如今,由于智能手机的大量使用,游戏应用正处于高位。这些应用程序正在进入AppStore和GooglePlay,并帮助出版商和开发商通过游戏应用程序产生更多收入。在快速发展的数字时代,创建自己的游戏应用程序,通过广告赚钱是一个很有吸引力的想法。你可能关心的是,你是否可以在没有编码的情况下创建一个游戏应用程序。

答案是肯定的!几年前,游戏应用开发需要广泛的编码知识来创建一个游戏应用。但今天,无码应用开发已经帮助许多出版商在没有应用编码的情况下创建自己的游戏应用。你可能想知道如何创建一个游戏应用程序,特别是如果你没有编码技能。本文将揭开为什么无代码应用程序构建器对移动应用程序开发至关重要,无代码应用程序开发的最佳平台,以及创建游戏应用程序的过程。让我们更深入地挖掘细节。

为什么选择无码应用开发?

曾几何时,用编码创建游戏应用程序需要大量精力和时间。移动应用开发对初学者来说是一个挑战,而用编码添加应用功能则更难。今天,应用程序开发行业出现了巨大的转变。无代码应用程序建设平台帮助初学者在没有编码技能的情况下创建游戏应用程序。因此,用无代码应用程序构建器创建游戏应用程序可以为你提供更便宜、更快速的开发解决方案。

你需要编码技能来创建一个游戏应用程序吗?

游戏应用编码是一项紧张的任务,要创建一个具有复杂功能的游戏应用。并非总是需要编码来开发游戏应用。原因是像AppMaster这样的无代码应用程序构建器的普及,你可以在没有编码知识的情况下创建游戏应用程序。如果你想创建一个没有更多功能的简单游戏应用,你可以尝试这些无代码平台。另一方面,如果你想把移动应用开发作为一个职业,你将需要强大的编码技能。

一些基本的编码技能将帮助你了解游戏应用开发的后台。此外,在创建游戏应用程序时,如果没有无代码应用程序构建器,它将更有意义,并对应用程序的开发提供更多控制。因此,如果你想创建一个基本的游戏,无代码工具是最好的选择。创建复杂的游戏需要广泛的热情、编码技能和耐心。

为什么无码游戏开发比传统开发容易?

曾几何时,游戏开发需要开发团队付出大量时间和精力。这样一来,用编码开发游戏是一个困难的过程,因为它需要--规划、设计、编码和维护。当你是一个游戏爱好者,喜欢花时间编码一个游戏应用程序时,用编码创造游戏是可能的。你可能会创造一个单一的游戏,但它需要广泛的编码技能,把你的想象力变成现实。所以,如果你对用编码创造游戏应用有热情,会有帮助。

另一方面,无代码工具已经获得了巨大的人气,因为这些工具帮助人们在不写一行代码的情况下创建一个游戏应用程序。这就是为什么无码应用开发为初学者提供更快、更便宜的开发解决方案。

构建一个游戏应用程序。需要了解的阶段

如何创建一个没有编码的游戏应用程序?

无代码应用程序构建器帮助发行商在不写一行代码的情况下创建其游戏应用程序。这些无代码应用程序构建工具更注重游戏应用程序的设计和创意,而不是编码。你可能想知道如何用无代码应用程序开发来创建一个游戏应用程序。让我们进入简单的步骤,以创建一个没有编码的游戏应用程序。

第1步。准备好你的游戏应用的想法

花点时间为你的游戏应用程序规划一个想法,将有助于你创建一个能够获得更多用户关注的应用程序。现在,Play Store和Apple Store有数百万个活跃的游戏应用。我们建议你滚动到最流行的应用程序类别,以抓住更多的观众,赢得一个大市场。一旦你对你的应用程序开发有了想法,就进行市场调查,找到玩家正在寻找的差距。你可以比较两个最受欢迎的游戏应用,爬坡赛车和Asphalt 9。两款应用的类别相同,但《爬坡赛车》提供的是第三人称视角,这款游戏应用的玩家需要集中精力来平衡引起他们注意的汽车,使玩家沉迷其中。

另一方面,Asphalt 9是智能手机上最令人惊叹的游戏应用,但它不像Hill Climb那样提供吸引人的画面。因此,Hill Climb是拥有超过5亿次下载的游戏应用,而Asphalt 9只有1000万次。因此,可以看出,像《神庙逃亡》《愤怒的小鸟》这样最成功的游戏之所以受欢迎,是因为其应用创意。这种移动应用开发以直观的界面给玩家带来了新的体验。因此,在规划你的应用创意时,你需要跳出框框,创造一个可能赢得目标受众的游戏应用。

第2步:选择一个无代码的APP开发工具

一旦你确定了你的游戏应用程序的想法,现在是时候选择一个无需编码的应用程序构建器,以进行无需编码的应用程序开发。你可能想知道用于移动应用开发的最佳无代码应用构建器。多个无代码平台允许初学者创建一个游戏应用程序,即使他们没有编码技能。我们列出了最受欢迎的无代码平台,用于开发无需编码的应用程序。让我们来看看。

Gamify的Game Maker

Gamify在提供无需编码的游戏开发工具方面取得了长足的进步。用Gamify的游戏制作器创建一个游戏应用,在你的团队中不需要游戏开发者来开发游戏应用。如今,网站所有者希望减少跳出率,因此为他们的页面创建令人上瘾的游戏,帮助他们赢得更多的流量。在这方面,Gamify的Game Makers帮助WIX和Shopify等网站通过游戏应用获得更多流量。

这个没有代码的游戏平台帮助网站所有者选择一个游戏模板,定制他们的设计和品牌,然后启动游戏应用程序。你可以在智能手机和台式机等任何设备上玩这个无代码游戏生成器创建的游戏。让我们来看看Gamify的无代码工具。

Gizmo

Gizmo是Gamify的另一个游戏制作工具,帮助用户从库中选择游戏模板。这个无代码游戏开发平台提供最流行的游戏应用模板。这些游戏应用帮助网站所有者提高转换率、竞争分析和奖励分配等关键绩效指标,而无需编写一行代码。

GameMaker Studio 2

Game Maker Studio 2是一个无代码游戏平台,帮助人们进行游戏开发,即使他们没有编码技能。这个无代码应用开发平台的口号是 "制作游戏适合所有人",它允许不同背景的人创造令人上瘾的游戏应用。这个拖放式应用开发平台使移动应用开发变得更加简单和快速。Game Maker 2 Studio平台的迷人之处在于它有一个内置的脚本语言,可以帮助用户了解基本的编码,他们可以对其进行编辑,以便以后进行修改。此外,这个无代码应用程序生成器提供视频教程,无需编码即可创建一个游戏应用程序。

这个无代码工具支持每一个平台来创建游戏,如Android OS、iOS、桌面和游戏机。这个无代码应用开发平台提供三个版本的游戏应用,如创造者、开发者和控制台。这个无代码应用程序生成器对不同版本的游戏应用程序有不同的定价。但是,你可以尝试其30天的免费试用,以创建一个游戏应用程序。

统一

Unity是世界领先的游戏开发平台。这个无代码应用程序生成器帮助用户在没有编码的情况下创建一个游戏应用程序。这个无代码应用程序构建平台正处于高位,因为它在2016年有超过550万的注册人数。此外,Unity的首席执行官声称,人们每月下载20亿个游戏应用模板用于游戏开发。因此,很明显,这个无代码移动应用开发平台在全球创建引人入胜的游戏方面很受欢迎。

Unity创建的游戏应用与所有平台兼容,也帮助用户在没有编码的情况下创建游戏应用。这个应用开发平台还支持C#、JavaScript和Boo的代码。此外,你可以为安卓和IOS创建2D和3D游戏应用程序。用Unity创建的游戏最好的例子是《罗卡》和《除暴安良:堕落》。这个游戏开发平台是免费的,直到用户的年收入开始超过10万美元。一旦用户超过这个限制,这个应用开发平台有一个订阅计划来继续其服务。用户需要支付1500美元购买Unity Pro许可证,以继续使用这个无代码的游戏开发平台。

GameSalad

GameSalad是一个无需编码的应用开发平台,帮助初学者创建游戏应用。即使你没有编码经验,也可以使用这个平台。这个移动应用开发平台允许用户创建2D游戏,支持Android、iOS和桌面。此外,这个无代码应用开发平台帮助用户在亚马逊KindleFire和Tizen上发布这些游戏应用。此外,这个移动应用开发工具提供了 "GaleSalad Arcade",这是一个为用户提供的平台,他们可以上传游戏,体验游戏,并从游戏环境中学习,而无需编码。这个游戏开发工具使用内置的 "If and Then "逻辑,帮助用户无需编码即可创建游戏应用。

GameSalad提供免费试用,但你需要订阅基本版或专业版的订阅计划。这个无代码开发工具价格合理,而且你可以得到你在这个无代码工具中创建的游戏的权利。

第三步:选择一个2D或3D游戏

一旦你选择了一个无码应用开发工具,下一步就是决定你要创建的游戏是2D还是3D。决定2D或3D游戏将帮助你创建一个外观和感觉更有吸引力的游戏应用。今天,3D比2D更先进,但它可能无法适用于所有的游戏类别。

创建一个3D游戏需要更多的资源和一个强大的系统。但在某些情况下,3D游戏可能不像2D游戏那样引人注目。Flappy Bird是2D游戏的最好例子。许多游戏工作室已经创建了他们的3D版本,但2D版本的Flappy Bird更受欢迎。在其他情况下,游戏应用可能需要在2D应用开发中添加3D对象。水果忍者》就是一个在2D环境中使用3D物体的流行例子。

第四步:选择一个平台

一旦你决定了游戏应用的2D或3D环境,就该选择一个游戏平台了。你可以为一个平台创建一个游戏应用,如安卓,或者选择跨平台,如安卓、iOS、桌面和网页版。为一个平台创建的游戏应用被称为原生应用。与原生应用程序相反,跨平台游戏与所有操作系统、网站和浏览器兼容。

第5步:为游戏应用选择一个模板

在为游戏应用选择平台后,是时候从无代码应用开发平台中选择一个游戏模板了。无代码应用开发平台允许用户在没有编码技能的情况下创建2D和3D游戏应用。曾几何时,应用程序的编码需要大量的编程语言知识。

第6步:定制

一旦你选择了游戏应用的模板,现在是时候通过在创意套件内添加定制内容使你的游戏更加个性化。你可以添加定制的游戏标志、颜色组合和图像,以创建一个更加个性化的游戏应用。如果你不擅长编码,多个无码应用开发平台可以帮助你创建一个无需编码的游戏应用。

第7步:发布游戏APP

所有无代码应用开发平台都允许用户在安卓、iOS和桌面上发布他们的游戏应用。此外,这些无代码工具使添加游戏链接到社交媒体网站变得超级容易。

第8步:监控活动

在推出游戏应用后,你准备在社交媒体网站上推广它。你可以通过链接嵌入或点击社交媒体按钮来推广你的游戏。通过这种方式,你可以在所有社交媒体平台上增加你的应用程序的知名度。一旦你的活动开始,无码工具允许你通过仪表板跟踪所有的性能指标。在这些分析的帮助下,你可以衡量你的应用程序活动的进展和健康。

使用无代码平台进行游戏开发的好处

几年前,游戏开发是一个需要大量辛勤工作和知识来编写游戏应用程序的问题。无代码应用程序生成器已经帮助新手创建了一个游戏应用程序,即使他们不知道编程语言。用无代码工具创建游戏应用已经彻底改变了游戏行业(了解更多)。Google Play商店和苹果商店上的数百万个应用程序已经抓住了大量观众的注意力。以下是使用无代码平台开发应用程序的好处。让我们来看一下。

1.易于开发

无代码应用开发平台可以帮助新手在没有编码的情况下创建一个游戏应用。此外,这些无码工具很容易学习,并提供了一个直观的界面,通过拖放来创建游戏应用。因此,如果你想要一个无码开发解决方案,无码APP开发是最好的选择。

2.跨平台支持

通过无代码工具创建的游戏几乎与所有平台兼容,如安卓、iOS和台式机。用这些无代码平台创建游戏应用程序,不需要在所有设备上加载时间。

3.提供自定义功能

用这些无代码应用开发平台创建游戏,提供定制化服务,以创建一个更个性化的应用。在选择了一个预制的游戏模板后,你可以添加游戏图标和配色方案来建立你的品牌形象。

4.追踪性能

这些无代码工具不仅限于游戏开发,而且还能跟踪活动,以监测游戏的性能矩阵。通过这些工具进行的移动应用开发有助于跟踪线索的产生,提供竞争分析,以及更好的参与。

5.一个完整的开发套件

无代码应用程序开发工具提供端到端的游戏创建、定制和性能分析服务。即使在游戏开发之后,你也可以管理所有的活动。

结论

使用无代码应用程序构建器创建游戏应用程序与开发其他移动应用程序是一样的。通过这篇文章后,我们希望你能很好地掌握创建游戏应用的各个阶段。在移动应用开发的情况下,你需要得到一个想法,计划过程,并开发和启动。创建游戏应用时也是如此。如果你想创建一个复杂的游戏,编码是最好的选择,或者你需要有耐心去雇佣一个游戏开发者。另一方面,如果你想创建基本游戏,我们建议你尝试无代码工具。这些工具帮助初学者在没有编码技能的情况下创建游戏应用程序。

此外,这些无代码应用开发工具支持跨平台,玩家可以从任何设备访问游戏。此外,社交分享的选项增加了游戏的知名度,有助于提高转换率。由于智能手机的大量使用,下一个时代是游戏的时代。

因此,如果你的游戏开发需要一个后台,我们建议你试试AppMaster。这个无代码的应用程序构建器有助于在没有编码的情况下创建一个后台。此外,AppMaster还可以创建移动和网络应用。这个无代码工具不仅仅是无代码,这个平台的魅力在于它能创建源代码。这意味着用户可以把他们的源代码。此外,这个平台可以自动编写技术文档。最重要的是,这种无代码工具是经典开发团队的一个更好的选择。他们提供了更快、更好、更便宜的开发解决方案,每秒可创建22000行代码。

AppMaster是最好的无代码应用程序生成器,帮助用户为其目标受众创建应用程序。AppMaster是我们的推荐,你可以用它来成功开发无需编码的应用程序。这个无代码平台允许用户通过拖动选项进行应用开发。这个无需编码的工具的突出特性是。

真正的人工智能生成的后端

AppMaster提供无需人工参与的移动应用开发。使用这个无码工具,你可以用最好的编码方法创建一个应用程序。

提供源代码

这个无代码应用程序生成器的优点是它提供源代码。因此,即使你不再使用这个无码平台,你也可以访问游戏应用程序的源代码。

只有视觉编辑工具

AppMaster允许无代码、无麻烦、无风险的开发。所以,用AppMaster创建游戏应用,可以帮助爱好者进行无编码的应用开发。

