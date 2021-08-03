移动应用市场不断增长，对用户的竞争越来越激烈。据统计，20%的项目根本没有盈利。该怎么办？ 在开发阶段 考虑您的货币化策略！

让我们谈谈在 2021 年通过移动应用获利的当前方法。

应用程序中的广告放置

这里的主要问题是在可见性和不显眼之间保持平衡。如果您成功了，您不仅会获利，而且会保持忠诚度并增加观众参与度。

优点：

免费应用下载量更多，发布后立即变现；

了解广告是你赚钱方式的用户不会被它排斥；

相关广告不会烦人，可以提升用户体验；

您可以尝试多种不同的格式；

与其他方法相比，这是最简单的方法。

缺点：

不适合大多数小众应用；

每用户收入低；

观众可以离开#nbsp;由于侵入性广告而导致的应用程序；

许多人习惯于不关注广告或关闭/跳过它们；

广告流量拦截器可能会隐藏应用程序中的广告。

移动应用程序中的广告类型

横幅：静态或动画图像；过时且无效的经典；

奖励：查看广告/点击链接/转发，用户将获得奖励 - 虚拟货币或访问功能的时间；

Native：模仿部分应用程序；它的任务不是吸引注意力，而是相反 - 以便在不了解广告内容的情况下点击广告；

内置：例如，如果使用得当，在视频开头插入是一种有效的获利方式；

互动（游戏）：里面有简单的动作；有助于打发时间并增加对广告的兴趣；

Interstitial（中间）：在应用程序内的屏幕或级别之间的过渡中显示；通常是动画或互动的。

应用内购买

最常见的货币化类型是在手机游戏中购买物品。但是您可以向用户出售单个功能或附加组件。

优点：

低风险;

用户已经习惯了。

缺点：

很难集成，以免损害应用程序的主要功能；

很少有用户会持续购买。

成交百分比

通过这种货币化，您可以建立一个市场，并允许您的用户在应用程序中搜索商品或招聘工作。

优点：

一个经过良好调整的模型本身就可以工作；

您的应用程序是免费的；

您可以发布额外的利基广告。

缺点：

找到一个免费的利基并开发它并不容易；

一个技术复杂的支付和集成系统；

提前考虑与合作伙伴和客户的整个互动方案很重要；

负面评论将针对您，而不是针对实际卖家和承包商。

不同版本不同价格

一个熟悉的货币化系统，其中应用程序的价格取决于提供给用户的功能。基本版本通常免费或以象征性价格提供。这也包括试用版和免费增值版（免费提供基本版，付费后提供完整版）。

优点：

它可以让您评估应用程序的优势并提高忠诚度；

为用户提供选择；

此类应用程序比完全付费的应用程序吸引更多的兴趣；

一种灵活的方法，可让您适应不同类别的客户。

缺点：

因此，通常只有一小部分用户付费；

很难在基本/试用和付费选项之间找到正确的平衡点。

订阅

与前一个类似，只是用户定期为高级功能付费。

优点：

定期付款，这通常会增加 LTV；

您可以使用奖励系统（用户排名、折扣）。

缺点：

很难聚集到愿意付费的忠实观众；

内容必须优质，需要定期更新；

不适用于所有移动应用程序。

赞助

您同意为您的用户在应用程序中执行某些操作提供奖励的广告商。使用奖励产生的收入然后在您和广告商之间分配。

优点：

适用于任何利基；

用户参与度高。

缺点：

可能很难找到目标受众相似的赞助商。

综合方法和不同寻常的解决方案

您不太可能找到一种 100% 适合将您的应用程序货币化的方法。结合它们，进行实验，最重要的是，发挥您的创造力！

您可以制作限量版或设计（例如万圣节版或漫画风格），允许用户自己设置付款金额（是的，效果很好），了解他们的收入水平和职业（例如，通过要求填写问卷） - 基于此，扩展或限制对功能的访问。

当然，不要忘记进行测试并用具体数据确认您的假设——然后您将获得最大的利润！

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