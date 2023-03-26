В 2023 году no-code революция продолжает набирать обороты, позволяя творцам, разработчикам и компаниям воплощать свои идеи в жизнь без традиционных навыков кодирования. Разработка бэкенда, важнейшего компонента любого приложения или веб-сайта, не является исключением. Мы рассмотрим лучшие no-code инструменты бэкенда в 2023 году, уделяя особое внимание их ключевым функциям, возможностям и сценариям использования.

No-code Инструменты для бэкенда стали переломным моментом, обеспечивающим Быстрая разработка, снижение затрат и повышение доступности для специалистов разного профиля. Эти мощные платформы обеспечивают масштабируемые и безопасные решения для управления базами данных, бессерверных функций, аутентификации и интеграции API. интеграции API, среди прочих функциональных возможностей.

Будь вы предприниматель, создающий свой стартап, дизайнер, создающий бесшовный пользовательский опыт, или менеджер проекта, стремящийся оптимизировать процесс разработки, эти no-code бэкенд-инструменты могут значительно упростить ваш рабочий процесс и позволить вам сосредоточиться на том, что действительно важно - создании ценности и предоставлении исключительных продуктов вашим пользователям. Присоединяйтесь к нам, поскольку мы погрузимся в мир no-code бэкенд-инструментов и узнаем, какие решения лучше всего подходят для повышения эффективности ваших проектов в 2023 году.

Что такое no-code бэкенд?

A no-code бэкенд - это сложное Решение для разработки программного обеспечения, позволяющее пользователям создавать, управлять и развертывать серверные приложения и сервисы без написания кода. Этот подход демократизирует разработку приложений, позволяя нетехническим пользователям, таким как бизнес-аналитики, маркетологи или менеджеры по продуктам, создавать полнофункциональные приложения, используя визуальной cреды разработки , готовых модулей и интеграций. No-code бэкенд обычно включает в себя такие функции, как хранение данных, аутентификация пользователей, API и бессерверные вычисления, управление которыми осуществляется через графический интерфейс.

В чем заключаются преимущества no-code бэкенд?

No-code Бэкенд-решения предлагают несколько неоспоримых преимуществ, которые отвечают постоянно меняющемуся ландшафту разработки программного обеспечения. Одним из основных преимуществ является демократизация разработки, позволяющая нетехническим специалистам вносить значимый вклад в процесс создания приложений. Это способствует инновациям и сотрудничеству между различными командами, устраняя разрыв между ИТ и бизнес-функциями. Кроме того, благодаря использованию визуальных инструментов и предварительно созданных модулей, no-code бэкэнд-платформы значительно ускоряют процесс разработки, позволяя организациям быстро создавать прототипы, итерации и развертывать решения, тем самым сокращая время выхода на рынок.

Более того, эти решения потенциально могут снизить стоимость разработки, поскольку требуют меньше специализированных ресурсов, уменьшая зависимость от экспертов-разработчиков. Такая экономическая эффективность может быть особенно выгодна для малых предприятий и стартапов с ограниченным бюджетом. No-code бэкэнд-платформы также обеспечивают масштабируемость и удобство обслуживания, поскольку поставщик услуг управляет базовой инфраструктурой, обеспечивая высокую производительность, безопасность и доступность. Наконец, абстрагируясь от базовых сложностей, no-code бэкенд-решения позволяют пользователям сосредоточиться на основной бизнес-логике и пользовательском опыте, повышая общее качество и удобство использования приложений.

Список лучших no-code бэкенд-платформ

AppMaster

AppMaster выделяется как ведущая платформа для разработки бэкенд-приложений на современном рынке, и вот почему. В отличие от других платформ, AppMaster использует генерацию исходного кода для создания серверных приложений, не уступающих по качеству приложениям, разработанным профессиональными разработчиками. Такой подход отличает AppMaster от других платформ, которые просто имитируют приложения, поскольку он посвящен всему процессу создания приложений - от генерации исходного кода до компиляции, тестирования, упаковки в контейнеры Docker и запуска.

При сравнении производительности приложений, созданных AppMaster, с приложениями других платформ, первые неизменно демонстрируют более высокую скорость и эффективность. Такая высокая производительность может быть объяснена использованием в AppMaster языка программирования Golang, разработанного компанией Google много лет назад. Golang - это исключительно быстрый компилируемый язык, который входит в тройку самых быстрых языков, доступных в настоящее время на рынке. AppMaster Поддерживает различные операционные системы, включая такие основные, как Linux, Windows и macOS, а также менее распространенные системы семейства Linux и Unix. Более того, AppMaster способен компилировать серверные приложения для различных процессорных архитектур, таких как Intel x86, x86-64, ARM, PPC и многих других, что позволяет использовать его на любом сервере с любой операционной системой.

Внутренние приложения, создаваемые AppMaster полностью статичны, что означает, что они не поддерживают постоянное внутреннее состояние. Вместо этого все состояния хранятся в базах данных и внешних системах, что позволяет пользователям легко масштабировать свои решения.

Приложения, разработанные с использованием AppMaster платформы, предлагают разнообразные варианты размещения, в том числе в AppMaster облаке или на собственных серверах клиента. Эти приложения функционируют независимо, не требуя доступа в Интернет или подключения к платформе, что делает их пригодными для изолированного использования. AppMaster платформе, что делает их подходящими для изолированных корпоративных сред.

Для упрощения интеграции с кластерными системами приложения, созданные на платформе AppMaster платформе, могут быть развернуты в Docker-контейнеры и выполняться в Docker Swarm, Kubernetes или других кластерных решениях, с возможностью включения их за Nginx или балансировщиком нагрузки для оптимальной производительности.

По умолчанию AppMaster платформа настраивает бэкенд приложения на совместимость с любой базой данных на основе Postgres. Postgres входит в четверку лучших реляционных баз данных на рынке и является полностью открытым решением с открытым исходным кодом, предлагающим возможность приобретения поддержки корпоративного уровня. Его надежная природа позволяет разрабатывать проекты с практически неограниченной масштабируемостью. Кроме того, AppMaster пользователи имеют возможность подключать управляемые версии системы управления базами данных (СУБД), такие как AWS RDS, или предложения от других облачных провайдеров, где база данных предоставляется в предварительно сконфигурированном формате.

В отличие от традиционных подходов к программированию на альтернативных платформах, платформа AppMaster платформа эффективно устраняет технический долг в создаваемых приложениях. Каждый раз, когда пользователь изменяет бизнес-процессы, модели данных или любые другие компоненты продукта, AppMaster всесторонне регенерирует приложение с нуля. В результате исходный код остается неизменно актуальным, в него включаются последние версии языков программирования, текущие релизы библиотек, исправления уязвимостей и самые передовые алгоритмы генерации исходного кода.

AppMaster улучшает алгоритмы генерации кода и компиляции приложений для того, чтобы создаваемые серверные приложения были не только компактными, но и оптимизировали использование оперативной памяти. В настоящее время размер двоичного файла не превышает 15 мегабайт, а потребление памяти, в частности оперативной памяти, составляет менее 25 мегабайт. Это впечатляющий показатель для полностью сгенерированного, функционального приложения.

Более того, в процессе генерации и компиляции бинарного файла AppMaster автоматически генерирует документацию для REST API конечных точек, присутствующих в бэкенде, публикуя их в Open API или в формате Swagger. Это упрощает интеграцию инструментов сторонних разработчиков с бэкендами, разработанными с использованием AppMaster платформы.

При разработке бэкенд-приложений на AppMaster платформы, разработчики получают доступ к самым современным инструментам для работы с данными. Платформа упрощает этот процесс, автоматически генерируя сценарии миграции для систем управления базами данных (СУБД). Это означает, что при изменении полей, типов полей или схемы базы данных, AppMaster будет предоставлять различные варианты миграции. При запуске новой версии бинарного файла платформа автоматически обновит схему базы данных, не требуя вмешательства разработчика. Процесс полностью автоматизирован.

Кроме того, платформа AppMaster платформа предлагает глобальные переменные, хранящиеся в оперативной памяти, функционирующие как расширенный кэш для хранения данных и синхронизации между различными функциями. Платформа включает планировщик для выполнения различных задач бизнес-логики по заданному расписанию и систему интеграции, совместимую с внешними API. AppMaster Поддерживает интеграцию с любыми системами, совместимыми с REST API, предлагая два метода: HTTP-запрос и конструктор внешних API-запросов.

Разработчики также могут выполнять бизнес-логику в отдельных goroutines или потоках, потенциально ускоряя определенные операции и распараллеливая вычисления. По умолчанию все приложения бэкенда, разработанные на AppMaster платформе, совместимы с аппаратным ускорением криптографии на поддерживаемых процессорах.

При изменении схемы СУБД, полей или связующих таблиц, AppMaster не только автоматически генерируются файлы миграции, но и обновляются все существующие бизнес-процессы и функции в бэкенде. Это гарантирует использование текущей версии моделей данных и других структур. Разработчикам доступны стандартные блоки для поиска записей, извлечения данных, обновления и удаления записей, а также система управления транзакциями. Обернув блоки запросов к СУБД в транзакцию, разработчики могут поддерживать целостность данных при взаимодействии с СУБД.

Backendless

Backendless это многофункциональная no-code Бэкэнд-платформа, которая позволяет разработчикам и нетехническим пользователям создавать, управлять и развертывать серверные приложения без написания кода. Она предоставляет широкий набор инструментов и сервисов, позволяющих оптимизировать и упростить процесс разработки, включая хранение данных, базу данных в реальном времени, управление пользователями, API, файловое хранилище, бессерверные вычисления и push-уведомления.

Одним из ключевых преимуществ Backendless является визуальный подход к разработке приложений, облегчаемый платформой UI Builder. UI Builder позволяет пользователям проектировать и разрабатывать полностью отзывчивые пользовательские интерфейсы, используя drag-and-drop интерфейс, предварительно созданные компоненты и настраиваемые шаблоны. Backendless Также платформа предлагает надежную функциональность облачного кода, позволяя разработчикам при необходимости писать пользовательскую логику на стороне сервера с помощью JavaScript или Java, расширяя возможности платформы за пределы ее предложения. no-code предложения.

Кроме того, Backendless поддерживает бесшовную интеграцию со сторонними сервисами и API, облегчая взаимодействие с другими системами и повышая универсальность платформы. Она также предоставляет надежные средства безопасности, такие как контроль доступа на основе ролей и проверка данных, для обеспечения целостности и конфиденциальности данных приложения.

Предлагая полный набор бэкэнд-сервисов и удобную визуальную среду разработки, Backendless позволяет разработчикам и нетехническим пользователям быстро создавать, развертывать и масштабировать приложения, сокращая время разработки и способствуя межфункциональному сотрудничеству.

Xano

Xano Это универсальная no-code бэкенд-платформа, которая позволяет разработчикам и нетехническим пользователям создавать, управлять и развертывать серверные приложения и API без написания кода. Она упрощает процесс разработки приложений, предоставляя полный набор инструментов и услуг, включая хранение данных, аутентификацию пользователей, генерацию API, бессерверные вычисления и обновления в реальном времени.

Одной из отличительных особенностей Xano является его мощный конструктор API, который позволяет пользователям проектировать и создавать RESTful и GraphQL API с помощью визуального интерфейса без каких-либо знаний кодирования. Интуитивно понятный интерфейс платформы позволяет пользователям определять структуры данных, создавать взаимосвязи и манипулировать данными без особых усилий. Кроме того, Xano предлагает логику на стороне сервера с помощью пользовательских функций, что позволяет разработчикам при необходимости расширять возможности платформы с помощью своего кода.

Встроенная в Xano система управления пользователями упрощает процесс аутентификации, авторизации и управления доступом на основе ролей, обеспечивая безопасность и конфиденциальность данных приложения. Кроме того, платформа поддерживает бесшовную интеграцию со сторонними сервисами, позволяя пользователям легко подключать свои приложения к внешним API и инструментам, что повышает адаптивность платформы.

Xano предлагает комплексное no-code бэкенд-решение, ориентированное как на разработчиков, так и на нетехнических пользователей, позволяя им быстро и эффективно создавать, развертывать и масштабировать приложения. Предоставляя широкий спектр бэкенд-сервисов и удобную визуальную среду разработки, Xano способствует межфункциональному сотрудничеству и ускоряет процесс разработки программного обеспечения.

Mendix

Mendix это low-code платформа для разработки приложений, которая позволяет разработчикам и нетехническим пользователям быстро и эффективно создавать, управлять и развертывать приложения корпоративного уровня. Комплексный набор инструментов и услуг включает в себя:

Визуальную среду разработки

Моделирование данных

Создание бизнес-логики

Управление рабочими процессами

Дизайн пользовательского интерфейса

Бесшовная интеграция с существующими системами и API

Одним из ключевых отличий Mendix является его ориентация на сотрудничество и гибкой разработке. Платформа поощряет командную работу между разработчиками, бизнес-аналитиками и доменными экспертами, способствуя межфункциональному сотрудничеству и позволяя организациям согласовывать свои усилия по разработке программного обеспечения с бизнес-целями. Визуальная среда разработки Mendix способствует быстрому созданию прототипов и итераций, позволяя пользователям создавать и изменять приложения, используя drag-and-drop интерфейс и предварительно созданные компоненты, что значительно значительно сокращая время разработки.

Mendix Mendix также уделяет большое внимание расширяемости, предлагая широкий спектр готовых коннекторов и интеграций с такими популярными сервисами, как SAP, Salesforce и Microsoft Azure. Microsoft Azure. Магазин приложений платформы предоставляет богатую экосистему многократно используемых компонентов, модулей и виджетов, которые разработчики могут использовать для дальнейшего расширения возможностей платформы.

Mendix обеспечивает безопасность, масштабируемость и ремонтопригодность приложений, созданных на платформе, за счет использования облачной нативной архитектуры и предоставления функций безопасности, таких как управление доступом на основе ролей и шифрование данных.

В целом, Mendix это мощная low-code платформа, которая упрощает процесс разработки приложений, способствует сотрудничеству, гибкости и инновациям, предоставляя гибкое и расширяемое решение для создания приложений корпоративного уровня.

Bubble

Bubble это no-code платформа для разработки приложений, которая позволяет разработчикам, предпринимателям и нетехническим пользователям создавать, управлять и развертывать веб-приложения без написания кода. Предлагая полный набор инструментов и услуг, Bubble упрощает процесс разработки, позволяя пользователям сосредоточиться на основной функциональности приложения и удобстве работы с ним.

В основе Bubble лежит интуитивно понятный визуальный редактор, который позволяет пользователям проектировать пользовательские интерфейсы, создавать структуры данных и определять рабочие процессы с помощью интерфейса и готовых компонентов. drag-and-drop интерфейс и предварительно созданные компоненты. Визуальная среда программирования платформы позволяет пользователям создавать и изменять логику приложения с помощью визуальных элементов, устраняя необходимость в традиционном кодировании.

Bubble Кроме того, платформа предлагает возможности хранения и управления данными, позволяя пользователям легко определять структуры данных и манипулировать ими в рамках платформы. Встроенные механизмы аутентификации пользователей и контроля доступа на основе ролей обеспечивают безопасность и конфиденциальность данных приложения.

Одной из сильных сторон Bubble является ее расширяемость, поскольку она обеспечивает бесшовную интеграцию с многочисленными сторонними сервисами и API, облегчая подключение приложений к внешним системам и инструментам. Кроме того, система плагинов платформы позволяет разработчикам создавать и совместно использовать пользовательские функции, что еще больше повышает универсальность Bubble.

Bubble Bubble - это no-code платформа, которая демократизирует демократизирует разработку веб-приложений, позволяя пользователям с различным техническим опытом быстро и эффективно создавать, развертывать и масштабировать приложения. Предоставляя удобную визуальную среду разработки и широкий набор инструментов и услуг, Bubble способствует инновациям и упрощает процесс разработки.

n8n

n8n Это расширяемая платформа автоматизации рабочих процессов с открытым исходным кодом, которая позволяет пользователям создавать, управлять и развертывать пользовательские рабочие процессы автоматизации без написания кода. Благодаря интуитивно понятному визуальному интерфейсу и широкому спектру предварительно созданных узлов, n8n упрощает процесс подключения различных приложений, сервисов и API, позволяя пользователям автоматизировать повторяющиеся задачи и оптимизировать бизнес-процессы.

Основная сила n8n заключается в его визуальном редакторе рабочих процессов, который использует drag-and-drop интерфейс, облегчающий пользователям разработку и изменение рабочих процессов. Платформа предлагает богатую библиотеку предварительно созданных узлов, которые поддерживают многочисленные сервисы, такие как базы данных, коммуникационные инструменты, CRM-системы и платформы социальных сетей, что облегчает беспрепятственную интеграцию и обмен данными между различными системами.

Одной из уникальных особенностей n8n является ее гибкость и расширяемость, поскольку пользователи могут создавать пользовательские узлы с помощью JavaScript или TypeScript, чтобы расширить возможности платформы и приспособить ее к конкретным условиям использования. Более того, будучи платформой с открытым исходным кодом, n8n поощряет вклад сообщества и улучшения, способствуя постоянному совершенствованию и инновациям.

n8n Также платформа уделяет большое внимание конфиденциальности и безопасности данных, предлагая варианты самостоятельного развертывания, которые позволяют пользователям сохранять полный контроль над своими данными и инфраструктурой. Эта особенность особенно полезна для организаций со строгими требованиями к управлению данными.

n8n Это универсальная платформа автоматизации рабочих процессов, которая позволяет пользователям создавать, управлять и внедрять пользовательские автоматизированные рабочие процессы, оптимизируя бизнес-процессы и повышая эффективность. Предоставляя простой в использовании визуальный интерфейс, множество предварительно созданных узлов и гибкость для расширения своих возможностей, n8n демократизирует автоматизацию и способствует инновациям в сфере автоматизации рабочих процессов.

Каковы преимущества платформы бэкэнд-сервисов?

Платформы бэкэнд-сервисов предлагают множество преимуществ как для разработчиков программного обеспечения, так и для предприятий, упрощая процесс разработки и повышая масштабируемость, ремонтопригодность и безопасность. Эти платформы абстрагируются от сложности управления инфраструктурой, позволяя разработчикам сосредоточиться на создании основной бизнес-логики и функциональности. Предоставляя набор надежных, модульных и многократно используемых компонентов, платформы бэкэнд-сервисов позволяют ускорить процесс разработки, что в конечном итоге приводит к ускорению выхода на рынок и снижению затрат на разработку. снижение затрат на разработку. Кроме того, эти платформы часто имеют встроенную поддержку горизонтального масштабирования, обеспечивая беспрепятственное приспособление к растущей базе пользователей и меняющимся рабочим нагрузкам. Кроме того, они, как правило, предлагают множество интеграций с другими сервисами, обеспечивая беспрепятственную совместимость и расширяемость. Наконец, платформы бэкенд-сервисов часто придерживаются строгих стандартов безопасности, применяя передовые методы защиты конфиденциальных данных и смягчения потенциальных угроз, тем самым создавая безопасную среду для приложений и их пользователей.

Что такое бэкенд как услуга (или BaaS)?

Бэкенд как услуга (BaaS) - это модель облачных услуг, которая позволяет разработчикам программного обеспечения упростить процесс разработки за счет предоставления полного набора предварительно созданных, легко интегрируемых компонентов бэкенда. Платформы BaaS способствуют быстрой разработке приложений за счет решения сложных задач, связанных с управлением инфраструктурой, хранением данных, аутентификацией и другими основными функциями бэкенда. Благодаря отсутствию необходимости создавать эти компоненты с нуля, разработчики могут сосредоточиться на создании привлекательного пользовательского опыта и доработке фронтенда приложения. Используя платформы BaaS, разработчики могут минимизировать операционную нагрузку, сосредоточиться на ключевых компетенциях и ускорить процесс разработки приложений, что в конечном итоге повышает их способность соответствовать динамичным требованиям рынка и предоставлять исключительный пользовательский опыт.

Что такое база данных по сравнению с бэкендом?

База данных - это структурированная и организованная коллекция данных, которая позволяет эффективно хранить, извлекать и управлять информацией. Она является важнейшим компонентом архитектуры бэкенда программного приложения. Базы данных предназначены для обеспечения сохранности данных, гарантируя, что информация будет сохранена даже после закрытия приложения или перезапуска системы. Они бывают различных форм, таких как реляционные (например, MySQL, PostgreSQL), NoSQL (например, MongoDB, Cassandra) или in-memory (например, Redis) баз данных, каждая из которых имеет свои уникальные преимущества и случаи использования.

С другой стороны, бэкэнд, также известный как серверная часть, относится к компонентам и инфраструктуре, которые обеспечивают обработку, хранение и управление данными в программном приложении. Она отвечает за выполнение бизнес-логики, связь с базами данных и интеграцию с внешними сервисами или API. Бэкэнд включает в себя широкий спектр элементов, в том числе базы данных, серверы приложений, API, системы аутентификации и многое другое.

База данных - это особый компонент архитектуры бэкенда, ориентированный на хранение и управление данными. Бэкэнд в целом охватывает более широкий спектр функциональных возможностей, включая обработку, манипулирование данными и связь с другими сервисами, обеспечивая бесперебойную и эффективную работу программного приложения.

Как создаются базы данных?

Базы данных создаются с помощью систем управления базами данных (СУБД), которые представляют собой специализированные программные приложения, предназначенные для определения, манипулирования, получения и управления данными в базе данных. Процесс создания базы данных включает в себя несколько ключевых этапов, которые описаны ниже:

Выберите подходящий тип базы данных : Выберите подходящую модель базы данных, основываясь на требованиях приложения и структуре данных. Это может быть реляционная база данных (например, MySQL, PostgreSQL), база данных NoSQL (например, MongoDB, Cassandra) или база данных in-memory (например, Redis).

: Выберите подходящую модель базы данных, основываясь на требованиях приложения и структуре данных. Это может быть реляционная база данных (например, MySQL, PostgreSQL), база данных NoSQL (например, MongoDB, Cassandra) или база данных in-memory (например, Redis). Установка системы управления базами данных (СУБД) : загрузите и установите программное обеспечение выбранной СУБД на указанном сервере или локальной машине, либо выберите облачное решение, предоставляемое поставщиками облачных услуг, такими как Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP) или Microsoft Azure.

: загрузите и установите программное обеспечение выбранной СУБД на указанном сервере или локальной машине, либо выберите облачное решение, предоставляемое поставщиками облачных услуг, такими как Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP) или Microsoft Azure. Определите схему базы данных : Разработайте структуру базы данных, включая таблицы, поля, типы данных, связи, ограничения и индексы. Этот шаг включает создание диаграммы "сущность-связь" (ER) или аналогичного представления схемы базы данных для реляционных баз данных.

: Разработайте структуру базы данных, включая таблицы, поля, типы данных, связи, ограничения и индексы. Этот шаг включает создание диаграммы "сущность-связь" (ER) или аналогичного представления схемы базы данных для реляционных баз данных. Создайте базу данных : Используйте инструменты СУБД, интерфейс командной строки (CLI) или язык сценариев для создания базы данных и определения ее схемы. Этот процесс подразумевает выполнение операторов SQL (для реляционных баз данных) или определение JSON-подобных структур (для баз данных NoSQL), которые создают таблицы, индексы и другие необходимые объекты.

: Используйте инструменты СУБД, интерфейс командной строки (CLI) или язык сценариев для создания базы данных и определения ее схемы. Этот процесс подразумевает выполнение операторов SQL (для реляционных баз данных) или определение JSON-подобных структур (для баз данных NoSQL), которые создают таблицы, индексы и другие необходимые объекты. Настройте доступ пользователей и безопасность : Настройте учетные записи пользователей, роли и разрешения для контроля доступа к базе данных, обеспечивая надлежащие механизмы аутентификации и авторизации для защиты конфиденциальных данных.

: Настройте учетные записи пользователей, роли и разрешения для контроля доступа к базе данных, обеспечивая надлежащие механизмы аутентификации и авторизации для защиты конфиденциальных данных. Наполнение базы данных : Импортируйте существующие данные или создайте новые записи в базе данных с помощью SQL-запросов (для реляционных баз данных) или собственных драйверов и API (для баз данных NoSQL).

: Импортируйте существующие данные или создайте новые записи в базе данных с помощью SQL-запросов (для реляционных баз данных) или собственных драйверов и API (для баз данных NoSQL). Оптимизируйте производительность: Регулярно контролируйте производительность базы данных, настраивайте конфигурацию и применяйте оптимизацию, такую как индексирование, кэширование или разбиение на разделы, чтобы улучшить время ответа на запросы и общую эффективность.

Следуя этим шагам, разработчики могут создавать, настраивать и оптимизировать базу данных в соответствии с конкретными требованиями приложения, обеспечивая эффективное хранение и управление данными на протяжении всего жизненного цикла приложения. жизненного цикла приложения.