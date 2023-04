Im Jahr 2023 wird die no-code Revolution weiter an Fahrt und ermöglicht es Kreativen, Entwicklern und Unternehmen gleichermaßen, ihre Ideen ohne traditionelle Programmierkenntnisse zum Leben zu erwecken. Die Backend-Entwicklung, eine wichtige Komponente jeder Anwendung oder Website, bildet dabei keine Ausnahme. Wir werden die besten no-code Backend-Tools im Jahr 2023 und konzentrieren uns dabei auf ihre wichtigsten Funktionen, Möglichkeiten und Anwendungsfälle.

No-code Backend-Tools haben sich zu einem Wendepunkt entwickelt und ermöglichen Sie ermöglichen eine schnelle Entwicklung, geringere Kosten und eine bessere Zugänglichkeit für Fachleute mit unterschiedlichem Hintergrund. Diese leistungsstarken Plattformen bieten skalierbare und sichere Lösungen für Datenbankmanagement, serverlose Funktionen, Authentifizierung und API-Integration und andere Funktionalitäten.

Egal, ob Sie ein Unternehmer sind, der ein Startup aufbaut, ein Designer, der nahtlose Benutzererlebnisse entwirft, oder ein Projektmanager, der seinen Entwicklungsprozess rationalisieren möchte, diese no-code Backend-Tools können Ihre Arbeitsabläufe erheblich vereinfachen und es Ihnen ermöglichen, sich auf das zu konzentrieren, worauf es wirklich ankommt - die Schaffung von Mehrwert und die Bereitstellung außergewöhnlicher Produkte für Ihre Nutzer. Tauchen Sie mit uns ein in die Welt der no-code Backend-Tools eintauchen und herausfinden, welche Lösungen am besten geeignet sind, um Ihre Projekte im Jahr 2023 voranzubringen.

Was ist no-code Backend?

A no-code Backend ist eine hochentwickelte Softwareentwicklungslösung, mit der Benutzer serverseitige Anwendungen und Dienste erstellen, verwalten und bereitstellen können, ohne Code schreiben zu müssen. Dieser Ansatz demokratisiert die Anwendungsentwicklung, indem er nicht-technische Benutzer wie Geschäftsanalysten, Marketingfachleute oder Produktmanager in die Lage versetzt, voll funktionsfähige Anwendungen zu erstellen. visuelle Entwicklungsumgebungen , vorgefertigte Module und Integrationen. no-code Backends enthalten in der Regel Funktionen wie Datenspeicherung, Benutzerauthentifizierung, APIs und serverloses Computing, die über eine grafische Oberfläche verwaltet werden.

Was sind die Vorteile eines no-code Backend?

No-code Backend-Lösungen bieten mehrere überzeugende Vorteile, die der sich ständig weiterentwickelnden Landschaft der Softwareentwicklung gerecht werden. Einer der Hauptvorteile ist die Demokratisierung der Entwicklung, die es auch nicht-technischen Akteuren ermöglicht, einen sinnvollen Beitrag zum Prozess der Anwendungsentwicklung zu leisten. Dies fördert die Innovation und die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Teams und überbrückt die Kluft zwischen IT- und Geschäftsfunktionen. Darüber hinaus beschleunigen Backend-Plattformen durch die Verwendung visueller Tools und vorgefertigter Module die Entwicklung, no-code Backend-Plattformen den Entwicklungsprozess erheblich beschleunigen und es Unternehmen ermöglichen, Lösungen schnell zu prototypisieren, zu iterieren und bereitzustellen und so die Zeit bis zur Markteinführung zu verkürzen.

Darüber hinaus können diese Lösungen potenziell die Entwicklungskosten senken, da sie weniger spezialisierte Ressourcen erfordern und die Abhängigkeit von erfahrenen Entwicklern verringern. Diese Kosteneffizienz kann besonders für kleine Unternehmen und Start-ups mit begrenzten Budgets von Vorteil sein. No-code Backend-Plattformen bieten auch Skalierbarkeit und Wartungsfreundlichkeit, da der Dienstanbieter die zugrunde liegende Infrastruktur verwaltet und so eine hohe Leistung, Sicherheit und Verfügbarkeit gewährleistet. Und schließlich ermöglichen Backend-Lösungen durch die Abstrahierung der zugrunde liegenden Komplexität, no-code Backend-Lösungen ermöglichen es den Anwendern, sich auf die Kerngeschäftslogik und die Benutzererfahrung zu konzentrieren, was die Gesamtqualität und Benutzerfreundlichkeit der Anwendungen verbessert.

Liste der besten no-code Backend-Plattformen

AppMaster

AppMaster hebt sich auf dem heutigen Markt als führende Plattform für die Entwicklung von Backend-Anwendungen hervor, und hier ist der Grund dafür. Im Gegensatz zu anderen Plattformen, AppMaster verwendet die Quellcodegenerierung, um Serveranwendungen zu erstellen, die den von professionellen Entwicklern entwickelten Anwendungen ebenbürtig sind. Dieser Ansatz unterscheidet sich AppMaster unterscheidet sich von anderen Plattformen, die Anwendungen lediglich simulieren, da es sich dem gesamten Prozess der Anwendungserstellung widmet - von der Generierung des Quellcodes über die Kompilierung und das Testen bis hin zur Verpackung in Docker-Containern und der Ausführung.

Vergleicht man die Leistung von AppMaster-generierten Anwendungen mit der anderer Plattformen, so zeigt sich, dass erstere durchweg schneller und effizienter sind. Diese überragende Leistung lässt sich auf die Verwendung der von Google vor Jahren entwickelten Programmiersprache Golang durch AppMaster zurückführen. Golang ist eine außergewöhnlich schnelle, kompilierte Sprache, die zu den drei schnellsten Sprachen gehört, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind. AppMaster Golang unterstützt verschiedene Betriebssysteme, darunter die wichtigsten wie Linux, Windows und macOS, aber auch weniger verbreitete Systeme der Linux- und Unix-Familie. Darüber hinaus, AppMaster ist in der Lage, Serveranwendungen für verschiedene Prozessorarchitekturen zu kompilieren, wie z. B. Intel x86, x86-64, ARM, PPC und viele andere, so dass es auf jedem Server mit jedem Betriebssystem eingesetzt werden kann.

Die Backend-Anwendungen, die von AppMaster generierten Backend-Anwendungen sind völlig zustandslos, d. h. sie behalten keinen dauerhaften internen Zustand bei. Stattdessen werden alle Zustände in Datenbanken und externen Systemen gespeichert, so dass die Benutzer ihre Lösungen problemlos skalieren können.

Anwendungen, die mit der AppMaster Plattform entwickelt werden, bieten vielseitige Hosting-Optionen, darunter in der AppMaster Cloud oder auf den eigenen Servern des Kunden. Diese Anwendungen funktionieren unabhängig, ohne dass ein Internetzugang oder eine Verbindung zur Plattform erforderlich ist. AppMaster Plattform, was sie für isolierte Unternehmensumgebungen geeignet macht.

Um eine nahtlose Integration mit Clustering-Systemen zu ermöglichen, können die auf der AppMaster Plattform erstellten Anwendungen können in Docker-Containern bereitgestellt und in Docker Swarm ausgeführt werden, Kubernetes oder anderen Clustering-Lösungen ausgeführt werden, wobei die Option besteht, sie für eine optimale Leistung hinter Nginx oder einem Load Balancer einzubinden.

Standardmäßig konfiguriert die AppMaster Plattform das Backend der Anwendung so konfiguriert, dass es mit jeder Postgres-basierten Datenbank kompatibel ist. Postgres gehört zu den vier größten relationalen Datenbanken auf dem Markt und ist eine vollständig quelloffene Lösung, die die Möglichkeit bietet, Support auf Unternehmensebene zu erwerben. Seine robuste Natur ermöglicht die Entwicklung von Projekten mit praktisch unbegrenzter Skalierbarkeit. Zusätzlich, AppMaster Benutzer die Möglichkeit, verwaltete Versionen des Datenbankmanagementsystems (DBMS), wie z. B. AWS RDS, oder Angebote von anderen Cloud-Anbietern zu verbinden, bei denen die Datenbank in einem vorkonfigurierten Format bereitgestellt wird.

Im Gegensatz zu traditionellen Programmieransätzen auf alternativen Plattformen eliminiert die AppMaster Plattform technische Schulden in den von ihr erstellten Anwendungen effektiv beseitigen. Jedes Mal, wenn ein Benutzer Geschäftsprozesse, Datenmodelle oder andere Produktkomponenten ändert, wird die Anwendung vollständig neu erstellt, AppMaster wird die Anwendung von Grund auf neu erstellt. Dadurch bleibt der Quellcode stets auf dem neuesten Stand und enthält die neuesten Versionen von Programmiersprachen, aktuelle Bibliotheksversionen, Patches für Sicherheitslücken und die fortschrittlichsten Algorithmen zur Quellcodegenerierung.

AppMaster verbessert seine Algorithmen zur Codegenerierung und Anwendungskompilierung, um sicherzustellen, dass die erstellten Serveranwendungen nicht nur kompakt sind, sondern auch den Arbeitsspeicher optimal nutzen. Gegenwärtig ist die Größe der Binärdatei nicht mehr als 15 Megabyte, und der Speicherverbrauch, insbesondere RAM, liegt unter 25 Megabyte. Dies ist ein beeindruckender Benchmark für eine vollständig generierte, funktionale Anwendung.

Darüber hinaus wird während des Generierungs- und Kompilierungsprozesses der Binärdateien AppMaster automatisch die Dokumentation für die REST-API-Endpunkte, die im Backend vorhanden sind, und veröffentlicht sie im Open API oder Swagger-Format veröffentlicht. Dies vereinfacht die Integration von Drittanbieter-Tools in Backends, die mit der AppMaster Plattform entwickelt werden.

Bei der Entwicklung von Backend-Anwendungen auf der AppMaster Plattform haben die Entwickler Zugang zu modernsten Tools für die Datenmanipulation. Die Plattform rationalisiert den Prozess durch die automatische Erstellung von Migrationsskripten für Datenbankmanagementsysteme (DBMS). Das bedeutet, dass bei Änderungen an Feldern, Feldtypen oder dem Datenbankschema, AppMaster verschiedene Migrationsoptionen zur Verfügung. Beim Starten einer neuen Binärdateiversion aktualisiert die Plattform automatisch das Datenbankschema, ohne dass der Entwickler eingreifen muss. Der Prozess ist vollständig automatisiert.

Zusätzlich bietet die AppMaster Plattform globale Variablen, die im Arbeitsspeicher gespeichert werden und als erweiterter Cache für die Datenspeicherung und -synchronisation über verschiedene Funktionen hinweg dienen. Die Plattform umfasst einen Scheduler für die Ausführung verschiedener Geschäftslogikaufgaben nach einem vorgegebenen Zeitplan und ein Integrationssystem, das mit externen APIs kompatibel ist. AppMaster Die Plattform unterstützt die Integration mit allen REST-API-kompatiblen Systemen und bietet zwei Methoden: HTTP-Anfrage und Designer für externe API-Anfragen.

Entwickler können die Geschäftslogik auch in separaten goroutines oder Threads ausführen, wodurch bestimmte Vorgänge beschleunigt und Berechnungen parallelisiert werden können. Standardmäßig sind alle Backend-Anwendungen, die auf der AppMaster Plattform entwickelten Backend-Anwendungen sind standardmäßig mit hardwarebeschleunigter Kryptografie auf unterstützten Prozessoren kompatibel.

Bei einer Änderung des DBMS-Schemas, der Felder oder der Verknüpfungstabellen, AppMaster generiert nicht nur automatisch Migrationsdateien, sondern aktualisiert auch alle bestehenden Geschäftsprozesse und Funktionen innerhalb des Backends. Dadurch wird sichergestellt, dass die aktuelle Version von Datenmodellen und anderen Strukturen verwendet wird. Entwickler können auf Standardblöcke für Datensatzsuche, Datenextraktion, Datensatzaktualisierung und -löschung sowie auf ein System zur Verwaltung von Transaktionen zugreifen. Indem Anfrageblöcke an das DBMS innerhalb einer Transaktion verpackt werden, können Entwickler die Datenintegrität bei der Interaktion mit dem DBMS wahren.

Backendless

Backendless ist eine funktionsreiche, no-code Backend-Plattform, die es Entwicklern und technisch nicht versierten Benutzern ermöglicht, serverseitige Anwendungen zu erstellen, zu verwalten und einzusetzen, ohne Code schreiben zu müssen. Sie bietet eine breite Palette von Werkzeugen und Diensten zur Rationalisierung und Vereinfachung des Entwicklungsprozess zu rationalisieren und zu vereinfachen, einschließlich Datenspeicherung, Echtzeit-Datenbank, Benutzerverwaltung, APIs, Dateispeicherung, serverloses Computing und Push-Benachrichtigungen.

Einer der Hauptvorteile von Backendless ist der visuelle Ansatz bei der Anwendungsentwicklung, der durch den UI Builder der Plattform unterstützt wird. Mit dem UI Builder können Benutzer vollständig responsive Benutzeroberflächen entwerfen und entwickeln, indem sie eine drag-and-drop Benutzeroberfläche, vorgefertigte Komponenten und anpassbare Vorlagen. Backendless Darüber hinaus bietet die Plattform eine robuste Cloud-Code-Funktionalität, die es Entwicklern ermöglicht, bei Bedarf benutzerdefinierte serverseitige Logik mit JavaScript oder Java zu schreiben und so die Fähigkeiten der Plattform über ihr no-code Angebot.

Darüber hinaus, Backendless unterstützt die nahtlose Integration mit Diensten und APIs von Drittanbietern, was die Interoperabilität mit anderen Systemen erleichtert und die Vielseitigkeit der Plattform erhöht. Darüber hinaus bietet sie robuste Sicherheitsfunktionen, wie rollenbasierte Zugriffskontrolle und Datenvalidierung, um die Integrität und Vertraulichkeit der Anwendungsdaten zu gewährleisten.

Durch das Angebot einer umfassenden Suite von Backend-Diensten und einer benutzerfreundlichen visuellen Entwicklungsumgebung, Backendless ermöglicht es Entwicklern und technisch nicht versierten Anwendern gleichermaßen, Anwendungen schnell zu erstellen, bereitzustellen und zu skalieren, wodurch die Entwicklungszeit verkürzt und die funktionsübergreifende Zusammenarbeit gefördert wird.

Xano

Xano ist eine vielseitige, no-code Backend-Plattform, die es Entwicklern und technisch nicht versierten Benutzern ermöglicht, serverseitige Anwendungen und APIs zu erstellen, zu verwalten und bereitzustellen, ohne Code schreiben zu müssen. Sie rationalisiert den Prozess der Anwendungsentwicklung durch die Bereitstellung eines umfassenden Satzes von Tools und Diensten, einschließlich Datenspeicherung, Benutzerauthentifizierung, API-Generierung, serverloses Computing und Echtzeit-Updates.

Eines der herausragenden Merkmale von Xano ist der leistungsstarke API-Builder, mit dem Benutzer RESTful- und GraphQL-APIs über eine visuelle Schnittstelle ohne Programmierkenntnisse entwerfen und erstellen können. Dank der intuitiven Benutzeroberfläche der Plattform können Benutzer mühelos Datenstrukturen definieren, Beziehungen erstellen und Daten manipulieren. Zusätzlich, Xano bietet darüber hinaus serverseitige Logik durch benutzerdefinierte Funktionen, so dass Entwickler die Möglichkeiten der Plattform bei Bedarf mit ihrem Code erweitern können.

Das integrierte Benutzerverwaltungssystem von Xano vereinfacht den Prozess der Benutzerauthentifizierung, Autorisierung und rollenbasierten Zugriffskontrolle und gewährleistet die Sicherheit und den Schutz der Anwendungsdaten. Darüber hinaus unterstützt die Plattform die nahtlose Integration mit Diensten von Drittanbietern, so dass die Benutzer ihre Anwendungen problemlos mit externen APIs und Tools verbinden können, was die Anpassungsfähigkeit der Plattform erhöht.

Xano bietet eine umfassende no-code Backend-Lösung an, die sich sowohl an Entwickler als auch an nicht-technische Benutzer richtet und ihnen die Möglichkeit gibt, Anwendungen schnell und effizient zu erstellen, bereitzustellen und zu skalieren. Durch die Bereitstellung einer Reihe von Backend-Diensten und einer benutzerfreundlichen visuellen Entwicklungsumgebung, Xano fördert die funktionsübergreifende Zusammenarbeit und beschleunigt den Softwareentwicklungsprozess.

Mendix

Mendix ist eine low-code Anwendungsentwicklungsplattform, die es Entwicklern und technisch nicht versierten Anwendern gleichermaßen ermöglicht, schnell und effizient Unternehmensanwendungen zu erstellen, zu verwalten und bereitzustellen. Die umfassende Suite von Tools und Diensten umfasst:

Eine visuelle Entwicklungsumgebung

Datenmodellierung

Erstellung von Geschäftslogik

Workflow-Verwaltung

Entwurf von Benutzeroberflächen

Nahtlose Integration mit bestehenden Systemen und APIs

Eines der Hauptunterscheidungsmerkmale von Mendix ist der Fokus auf Zusammenarbeit und agile Entwicklung. Die Plattform fördert die Teamarbeit zwischen Entwicklern, Geschäftsanalysten und Domänenexperten, wodurch die funktionsübergreifende Zusammenarbeit gefördert wird und Unternehmen in die Lage versetzt werden, ihre Softwareentwicklungsbemühungen auf ihre Geschäftsziele abzustimmen. Die visuelle Entwicklungsumgebung von Mendix erleichtert das Rapid Prototyping und die Iteration, indem sie es den Benutzern ermöglicht, Anwendungen mithilfe einer Benutzeroberfläche und vorgefertigter Komponenten zu erstellen und zu ändern. drag-and-drop Schnittstelle und vorgefertigten Komponenten erstellen und modifizieren und Entwicklungszeit zu reduzieren.

Mendix Mendix legt außerdem großen Wert auf Erweiterbarkeit und bietet eine breite Palette an vorgefertigten Konnektoren und Integrationen mit beliebten Diensten wie SAP, Salesforce und Microsoft Azure. Der App Store der Plattform bietet ein reichhaltiges Ökosystem an wiederverwendbaren Komponenten, Modulen und Widgets, die Entwickler nutzen können, um die Funktionen der Plattform weiter zu erweitern.

Mendix stellt sicher, dass die auf der Plattform erstellten Anwendungen sicher, skalierbar und wartbar sind, indem sie die Cloud-native Architektur nutzt und Sicherheitsfunktionen wie rollenbasierte Zugriffskontrolle und Datenverschlüsselung bietet.

Insgesamt, Mendix ist eine leistungsstarke low-code Plattform, die den Prozess der Anwendungsentwicklung rationalisiert, die Zusammenarbeit, Agilität und Innovation fördert und gleichzeitig eine flexible und erweiterbare Lösung für die Entwicklung von Unternehmensanwendungen bietet.

Bubble

Bubble ist eine no-code Anwendungsentwicklungsplattform, die es Entwicklern, Unternehmern und technisch nicht versierten Benutzern ermöglicht, Webanwendungen zu erstellen, zu verwalten und bereitzustellen, ohne Code schreiben zu müssen. Durch das Angebot einer umfassenden Suite von Tools und Diensten, Bubble vereinfacht den Entwicklungsprozess, so dass sich die Benutzer auf die Kernfunktionalität ihrer Anwendung und die Benutzerfreundlichkeit konzentrieren können.

Das Herzstück von Bubble ist der intuitive visuelle Editor, mit dem Benutzer Benutzeroberflächen entwerfen, Datenstrukturen erstellen und Workflows definieren können, indem sie eine drag-and-drop Schnittstelle und vorgefertigten Komponenten. Die visuelle Programmierumgebung der Plattform ermöglicht es den Anwendern, Anwendungslogik mit Hilfe visueller Elemente zu erstellen und zu ändern, so dass die herkömmliche Kodierung entfällt.

Bubble Darüber hinaus bietet die Plattform Funktionen zur Datenspeicherung und -verwaltung, die es den Benutzern ermöglichen, Datenstrukturen innerhalb der Plattform einfach zu definieren und zu manipulieren. Die integrierte Benutzerauthentifizierung und die rollenbasierten Zugriffskontrollmechanismen gewährleisten die Sicherheit und den Datenschutz der Anwendungsdaten.

Eine der Stärken von Bubble ist ihre Erweiterbarkeit, da sie eine nahtlose Integration mit zahlreichen Diensten und APIs von Drittanbietern bietet und so die Anbindung von Anwendungen an externe Systeme und Tools erleichtert. Darüber hinaus ermöglicht das Plugin-System der Plattform Entwicklern die Erstellung und gemeinsame Nutzung benutzerdefinierter Funktionen, was die Vielseitigkeit von Bubble weiter erhöht.

Bubble ist eine no-code Plattform zur Demokratisierung der Webanwendungsentwicklung demokratisiert und es Nutzern mit unterschiedlichem technischem Know-how ermöglicht, Anwendungen schnell und effizient zu erstellen, einzusetzen und zu skalieren. Durch die Bereitstellung einer benutzerfreundlichen visuellen Entwicklungsumgebung und einer breiten Palette von Tools und Diensten fördert Bubble, Bubble fördert die Innovation und rationalisiert den Entwicklungsprozess.

n8n

n8n ist eine erweiterbare Open-Source-Plattform für die Workflow-Automatisierung, mit der Benutzer benutzerdefinierte Automatisierungsworkflows erstellen, verwalten und bereitstellen können, ohne Code schreiben zu müssen. Sie bietet eine intuitive visuelle Schnittstelle und eine breite Palette an vorgefertigten Knoten, n8n vereinfacht den Prozess der Verbindung verschiedener Anwendungen, Dienste und APIs und ermöglicht es den Benutzern, sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren und ihre Geschäftsprozesse zu rationalisieren.

Die Hauptstärke von n8n liegt in seinem visuellen Workflow-Editor, der über eine drag-and-drop Schnittstelle, die es den Nutzern leicht macht, Workflows zu entwerfen und zu ändern. Die Plattform bietet eine reichhaltige Bibliothek mit vorgefertigten Knoten, die zahlreiche Dienste wie Datenbanken, Kommunikationstools, CRM-Systeme und Social-Media-Plattformen, die eine nahtlose Integration und den Datenaustausch zwischen verschiedenen Systemen ermöglichen.

Eine der einzigartigen Eigenschaften von n8n ist ihre Flexibilität und Erweiterbarkeit, da die Benutzer benutzerdefinierte Knoten mit JavaScript oder TypeScript erstellen können, um die Fähigkeiten der Plattform zu erweitern und spezifische Anwendungsfälle zu berücksichtigen. Da es sich außerdem um eine Open-Source-Plattform handelt, n8n die Beiträge und Erweiterungen der Community und fördert so kontinuierliche Verbesserungen und Innovationen.

n8n Die Plattform legt außerdem großen Wert auf Datenschutz und Sicherheit und bietet selbst gehostete Bereitstellungsoptionen, die es den Benutzern ermöglichen, die volle Kontrolle über ihre Daten und Infrastruktur zu behalten. Diese Funktion ist besonders für Unternehmen mit strengen Data-Governance-Anforderungen von Vorteil.

n8n ist eine vielseitige Plattform zur Workflow-Automatisierung, mit der Benutzer benutzerdefinierte Automatisierungsworkflows erstellen, verwalten und bereitstellen können, um Geschäftsprozesse zu optimieren und die Effizienz zu steigern. Durch die Bereitstellung einer benutzerfreundlichen visuellen Oberfläche, einer Fülle von vorgefertigten Knoten und der Flexibilität, die Funktionen zu erweitern, n8n demokratisiert die Automatisierung und fördert die Innovation im Bereich der Workflow-Automatisierung.

Was sind die Vorteile einer Backend-Serviceplattform?

Backend-Service-Plattformen bieten eine Vielzahl von Vorteilen für Softwareentwickler und Unternehmen gleichermaßen, da sie den Entwicklungsprozess rationalisieren und gleichzeitig die Skalierbarkeit, Wartbarkeit und Sicherheit verbessern. Diese Plattformen abstrahieren die Komplexität der Verwaltung der Infrastruktur und ermöglichen es den Entwicklern, sich auf die Ausarbeitung der Kerngeschäftslogik und -funktionalität zu konzentrieren. Durch die Bereitstellung einer Reihe von robusten, modularen und wiederverwendbaren Komponenten ermöglichen Backend-Service-Plattformen eine beschleunigte Entwicklung, was sich letztlich in einer schnelleren Markteinführung und geringeren Entwicklungskosten niederschlägt. reduzierte Entwicklungskosten. Darüber hinaus verfügen diese Plattformen häufig über eine integrierte Unterstützung für horizontale Skalierung, die eine nahtlose Anpassung an wachsende Benutzerbestände und schwankende Arbeitslasten gewährleistet. Darüber hinaus bieten sie in der Regel eine Fülle von Integrationen mit anderen Diensten und fördern so die nahtlose Interoperabilität und Erweiterbarkeit. Schließlich halten sich Backend-Service-Plattformen oft an strenge Sicherheitsstandards und beinhalten Best Practices zum Schutz sensibler Daten und zur Eindämmung potenzieller Bedrohungen, wodurch sie eine sichere Umgebung für Anwendungen und ihre Benutzer schaffen.

Was ist ein Backend as a Service (oder BaaS)?

Backend as a Service (BaaS) ist ein Cloud-basiertes Servicemodell, das es Softwareentwicklern ermöglicht, den Entwicklungsprozess zu rationalisieren, indem es einen umfassenden Satz vorgefertigter, leicht integrierbarer Backend-Komponenten bereitstellt. BaaS-Plattformen erleichtern die schnelle Anwendungsentwicklung, indem sie die Komplexität der Infrastrukturverwaltung, der Datenspeicherung, der Authentifizierung und anderer zentraler Backend-Funktionen übernehmen. Durch den Wegfall der Notwendigkeit, diese Komponenten von Grund auf neu zu entwickeln, können sich die Entwickler auf die Erstellung ansprechender Benutzererlebnisse und die Verfeinerung des Anwendungsfrontends konzentrieren. Durch die Nutzung von BaaS-Plattformen können Entwickler die betriebliche Belastung minimieren, sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren und den Anwendungsentwicklungsprozess beschleunigen, was letztendlich ihre Fähigkeit verbessert, dynamische Marktanforderungen zu erfüllen und außergewöhnliche Benutzererlebnisse zu liefern.

Eine Datenbank ist eine strukturierte und organisierte Sammlung von Daten, die eine effiziente Speicherung, Abfrage und Verwaltung von Informationen ermöglicht. Sie ist eine entscheidende Komponente der Backend-Architektur einer Software-Anwendung. Datenbanken sind so konzipiert, dass sie die Persistenz der Daten erleichtern und sicherstellen, dass die Informationen auch nach dem Schließen einer Anwendung oder dem Neustart eines Systems erhalten bleiben. Es gibt sie in verschiedenen Formen, z. B. relational (z. B., MySQL, PostgreSQL), NoSQL (z. B., MongoDB, Cassandra), oder In-Memory-Datenbanken (z.B., Redis), die jeweils ihre eigenen Vorteile und Anwendungsfälle haben.

Auf der anderen Seite bezieht sich das Backend, auch bekannt als die Serverseite, auf die Komponenten und die Infrastruktur, die die Verarbeitung, Speicherung und Verwaltung von Daten in einer Softwareanwendung übernehmen. Es ist verantwortlich für die Ausführung der Geschäftslogik, die Kommunikation mit Datenbanken und die Integration mit externen Diensten oder APIs. Das Backend umfasst eine breite Palette von Elementen, darunter Datenbanken, Anwendungsserver, APIs, Authentifizierungssysteme und vieles mehr.

Eine Datenbank ist eine spezifische Komponente der Backend-Architektur, die sich auf die Speicherung und Verwaltung von Daten konzentriert. Das Backend als Ganzes umfasst ein breiteres Spektrum an Funktionalitäten, einschließlich Verarbeitung, Datenmanipulation und Kommunikation mit anderen Diensten, die einen nahtlosen und effizienten Betrieb der Softwareanwendung gewährleisten.

Datenbanken werden mit Hilfe von Datenbankmanagementsystemen (DBMS) erstellt. Dabei handelt es sich um spezialisierte Softwareanwendungen, die für die Definition, die Bearbeitung, den Abruf und die Verwaltung von Daten in einer Datenbank konzipiert sind. Der Prozess der Erstellung einer Datenbank umfasst mehrere wichtige Schritte, die im Folgenden beschrieben werden:

Wählen Sie den geeigneten Datenbanktyp : Wählen Sie auf der Grundlage der Anforderungen und der Datenstruktur der Anwendung ein geeignetes Datenbankmodell aus. Dies kann eine relationale Datenbank (z. B. MySQL, PostgreSQL), eine NoSQL-Datenbank (z. B. MongoDB, Cassandra) oder eine In-Memory-Datenbank (z. B. Redis) sein.

: Wählen Sie auf der Grundlage der Anforderungen und der Datenstruktur der Anwendung ein geeignetes Datenbankmodell aus. Dies kann eine relationale Datenbank (z. B. MySQL, PostgreSQL), eine NoSQL-Datenbank (z. B. MongoDB, Cassandra) oder eine In-Memory-Datenbank (z. B. Redis) sein. Installieren Sie das Datenbankmanagementsystem (DBMS) : Laden Sie die gewählte DBMS-Software herunter und installieren Sie sie auf dem gewünschten Server oder lokalen Rechner, oder entscheiden Sie sich für eine Cloud-basierte Lösung, die von Cloud-Service-Anbietern wie Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP) oder Microsoft Azure bereitgestellt wird.

: Laden Sie die gewählte DBMS-Software herunter und installieren Sie sie auf dem gewünschten Server oder lokalen Rechner, oder entscheiden Sie sich für eine Cloud-basierte Lösung, die von Cloud-Service-Anbietern wie Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP) oder Microsoft Azure bereitgestellt wird. Definieren Sie das Datenbankschema : Entwerfen Sie die Datenbankstruktur, einschließlich Tabellen, Felder, Datentypen, Beziehungen, Einschränkungen und Indizes. Dieser Schritt beinhaltet die Erstellung eines Entity-Relationship (ER)-Diagramms oder einer ähnlichen Darstellung des Datenbankschemas für relationale Datenbanken.

: Entwerfen Sie die Datenbankstruktur, einschließlich Tabellen, Felder, Datentypen, Beziehungen, Einschränkungen und Indizes. Dieser Schritt beinhaltet die Erstellung eines Entity-Relationship (ER)-Diagramms oder einer ähnlichen Darstellung des Datenbankschemas für relationale Datenbanken. Erstellen Sie die Datenbank : Verwenden Sie die DBMS-Tools, die Befehlszeilenschnittstelle (CLI) oder eine Skriptsprache, um die Datenbank zu erstellen und ihr Schema zu definieren. Dieser Prozess umfasst die Ausführung von SQL-Anweisungen (für relationale Datenbanken) oder die Definition von JSON-ähnliche Strukturen (für NoSQL-Datenbanken), die Tabellen, Indizes und andere erforderliche Objekte erstellen.

: Verwenden Sie die DBMS-Tools, die Befehlszeilenschnittstelle (CLI) oder eine Skriptsprache, um die Datenbank zu erstellen und ihr Schema zu definieren. Dieser Prozess umfasst die Ausführung von SQL-Anweisungen (für relationale Datenbanken) oder die Definition von JSON-ähnliche Strukturen (für NoSQL-Datenbanken), die Tabellen, Indizes und andere erforderliche Objekte erstellen. Konfigurieren Sie den Benutzerzugriff und die Sicherheit : Richten Sie Benutzerkonten, Rollen und Berechtigungen ein, um den Zugriff auf die Datenbank zu kontrollieren, und stellen Sie sicher, dass geeignete Authentifizierungs- und Autorisierungsmechanismen vorhanden sind, um sensible Daten zu schützen.

: Richten Sie Benutzerkonten, Rollen und Berechtigungen ein, um den Zugriff auf die Datenbank zu kontrollieren, und stellen Sie sicher, dass geeignete Authentifizierungs- und Autorisierungsmechanismen vorhanden sind, um sensible Daten zu schützen. Befüllen Sie die Datenbank : Importieren Sie vorhandene Daten oder erstellen Sie neue Datensätze in der Datenbank mit SQL-Anweisungen (für relationale Datenbanken) oder native Treiber und APIs (für NoSQL-Datenbanken).

: Importieren Sie vorhandene Daten oder erstellen Sie neue Datensätze in der Datenbank mit SQL-Anweisungen (für relationale Datenbanken) oder native Treiber und APIs (für NoSQL-Datenbanken). Optimieren Sie die Leistung: Überwachen Sie regelmäßig die Leistung der Datenbank, nehmen Sie eine Feinabstimmung der Konfigurationen vor und wenden Sie Optimierungen wie Indizierung, Zwischenspeicherung oder Partitionierung an, um die Antwortzeiten von Abfragen und die Gesamteffizienz zu verbessern.

Durch die Befolgung dieser Schritte können Entwickler eine Datenbank erstellen, konfigurieren und optimieren, die auf die spezifischen Anforderungen ihrer Anwendung zugeschnitten ist und eine effiziente Speicherung und Verwaltung von Daten während des gesamten Lebenszyklus der Anwendung.