赚钱是应用程序规划、开发和维护的基本且必要的部分。即使您有一个新开发的应用程序，您也可以通过它获利。应用变现模型不是一个简单的概念。有几种方法可以从应用程序中产生收入。我们创建了这份全面的应用获利策略指南，以帮助您成功通过软件获利并提高投资回报率。本指南的策略将引导您了解最常见的移动应用获利策略，这将帮助您确定最适合您的选项。

什么是应用程序货币化？

应用程序货币化意味着从字面上将您的应用程序转变为赚钱机器。您可以将应用用户转化为付费客户，并从您的应用中获得收益。这并不像按下“立即付款”按钮并等待收入进来那么容易。您必须了解应用程序用户的需求并为他们提供他们正在寻找的所有东西，然后他们才会付款。通过应用获利的不同方法包括应用内广告、应用内购买、订阅和一次性付款。

您如何通过移动应用获利？

完成移动应用程序后，您需要一个应用程序货币化策略来成功地将您的应用程序货币化并产生收入。无论您创建了付费还是免费应用程序，您都必须制定一个应用程序货币化策略，在确保您公司盈利的同时满足您的用户。例如，新闻应用更适合订阅服务和门控内容，而移动游戏应用则受益于应用内购买。本文将指导您了解有关应用获利的各个方面，包括不同的应用获利模型和关键术语的定义。

您可以从移动应用程序中赚多少钱？

美国的移动应用程序开发及其市场份额每天都在增长。 根据2014年至2018年10月的数据，全球移动电子商务产生的收入从1840亿美元大幅增长至6990亿美元。 Play 商店中排名前 200 的应用程序每天的收入约为 82,500 美元。另一方面，这一数字急剧下降，前 800 名申请者的平均收入降至 3,500 美元左右。

根据Buildfree.com的数据，这两个平台占据了99%的市场份额，Android占据了81.7%。因此，16% 的 Android 开发者和 25% 的 iOS 开发者每月从他们的移动应用中赚取超过 5,000 美元。下载是否会为应用程序带来收入？免费应用程序每次下载不会获得收入。与付费应用程序不同，基于订阅的移动应用程序为每个购买的订阅赚钱。查看软件商店或 Google Play 中的应用程序价格，您可以计算每次下载所带来的收入。通过免费应用程序获利的各种有价值的方式包括广告广告、应用内购买、赞助和联属网络营销。

移动应用货币化能让你变得富有吗？

在当今时代，谁不想在不投资开发软件的情况下致富？现在做一个成功的商人，就是要与时俱进； 移动应用程序开发是改善业务的重要工具。首先，您需要了解用户的需求，然后跳出框框思考并提出迫使潜在客户下载您的应用程序的想法。以 Instagram、TikTok 和 Snapchat 为例。这些应用程序易于使用；人们只需点击一下即可获得令人惊叹的用户体验。此外，不仅仅是娱乐，这些应用程序还通过将广告覆盖到最大的目标用户来帮助人们发展业务和收入。所以，答案是：是的，移动应用货币化可以让你变得富有。有几种方法可以通过您的应用获利，但要小心；您应该根据自己的要求制定获利策略。

将应用程序货币化的五种方法是什么？

有许多可用的移动应用程序货币化模型。让我们来看看五种主要的流行应用获利策略。并讨论它们如何影响软件增长和参与度。

应用内购买

这个模型有几种形式：

高级系统功能。

全新的免费用户体验，例如等级或奖励。

这种应用变现模式适用于免费和付费应用。利用应用内购买模式的最佳示例是移动游戏应用。一旦用户沉迷于游戏，他就会购买游戏的付费功能，例如游戏钻石、地图、服装、武器、车辆等。例如，PUBG是流行游戏，在大流行期间流行。人们可以从这种应用程序货币化模式中赚取可观的收入。电子商务移动应用程序，如移动游戏应用程序，可以采用这种策略和货币化模式。用户的购买也属于这一类。

应用内广告

最赚钱的应用收入模式是应用内广告。移动应用程序所有者使用这种货币化模式从他们的应用程序中赚钱，而不会影响用户体验。应用内广告策略易于实施；您只需要在您的移动应用程序中展示商业广告并从广告网络中获得报酬。使用此模型时，请确保广告与您的受众相关并针对您的受众。应用内广告有多种格式，如下所述。

插页式广告：这种流行的获利模式在整个移动屏幕上展示广告。许多顶级发行商利用这种模式并从他们的应用程序中赚钱。

横幅广告：这种获利策略不会破坏用户体验。它只占用手机屏幕上的一小块区域。这些广告必须足够显眼，才能针对受众且质量高。

应用内视频广告：最有效的移动广告格式。您可以说服潜在客户下载您的应用程序或通过视频广告传达您的信息——YouTube、Facebook、Instagram 等许多品牌都使用此策略。

免费增值（免费和高级）

正如所描述的那样，免费增值是免费和高级的组合。应用服务提供商向用户提供一些基本的免费功能，而一些高级功能则是收费的。用户必须为应用程序的高级功能付费。为了通过这种货币化模式产生收入，应用功能应该具有吸引用户的功能。大多数用户不会轻易升级到高级功能；应用程序开发人员应提供一个月的免费高级版本。让用户体验升级版的扩展功能，继续使用高级版。

订阅

这种订阅应用获利模式类似于免费增值模式。应用程序开发人员可以按月或按年赚取订阅费。许多品牌都在这种货币化模式下工作，例如 Netflix、亚马逊、Adobe、Apple Music 应用程序等等。这种模式很成功，也很受欢迎；一旦用户订阅了该应用程序，无论他是否使用它都将被收取费用，而且用户可以灵活地冻结订阅一个月或更长时间，如果他在此期间不使用它。这种货币化模式收入稳定，但长期有效，应用程序所有者可以每月或每年连续赚取收入。

付费下载应用模型

这种付费应用程序模型表明，下载应用程序必须付费。这有点困难，因为大多数人不会为应用程序下载付费。应用程序开发人员应设置可承受的下载费用范围，以便人们毫不犹豫地下载您的应用程序。这种模式在 Minecraft、GTA 等游戏应用程序中非常成功。不仅是游戏，还有许多其他有用的应用程序都是付费的，人们可以根据需要下载它们。这种模式属于直接货币化策略。

如何在没有广告的情况下通过应用获利？

通过应用以下方法之一，您可以在不使用广告的情况下通过您的应用获利：

应用内购买和免费增值业务模式（这是一种出色的应用获利策略，无需展示广告。）

联盟营销。

赞助模式。

电子商务和软件商品。

订阅模型。

底线

许多知名平台或工具可让您通过应用获利。作为初学者，应用程序货币化模型的选择和使用您选择的模型可能具有挑战性。但首先，您需要确定您的产品。如果您对自己的代码开发移动应用程序的知识有疑问，并且在开发移动应用程序方面需要任何帮助，您可以搜索更简单的方法开始，例如无代码移动应用程序开发。选择合适的平台，您将很快获得您的移动应用货币化。 AppMaster 是一个完美的无代码平台，让您开始您的旅程。它拥有最好的移动后端，可以为您提供最好的用户体验。