Ancak, kullanıcılara erişim sağlamak için yalnızca parola tabanlı basit bir kimlik doğrulama gerektirir ve bu da güvenliği tehlikeye atabilir. Güvenlik, MongoDB ciddiye aldığı bir şeydir. Kullanıcıyı doğrulamak için şifreli Redis veri türlerini ve kimlik doğrulama prosedürlerini kullanır. MongoDB erişim ve komut belirleme yeteneği, kullanıcıların hesapları rol sorumluluklarına göre tahsis etmelerini sağlayarak güvenliği artırır.

Dokümantasyon desteği

Redis anahtar/değer veritabanları için teknik belgeler, talimatlar ve programlama desteği alabilirsiniz.

anahtar/değer veritabanları için teknik belgeler, talimatlar ve programlama desteği alabilirsiniz. MongoDB için teknik belgeleri ve genişletilmiş el kitabını bulabilirsiniz.

Fiyat

Redis' Enterprise Cloud'un fiyatı, ne kadar Redis veri türünün depolanması gerektiğine bağlı olarak değişti. Lisansı, bir abonelik sistemi-Redis'in ücretsiz Temel fiyat seçeneğine dayanmaktadır. Daha yüksek sürümler için fiyatlandırma, aylık 7 ABD doları ücretle başlar.

veri türünün depolanması gerektiğine bağlı olarak değişti. Lisansı, bir abonelik sistemi-Redis'in ücretsiz Temel fiyat seçeneğine dayanmaktadır. Daha yüksek sürümler için fiyatlandırma, aylık ücretle başlar. MongoDB için Temel plan benzer şekilde ücretsizdir. Ticari için başka bir lisans eklemenin maliyeti aylık 57 ABD dolarına mal olacaktır.

Kısaca

Redis - anahtar/değer veritabanlarını tartıştıktan sonra, Redis anahtar/değer veritabanlarında çalıştırılan tüm temel Redis veri türleri ve bunları yönetmek için kullanılan standart Redis komutları. Redis anahtar/değer veritabanları hakkında nispeten yeterli bilgiye sahip olmanız ve Redis kişisel ve iş kullanımı için kullanmaya başlayabilmeniz gerekir. Özetle, Redis anahtar-değer veritabanları, temel özellikleri ve veri yapıları, sunucu depolaması ve önbellek amaçları için genel kullanıcılar ile özgün ve sistematik optimizasyonlara olumlu katkıda bulunur. Platform hakkında daha fazla bilgi verecek olan Redis sitesinde bulunan çevrimiçi belgeleri takip edebilirsiniz.

Benzer şekilde, kullanmaya başladıktan sonra işlemler, işlem hatları vb. ve çok daha fazlası gibi ek gelişmiş bileşenlerle daha fazla keşfedebilirsiniz. Bununla birlikte, bu gelişmiş özellikler genellikle Redis anahtar-değer veritabanı tüketicilerinin komut satırı arabiriminde kullanılmaz, ancak daha genel olarak çeşitli programlama dilleri aracılığıyla kodlama ile oluşturulan farklı uygulamalarda kullanılır.

Sadece kodlama ile yapılan uygulamalar için değil, aynı zamanda no-code gibi AppMaster bir platform kullanılarak geliştirilen uygulamalar için de faydalıdır. AppMaster, web ve mobil uygulamalarınızı kolay bir drag-and-drop arayüzü ile oluşturmanıza olanak tanıyan kodsuz bir no-code geliştirme platformudur.

AppMaster bir Redis modülüne sahiptir. Geliştiriciler, mikro hizmetler arasında ve websocket dengelemenin kullanıldığı durumlarda senkronizasyon için herhangi bir Redis veritabanına anahtar/değer bağlantısı kullanabilir.