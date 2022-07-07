你是否在寻找一种方法来分析你的移动应用指标？如果是，你就在正确的岗位上。在成功推出他们的移动应用程序后，精明的企业家会很好地利用应用程序的数据来收集业务洞察力。

为你的移动应用效率监测测量的移动应用指标

随着许多企业推出新的移动应用以跟上用户需求，企业如何判断应用是否真正高效？移动应用指标可以提供企业所需的数据，以评估其移动应用的成功。移动应用指标是如何工作的？如何最大限度地利用应用指标来准确衡量移动应用的成功？首先，我们需要对应用指标有一个基本了解。如果你正在寻找一份关于移动应用指标的指南来衡量你的移动应用效率，请准备好下面的文章。

什么是应用衡量标准？

应用程序指标是用来衡量一个应用程序的成功、保留、增长或用户需求的测量。移动应用指标可以通过参与率、转换率和获取率来衡量。应用指标为企业提供了对其移动应用性能的宝贵洞察力。指标也为企业的决策提供指导，这些企业可能会对应用报告中产生的指标做出反应。

使用移动应用指标来衡量移动应用的效率是一种数据驱动的方法，它在很大程度上依赖于分析学。这些分析是由可测量的统计数据产生的，并构成了企业绩效整体数据的一小部分。

如何衡量一个移动应用程序的成功？

一个移动应用程序的成功是根据企业的关键绩效指标来衡量的。关键绩效指标--KPI包含了一个企业成功的所有指标。这些包括其移动应用的效率和用户对移动应用的满意度。你可以手动观察这些参数，但最好是使用应用程序来做，使你的生活更轻松。移动应用的成功是通过观察以下步骤来衡量的。

定义业务目标/关键绩效指标 - KPIs

业务目标需要在整体上以可衡量的方式明确定义。然后，这些目标需要缩小关于公司的移动应用的关键性能指标。

选择相关的应用指标

移动应用程序的指标可以用来收集广泛的数据。企业将需要决定什么是由相关的应用指标数据组成，以评估其移动应用的成功。一些企业可能会优先考虑用户参与度作为关键的应用指标，而另一个企业则会优先考虑移动应用的下载数量。最相关的移动应用数据定义因企业而异。

追踪应用指标

为了准确地跟踪移动应用指标，需要有一个准确和有效的方法来收集和存储数据。对应用指标的跟踪发生在应用内，并使用户在需要时轻松生成报告。分类过滤器被用来提取相关或所需的信息，以生成移动应用的报告。

比较和对比

移动应用程序的性能应与相关的应用程序指标与移动应用程序的关键绩效指标（KPI）进行比较。移动应用的成功是根据先前定义的移动商业应用的标准、目标和目的来衡量的。

移动应用如何衡量指标？

移动应用程序利用数据跟踪和应用程序分析来衡量其移动应用程序平台内的指标。这些移动应用程序上的分析捕获相关数据，可用于与预设的业务目标和关键绩效指标--KPI进行比较。有不同类别的用户指标可以从移动应用的数据中产生。

获取指标

这些指标探索应用程序用户通过应用内购买或下载产生的销售数量。这些指标创造了有价值的营销洞察力，以估计从该用户的未来购买中可以获得多少收入。衡量标准包括每个用户的平均收入、每次安装成本和客户终身价值。

参与度指标

用户使用、保持、返回和与应用程序互动的速度可以估计出参与率。这是一个有价值的指标，企业可以评估用户对应用程序的满意度。它也可以用来衡量移动应用内特定营销、促销或定价策略的成功。

应用性能指标

这是由应用程序的延迟来衡量的，延迟是指应用程序返回搜索结果或用户查询所需的时间长度。应用崩溃也是评估你的应用性能的一个好方法，根据它在使用中意外关闭的次数。

额外的指标测量

应用程序转换指标

这些指标评估用户在应用中完成预设任务或目标所需的次数。例如，一个电子商务应用可以创建一个由奖励激励的用户每日签到。应用转换指标将衡量每天签到的用户数量，是一个良好的应用转换指标。这个指标也适用于销售或应用内购买。用户可以通过他们每次访问应用程序时的平均订单价值进行评估。企业可以使用该指标来估计他们在移动应用用户中的销售转化率，并预测未来的收入。

虚荣心指标

这些指标允许企业在推广其业务或应用程序时拥有 "吹嘘的权利"，并在营销材料上看起来很棒它由一些指标组成，这些指标本身并不能提供太多的洞察力。然而，这些指标是引人注目的营销统计数据，可用于将线索转化为实际销售。虚荣的指标可以包括每天的下载量或一个应用程序的注册用户数。

有哪些常用指标用于衡量移动推广的成功？

用于确定推出新应用程序的成功的常见指标如下。

移动应用的总下载量

基于移动应用下载量的用户吸收情况对企业来说是一个有价值的指标。这些企业使用下载其移动应用的个人用户数量的移动应用指标来衡量推广的成功。他们可以跟踪特定时期或各种营销推广活动期间的移动应用下载总量。

这些移动应用指标将为企业提供有价值的洞察力，了解他们的应用是否在某个特定时期最受青睐。这些指标可以进一步细分为天数，甚至进一步深入了解用户喜欢在什么时间下载应用。企业还可以使用应用指标来衡量移动应用发布的营销活动的成功。他们可以检查响应公司行动呼吁的总下载量。

移动应用的总订阅量/注册量

一些用户不仅仅是下载应用程序，而且还完成了注册或订阅过程的额外步骤。这些用户为那些希望测试特定促销活动或持续销售策略背后的信息传递结果的企业提供了宝贵的移动应用指标。如果大量的用户采取了下载应用程序的额外步骤，这可能意味着移动应用程序是成功的。然而，移动应用程序的指标可能表明，大多数用户选择不完成注册过程。如果是这样，那么这可能是由于促销、定价或移动应用UI/UX问题。

如何评估一个应用程序的性能？

移动应用的流失率

这个移动应用的指标确定了新用户离开移动应用平台的比率。这种对移动应用的放弃可能是由许多因素造成的。并且可以为企业的推广、销售和营销策略提供相当大的洞察力。如果移动应用指标显示大量的用户正在迅速离开移动应用，这可能预示着用户保留问题。这可能是由于应用程序上的用户体验问题。高的移动流失率也可能预示着应用程序的界面和可用性存在问题。无论哪种情况，企业都应该使用移动应用指标来评估和改善应用的性能。

日活跃用户设置指标

这些指标准确地衡量移动应用的每日用户数。根据所提供的应用指标，企业将获得有价值的信息，了解他们是否获得并保持用户的注意力。这些指标是衡量一个应用程序表现好坏的良好指标，因为它跟踪用户的参与度。它还可以对认为你的移动应用有足够吸引力、娱乐性或教育性的用户数量提供一些见解。一个拥有高DAU指标的移动应用表明，用户喜欢这个应用并继续返回使用它。然后，营销团队可以在业务的其他领域复制该领域评价的成功。

应用程序崩溃

应用崩溃的次数为企业提供了基于其实际性能的宝贵的移动应用指标。然而，这个指标也可以帮助企业快速识别和修复其移动应用中的错误或故障。使用移动应用指标来识别应用的问题，如错误、滞后、故障或崩溃，可以改善其性能。一旦企业将这些移动应用指标用于他们的优势，他们就可以轻松而快速地应对用户或其应用的技术问题。

你会用什么指标来确定一个新的应用程序功能的成功？

参与度指标是评估一个移动应用在应用用户中成功与否的重要工具。

保留率

这个移动应用指标衡量用户在特定时期内至少访问一次应用的时间。较高的保留率表明大量的用户积极参与，并对移动应用的功能感到满意。这些移动应用指标帮助企业衡量新应用功能的成功，并促进对用户的定向促销。

平均会话率

这个移动应用指标准确地衡量用户参与移动应用的平均时间。对一个新的应用功能感到兴奋或激动的用户将比其他用户有更高的保留率。

粘性比率

返回移动应用的用户数量是衡量其粘性比率的良好指标。粘性比率越高，一个新的应用功能就可以被解释为越成功。

分享次数

用户分享应用的次数也是用户对一个新应用功能满意的关键指标。这些指标为移动应用的成功提供了一个积极的衡量标准。一旦用户对某一应用功能感到满意，他们就更有可能在其社交圈中分享该应用。

会话长度

这个移动指标衡量用户每次访问你的应用程序所花费的时间长度。会话长度越长，对企业越有利。这个指标表明，企业已经吸引了用户的注意力。企业可以利用从这个移动指标中获得的洞察力来调整他们的其他推广策略，并优化其应用程序功能的可用性，以增加用户的会话长度。

应用程序延迟

这指的是应用程序从API返回搜索结果或查询所需的时间长度。最好是将移动应用程序的延迟率保持在尽可能低的水平。长期以来，延迟率越长，流失率或退出率就越大。

结论

总而言之，移动应用指标是监测你的移动应用的效率和用户满意度的伟大工具。如果明智地使用，它们是通过帮助所有者做出战略决策来产生业务洞察力的宝贵手段。这些决定会影响到应用程序的用户，并为营销、定价、销售和客户服务战略提供信息。

移动应用指标所提供的营销洞察力可以用来生成有用的报告。公司可以通过明智地利用其应用程序内的分析功能，在竞争中保持领先地位。他们还可以利用这些指标与用户建立更好的联系，保留和吸引客户，并将线索转化为销售。移动应用指标是人们可以利用的最佳工具之一，而创建移动应用的最佳工具是无代码平台AppMaster。有了AppMaster，你可以为IOS和Android开发一个原生的移动应用程序，而不需要开发团队参与，也不需要编写代码行。当你不准备等待数月并为经典开发支付巨额费用时，无代码开发是一个很好的解决方案。在这里了解更多。