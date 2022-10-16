Bildiğiniz gibi, web siteleri, web uygulamaları ve mobil uygulama geliştirme söz konusu olduğunda ön uç ve arka uç geliştirmeyi düşünmeliyiz. Basit bir ifadeyle, ön uç geliştirme, kullanıcı arayüzüyle ve web sitenizin, web uygulamalarınızın veya kullanıcının etkileşimde bulunabileceği mobil uygulamalarınızın tüm öğeleriyle (örneğin, tıklayın veya dokunun) ilgili herhangi bir şeyle ilgilidir.

Öte yandan, arka uç geliştirme, web sitesinin, web uygulamalarının veya mobil uygulamaların sorunsuz çalışmasını sağlamak için kod yazmaktan oluşur. Bu nedenle arka uç geliştirme, veritabanları, sunucular, API uç noktaları , istek yönetimi vb. ile ilgilenir.

Ön uç ve arka uç kodu aynı madalyonun iki yüzüdür: kimse diğerinden daha önemli değildir ve herhangi bir uygulamanın her ikisinin de çalışması gerekir. Bununla birlikte, birçok geliştirici için arka uç tarafı en zorlu olanıdır: daha az zorlayıcı, daha karmaşıktır ve izleyicinin yalnızca fark edeceği bir sahne arkası çalışmasıdır. İyi haber şu ki, bugün arka uç geliştirmeyi daha kolay ve daha eğlenceli hale getirebilecek araçlarımız var! Bunlar kodsuz arka uç geliştirme araçlarıdır. Ancak kodsuz arka uç ile ne demek istiyoruz? Ve nasıl mümkün olabilir?

Kodsuz arka uç nedir?

Kodsuz bir arka uç, geliştiricinin manuel olarak kod yazmasını gerektirmeyen arka uç geliştirmeye yönelik bir yaklaşımdır. Kodsuz arka uç geliştirme ile uygulamanın arka uç tarafını ( ilişkisel veritabanları , veri depolama, izinler, istekler, API uç noktaları…) görsel geliştirme araçlarıyla oluşturabilirsiniz. Bu tür görsel geliştirme araçları başlıca şunlardır:

Önceden oluşturulmuş geliştirme yapı taşları Önceden oluşturulmuş uygulama şablonları Görsel bir arayüz Bir şablon seçmenize, sağlanan yapı taşlarıyla özelleştirmenize ve web uygulamalarınızı veya mobil uygulamalarınızı manuel olarak kod yazmaya gerek kalmadan birleştirmenize olanak tanıyan bir sürükle ve bırak sistemi .

Kodsuz arka uç nasıl mümkün olabilir?

Kodsuz arka uç uygulama geliştirme yaklaşımını denemek istiyorsanız, ihtiyacınız olan ilk ve en önemli şey kodsuz bir arka uç platformudur. Kodsuz platformlar, önceki paragrafta bahsettiğimiz görsel geliştirme araçlarını sağlar: şablonlar, yapı taşları ve görsel düzenleyici. Ve arka uç betiği nerede?

Kodsuz platformun kendisi arka uç kodunu otomatik olarak oluşturur; kusursuz (çünkü onu bir insan yaratmaz), optimize edilmiş ve erişilebilir olurdu. Bu son nokta ile ilgili olarak - arka uç kodunun erişilebilirliği - ona erişimi garanti eden kodsuz bir platform seçtiğinizden emin olun.

Bazı önemli nedenlerle arka uç koduna erişmek istiyorsunuz:

Arka uç koduna erişim, gelişen uygulamanız üzerinde tam mülkiyeti garanti eder.

Arka uç koduna erişim, manuel olarak düzenleme olasılığını da garanti eder. Bu gerekli değildir, ancak geliştiriciler - özellikle kodsuz arka uç geliştirmede yeni olanlar - görsel kodsuz arka uç araçlarıyla herhangi bir şekilde sınırlı hissederlerse, kodu alabileceklerinden emin olabilirler. ve manuel olarak düzenlemeye başlayın.

Kodsuz platformunuzun seçimi son derece önemlidir çünkü geliştirme sürecinizi iyileştirebilir veya sınırlandırabilir.

En iyi kodsuz arka uç oluşturucu: AppMaster

Doğru kodsuz arka uç oluşturucuyu seçmenin öneminden bahsettik, bu nedenle bugün piyasadaki en iyi kodsuz platformlardan biri olarak bilinen AppMaster hakkında önerilerde bulunmaktan kaçınamadık.

AppMaster nedir?

AppMaster, kod yazmadan arka uç, mobil uygulamalar ve web uygulamaları oluşturmanıza, iş akışlarını otomatikleştirmenize, müşteri portalları oluşturmanıza vb. olanak tanıyan kodsuz bir platformdur. AppMaster ile sıfırdan bir uygulama oluşturmak için aslında kodlama gerektirmeyen bir beceri gereklidir: AppMaster'ın düşük kodlu bir uygulama olmadığı gerçeğinin altını çizmeye değer (düşük kodlu platformlar bazı görsel kodsuz arka uç araçları sağlar, ancak yine de geliştiricinin bilmesini gerektirir) ve bazı kod ve programlama dilleri kullanın) ancak bir kod satırı yazmak zorunda kalmadan sıfırdan bitişe kadar bir uygulama oluşturmak için tüm kodsuz arka uç araçlarını sağlayan kodsuz bir platform.

Uygulamanızı görsel arayüz ile oluştururken, AppMaster arka uç kodunu otomatik olarak oluşturacaktır. Herhangi bir noktada arka uç koduna erişebilir ve kontrol edebilirsiniz. İsterseniz, uygulama geliştirme sürecinizin sonunda kodu düzenleyebilir veya dışa aktarabilirsiniz.

AppMaster: uygulama geliştirmeden daha fazlası

AppMaster, geliştiricilerin mobil ve web uygulamaları oluşturma sürecini hızlandırmak için kullanabileceği bir araçtan daha fazlasıdır. Aslında, iş akışını daha verimli hale getirmeye yardımcı olabileceğinden, herhangi bir girişimcinin veya profesyonelin dijital araç cephaneliğinde tutması gereken bir araçtır.

AppMaster'ın ana kullanımlarından biri, bir iş ortamındaki iş akışlarını otomatikleştirmektir . Bu kodsuz arka uç aracıyla, işletmenizin süreçlerini hızlandırmak için gereken otomatikleştirilmiş dijital araçları oluşturmak için artık profesyonel bir geliştirici kiralamanız gerekmez. AppMaster ile, kodlama bilgisi gerektirmeyen görsel bir iş akışı oluşturucu ile anında bildirimleri otomatikleştirebilir, ilişkisel veritabanlarını güncelleyebilir ve diğer uygulamalarla entegre edebilirsiniz.

AppMaster ile iş akışı nasıl otomatikleştirilir

Kodsuz bir arka uç uygulama geliştirme sürecinin nasıl çalıştığını anlamanın bir örnekten daha iyi bir yolu yoktur. AppMaster ile herhangi bir kodlama bilgisine ihtiyaç duymadan iş akışınızı otomatikleştirmenize yol açabilecek süreci anlatalım.

İş akışınızı tanımlayın

İş akışınızı otomatikleştirmek istiyorsanız, onu özüne indirgemeniz gerekir: bir şey olduğunda başka bir olay tetiklenir. Örneğin, yeni bir kullanıcı bültenime abone olduğunda, otomatik bir karşılama e-postası gönderilir. Eylemleri manuel olarak yapmayı durdurmak istiyorsanız, şu şemaya indirgemeniz gerekir: eylem - tetikleyici - sonuç olayı.

Otomatik iş sürecinizi tasarlayın

İş akışınızı eşleştirdikten sonra, yalnızca bir tuval olarak AppMaster'ın görsel arayüzünü ve sürecin adımları olarak yapı taşlarını kullanarak çoğaltmanız gerekir.

AppMaster: temel özellikler

Şimdi AppMaster'ın temel özelliklerini tartışmanın zamanı geldi. Bu, kodsuz bir arka uç aracının tüm olanaklarını anlamanın bir yoludur. Keşfetmek üzereyken, kodsuz arka uç platformlarıyla, uygulama geliştirme sürecinin en karmaşık yönlerini bile yönetebilirsiniz, bunlar yıllarca programlama eğitimi gerektirecektir.

İş süreci planlayıcısı

AppMaster ile yalnızca iş akışlarını otomatikleştirmekle kalmaz, aynı zamanda otomatikleştirilmiş iş akışlarını da planlayabilirsiniz. İşletmenizin pazarlama, işe alma, tedarik veya daha fazlası gibi diğer yönleriyle ilgilenirken hafta veya ay boyunca işlerin otomatik olarak gerçekleşmesi için iş süreçlerinizi önceden yönetebilirsiniz.

Yerleşik API oluşturucu

AppMaster ile kod kullanmadan API uç noktaları ve istekleri aracılığıyla iki yazılım bloğunu entegre edebilirsiniz. Görsel araçlar, manuel veya otomatik olarak oluşturulan birden çok API uç noktasını ve ilgili istekleri ayarlamanıza ve yönetmenize olanak tanır.

API oluşturucu yalnızca kimliği doğrulanmış API isteklerini desteklemekle kalmaz, aynı zamanda API uç noktaları ayarı ve yönetim aşamasını atlamanıza da olanak tanır: projenizi üçüncü taraf hizmetlerle entegre etmenize olanak tanıyan kullanıma hazır modüller vardır. API oluşturucu aracı, kullanıma hazır modüller bulunmadığında API entegrasyonunu yönetmek için istediğiniz zaman kullanabileceğiniz bir çözümdür.

Kodsuz Veritabanı

Veritabanları, arka uç geliştirme ile uğraşırken yönetilmesi gereken ana yönlerden biridir. AppMaster, barındırılan ve esnek veritabanlarını yönetmek ve bunları otomatik olarak güncellemek için ihtiyacınız olan tüm görsel araçları sağlar.

Push bildirimleri

Anında iletme bildirimleri, birçok otomatik işlemi çalıştırdığınızda son derece önemli hale gelebilir. Bunlar olmadan, birçok şey fark edilmeden kalma ve dolayısıyla yönetilmeme riskiyle karşı karşıya kalır ve uzun vadede işinize zarar verir (bir kullanıcı size yazdığında bildirim almadığınız için müşteri desteğine yanıt vermeyi bırakırsanız ne olacağını hayal edin) !).

AppMaster ile birkaç tıklamayla anında iletme bildirimleri için tetikleyiciler ayarlayabilirsiniz.

Goroutinler

Goroutines, paralel olarak çalışan eşzamansız programlar oluşturmanıza olanak tanır. Bu, görevleri daha verimli ve dolayısıyla sırayla programlanmalarından daha hızlı yürütmenin bir yoludur. Bu, AppMaster'ın uygulamanızın performansını artırmanız için size sağladığı dağıtım süreçlerinden biridir.

Geleneksel bir şekilde (manuel olarak kod yazmak) elde edilmesi karmaşık olan şey, AppMaster ile daha az programlama becerisine sahip biri için bile daha kolay ve ulaşılabilir hale gelir.

Çoğaltma yönetimi ile dosya depolama

AppMaster ile, kopyaları veya "çöpleri" (kullanmadığınız veya ihtiyaç duymadığınız dosyalar) otomatik olarak arayarak depolama alanınızı optimize edebilirsiniz.

Kodsuz arka uç: işiniz için avantajlar

Gördüğünüz gibi, kodsuz arka uç yaklaşımı, olasılıklarınızı sınırlamaz, aksine onları geliştirir. Bir işletme yürütüyorsanız, kodsuz arka uç araçlarının kullanımı şu anlama gelir:

Birçok görevin otomasyonu sayesinde iş akışını iyileştirin.

Azaltılmış maliyetler : görevler otomatik olarak yürütüldüğünden, daha küçük bir ekip kiralamanız gerekir. Ayrıca, kodsuz platformlar sayesinde profesyonel bir geliştiriciyi işe almaktan kurtulabilirsiniz.

Azaltılmış süre: otomatikleştirilmiş görevler, manuel olanlardan daha hızlı tamamlanır.

İndirimli fiyat: Bazı süreçleri otomatikleştirirseniz ve maliyetleriniz düşerse, fiyatlarınızı da düşürerek işinizi pazarda daha rekabetçi hale getirebilirsiniz.

Hizmet kalitenizi yükseltin. Otomatik görevler hizmetinizin, desteğinizin ve genel işinizin kalitesini yükseltir çünkü insanlardan farklı olarak gecikmelere, hatalara, gözden kaçmalara veya ihmallere maruz kalmazlar.

Çözüm

Veritabanı yönetiminden API entegrasyonuna kadar, kodsuz arka uç geliştirmenin her ayrıntısını az önce inceledik. Çoğu profesyonel geliştirici, genellikle kodsuz bir yaklaşıma geçmenin yaratıcılıklarını veya olanaklarını sınırlayıp sınırlamayacağını merak eder. Örneklerimizle, AppMaster'ın geliştiricilerin yaratıcılığını ve olanaklarını, arka uç geliştirmenin en karmaşık yönünü bile yönetmelerine olanak tanıyan araçlarla nasıl geliştirdiğini gösterdik. Piyasada pek çok kodsuz arka uç platformu olmasına rağmen, AppMaster en çok tavsiye edilen platform olmaya devam ediyor: Kullanıcı kolaylığını kodsuz bir uygulama oluşturucunun sağlayabileceği en gelişmiş araçlarla bir araya getiriyor.