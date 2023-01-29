Teknoloji endüstrisinde devrim yaratan lider bulut bilgi işlem platformu olan Amazon Web Services ( AWS) kapsamlı incelemesine hoş geldiniz. AWS, küçük girişimlerden büyük işletmelere kadar her büyüklükteki işletmenin değişen ihtiyaçlarını karşılayan çok çeşitli gelişmiş çözümler sunar. AWS, depolama, bilgi işlem, güvenlik ve yapay zeka gibi kritik alanlarda sunduğu son teknoloji tekliflerle yenilik ve performans açısından bir ölçüt olarak kendini kanıtlamıştır. Bu ayrıntılı makalede, AWS'nin benzersiz avantajlarını ve yeteneklerini ve işletmenizin optimum başarıya, verimliliğe ve ölçeklenebilirliğe ulaşmasına nasıl yardımcı olabileceğini inceleyeceğiz.

Bulut bilişim nedir?

Bulut bilgi işlem, kullanıcıların kendi altyapılarını yönetmek ve sürdürmek yerine internet üzerinden paylaşılan bilgi işlem kaynaklarına erişebildiği BT hizmetleri için bir dağıtım modelidir. Bulut bilgi işlem ; depolama, bilgi işlem gücü ve yazılım uygulamaları gibi ölçeklenebilir kaynaklara isteğe bağlı erişim sağlayarak maliyet tasarrufu, artırılmış çeviklik ve azaltılmış BT karmaşıklığı gibi avantajlar sağlar.

AWS nedir?

AWS ( Amazon Web Services), Amazon.com tarafından sunulan bir bulut bilgi işlem platformunu oluşturan uzak bilgi işlem hizmetleri (web hizmetleri olarak da adlandırılır) koleksiyonudur. Bu hizmetler dünya çapında 12 coğrafi bölgede çalışır ve bilgi işlem gücü, depolama, veritabanları ve analitik gibi çeşitli hizmetler sunarak işletmelerin uygulamaları ve hizmetleri ölçeklendirmesini ve çalıştırmasını kolaylaştırır. AWS müşterileri, dünyanın en büyük bulut bilgi işlem platformunun sunduğu güvenlik, güvenilirlik ve ölçeklenebilirlikten ve kaynaklarını izlemeye ve yönetmeye yönelik çeşitli araçlardan yararlanır.

AppMaster , bireylerin ve işletmelerin uygulamalarını kod yazmak zorunda kalmadan geliştirmeleri ve başlatmaları için uygun bir çözüm sağlayan kodsuz bir no-code . Bu yenilikçi platform, kullanıcı uygulamalarını ve ürün sunucularını barındırmak için AWS güçlü altyapısını kullanır. Platform, ARM mimarisine dayalı en son Graviton3 işlemcilerle donatılmış AWS sunucularının gücünden yararlanarak güvenilir ve verimli performans sağlar. En son teknoloji ve kullanıcı dostu bir arayüzün bu kombinasyonu, AppMaster hızlı ve verimli bir şekilde uygulama başlatmak isteyen herkes için değerli bir varlık haline getirir. Geliştirme sürecini basitleştirme yeteneği ile AppMaster, çok az kodlama deneyimi olan veya hiç olmayanlar için ideal bir seçimdir.

AWS Tarihi

Amazon Web Services ( AWS), Mart 2006'da piyasaya sürüldü ve geliştiricilere ve işletmelere Amazon'un kapsamlı altyapı web hizmetleri paketine erişim sağladı. Başlangıçta hizmet, geliştiricilere basit, ölçeklenebilir ve uygun maliyetli depolama çözümleri sunmaya odaklandı. AWS zaman içinde tekliflerini bilgi işlem, veritabanları, analitik, makine öğrenimi, mobil, güvenlik ve daha fazlasını içeren çok çeşitli hizmetleri içerecek şekilde genişletti. Bugün AWS, Netflix , Airbnb ve Twitter gibi büyük şirketler de dahil olmak üzere yeni başlayanlardan büyük kuruluşlara kadar milyonlarca müşterisiyle dünyanın en büyük bulut bilgi işlem platformudur. AWS, bulut bilgi işlem endüstrisindeki lider konumunu sağlamlaştırarak yenilik yapmaya ve tekliflerini genişletmeye devam etti.

AWS nasıl çalışır?

AWS ( Amazon Web Services), internet üzerinden çeşitli BT kaynaklarına uzaktan erişim sağlayan bir bulut bilgi işlem platformu olarak çalışır. AWS tarafından sunulan hizmetler arasında bilgi işlem gücü, depolama, veritabanları ve uygulama geliştirme , devreye alma ve yönetim için çeşitli araçlar ve hizmetler yer alır. AWS kullanmak için müşteriler bir AWS hesabına kaydolur ve ardından ihtiyaç duydukları kaynaklara AWS Yönetim Konsolu, API'ler veya komut satırı araçları aracılığıyla erişir. Müşteriler ihtiyaç duydukları hizmetleri seçebilir ve yalnızca tükettikleri kaynaklar için ödeme yaparak uygun maliyetli ve esnek bir çözüm sunar.

AWS, dünya çapında birden çok coğrafi bölgede bulunan veri merkezleriyle küresel olarak çalışır. Bu, müşterilerin verilerinin saklanmasını istedikleri konumu seçmelerine olanak tanıyarak veri gizliliği ve güvenliği üzerinde ek kontrol sağlar. AWS ayrıca SOC, PCI ve HIPAA gibi çeşitli güvenlik ve uyumluluk sertifikaları sunarak müşterilerin verilerinin güvenli ve ilgili düzenlemelerle uyumlu olmasını sağlamalarına yardımcı olur. AWS, temel altyapıyı korumaya ve yönetmeye gerek kalmadan internet üzerinden çok çeşitli BT kaynaklarına erişim için ölçeklenebilir, esnek ve uygun maliyetli bir çözüm sunar.

AWS Avantajları

Ölçeklenebilirlik : AWS , çok çeşitli bilgi işlem kaynaklarına isteğe bağlı erişim sunarak işletmelerin BT altyapılarını gerektiği gibi ölçeklendirmesini kolaylaştırır.

: , çok çeşitli bilgi işlem kaynaklarına isteğe bağlı erişim sunarak işletmelerin BT altyapılarını gerektiği gibi ölçeklendirmesini kolaylaştırır. Maliyet etkinliği : AWS müşterileri, yalnızca tükettikleri kaynaklar için ödeme yaparak ön maliyetler veya uzun vadeli taahhütler olmaksızın uygun maliyetli bir çözüm sunar.

: müşterileri, yalnızca tükettikleri kaynaklar için ödeme yaparak ön maliyetler veya uzun vadeli taahhütler olmaksızın uygun maliyetli bir çözüm sunar. Güvenilirlik : AWS , yüksek düzeyde kullanılabilirlik ve olağanüstü durum kurtarma yetenekleri sağlayan, son derece güvenli ve güvenilir veri merkezlerinden oluşan küresel bir ağ işletir.

: , yüksek düzeyde kullanılabilirlik ve olağanüstü durum kurtarma yetenekleri sağlayan, son derece güvenli ve güvenilir veri merkezlerinden oluşan küresel bir ağ işletir. Esneklik : AWS , bilgi işlem, depolama, veritabanları ve analitik dahil olmak üzere çok çeşitli hizmetler sunarak müşterilerin çeşitli uygulama ve hizmetler oluşturup çalıştırmasını sağlar.

: , bilgi işlem, depolama, veritabanları ve analitik dahil olmak üzere çok çeşitli hizmetler sunarak müşterilerin çeşitli uygulama ve hizmetler oluşturup çalıştırmasını sağlar. İnovasyon : AWS , düzenli olarak yeni ve yenilikçi hizmetler ve özellikler sunarak ve müşterilere en son teknolojiye erişim sağlayarak araştırma ve geliştirmeye büyük yatırım yapmaktadır.

: , düzenli olarak yeni ve yenilikçi hizmetler ve özellikler sunarak ve müşterilere en son teknolojiye erişim sağlayarak araştırma ve geliştirmeye büyük yatırım yapmaktadır. Güvenlik : AWS , müşteri verilerinin korunmasına ve ilgili düzenlemelere uygunluğun sağlanmasına yardımcı olmak için çeşitli güvenlik önlemleri ve sertifikalar uygular.

: , müşteri verilerinin korunmasına ve ilgili düzenlemelere uygunluğun sağlanmasına yardımcı olmak için çeşitli güvenlik önlemleri ve sertifikalar uygular. Küresel erişim : Birden fazla coğrafi bölgede bulunan veri merkezleriyle AWS , müşterilerin verileri müşterilerine daha yakın depolamasına olanak tanıyarak performansı artırır ve gecikmeyi azaltır.

AWS, çok çeşitli BT kaynaklarına erişim için esnek, uygun maliyetli ve güvenli bir çözüm sunarak işletmelerin daha verimli bir şekilde ölçeklenmesini ve yenilik yapmasını sağlar.

AWS Dezavantajları

Karmaşıklık : AWS , özellikle bulut bilişimde yeni olan kuruluşlar için yönetimi ve gezinmesi karmaşık olabilecek çok çeşitli hizmetler ve özellikler sunar.

: , özellikle bulut bilişimde yeni olan kuruluşlar için yönetimi ve gezinmesi karmaşık olabilecek çok çeşitli hizmetler ve özellikler sunar. Maliyet : AWS , uygun maliyetli bir çözüm sunarken, fiyatlandırma modeli, yüksek kullanım veya özel gereksinimleri olan işletmeler için pahalı olabilir.

: , uygun maliyetli bir çözüm sunarken, fiyatlandırma modeli, yüksek kullanım veya özel gereksinimleri olan işletmeler için pahalı olabilir. İnternete bağımlılık : AWS , istikrarlı ve hızlı bir internet bağlantısına güvenir ve herhangi bir kesinti, hizmetlerin performansını ve kullanılabilirliğini etkileyebilir.

: , istikrarlı ve hızlı bir internet bağlantısına güvenir ve herhangi bir kesinti, hizmetlerin performansını ve kullanılabilirliğini etkileyebilir. Satıcıya kilitlenme : Bir işletme AWS yatırım yaptıktan sonra başka bir sağlayıcıya geçmek zor ve maliyetli olabilir, bu da satıcıya kilitlenme yaratır.

: Bir işletme yatırım yaptıktan sonra başka bir sağlayıcıya geçmek zor ve maliyetli olabilir, bu da satıcıya kilitlenme yaratır. Güvenlik endişeleri : AWS bir dizi güvenlik önlemi uygulasa da hassas verilerin bulutta depolanmasıyla ilgili güvenlik riskleri ve endişeleri vardır.

: bir dizi güvenlik önlemi uygulasa da hassas verilerin bulutta depolanmasıyla ilgili güvenlik riskleri ve endişeleri vardır. Kontrol eksikliği : AWS müşterileri, BT kaynakları üzerindeki denetimlerini ve görünürlüklerini azaltabilecek olan temel altyapıyı ve hizmetleri yönetmek ve sürdürmek için Amazon güvenmelidir.

AWS birçok avantaj sağlar ve aynı zamanda karmaşıklık, maliyet, internete bağımlılık, satıcı bağlılığı, güvenlik kaygıları ve kontrol eksikliği gibi dezavantajları da beraberinde getirir. İşletmeler, AWS ve diğer bulut bilgi işlem seçeneklerini değerlendirirken bu faktörleri dikkatle göz önünde bulundurmalıdır.

Göç

Taşıma, verilerin, uygulamaların veya diğer BT kaynaklarının bir konumdan başka bir konuma (ör. şirket içi bir ortamdan buluta veya bir bulut ortamından diğerine) taşınmasını ifade eder. AWS, müşterilerin BT kaynaklarını AWS bulutuna taşımasına yardımcı olmak için çeşitli geçiş hizmetleri ve araçları sunar. AWS bazı avantajları arasında artan ölçeklenebilirlik, düşük maliyetler ve iyileştirilmiş güvenlik ve performans yer alır.

AWS geçiş hizmetleri ve araçları şunları içerir:

AWS Migration Hub : Geçiş ilerlemesini izlemek ve taşınan uygulamaların durumunu izlemek için merkezi bir konum.

: Geçiş ilerlemesini izlemek ve taşınan uygulamaların durumunu izlemek için merkezi bir konum. AWS Application Discovery Service : Müşterilerin şirket içi uygulamalarını ve altyapılarını tanımlamasına ve değerlendirmesine yardımcı olarak geçişleri planlamayı ve yürütmeyi kolaylaştırır.

: Müşterilerin şirket içi uygulamalarını ve altyapılarını tanımlamasına ve değerlendirmesine yardımcı olarak geçişleri planlamayı ve yürütmeyi kolaylaştırır. AWS Database Migration Service : Müşterilerin minimum kesinti süresiyle veritabanlarını AWS kolayca geçirmelerini sağlar.

: Müşterilerin minimum kesinti süresiyle veritabanlarını kolayca geçirmelerini sağlar. AWS Server Migration Service : Şirket içi sanal makinelerin AWS bulutuna taşınmasını otomatikleştirir.

: Şirket içi sanal makinelerin bulutuna taşınmasını otomatikleştirir. AWS Snowball : Müşterilerin AWS'ye ve AWS büyük miktarda veri aktarmasına olanak tanıyan güvenli ve uygun maliyetli bir veri aktarım hizmeti.

AWS, müşterilerin BT kaynaklarını buluta taşımasına yardımcı olmak için çeşitli geçiş seçenekleri sunarak artırılmış ölçeklenebilirlik, düşük maliyetler ve iyileştirilmiş güvenlik ve performans sağlar.

AWS uygulamaları

AWS, işletmeler, geliştiriciler ve her büyüklükteki kuruluş için çok çeşitli hizmetler ve araçlar sağlar. AWS temel uygulamalarından bazıları şunlardır:

Depolama ve yedekleme

AWS, nesne depolama, dosya depolama ve blok depolama gibi çeşitli depolama seçenekleri sunarak işletmelerin verilerini depolamasını, yedeklemesini ve kurtarmasını kolaylaştırır. Ayrıca AWS, müşterilere verilerini korumak için güvenilir ve güvenli bir çözüm sağlayan bir dizi yedekleme ve olağanüstü durum kurtarma hizmeti sunar.

Web siteleri

AWS, ölçeklenebilir ve yüksek düzeyde kullanılabilir web barındırma çözümleri sunarak işletmelerin web sitelerini barındırmasını ve yönetmesini kolaylaştırır. AWS ile müşteriler, temeldeki altyapıyı yönetme endişesi duymadan web sitelerini hızlı ve kolay bir şekilde oluşturup dağıtabilir.

oyun

AWS, oyun geliştiricileri için yüksek performanslı oyun uygulamaları oluşturmalarına, dağıtmalarına ve ölçeklendirmelerine olanak tanıyan bir dizi hizmet ve araç sağlar. AWS, büyük ölçekli çok oyunculu oyunları desteklemek için bilgi işlem ve depolama gibi gerekli altyapıyı sunarak oyun geliştiricileri için güvenilir ve ölçeklenebilir bir çözüm sunar.

Mobil, web ve sosyal uygulamalar

AWS, mobil, web ve sosyal uygulamalar oluşturmak, dağıtmak ve ölçeklendirmek için çeşitli hizmetler ve araçlar sağlar. Arka uç altyapısından analitik ve makine öğrenimine kadar AWS, mobil öncelikli dünyada başarılı olmak için gerekli araçları sağlayarak işletmelerin uygulamalarını oluşturmasını ve çalıştırmasını kolaylaştırır.

Büyük veri yönetimi ve analitiği

AWS, büyük miktarda veriyi yönetmek ve analiz etmek için bir dizi hizmet ve araç sunarak işletmelerin öngörü elde etmesini ve bilinçli kararlar almasını kolaylaştırır. AWS ile müşteriler büyük miktarda veriyi depolayıp işleyebilir ve gizli kalıpları ve eğilimleri ortaya çıkarmak için makine öğrenimi ve analitik hizmetlerini kullanabilir.

Yapay zeka

AWS, makine öğrenimi, doğal dil işleme ve bilgisayarla görme gibi bir dizi yapay zeka hizmeti sunarak işletmelerin akıllı uygulamalar oluşturmasını ve dağıtmasını sağlar. AWS, yapay zeka geliştirme ve dağıtımını desteklemek için gerekli altyapıyı ve araçları sağlayarak yapay zekadan yararlanmak isteyen işletmeler için güçlü bir çözüm sağlar.

Mesajlar ve bildirimler

AWS, işletmelerin gerçek zamanlı olarak mesaj ve bildirim gönderip almasını kolaylaştıran bir dizi mesajlaşma ve bildirim hizmeti sunar. AWS, mesajlaşma ve bildirim uygulamaları oluşturup dağıtan işletmeler için ölçeklenebilir, güvenli ve güvenilir bir çözüm sunar.

Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik

AWS, artırılmış ve sanal gerçeklik uygulamalarını oluşturmak ve dağıtmak için çeşitli hizmetler ve araçlar sağlar. AWS, arka uç altyapısından makine öğrenimi ve bilgisayar görüşüne kadar yüksek performanslı AR ve VR uygulamaları oluşturmak ve ölçeklendirmek için araçlar sağlar.

oyun geliştirme

AWS, oyun geliştiricileri için yüksek performanslı oyun uygulamaları oluşturmalarına, dağıtmalarına ve ölçeklendirmelerine olanak tanıyan bir dizi hizmet ve araç sağlar. AWS ile oyun geliştiriciler, oyunlarını oluşturmak ve ölçeklendirmek için gerekli altyapıya ve araçlara erişerek oyun geliştirmeye yönelik güvenilir ve ölçeklenebilir bir çözüm sunar.

nesnelerin interneti

AWS, IoT uygulamaları oluşturmak ve dağıtmak için bir dizi hizmet ve araç sunarak işletmelerin cihazları bağlamasını ve yönetmesini ve verileri işlemesini ve analiz etmesini kolaylaştırır. AWS ile işletmeler IoT uygulamalarını hızlı ve kolay bir şekilde oluşturup ölçeklendirerek Nesnelerin İnterneti için güçlü bir çözüm sağlayabilir.

AWS, her büyüklükteki işletme, geliştirici ve kuruluş için çok çeşitli hizmetler ve araçlar sunarak çok çeşitli uygulama ve hizmetlerin oluşturulması, dağıtılması ve ölçeklendirilmesi için güçlü bir çözüm sunar.

AWS Fiyatlandırma Modeli

AWS fiyatlandırma modeli, kullandıkça öde yaklaşımına dayalıdır; bu, müşterilerin yalnızca kullandıkları hizmetler ve kaynaklar için ödeme yaptıkları anlamına gelir. AWS, hizmetleri için aşağıdakiler dahil bir dizi fiyatlandırma seçeneği sunar:

İsteğe Bağlı Bulut Sunucuları : Müşteriler, herhangi bir ön maliyet veya uzun vadeli taahhüt olmaksızın bilgi işlem kaynakları için saatlik ödeme yapabilir.

: Müşteriler, herhangi bir ön maliyet veya uzun vadeli taahhüt olmaksızın bilgi işlem kaynakları için saatlik ödeme yapabilir. Spot Bulut Sunucuları : Müşteriler, yedek Amazon EC2 bilgi işlem kapasitesi için teklif verebilir ve uygulamaları isteğe bağlı fiyatlandırmadan daha düşük bir maliyetle çalıştırabilir.

: Müşteriler, yedek bilgi işlem kapasitesi için teklif verebilir ve uygulamaları isteğe bağlı fiyatlandırmadan daha düşük bir maliyetle çalıştırabilir. Ayrılmış Bulut Sunucuları : Müşteriler, 1 veya 3 yıllık taahhüt karşılığında, ayrılmış kapasite için tek seferlik düşük bir ödeme yapabilir ve isteğe bağlı fiyatlandırmaya kıyasla önemli bir indirim alabilir.

: Müşteriler, 1 veya 3 yıllık taahhüt karşılığında, ayrılmış kapasite için tek seferlik düşük bir ödeme yapabilir ve isteğe bağlı fiyatlandırmaya kıyasla önemli bir indirim alabilir. Tahsis Edilmiş Ana Bilgisayarlar : Müşteriler, uygulamalarını tahsis edilmiş, tek kiracılı sunucularda çalıştırabilir ve isteğe bağlı fiyatlandırmadan daha düşük bir saatlik ücret ödeyebilir.

: Müşteriler, uygulamalarını tahsis edilmiş, tek kiracılı sunucularda çalıştırabilir ve isteğe bağlı fiyatlandırmadan daha düşük bir saatlik ücret ödeyebilir. Tasarruf Planları : Müşteriler, tutarlı miktarda bilgi işlem kullanımı taahhüt edebilir ve Amazon EC2 ve Fargate kullanımı için saatlik ücret üzerinden indirim alabilir.

Ayrıca AWS, müşterilerin aylık maliyetlerini tahmin etmelerine ve AWS kullanımlarını optimize etmelerine yardımcı olacak çeşitli araçlar ve hesaplayıcılar sunar. AWS, fiyatlandırmasında şeffaflık sağlayarak müşterilerin maliyetlerini anlamasını ve kontrol etmesini kolaylaştırır.

AWS kullanan şirketler

Çeşitli sektörlerden birçok şirket, bulut bilgi işlem platformu olarak Amazon Web Services ( AWS) kullanır. AWS kullanan tanınmış şirketlerden bazıları şunlardır:

Netflix: Önde gelen bir video ve film içeriği sağlayıcısı olarak, devasa küresel altyapısını güçlendirmek ve hizmetlerini milyonlarca müşteriye ölçeklendirmek için AWS kullanıyor.

kullanıyor. Airbnb: Popüler ev paylaşım platformu, hızla büyüyen müşteri tabanını yönetmek ve büyük miktarda veriyi yönetmek için AWS güveniyor.

güveniyor. Dropbox: Popüler dosya barındırma hizmeti, müşterilerinin dosya ve verilerini depolamak ve yönetmek ve senkronizasyon ve paylaşım özelliklerini güçlendirmek için AWS kullanır.

kullanır. Twitch : Oyuncular için lider canlı akış platformu, milyonlarca izleyiciye yüksek kaliteli video akışları sunmak ve büyüyen kullanıcı tabanını yönetmek için AWS kullanıyor.

kullanıyor. ESPN: Spor medyası şirketi, içeriğini milyonlarca izleyiciye ulaştırmak ve büyük spor etkinlikleri sırasında oluşan yüksek trafiği ve büyük miktarda veriyi yönetmek için AWS kullanıyor.

kullanıyor. Slack: Popüler iş yeri iletişim platformu, hızla büyüyen kullanıcı tabanını yönetmek ve müşterilerine gerçek zamanlı mesajlaşma ve işbirliği hizmetleri sağlamak için AWS kullanıyor.

kullanıyor. Capital One: Finansal hizmetler şirketi, müşteriye yönelik uygulama ve hizmetlerini güçlendirmek ve veri analitiği ile makine öğrenimi girişimlerini desteklemek için AWS kullanıyor.

Bunlar, bulut bilgi işlem platformu olarak AWS seçen birçok şirketten yalnızca birkaç örnek. Ölçeklenebilir, esnek ve güvenli altyapısıyla AWS, her ölçekten ve sektörden şirket için popüler bir tercih haline geldi.

AWS hizmetleri

bilgi işlem hizmeti

AWS, farklı uygulamaların ve iş yüklerinin taleplerini karşılamak için çeşitli bilgi işlem hizmetleri sağlar. En popüler hizmetlerden biri Elastic Compute Cloud ( EC2).

AWS EC2

EC2, çeşitli işletim sistemlerine sahip sanal makineleri (VM'ler) hızlı bir şekilde başlatmanıza olanak tanıyan ölçeklenebilir bir bilgi işlem kapasitesidir. VM'lerinizin yapılandırması üzerinde tam kontrol sağlar ve ihtiyacınıza göre ölçeği kolayca büyütmenize veya küçültmenize olanak tanır. Genel amaçlı, işlem için optimize edilmiş, bellek için optimize edilmiş veya GPU ile hızlandırılmış örnekler gibi belirli iş yükleri için optimize edilmiş bir dizi önceden yapılandırılmış örnek arasından seçim yapabilirsiniz.

AWS Lambda

AWS Lambda, sunucuları tedarik etmeden veya yönetmeden kod çalıştırmanıza izin veren sunucusuz bir bilgi işlem hizmetidir. Lambda ile, kodunuzu bir S3 klasöründeki verilerde yapılan değişiklikler veya yeni bir API isteği gibi olaylara yanıt olarak çalıştırabilir ve uygulamanızı talebe göre otomatik olarak ölçeklendirebilirsiniz. Bu hizmet, mikro hizmetler ve olay odaklı uygulamalar oluşturmak için idealdir.

Amazon S3

Amazon Simple Storage Service (S3), belgeler, resimler ve videolar gibi çok büyük miktarda veriyi depolamanıza, almanıza ve yönetmenize olanak tanıyan bir nesne depolama hizmetidir. S3 yüksek oranda ölçeklenebilir ve veri depolama için oldukça dayanıklı ve kullanılabilir bir çözüm sunar. Büyük veri analitiği için bir veri gölü veya yerel bulut uygulamaları için birincil depolama olarak kullanılabilir.

Amazon EBS

Amazon Elastic Block Store ( EBS), EC2 kullanım için kalıcı blok düzeyinde depolama birimleri sağlar. Yüksek performans, düşük gecikme süresi ve depolamanızın boyutunu gereksinimlerinize göre dinamik olarak ayarlama yeteneği sunar. EBS ayrıca, anlık görüntüler ve çoğaltma gibi çeşitli veri koruma seçenekleri sunar.

Veri tabanı

AWS, farklı uygulama türlerinin ve iş yüklerinin ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli yönetilen veritabanı hizmetleri sağlar. Bunlar arasında popüler olan iki hizmet DynamoDB ve RDS.

DynamoDB

DynamoDB, tutarlı ve öngörülebilir performans gerektiren uygulamalar için hızlı ve esnek veri depolama sağlayan bir NoSQL veritabanı hizmetidir. Hem belge hem de anahtar-değer veri modellerini destekler ve sınırsız ölçeklendirme sunar. DynamoDB ayrıca yönetilen ve yüksek düzeyde kullanılabilir bir çözüm sunarak onu bulutta yerel uygulamalar için ideal hale getirir.

RDS

Amazon İlişkisel Veritabanı Hizmeti ( RDS), bulutta bir ilişkisel veritabanı kurmayı, çalıştırmayı ve ölçeklendirmeyi kolaylaştıran, yönetilen bir ilişkisel veritabanı hizmetidir. RDS, Amazon Aurora, Microsoft SQL Server, Oracle, PostgreSQL ve MySQL gibi birden çok veritabanı motorunu destekler. İlişkisel veritabanları için yüksek düzeyde kullanılabilir ve ölçeklenebilir bir çözüm haline getirerek otomatikleştirilmiş yedeklemeler, yazılım düzeltme eki uygulama ve otomatik hata algılama ve kurtarma sağlar.

Ağ oluşturma ve içeriğin teslimi

AWS, içeriği müşterilerinize güvenli ve verimli bir şekilde iletmenize yardımcı olmak için çeşitli ağ iletişimi ve içerik teslim hizmetleri sağlar. İki popüler hizmet Virtual Private Cloud ( VPC) ve Route 53.

VPC

Amazon Virtual Private Cloud ( VPC), AWS kaynaklarını, verileri güvenli bir şekilde depolayabileceğiniz ve ağınız üzerinden erişebileceğiniz AWS Cloud'un mantıksal olarak izole edilmiş bir bölümünde başlatmanıza olanak tanır. VPC, IP adresi aralığı, alt ağlar, yönlendirme tabloları ve ağ geçitleri dahil olmak üzere sanal ağ ortamınızı kontrol eder.

Route 53

Amazon Route 53, yüksek düzeyde kullanılabilir ve ölçeklenebilir bir Etki Alanı Adı Sistemi (DNS) hizmetidir. Basit, ağırlıklı, gecikme tabanlı veya coğrafi konum tabanlı yönlendirme gibi çeşitli yönlendirme türleri aracılığıyla uygulamanıza veya web sitenize trafik yönlendirmenizi sağlar. Route 53 ayrıca alan adı kayıt hizmetleri sunarak alan adlarınızı ve DNS kayıtlarınızı tek bir yerden kolayca yönetmenizi sağlar.

Geliştirici araçları

AWS, CodeStar ve CodeBuild gibi çeşitli yazılım geliştirme ve devreye alma araçları sağlar.

CodeStar

AWS CodeStar, AWS uygulama geliştirmeyi, oluşturmayı ve dağıtmayı kolaylaştıran, tam olarak yönetilen bir hizmettir. CodeStar, Java , .NET, Node.js, Python ve Ruby dahil olmak üzere çeşitli programlama dilleri ve çerçeveleri için önceden yapılandırılmış geliştirme ortamları sağlar. Ayrıca, uygulamalarınızın dağıtımını otomatikleştirmeyi kolaylaştıran sürekli bir tümleştirme ve teslim (CI/CD) işlem hattı sağlar.

CodeBuild

AWS CodeBuild, kaynak kodunu derleyen, testleri çalıştıran ve dağıtıma hazır yazılım paketleri üreten, tam olarak yönetilen bir derleme hizmetidir. CodeBuild, AWS CodeCommit, GitHub ve Bitbucket gibi popüler kaynak kodu havuzlarıyla entegre olur ve çeşitli programlama dilleri ve çerçeveleri için önceden yapılandırılmış derleme ortamları sağlar. CodeBuild ayrıca ölçeklenebilir ve yüksek oranda kullanılabilir yapı altyapısı sunarak onu büyük ölçekli yapı ve test iş yükleri için ideal hale getirir.

Güvenlik, kimlik ve uyumluluk

AWS, IAM ve KMS gibi güvenlik ve yasal gerekliliklerinizi korumanıza ve bunlara uymanıza yardımcı olacak çeşitli hizmetler sunar.

IAM

AWS Identity and Access Management ( IAM), kullanıcılarınız için AWS kaynaklarına erişimin güvenli yönetimini sağlayan bir web hizmetidir. IAM, AWS kullanıcıları ve grupları oluşturup yönetmenize ve onlara AWS kaynaklarına erişim izinleri atamanıza olanak tanır. IAM ayrıca ek güvenlik için çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) seçenekleri sunar.

KMS

AWS Key Management Service ( KMS), verilerinizi şifrelemek için kullanılan şifreleme anahtarlarını oluşturmanızı ve kontrol etmenizi kolaylaştıran, yönetilen bir hizmettir. KMS, S3, EBS ve RDS gibi çeşitli AWS hizmetleriyle entegre olur ve verilerinizi şifrelemek için kullanılan şifreleme anahtarları üzerinde merkezi kontrol sağlar. KMS ayrıca, anahtar yönetimi için güvenli ve yüksek düzeyde kullanılabilir bir çözüm sağlayarak veri şifreleme ve koruma için idealdir.

Yönetim araçları

AWS, altyapınızı yönetmenize ve izlemenize yardımcı olacak CloudWatch ve CloudFormation gibi çeşitli araçlar sağlar.

CloudWatch

Amazon CloudWatch, AWS kaynakları ve AWS üzerinde çalıştırdığınız uygulamalar için bir izleme hizmetidir. CloudWatch, EC2 bulut sunucuları, RDS veritabanları ve S3 klasörleri gibi çeşitli AWS kaynakları için veri ve operasyonel öngörüler sağlar. Ayrıca, ortamınızdaki değişikliklere hızla yanıt vermenizi sağlayan uyarılar ve otomatik eylemler sağlar.

CloudFormation

AWS CloudFormation, AWS kaynaklarını tahmin edilebilir ve yinelenebilir bir şekilde oluşturmanıza, güncellemenize ve silmenize olanak sağlayan bir hizmettir. CloudFormation, uygulamanızdaki tüm altyapı kaynaklarını tanımlamak ve sağlamak için ortak bir dil sağlar. Ayrıca sürüm oluşturma ve değişiklik izleme sağlayarak değişiklikleri geri almayı veya altyapınızın yeni sürümlerini kullanıma sunmayı kolaylaştırır.

SSS

Amazon Web Services ( AWS) nedir?

AWS, Amazon tarafından sunulan ve web uygulamaları oluşturmak ve barındırmak için bir dizi hizmet ve altyapı sağlayan bir bulut bilgi işlem platformudur.

AWS kullanmanın faydaları nelerdir?

Maliyet etkinliği, ölçeklenebilirlik, güvenlik, güvenilirlik ve çok çeşitli hizmetler.

AWS, diğer bulut bilgi işlem platformlarıyla nasıl karşılaştırılır?

AWS, diğer platformlara kıyasla daha geniş bir hizmet yelpazesi ve daha büyük ölçek sunan en büyük ve en olgun bulut platformudur.

AWS ne tür hizmetler sunuyor?

AWS, bilgi işlem, depolama, veritabanı, analitik, makine öğrenimi, mobil, güvenlik ve Nesnelerin İnterneti (IoT) hizmetleri dahil olmak üzere 200'den fazla bulut tabanlı hizmet sunar.

Amazon Makine Görüntüsü (AMI) nedir?

AMI, AWS bulutunda bir örnek oluşturmak için kullanılan önceden yapılandırılmış bir sanal makine görüntüsüdür.

AWS nasıl başlarım?

Bir AWS hesabı oluşturun, ihtiyacınız olan hizmetleri seçin ve hizmetlerinize erişmek ve bunları yönetmek için AWS Management Console, API veya CLI'yi kullanmaya başlayın.

AWS nasıl fiyatlandırılır?

AWS hizmetleri, saat başına, gb başına ve istek başına gibi birden çok fiyatlandırma modeliyle kullanıma dayalı olarak ücretlendirilir.

AWS için ücretsiz bir katman var mı?

Evet, AWS yeni müşteriler için bir yıl boyunca sınırlı sayıda hizmet içeren ücretsiz bir katman sunar.

AWS güvenli mi?

AWS, güvenli bir altyapı sağlar ve şifreleme, kimlik ve erişim yönetimi ile ağ güvenliği gibi güvenlik özellikleri sunar. Ancak, verilerinizin nihai güvenliği uygulamanıza ve kullanımınıza bağlıdır.