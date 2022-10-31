İnternetin yükselişiyle birlikte, dijital alanlara taşan bilgi miktarı çok büyük. Veriler, günümüzde mevcut olan ve herhangi bir işten en iyi şekilde yararlanmak için kullanılması gereken bol bir kaynaktır. Şirketler, mevcut tüm verileri toplayıp analiz ederek müşteri eğilimlerini anlayabilir ve daha üretken ve başarılı olmak için çalışabilirler. Kendilerine sunulan verilerdeki kalıpları bulmak, işletmelerin daha iyi fırsatları belirlemelerine de yardımcı olabilir.

Veritabanlarına ihtiyaç duymadan veriler hakkında konuşamayız. Veritabanları genellikle veri toplayan ve depolayan herhangi bir web sitesinin veya uygulamanın arka ucunun bir parçasıdır. PostgreSQL ve MySQL, günümüzde kullanılan en popüler açık kaynaklı veritabanlarından ikisidir. Bunların ikisi de ilişkisel veritabanlarıdır. Bu, anahtarlar aracılığıyla birbirine bağlanabilen tablolarda bilgileri düzenledikleri anlamına gelir.

Bu iki veritabanı, her güncelleme yayınlandıkça birbirine daha çok benzemektedir. Her ikisi de kendilerine sunulan geniş topluluk desteğiyle tanınır. Esasen MySQL, kurulumu ve çalıştırılması daha kolay olan daha basit bir veritabanıdır. Aynı zamanda, PostgreSQL daha zengin özelliklere sahiptir ve daha karmaşık ve analitik görevler için kullanılabilir. İkisinin de birçok benzerliği ve birkaç farklılığı var.

Bu veritabanlarının her ikisine de daha yakından bakalım.

PostgreSQL ve MySQL'e genel bakış

MySQL tamamen ilişkisel bir veritabanıdır, ancak PostgreSQL bir nesne-ilişkisel veritabanı veya tablo kalıtımı ve ayrıca fonksiyon aşırı yüklemesi gibi yeteneklere sahip bir ORDBMS'dir . SQL veya Yapılandırılmış sorgu dili, hem PostgreSQL hem de MySQL'de ilişkisel veritabanı yönetim sistemleriyle etkileşim kurmak için kullanılan ortak dildir.

SQL'in basit bir yapısı ve daha az kaynak kodu satırı olduğundan, çoğu teknik olmayan personel onu hızlı bir şekilde alabilir. SQL, analistlerin bir diskteki sipariş tablosunun konumunu, belirli bir siparişi bulmak için nasıl arama yapılacağını veya sipariş veya müşteri tablolarının nasıl bağlanacağını anlama gereksinimini ortadan kaldırır. Sorgu, uygun veri noktalarını da belirleyen veritabanı tarafından oluşturulur.

Her iki veritabanı da JSON - JavaScript Object Notation'ı destekler. PostgreSQL veritabanı ayrıca yinelenen anahtarları ve aşırı boşlukları kaldıran ikili JSON biçimini de sunar - JSONB. Daha geleneksel yardım kanallarına ek olarak, her iki veri tabanı da güçlü topluluk desteği sağlar.

MySQL: Genel Bakış

MySQL, 23 Mayıs 1995'te piyasaya sürüldü. Programcıların %50'den fazlası 2021 itibariyle MySQL kullanıyor . Bununla MySQL, gezegendeki en yaygın kullanılan veritabanı yönetim sistemi olacaktır. MySQL, hızlı, güvenilir, çok amaçlı ilişkisel veritabanı yönetim sistemlerinden biridir. PostgreSQL'in kapsamlı özellik setinden yoksun olmasına rağmen, özellikle web uygulamaları olmak üzere çeşitli uygulamalar için mükemmel bir seçimdir.

MySQL, kısmen varsayılan olarak LAMP yığınının bir bileşeni olduğu için dinamik web uygulamaları için tercih edilen seçenektir. LAMP yığını , Linux , Apache HTTP Sunucusu , MySQL ve PHP'den oluşan açık kaynaklı bir çevrimiçi uygulamalar kümesidir. MySQL, Joomla ve WordPress dahil olmak üzere çok çeşitli içerik yönetimi çözümleri tarafından da kullanılır.

MySQL açık kaynaklıdır ve kullanımı ücretsizdir. Oracle bunu sürdürür ve MySQL'in, kullanıcının bunun için ödeme yapmasını gerektiren ekstra hizmetlere sahip premium sürümleri vardır. Premium sürümlerde özel eklentiler, modüller ve müşteri desteği bulunur.

Bir proje oluştururken veya MySQL öğrenirken ortaya çıkabilecek herhangi bir programlama şüphesi konusunda endişelenmenize gerek yok. Sorun giderme yardımı, kararlı bir gönüllü grubundan alınabilir. Veritabanı için mevcut olan topluluk desteği inanılmaz, çünkü her zaman yardım etmeye ve çevrimiçi sorguları yanıtlamaya hazır geliştiriciler var. Rutin bakım programlarını uyguladığınız ve veritabanlarınızı düzenli tuttuğunuz sürece, MySQL kullanıcıları bunun oldukça tutarlı bir RDBMS olduğunu düşünüyor.

Çok sürümlü eşzamanlılık kontrolü veya MVCC özellikleri, yeni işlevler ekleyen ve güvenliği güçlendiren düzenli güncellemelerden de yararlanan MySQL'de mevcuttur. 6 Temmuz 2022'de veritabanının 8.0.30 sürümü yayınlandı. Bu, veritabanı için mevcut olan en son kararlı güncellemedir. Facebook, Google, GitHub, NASA ve diğerleri gibi popüler şirketler, arka uçlarında MySQL özelliklerini kullanır.

PostgreSQL: Genel Bakış

PostgreSQL, güvenilirlik, çok yönlülük ve açık teknik standartlarla uyumluluk konusunda sağlam bir üne sahip, açık kaynaklı bir ilişkisel veritabanıdır . Veritabanı ayrıca Postgres olarak da adlandırılır. Veritabanı ilk kez 1997'de yayınlandı. PostgreSQL tarafından çeşitli ilişkisel ve ilişkisel olmayan veritabanları ve veri biçimleri desteklenir. Veritabanı, şu anda mevcut olan en gelişmiş, kararlı ve uyumlu ilişkisel veritabanlarından biri olarak anılmaktadır ve zorlu sorguları işleme kapasitesine sahiptir.

PostgreSQL veritabanı, veritabanlarının belirli bir zaman noktasına geri yüklenmesine izin veren, Noktadan Noktaya kurtarma veya PITR gibi birkaç etkileyici özelliğe izin verir. Ayrıca, herhangi bir veritabanı değişikliğini kaydetmek için pgBackRest gibi programları kullanan bir İleri Yazma günlüğü veya WAL sağlar. Veritabanı ayrıca, saklı yordamlar kullanılarak benzersiz alt yordamların oluşturulmasını ve depolanmasını sağlar. 13 Ekim 2022'de veritabanının en son sürümü olan PostgreSQL 15 yayınlandı.

Güçlü bir genişletme ortamıyla, zaman serisi veri türleri ve jeo-uzamsal analiz gibi girişimler de dahil olmak üzere bir dizi farklı kullanım örneğini kolayca barındıracak kadar uyarlanabilir ve ölçeklenebilir. PostgreSQL, açık kaynaklı bir veritabanı sistemi olarak oluşturuldu. Bu nedenle lisans sınırlamaları, satıcıya bağlı kalma endişeleri veya aşırı dağıtım riskleri yoktur.

PostgreSQL, ihtiyaçlarınızı karşılamak ve DBMS'yi daha verimli hale getirmek için eklentiler oluşturarak değiştirilebilir. Ayrıca PostgreSQL, C/C++ , Java ve diğerleri gibi diğer bilgisayar dillerinde oluşturulan özel işlevleri kullanmanıza olanak tanır.

E-ticaret , müşteri ilişkileri yönetim sistemleri (CRM'ler) ve muhasebe defterleri gibi ticari işlemler için çevrimiçi işlem işleme protokollerini denetlemekten sorumlu işletme yöneticileri için PostgreSQL veritabanı en iyi seçeneği sunar. PostgreSQL'i arka uçlarında kullanan önemli isimlerden bazıları Apple, Etsy, IMDB, Instagram ve daha fazlasını içerir.

Postgres ve MySQL arasındaki kritik farklar

Postgres ve MySQL arasında birkaç fark vardır. Bunlardan bazıları veritabanının nasıl oluşturulduğuna dayanırken, diğer farklılıklar işlevselliklerinde ve kullanım durumlarındadır.

GNU Genel Kamu Lisansı, MySQL veritabanının kaynak kodunu herkes tarafından erişilebilir kılmak için kullanılmıştır. Aynı zamanda PostgreSQL, PostgreSQL lisansı altında kullanıma sunulmuştur. PostgreSQL tamamen ACID uyumludur, ancak MySQL yalnızca InnoDB ve NDB Cluster Storage işlemcileriyle birleştiğinde ACID uyumludur.

MySQL veritabanı, SQL ile yalnızca zayıf bir şekilde tutarlıdır. Örneğin, kontrol kısıtlamaları desteklenmez. PostgreSQL ise temel olarak SQL standartlarına uygundur. Basit veri aktarımları için bir veritabanı gerektiren birçok web uygulaması MySQL'i kullanır. Veritabanı okuma ve yazma performansının çok önemli olduğu karmaşık ağlarda Postgres sıklıkla kullanılır.

MySQL, C/C++ ile yazılmıştır, Postgres ise C ile yazılmıştır. MySQL, kaskatı desteklemezken Postgres destekler. MySQL, kullanıcı arayüzü olarak Workbench GUI'yi kullanırken Postgres, PgAdmin'i kullanır. MySQL, SQL sözdizimlerini ve saklı yordamları desteklerken PostgreSQL, gelişmiş yordamları ve saklı yordamları destekler.

MySQL için izin verilen dizin türü İkili Arama Ağacı iken Postgres, GIN ve Hash dahil olmak üzere bu tür birçok dizin türünü destekler. MySQL, güvenlik için Aktarım Katmanı Güvenliği (TLS) protokolünü kullanırken Postgres, SSL protokolünü kullanır. MySQL veritabanı gelişmiş veri türlerini desteklemez, ancak Postgres, kullanıcı tanımlı veri türleri dahil olmak üzere gelişmiş veri türlerine izin verir.

Geliştiriciler neden birini diğerine tercih ediyor?

Hem MySQL hem de PostgreSQL, belirli kullanım durumlarında öne çıkan özelliklere sahiptir. Örneğin, basit bir veritabanı oluşturuyorsanız, MySQL'e gitmek isteyebilirsiniz. Aynı zamanda, daha fazla özellik ve analitik yetenek gerektiren bir uygulama oluşturuyorsanız, PostgreSQL'i seçmek isteyebilirsiniz.

DBMS geliştiricileri, üzerinde çalıştıkları kullanım durumuna ve söz konusu proje için hangi işlevselliğe ihtiyaç duyduklarına bağlı olarak veritabanları arasında seçim yapar.

Geliştiriciler neden MySQL'i seçiyor?

MySQL kullanırken çeşitli depolama işlemcileri arasından seçim yapabilirsiniz. Artık birkaç tablodan gelen bilgileri de birleştirme özgürlüğüne sahipsiniz. MySQL, belirli SQL özelliklerini dışarıda bırakarak performansa ve güvenilirliğe öncelik vermek için minimum ağırlığını korur. Özellikle salt okunur, yüksek oranda eşzamanlı görevlerle ilgili olarak, MySQL'in veritabanı performansı dikkat çekicidir. Bu nedenle, birkaç iş analitiği görevi için harika bir seçenektir. Yüksek trafikle uğraşırken çok sayıda karmaşık sorgu yürütmek istiyorsanız PostgreSQL daha iyi bir seçenek olabilir.

Sıralama arabellek boyutu, okuma arabellek boyutu, izin verilen maksimum paket vb. gibi parametreleri değiştirerek MySQL, MySQL sunucunuzu değiştirmek ve optimize etmek için çeşitli seçenekler sunar. MySQL'in yaygın kullanımı sayesinde, MySQL uzmanlığına sahip veritabanı yöneticileri bulmak da kolaydır.

Ek olarak, kullanıcıları yapılandırmanın daha basit olduğunu ve diğer DBMS sistemlerine göre daha az ince ayar gerektirdiğini iddia ediyor. Ek olarak, Adminer, HeidiSQL ve daha fazlası gibi birkaç ön uç, MySQL'e grafiksel bir kullanıcı arayüzü vererek onu daha kullanıcı dostu hale getirir. MySQL, bulut için de hazırlanmıştır ve birçok bulut bilişim hizmeti, MySQL veritabanlarını bir ücret karşılığında kuracakları ve yönetecekleri MySQL özelliklerini içerir.

Geliştiriciler neden PostgreSQL'i seçiyor?

PostgreSQL, MySQL'den biraz daha karmaşıktır ve onu kullanmak için biraz daha teknik bilgiye ihtiyacınız olabilir. PostgreSQL nesne ilişkisel bir veritabanı olduğundan, ilişkisel programlama ile nesne yönelimli kodlama arasındaki boşluğu doldurur. Bu, daha karmaşık veritabanı sistemlerinin oluşturulmasına yol açan tablo mirasının yanı sıra nesnelerin tanımını da sağlar.

Katı bir ilişkisel modele tam olarak uymayan bilgilerle çalışırken, nesne ilişkisel bir veritabanı harikadır. Doğrulanması gereken bilgileri kullanırken zorlu okuma-yazma işlemlerini gerçekleştirmeniz gerektiğinde PostgreSQL harika bir seçenektir. Ancak salt okunur etkinliklerle uğraşırken ORDBMS normalden daha yavaş olabilir. NoSQL yetenekleri için öne çıkan bir seçenek PostgreSQL'dir. JSON, hstore ve XML , yerel olarak sunduğu çok çeşitli veri türlerinden yalnızca birkaçıdır. Benzersiz veri türleri ve kendi işlevlerinizi de oluşturabilirsiniz.

PostgreSQL ile veritabanları herhangi bir boyutta olabilir. Bir şirketin PostgreSQL'i seçme kararını etkileyen diğer bir ana faktör, çok sürümlü eşzamanlılık kontrolüdür - MVCC. MVCC sayesinde birden fazla okuyucu ve yazar PostgreSQL veritabanı teknolojilerine aynı anda bağlanabilir ve bunları kontrol edebilir. Bu, bir kişinin verilerle ilgilenmesi gerektiğinde okuma-yazma kilidi gerekliliğini ortadan kaldırarak performansı artırır. Bu, anlık görüntü izolasyonu kullanılarak MVCC tarafından gerçekleştirilir. Anlık görüntüler, verilerin belirli bir zamanda durumunu gösterir. İşlem düzeyinde, PostgreSQL veri bozulmasına karşı koruma sağlar ve bilgilerin gizliliğini korur.

PostgreSQL vs MySQL: Hangisi daha hızlı?

PostgreSQL ile MySQL'i karşılaştırırsak, her ikisinin de en hızlı veritabanı yönetim sistemi seçenekleri arasında olduğu açıktır. Ancak hangisinin daha hızlı olduğu sorusu kolay yanıtlanmıyor. Hız testleri çelişkili bulgular üretir.

Hız, büyük ölçüde veritabanını nasıl kullandığınıza bağlıdır. Büyük veri kümelerini, zorlu aramaları ve okuma-yazma işlemlerini yönetmek için PostgreSQL, daha hızlı olmasıyla ünlüdür. Benzer şekilde, yalnızca salt okunur yönergeler alıyorsak, MySQL daha hızlı çalışır.

PostgreSQL vs MySQL: Hangi bilgisayar dillerine izin veriyorlar?

Hem MySQL hem de PostgreSQL, birkaç programlama dilini destekler. Bazıları da örtüşüyor.

MySQL destekli diller

MySQL sorunsuz çalışabilir ve aşağıdaki programlama dillerini destekler:

C/C++

PHP

Java

Gitmek

Delfi

Lisp

Erlang

Node.js

R

Perl

PHP

PostgreSQL destekli diller

PostgreSQL daha fazla sayıda programlama dilini destekler. Aşağıdakileri içerirler:

Gitmek

C/C++

Java

Delfi

Javascript

Erlang

Lisp

R

.Ağ

Tcl

piton

PostgreSQL vs MySQL: Hangi işletim sistemleriyle çalışıyorlar?

Birkaç işletim sistemi hem MySQL hem de PostgreSQL ile uyumludur. MySQL, yukarıda bahsettiğimiz gibi bulut yardımı sağlar ve kullanımı daha kolaydır. MySQL'in çalışabileceği işletim sistemleri şunlardır:

pencereler

Linux - Ubuntu, Oracle, Debian, SUSE, Genel, Red Hat Enterprises

Mac os işletim sistemi

Oracle Solaris

fötr şapka

ÜcretsizBSD

Açık Kaynak Oluşturma

Kullanıcılar genellikle PostgreSQL'i Linux sistemlerinde dağıtır, ancak şirket içi kurulumları ve bulut tabanlı yardımı da destekler. ORDBMS ayrıca PostgREST REST API'sini de sağlar. PostgREST adlı tek bir web SQL sunucusu, PostgreSQL sistemini bir RESTful API'sine dönüştürür. API yolları ve eylemleri, veri tabanındaki teknik sınırlamalar ve haklar tarafından belirlenir. PostgreSQL ile çalışan işletim sistemleri şunları içerir:

pencereler

Mac os işletim sistemi

BSD - Ücretsiz ve açık

Solaris

Linux - Debian, Red Hat ailesi Linux, Ubuntu Linux, SuSE, OpenSuSE

PostgreSQL vs MySQL: Nasıl indekslenirler?

Büyük veri tablolarıyla çalışırken SQL komutlarını hızlandırmak için dizinler, ilişkisel veritabanlarının daha iyi çalışmasına yardımcı olur. Bir veritabanını indekslemeden veritabanı yönetim sistemi için aramalar zahmetli ve zaman alıcı olacaktır. PostgreSQL ile MySQL'i karşılaştırırken çeşitli indeksleme seçenekleri mevcuttur.

MySQL'deki dizin türleri, B ağaçlarında depolanan INDEX, PRIMARY KEY, FULLTEXT ve UNIQUE gibi dizinleri içerir. MySQL ayrıca uzamsal veriler için olanlar da dahil olmak üzere R-ağacı tabanlı dizinlere sahiptir. FULLTEXT dizinlerini kullanırken, karma dizinlerin yanı sıra ters çevrilmiş listeler kullanılır.

PostgreSQL dizin türleri ise, veri tablosunun yalnızca bir bölümündeki verileri sınıflandıran kısmi dizinler içerir. Veritabanında ayrıca, dizinlerini sütun değerleri yerine ifade işlevlerini kullanarak oluşturan ifade tabanlı dizinler bulunur.

PostgreSQL ile MySQL arasında kodlama nasıl farklıdır?

Programlama dilleri, işlevsellik ve daha fazlası söz konusu olduğunda MySQL ile PostgreSQL arasındaki bazı büyük farkları gördük. Ancak, gerçek veri manipülasyonu söz konusu olduğunda nasıl farklılık gösterirler? Hem MySQL hem de PostgreSQL'de kodlamanın bazı benzerlikleri vardır, ancak birçok farklılıkları da vardır.

MySQL davayı umursamıyor. Karakterlerin durumuna duyarlı değildir. Arama yaparken dizeleri tam olarak oldukları gibi büyük harfle yazmanız gerekmez. PostgreSQL vakaları dikkate alır. Karakterlerin durumuna duyarlıdır. Yani büyük harfli bir dize ve büyük harfsiz bir dize iki farklı değişken olacaktır. Aramanın başarılı olması için dizelerin tam olarak var oldukları şekilde büyük harfle yazılması gerekir.

MySQL'in belirli varyasyonlarını kullanırken karakter kodlamalarını ve dizeleri UTF-8'e dönüştürmek önemlidir. PostgreSQL kullanırken karakterleri ve dizeleri UTF-8 olarak değiştirmek şart değildir. Ayrıca PostgreSQL, UTF-8'in sözdizimini desteklemez.

MySQL'de IF o IFNULL ifadelerinin kullanılması kabul edilebilir. IF ve IFNULL ifadeleri PostgreSQL'de geçersizdir. Alternatif olarak, bir CASE deyimi kullanmalısınız. MySQL ve PostgreSQL'de kodlama yaparken göz önünde bulundurmanız gereken temel farklar bunlardır.

Kodsuz Geliştirme

Kodsuz geliştirme, yazılım uygulamalarının oluşturulmasını genel halk için daha erişilebilir hale getirdi. Bir zamanlar sadece yazılım mühendislerinin yapabileceği bir şey, şimdi çok daha kolay bir öğrenme eğrisine sahip bir süreç. Geleneksel bilgisayar programlamayı kullanmak yerine, kodsuz geliştirme ortamları, hem programcıların hem de programcı olmayanların kullanıcı arabirimleri ve kurulum yoluyla yazılım uygulamaları oluşturmasına olanak tanır. Günümüzde kodlama, kod olmadan çok daha erişilebilir hale geldiğinden, insanların programlamaya yaklaşım şeklini değiştiriyor.

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Çözüm

MySQL ve PostgreSQL'i ayıran büyük farklılıkları yukarıda ele aldık. Her iki veri tabanının faydalarını bilmek ve diğerinden daha iyi yapabilecekleri yerleri anlamak önemlidir. Bu, web uygulamalarınızı oluştururken doğru veritabanı yönetim sistemini seçmenize yardımcı olabilir.

Herhangi bir projeyi kurumsal kapsamda ölçeklendirmenizi sağlarken, büyük veritabanlarını ve karmaşık aramaları kolayca halledebilen zengin özelliklere sahip veritabanı teknolojileri arıyorsanız PostgreSQL'i seçmelisiniz. Öte yandan, bakımı ve kurulumu daha basit, ancak yine de güvenilir, hızlı ve iyi anlaşılmış bir veritabanı arayan bir acemi iseniz MySQL'i deneyebilirsiniz. Hala ikisi arasında karar veremiyorsanız, ikisini de test etmeyi ve ardından kararınızı vermeyi düşünün.

Uygulamanızın işlevselliğine ve karmaşıklığına bağlı olarak MySQL veya PostgreSQL sizin için doğru seçim olabilir. MongoDB veya MariaDB gibi benzer hizmetler sunan başka veritabanları da var. Bu tür alternatiflerle bile, MySQL ve PostgreSQL, DBMS geliştiricileri için en sevilen veritabanlarından bazıları olarak kaldı.