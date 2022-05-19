没有人能保证我们的移动应用程序一旦投放市场就会成功，但这并不意味着我们在项目正式发布之前没有工具来测试、评估和理解我们的项目，以便我们可以优化我们的项目。成功的机会。

用这些术语来说，作为移动应用程序开发人员，我们手中最多的测试工具之一是 MVP，即最小可行产品。借助 MVP，您可以测试您的想法和应用程序的功能，以检查您的受众对它的反应、他们的体验以及项目是否可以在启动前进行改进以及如何改进。

在本文中，我们将探讨 MVP 是什么以及如何使用它来改进您的项目，我们还将介绍 MVP 开发过程，以便您了解如何设计和构建最小可行产品。

什么是最小可行产品？

最小可行产品是您正在开发的产品的最小版本，可用于在市场上进行测试。可行的产品 MVP 可用于任何领域，并且可以带来相同的优势：MPV 将发布给代表您的目标受众的一群人（例如，如果您的目标受众是“青少年”，您将向一群青少年分发最低可行产品）。

这种做法可以让您了解公众对新产品的反应，他们如何使用它，以及您的期望是否以及如何被确认或拒绝。

可行的产品 Mvp 是什么样的？

我们已经提到 MVP 是您产品的最小形式，但它是什么意思？

使用 MVP，您只开发产品的核心功能，以便它可以成为一种能够实现您想要实现的主要目标的基本模型。例如，如果您想启动一个为其用户解决特定问题的应用程序，MVP 应该提供此功能，但它可以没有任何附加功能或任何元素。

Mvp开发流程和移动应用程序开发

MVP 开发过程在移动应用程序开发领域尤为重要。移动应用程序是提供给用户的产品（和服务），以便他们可以解决问题或满足需求。最小可行产品是检查应用程序核心功能并收集目标受众反馈的理想测试。

在这个领域，MVP 是您正在构建的应用程序的一个非常基本的版本。它具有所有核心功能和最低限度的功能。尽管如此，它仍需要让观众能够将其用于其目的，因为这是收集他们反馈的最有效方式。

在本节中，我们将通过详细的分步指南探索如何为您的应用定义、构建和构建最小可行产品。 MVP 应用程序的功能可能有限，但这并不意味着应该低估产品开发过程：您在规划阶段做出的选择将取决于您反馈的质量和相关性。

如何构建最小可行产品：分步指南

市场调查

MVP 开发过程不仅要从市场调研开始，你的整个应用程序开发项目也应该从它开始。

市场研究可以让您了解哪些人将需要您的应用程序以及如何联系他们。问问自己，这些人是谁？他们更经常使用什么样的设备和平台？他们需要什么？他们想要什么？

当然，除了问自己这些问题并进行反思之外，您还想真正问它们：通过调查和直接提问来进行市场研究。 2022 年，借助社交媒体，这一阶段变得特别容易。有了他们，你可以接触到大量的人，并以最小的努力免费征求他们的意见。

在您的研究结束时，您将能够通过精确的参数（年龄、性别、社会地位、工作、专业知识、爱好……）确定您的目标受众。现在您可以使用此信息为他们提供所需的服务/产品。

缩小你的想法

当您开发最小可行产品时，您正在将您的应用程序缩小到其核心。因此，您需要清楚地了解它的核心是什么。此步骤和以下步骤将帮助您实现目标。

在这个阶段，缩小对应用程序的想法很重要。问你自己：

我的应用程序正在解决/实现的需求/问题是什么？ 谁将使用我的应用程序，以及如何使用？ 为什么他们会选择我的应用程序而不是几十个（如果不是几百个）其他应用程序？

定义特征列表

此步骤还可以帮助您缩小到移动应用程序和 MVP 开发过程的核心，但从更技术的角度来看。

有了您在上一步中给出的答案，现在是时候定义应该向用户提供什么样的功能了。换句话说，如果您应该使用移动应用程序功能来回答这些问题，您会选择哪些？

您在此处选择的功能是应该在您的最小可行产品中实现的功能。

绘制用户流

重要的是，您的 MVP 产品开发是围绕您的用户及其体验而构建的。确保您的用户获得良好体验的最有效方法之一是绘制他们作为用户的旅程。

从打开应用程序到实现目标的那一刻，他们将采取哪些步骤？当您将所有内容（视觉上）映射下来时，您可以更好地理解如何改善他们的体验。例如，您可能意识到您已经设计了一个三步流程来执行只需要一个操作的操作。

一旦你的用户流图被简化到骨子里，你就获得了可行产品 MVP 的框架。

构建一个最小可行的应用程序

只是现在是 MVP 构建的时间：前面的步骤应该是现在开始的构建阶段的基础。

这是开发人员和 UI 技术人员工作时实际的 MVP 开发过程。请记住，在此阶段，最小可行产品不是您产品的低质量版本。质量必须始终是重中之重；您只是将您的想法简化为核心，将您的移动应用程序简化为核心功能。

启动最小可行产品应用程序

MVP 产品开发完成后，您就可以启动 MVP 移动应用程序了。

这也是需要一些计划的步骤：不仅仅是计划，这是营销和沟通技巧在成功构建 MVP 过程中发挥作用的时候。您的营销策略应针对与可行产品 MVP 目标相同的细分市场。

收集和分析反馈

不，MVP 产品开发过程不会随着最小可行产品的推出而结束。相反，这一步可以认为是最重要的。

现在是您的 MVP 产品开发过程中需要从受众那里收集反馈的时候了。

您应该尝试收集定性和定量反馈。

定性反馈是由用户分享的意见做出的：他们为什么使用该应用程序，为什么喜欢它，为什么不喜欢它，以及他们将如何改进它。

定量反馈应该包括可衡量和可比的数据：例如，使用该应用程序的 18 岁以下用户的数量，根据数字最常使用哪些功能等等……

在此阶段，您应该收集的另一个重要数据是用户如何了解您的应用：它可以为您提供重要的营销见解。

当然，收集数据是不够的：您成功构建 MVP 流程需要您分析这些数据并从中获得关于如何继续改进您的移动应用程序的强大见解。

MVP产品开发：它只是一个测试吗？

MVP 是您的产品开发过程的一部分，而不仅仅是作为测试。事实上，可行产品 MVP 的目的也是为了向投资者展示你的应用程序的潜力。您可以展示应用程序的核心功能及其工作方式以及用户的反馈。这样，找到愿意为您的项目投资的人会变得容易得多。

最后但同样重要的是，在某些情况下，MVP 也可以成为您开发最终移动应用程序的基础。

您花费在 MVP 构建上的时间是产品开发过程的重要组成部分。通过我们的指南，我们希望，除了为您提供为您的手机构建最小可行产品的知识之外，我们还帮助您了解它的重要性，以及如果小心谨慎地执行它如何能够导致专业和成功的结果。