Bir ürünü veya hizmeti piyasaya sürerken göz önünde bulundurulması gereken birkaç husus vardır. Tüm sektörlerde bu kadar çok rekabet olduğu için, doğru bir şekilde pazarlamaya başlamazsanız, ürününüzün öne çıkması zor olabilir. Pazarlama ve bir kullanıcının ürününüze nasıl tepki verdiği, ürününüzün başlangıcından lansmanına kadar düşünmeniz gereken bir şeydir.

Pazara Çıkış Zamanı, bu gelişim sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. Ürün lansmanınızı gerçekleştirdiğiniz zaman, insanların buna nasıl tepki vereceği konusunda çok önemlidir. Ürününüz piyasaya sürülen türünün ilk örneğiyse, o ürün için pazar payının neredeyse %70'ini alabilir. Alacağınız kullanıcı sayısının da daha yüksek olması daha olasıdır. Zaten piyasada böyle bir ürün varsa, beklenen pazar payı neredeyse %20'lere kadar düşebilir.

Burada, pazarlama süresini kısaltabileceğiniz ve rakiplerinize karşı rekabet avantajı elde edebileceğiniz en iyi yöntemlerden bazılarını tartıştık.

Pazara sunma zamanı (TTM) nedir?

Bir ürünün icat edilmesinden pazara dağıtımına kadar geçen süre, pazara sunma süresi veya TTM olarak bilinir. Pazara sunma süresi, ekibin ürün üzerinde çalışmaya başladığı ve ürünün ilk baskısının satıldığı ana kadar geçen süre olarak da tanımlanır. Pazara sunma süresi, önemli ürün geliştirme KPI'larından (Temel Performans Göstergeleri) veya ölçümlerinden biridir. Daha önce gördüğümüz gibi, pazara yeni girenler pazar payı, gelir ve artan satışlar açısından sayısız faydadan yararlanmaktadır. Pazara ilk giren olmak, çoğu ürün geliştirme stratejisinin önemli bir bileşenidir. Bir hizmet veya ürün için hızlı bir pazarlama zamanı ideal olarak kabul edilir.

Bir ürünü pazarlama zamanı, onu etkileyen hem niteliksel hem de niceliksel faktörlere sahiptir. Ürünü piyasaya süren ilk rakip birçok rekabet avantajına sahip olsa da, bazen geliştirme ekibinizin ürününüze ince ayar yapmak için daha fazla zamana ihtiyacı olabilir. Ürünlerin piyasaya doğru zamanda piyasaya sürülmesi için azim, hızlı öğrenme ve uyarlanabilirlik gerekir. Bu nitelikler, bir işletmenin rekabet avantajı elde etmesi için ihtiyaç duyduğu niteliklerdir.

Pazara sunma sürenizi azaltmak size rakiplerinize karşı rekabet avantajı sağlar ve üretim temposunu anlamanızı geliştirir. İş stratejisi, verimli zaman yönetimi ve geliştirmenin tüm aşamalarını kontrol ederek anında iyileştirilir. Hızlı ve iyi planlanmış pazara sunma süresi bir fark yaratabilir.

Ek olarak, personeliniz ne yapacakları ve ne zaman yapacakları konusunda daha iyi bilgilendirilecektir. Daha iyi performans gösterecek, gereksiz eylemleri ortadan kaldıracak ve önemli hedeflere odaklanacaklar. Gecikmeli bir lansman olasılığı azalacak ve hızlı ve planlı bir iş akışı ile marj karlılığı artacaktır.

Pazara ürün geliştirme zamanı: Neden önemlidir?

Yeni teknoloji, dinamik bilgiler ve diğer önemli pazar yönleri sıklıkla endüstri trendlerini yönlendirir. İşletmeler bu tür gelişmelere uyum sağlamalıdır. Müşterilerin en son teknolojiye yönelik taleplerinden, şirketin büyüme hedeflerine ulaşmasından, kısaltılmış yaşam evrelerinden ve üst yönetimden gelen talepten pazara sürüm süresi de etkilenir. Örneğin, artık birçok müşteri, mobil cihazlardaki muazzam ilerleme hızı nedeniyle yıllık bazda sürekli olarak daha iyi özellikler akışı beklemektedir.

İşletmeler pazara sunma sürelerini kaçırırsa, ekonomik kayıplara da maruz kalırlar. Altı ay veya daha fazla gecikmeyle piyasaya sürülen bir proje, beş yıl içinde %33 daha az gelir sağlar. Ancak bir proje bütçesinin neredeyse %50'sini aşsa ve zamanında yayınlansa bile getirisi sadece yaklaşık %4 oranında azalır. Bu rakamlar, pazara sunma süresinin öneminin net bir resmini çiziyor.

Tüketicilerden gelen yoğun beklentiler ve pazar baskısı, genellikle teknoloji şirketlerinin ve mobil cihaz üreticilerinin büyümesini hızlandırır. Birçok BT şirketinin en büyük önceliği hızdır. Aynı zamanda, diğerleri doğrudan rakiplerin baskısı nedeniyle pazara sunma süresi sürecine konsantre olabilir.

Teknoloji firmaları, B2C yazılım sektöründe sıklıkla bir MVP veya Minimum Uygulanabilir Ürün fikriyle istihdam eder ve başarıyı bulur. Bu strateji, yalnızca temel bileşenleri içeren bir sürüm yayınlayarak, ekibin hızlı hareket etmesine ve tüketici memnuniyeti için bir miktar maliyet gerektirmesine rağmen pazara sunma süresini kısaltmasına olanak tanır. MVP'ler ayrıca müşteri geri bildirimlerini değerlendirmenin ve ürününüzün gelişebileceği yerleri görmenin iyi bir yoludur.

Pazarlama zamanı türleri

Geliştirmenizi hızlandırmak ve pazara sunma süresini kısaltmak için birkaç şey yapabilirsiniz. Seçtiğiniz kesin yaklaşım, ürününüze ve özelliklerine bağlı olabilir. Bir programa bağlı kalmaya devam etmeniz ve izlenecek kesin kurallar bulmanız gerekir. Bu adımlara öncelik vererek projenizin doğru yolda olmasını sağlayabilirsiniz. Göz önünde bulundurmanız gereken pazarlama için farklı zaman türleri vardır. Bu stratejilerin her birinin kendine has avantajları vardır ve iş hedeflerinize göre istediğinizi seçebilirsiniz.

Pazara sunma sürecinin farklı türleri şunlardır:

Tam hız geliştirme

Yazılım uygulamalarının ve diğer çevrimiçi hizmetlerin başlatılması uzun sürmemelidir. Pazara tam hızlı geliştirme süresi, her aşamadan mümkün olan en kısa sürede geçmeye karar vermeyi içerir. Startup'lar, bu pazara sunma stratejisini, müşteri geri bildirimi toplamalarını ve ürünü hızla değiştirmelerini sağlayan bir MVP veya nihai ürünün model prototipini oluşturarak gerçekleştirir. Burada hıza öncelik verilir ve amaç, ürünü mümkün olan en hızlı şekilde piyasaya sunmaktır.

Çeviklik artışı

Nihai ürünün piyasaya sürülmesini geciktirmeden pazara sunma süresini azaltmak için bu stratejiyi kullanarak yazılım geliştirme sırasında ayarlamalar yapabilir ve uyarlanabilir olabilirsiniz. Bu pazara sunma stratejisini kullanarak, işletme halkla net bir şekilde iletişim kurabilir ve girdi alınır alınmaz ürünleri ayarlayabilir. Bu strateji, minimum uygulanabilir bir ürünün aksine, herhangi bir endüstride çalışır.

Kesin zamanlama

Çoğu zaman, pazara sunma sürenizin uzunluğu, stratejiye ne kadar yakından bağlı olduğundan daha az önemlidir. Örneğin, belirli bir günde birçok ürünün piyasaya sürülmesi planlanmış olabilir. Bu, belirli bir süre için planlanan pazarlama girişimleri için fayda sağlayabilir. Böyle bir piyasaya sürme taktiği, gerilimin ve hataların önlenmesine yardımcı olur. Alternatif olarak, net bir rutin oluşturabilir ve buna bağlı kalabilirsiniz. Bu stratejinin odak noktası, program ve her ne pahasına olursa olsun onu sürdürmektir. Ürün fikrinin başlangıcında oluşturulan program da dikkatli bir şekilde tanımlanmalıdır. Gerçekçi ama karlı olmalı. Nihai ürünün pazara lansmanı mümkün olduğunca çabuk yapılmalıdır, ancak programa göre zamanında olmak kadar önemli değildir.

Kaynak odaklı metodolojiler

Bu piyasaya sürme taktiği, öncelikle işbirliği ve üretimin etkinliği ile ilgilidir. Bireysel profesyonellerle çalışma seçeneğiniz vardır. Bu durumda, her birinin bir sonraki aşamaya geçmeden önce görevini tamamlaması gerekir. Alternatif, bir grup uzmanla çalışmaktır. Bu pazara sunma süresi yöntemi, durumdan bağımsız olarak şirketin ürün geliştirme sürecinin her adımının gerçekleştirileceğini garanti eder. Bir görevle meşgul olan bir ekip, bir fikir birliğine varmaya ve aynı anda birkaç görevi yerine getirmeye hazırdır.

Yöneticilere göre, bir projenin tasarlanması ile tamamlanması arasındaki süre kısaltılırsa, daha az varlık kullanıldığı için projenin maliyeti doğal olarak azalacaktır. Kuruluşlar daha fazla insanı işe alarak pazara sunma süresini en aza indirir, ancak gerçekte, personel işe almak pahalı bir kaynak olduğu için bu strateji daha fazla maliyetli olabilir. Proje ihtiyaçlarınıza göre bireylere veya bir takıma karar vermeniz yardımcı olacaktır.

Pazara sunma hızını artırmak için ipuçları

Yukarıdan hangi pazara sürüm stratejisini seçerseniz seçin, bu pazara sürüm süresini azaltmak ileriye dönük en iyi yoldur. Ürününüzün belirli alanlarına odaklanmak ve takip etmek için iyi bir programa sahip olmak, pazarlama süresini azaltabileceğiniz bazı yöntemlerdir. Ürününüzün daha iyi olmasına yardımcı olabilecek, pazara sunma süresini iyileştirmeye yönelik bazı yararlı ipuçlarına bakalım.

Otomasyon ve entegrasyon

Pazara daha kısa sürede ulaşmaya katkıda bulunan bir faktör otomasyondur . Teknoloji, bir insan hatasının sorunlara yol açabileceği durumlarda bir cankurtaran olarak ortaya çıkmıştır. Proje personelinin iş yükünü hafifletir ve aksi takdirde zaman alabilecek sorunlara çözüm bulur. Otomasyon, tekrarlayan işler için kullanışlı bir araçtır. Ürün geliştirme sürecinin temel aşamalarını kontrol etmeye yardımcı olur.

Pazara sunma süresini iyileştirmeye yönelik başka bir strateji de entegrasyondur. Gelişiminin ilk aşamalarında, mütevazı bir proje bile istikrarlı bir şekilde büyüyen devasa veri setlerine sahip olabilir. Ekip içinde karışıklığı ve sık sık doğrulamaları önlemek için entegre etmek ve güncel durumda tutmak için tek bir konum oluşturun.

MVP ile ürünün uygulanabilirliğini doğrulayın

Pazara sunma süresini iyileştirmenin ve hedef kitle gereksinimlerinizi araştırmanın bir yöntemi, bir MVP kullanmaktır. Dijital bir ürün oluşturmak, fikrinizin uygulanabilir olup olmadığını ve dağıtıma hazır olup olmadığını belirlemenin en etkili yoludur. MVP, projenizin en temel işlevselliğe sahip ilk yinelemesidir. Resmi ürün lansmanından önce bir hedef kitleye verilir ve girdileri kaydedilir.

MVP mümkün olan en kısa sürede başlatılmalıdır. Ürününüzü ince ayar yapmanıza veya gerekirse tamamen değiştirmenize olanak tanır. Aklınıza gelebilecek her işlevi ekleyerek MVP'nizi kusursuz hale getirmeye çalışmayın. Ürünün sonraki sürümleri aynı temel kullanılarak oluşturulacağından, daha sonra tamamlamak için hala zamanınız olacak.

Çevik metodoloji

Hızlı, hafif ve güvenilir bir ürün geliştirme süreci kullanmak, pazara sunma süresini kısaltmanıza ve iyileştirmenize yardımcı olabilir. Sisteminizdeki verimsizlikleri ortadan kaldırmak için ekibinizi değerlendirin. Müşteri geri bildirimi, tasarım ve test prosedürleri düzenli olarak gözden geçirilmeli ve iyileştirilmelidir. Bu, iş akışınızı gerçek zamanlı olarak görmenize ve herhangi bir darboğaz belirlemenize olanak tanır.

Birçok başarılı işletme, kullanıcı geri bildirimlerine ve tüketicilerin önemli katılımına yanıt olarak proje ekibi tarafından yapılan çok sayıda revizyona dayanan çevik bir metodoloji kullanır. Pazara sunma süresini azaltmak ve iyileştirmek için çevik ilkeleri tüm işbirlikçi görevlere dahil edebilirsiniz. Bu, temelde şelalenin faydalarını ve çevik yaklaşımları birleştirir.

no-code çözümler düşünün

İyi bir yazılım yeteneği bulmak için genellikle tüm ekipler oluşturmanız gerekir. Bunun da ötesinde, eğitime ihtiyaçları olabilir ve takıma entegre edilmeleri gerekecektir. no-code bir araç kullanmak, bir şirketin ürün geliştirme sürecini hızlandırabilir. Öğrenme eğrisi çok daha kısadır ve bu, zamandan tasarruf gibi faydalar sağlayabilir.

no-code yardımıyla yazılım çözümleri oluşturmak, sıradan bireyler için giderek daha erişilebilir hale geliyor. İnternette kullanabileceğiniz no-code araçların bolluğu bu teknolojinin en iyi yanlarından biridir. Bunlardan biri, tamamen sıfırdan bir uygulama oluşturmanıza olanak tanıyan, son teknoloji yeni, kodsuz no-code platform olan AppMaster. Sahiplik konusunda endişelenmenize gerek yok çünkü kodunuz size ait!

Kodsuz bir uygulama oluşturmak için AppMaster kullanmak istiyorsanız, herhangi bir no-code bilgisine ihtiyacınız olmayacaktır. AppMaster ile kodsuz yazılım projelerinizi eksiksiz no-code yazılım ekibiyle çalışmaktan daha hızlı, daha iyi ve daha ucuza tamamlayabilirsiniz. no-code ile AppMaster web uygulamaları, mobil uygulamalar, arka uçlar ve çok daha fazlasını oluşturabilirsiniz.

AppMaster, pazara sunma süresini on kat kısaltır

AppMaster, herhangi bir ürünün piyasaya sürülme süresini önemli ölçüde azaltır ve bunun nedeni, yazılım geliştirmede kullanılan çoğu şeyin varsayılan olarak uygulamada yerleşik olmasıdır. Kullanıcı yeni bir AppMaster projesi oluşturur oluşturmaz, onlar için otomatik olarak, veritabanıyla çalışmak için minimum bir set, tamamen hazır bir kullanıcı grubu yetkilendirmesi ve uç noktalar içeren standart bir arka uç oluştururuz. Bu, geliştiricilerin genellikle oluşturduğu tüm temel şeyleri içerir ve geliştiriciler için 5 gün ila iki hafta sürer. AppMaster durumunda, her şey zaten projeye dahil edilmiştir. Yani, projenizin başlamasından 15 saniye sonra, tüm bunlara ve en iyi uygulamalardan her türlü faydalı şeye zaten sahipsiniz - örneğin, Uber iyi bir Zap logger zaten platformumuza tam olarak entegre edilmiştir. Ve bunun için ek bir şey yapılmasına gerek yoktur. Öte yandan, geleneksel geliştirme projelerinde Zap logger bağlanması bir hafta sürebilir. Zaten hepsini önceden yükledik.

Yazılım geliştirme sırasında gerçekleştirilmesi gereken tüm tipik işlemler, örneğin uç noktalar oluşturma, iş mantığı oluşturma veya yeni veri modelleri oluşturma, tamamen grafiksel bir biçimde gerçekleştirilir. Bu, kimsenin kod yazması gerekmediği anlamına gelir. Genellikle, tüm yardımcı şeyler, tüm sarmalayıcılar ve her türlü tanım, platformumuz tarafından otomatik olarak yazıldığından 10, bazen 100 kat daha hızlıdır .

Örneğin, uç noktalarınızı ve iş mantığınızı ve veri modellerinizi zaten tamamen oluşturduğunuz ve nihayet ön uç, bir web uygulaması veya bir mobil uygulama oluşturmak için adım attığınız durumu düşünün. Platformumuz, uç noktalarınızı kullanabilmeniz için sizin için otomatik olarak bloklar hazırlayacaktır; Bunun için herhangi bir şey yazmanıza gerek yok, web uygulamanızda veya mobil uygulamanızda bu uç noktaları oluşturmak için yarım saatlik bir yolculuk yerine basit bir drag-and-drop işlemi yapmanız yeterli.

Dahası, değişiklik yaparken büyük miktarda zaman kazanıyoruz. Herhangi bir nedenle, arka ve ön uçta her yerde kayıtlı olan veri modelini değiştirmeniz gerekip gerekmediğini hayal edin. Yani tüm projenizde aniden bir şeyi değiştirmeniz gerekirse, bu haftalar hatta bazen aylar alabilir. Bunun nedeni, veri modellerinin tüm projenize nüfuz etmesidir. Uç noktalardadırlar. İş mantığında ve ön uçta - web ve mobil uygulamalarda bunlara atıfta bulunulur. AppMaster bu mümkün olduğunca basit bir şekilde yapılır. İçeri girin ve ihtiyacınız olanı değiştirin, kaydet düğmesine basın ve birkaç saniye sonra platform, tüm projenizde, uç noktalarda, iş mantığında ve UI öğelerinde otomatik olarak değişiklikler yapar. Başka bir deyişle, tüm değişiklikleriniz anında uygulandı. Burada tasarruflar belli, haftalar yerine birkaç dakika .

Çözüm

Dijital çağda iyi bir ürün fikrine veya yazılıma sahip olmak yeterli değildir. İşletmelerin, hedef kitlelerinin ilgisini çekmek için pazara sunma süresi gibi hususların farkında olmaları gerekir. Potansiyel müşterilerinizi ve ihtiyaçlarını anlamak, işletmeniz için başarıyı sağlamanın en iyi yoludur. Her yerde bu kadar çok rekabet varken, işletmelerin rekabet avantajı sağlamak için plan yapması gerekiyor. Pazara sunma süresinin önemini anlamak, onu azaltmanın yollarını bulmanıza yardımcı olabilir. Yukarıdaki ipuçları, ürününüzü iyiden şaşırtıcıya götürmenize yardımcı olabilir. Bir sonraki projeniz için bu ipuçlarını kullanmak, pazarda başarılı olmanıza yardımcı olabilir.