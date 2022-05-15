Ürünler her yerde!

Adını duyduğunuz veya belki de günlük olarak kullandığınız her ürün, piyasada popülerlik kazanmadan önce bir fikirdi. Bir fikir ortaya çıktığında, ürünü pazara hazır hale getirmek için ürün geliştirme sürecinde bir dizi aşama takip edilir.

Ürün Geliştirme Nedir?

Ürün geliştirme süreci, şirketler tarafından yeni bir ürün piyasaya sürdüklerinde veya halihazırda kullanımda olan mevcut ürünü yeniden işlerken kullandıkları iş stratejisini ifade eder. Gelir arttıkça, ürün sonunda yükseklikleri hızlandırır.

Çoğu şirket, genellikle yeni başlayanlar, sıfırdan ürün geliştirir ve inşa eder. Bu şirketler, son kullanıcılarına ayırt edici özelliklere ve olağanüstü işlevselliklere sahip benzersiz bir ürün sağlamaya odaklanır. Ancak birçok şirket, mevcut ürünleri çekici, ayırt edici ve öne çıkan özelliklerle yeniden oluşturmak için ürün geliştirme sürecini seçiyor. Ürünü yeniden markalamayı veya mevcut ürünlere tamamlayıcı yeni bir ürün çıkarmayı hedefliyorlar.

Ürün Geliştirme Süreci Kategorileri

Ürün oluşturma süreci için tercih ettiğiniz strateji ne olursa olsun, yeni bir ürün tanıtmak veya mevcut bir ürünü yeniden tanımlamak için kategorilere ayırma esastır. Kısa ürün geliştirme kategorileri listesine dalın:

StandardizasyonStandartlaştırma, ürünlerin tutarlı bir şekilde üretilmesi ve satılması için bir ürün yaratma sürecidir. Bir ürünün, her pazarda ürün kalitesi, hizmet sunumu veya estetik gibi belirli bir dizi kriteri karşılamasını sağlamayı gerektirir.

sadeleştirme

En verimli ve uygun maliyetli tasarım ve üretim süreçlerini kullanırken mümkün olduğu kadar çok işlevselliği mümkün olan en düşük sayıda parçaya sıkıştırma sanatı, ürün basitleştirme olarak bilinir.

uzmanlık

İşletme, pazarlamasını belirli bir markaya odakladığında, uzmanlık altında kategorize edilir. Burada asıl odak noktası, ürünün post prodüksiyonunun faydaları ve kalitesidir.

çeşitlendirme

Çeşitlendirme, kârlılığı artırmak ve yeni piyasaya sürülen veya yenilenen üründen satışları artırmak için kullanılan bir tekniktir.

Ürün Geliştirme Aşamaları

Ürün geliştirme adım adım bir süreçtir. Her ürün geliştirme aşaması, yoğun çaba, odaklanma ve dikkat gerektirir. Herhangi bir ürün geliştirme aşamasını atlayamayan işletmelerin, takip eden akranları karşısında hızla ölmeleri muhtemeldir.

Araştırma ve Geliştirme

Pazar geliştirme olarak da bilinen Ar-Ge, özellikle teknik özelliklere sahip bir ürün oluşturuyorsanız, ürün geliştirme yaşam döngüsünün ilk ancak en önemli aşamasıdır. Birkaçını saymak gerekirse, pazar testi, araştırma ve rakip analizi, bu ilk aşamayı başarılı kılmanın mükemmel yollarıdır.

Giriş Aşaması

Tanıtım ürünü geliştirme aşaması, ürünün piyasaya çıktığı noktadır. Ancak ürün başlangıç aşamasında olduğu için satışlar oldukça düşük. Pazarlama giderleri yüksektir çünkü piyasaya farkındalık getirmek için çok çaba gerekir. Pazar kurmak ve talep yaratmak için stratejiler kurulur.

Büyüme aşaması

Tanıtım ürünü aşamasının yanında büyüme aşaması gelir. Burada ana odak, ürün büyümesi, geliştirilmesi ve pazara girişin arttırılmasıdır. Şirketler, yeni özellikler, indirimler ve tasarımlar sunarak müşterilerin ilgisini çekebilir çünkü bu, şirket için en karlı zamandır.

İpucu: Ürününüzü daha fazla kişi kullandıkça sunucularınızı, bulut işlemenizi ve veritabanlarınızı artırmanız gerekir. Seyirciyi toplu olarak ele alırken rahatsızlıktan kaçınmak için iş planları oluşturuyorsunuz ve büyük gösteriye hazırsınız.

Olgunluk evresi

Şirket zamanla istikrarlı sonuçlar elde etmeye başlıyor. Şirket, istatistikleri kullanarak kırmızı bölgeden geçip geçmediğini ve yeni bir ürün geliştirme zamanının gelip gelmediğini söyleyebilir. Bu noktada ürün başarı oranını haklı çıkardı ve şirket modelden öğrenebilir. Şirket, ürün Ar-Ge'sine daha fazla yatırım yapmaya karar verse bile, olumlu sonuçlar garanti edilmez.

Pazar Düşüşü

Belki de ürün geliştirmenin son aşaması. Ürün bir düşüş aşamasından geçiyor. Nispeten daha iyi ürünler, pazardaki ürünlerden daha iyi performans göstererek rekabete yer bırakmadı. Şirket, kâr ve gelirde bir düşüş yaşıyor. Ek pazarlama şirkete yardımcı olmaz. En iyi çözüm, ürünü kullanım dışı bırakmak ve ürün geliştirme yatırımlarını yeniden formüle etmektir.

Ürün Yayını Her Zaman Başarılı mı?

Numara! Piyasaya sürülen ve piyasaya sürülen tüm ürünler başarıya ulaşmaz. Piyasaya sürülen ürünlerin sadece %10'u başarı grafiğini hak ediyor ve geri kalan %90'ı başarısız oluyor. Özellikle sıfırdan yeni bir şey geliştiren bir startup iseniz, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan harika ürünler geliştirmek zordur.

Ürün arızasının başlıca nedenleri:

Müşterilerin ihtiyaçlarını anlayamamak

Mevcut sorunu çözmemek

Kalite işarete kadar değil

Hatalı dağıtım politikası

Doğru kitleyi hedeflememek

Ürün Geliştirme Sürecini İyileştirmek için Uzman İpuçları

Girişimcilerin hatalarından ders çıkarmak, paniğe kapılmanın ve hamlelerinizi akıllıca yapmanın harika bir yoludur. İşte ürününüzü başarılı kılmak için kullanmanız gereken ürün geliştirme adımları.

Ortak Bir Dil Seçin

Ortak bir dil kullanmak, ürün geliştirme sürecini ifade etmek için kullanılan jargondan kaynaklanan karışıklığı önler. Teknik özelliklere sahip bir ürün tasarlıyorsanız, bu muhtemelen daha faydalıdır.

Doğru Süreci Seçin

Yeni bir ürün mü getiriyorsunuz yoksa piyasada mevcut olan bir ürünü mü geliştiriyor olduğunuzu bilmelisiniz. En önemli adım, bir ürün geliştirme stratejisine sahip olmaktır.

İlgili Tarafları Dahil Edin

Her departmandaki her kişi, ürün geliştirmede oynadıkları rolü anlamalıdır. Tüm tarafların fikirleri memnuniyetle karşılanmalıdır.

İyi Proje Yönetimini Sağlayın

Öncelikle işletmeniz için bir hedef belirlemeli ve ürüne hangi özellikleri eklemek istediğinizi bilmelisiniz. Ürün yöneticileri, ekiplerini zor kararlar almaları için güçlendiren güçlü liderler olmalıdır. Zorlukları çözmezseniz, gecikmeler artacak ve sonuç olarak tüm grubun çabaları tehlikeye girecek.

Yeni Ürün Geliştirme Sürecini Kolaylaştırmanın Sonuç Odaklı Yolları

Fikir üretimi

Ürün geliştirmedeki ilk adım, bir fikrin üretilmesidir. Bir şirketin ürün geliştirme yatırımlarına başlamadan önce, proje ve fikirleri hakkında net ve ayrıntılı bir vizyona sahip olması gerekir. Şirketin çözeceği sorunu tanımlaması gerekiyor. Rakiplerine ve rakiplerinin karşılaştığı sorunlara ve bu sorunları nasıl çözebileceklerine bakmaları gerekiyor. Bu aşama, uygulamaya hazır fikirlerin üretilmesiyle ilgilidir. Şirket, kullanıcının ürüne ihtiyaç duyduğunu ve ürünün özellikle kime yönelik olduğunu bilmelidir.

Araştırma

Bir sonraki adım, tüm fikirlere bakmak, onları filtrelemek ve en iyilerle kalmaktır. Bir beyanı en iyi olarak doğrulamak için, bir şirket, ürünü ön sipariş vermelerine izin vererek veya ürünle ilgili e-postalara kaydolarak müşteri katılımını ölçebileceğiniz sosyal sayfaları açarak çevrimiçi anketler ve talep için çevrimiçi araştırma göndermeyi seçebilir.

Bir SWOT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) analizi de fikirleri kısa listeye alırken iyi bir ürün araştırma yaklaşımıdır. İş planı ürününüze yönelik güçlü yönleri ve fırsatları zayıf yönlerden ve tehditlerden daha ağır basan bir fikir seçmek en iyisidir.

Bir İş Planı için Beyin Fırtınası Yapın

Prototipi tasarlamadan önce iş planları oluşturuyorsanız işe yarar. İş planı, ürünün geliştirilmesi, tanıtımı ve satışı ile ilgili tüm ekonomik unsurları içermelidir. Ürünün nasıl görünmesini istediğinize dair elle çizilmiş eskizler yapmak en iyisidir. Sonraki adımlarda kaybolmalarını önlemek için çizimleri ayrıntılı tutun. İş planınız, geliştirme maliyetlerinin analizine, bir satış hattının oluşturulmasına ve ilgili lansman sonrası harcamalara yardımcı olacaktır.

Prototip Oluşturun

Prototip oluşturmanın amacı, bitmiş ürünün bir örneğini oluşturmaktır. Prototip, kusurları ve kullanılabilirliği test etmek için kullanılacaktır. Bir şirket, olası yatırımcılara prototipini gösterebilir ve pazarlama amacıyla kullanabilir.

Teknolojideki gelişmelerle birlikte, prototipler 3D yazıcılar kullanılarak kolayca oluşturulabilir. Şirketler, sonraki ürün geliştirme adımlarının temel taşı oldukları için prototiplerini mümkün olduğunca çekici hale getirmeyi hedeflemelidir.

Tedarik Zincirinizi Oluşturun

Memnun kaldığınız bir prototip oluşturduktan sonraki adım, ihtiyaç duyacağınız malzemeleri tedarik etmek ve üretim ortakları aramaktır. Maliyetleri karşılaştırmak için ihtiyaç duyduğunuz malzemeler için farklı tedarikçiler aramak en iyisidir. Birden fazla tedarikçi için açık olan seçenekler, biri geri çekilirse yedekleme sunar.

Ürün Maliyetlerini Düzeltin

Proje maliyetinizi düzeltmek, yeni işletmelerin mevcut bir ürünü piyasaya sürerken veya yeniden yaratırken izlemesi gereken önemli bir adımdır. Toplam maliyeti tahmin etmek, Satılan Malların Maliyetinin perakende fiyat ve brüt kar marjı ile uyumlu olmasını sağlar. Uzun vadede, hammadde, üretim ve nakliye, ithalat ücretleri ve gümrük vergileri gibi tüm harcamaları ayırmanız gerektiğinde yardımcı olur. Yaptığınız tüm masraflar, satılan mal maliyetinizin önemli bir parçasıdır.

Satılan malın maliyetini oluşturduktan sonra, satılan her bir ürün için karı ve olası brüt marjı hesaba katarak malların fiyatlarını bulabilirsiniz.

Pazara Hazır Olun

Belki de bu, iş planı ürününü pazarlama amacıyla pazarlama ekibinize teslim etmeyi içeren ürün geliştirmedeki son adımdır. Pazarlama ekibi ürünü sosyal medyada, abonelere e-posta göndererek ve hatta reklam kullanarak pazarlayabilir. Bu adım, ürün yaşam döngüsünün başlangıcını işaretler.