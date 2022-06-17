由于其敏捷性和更快的业务解决方案，无代码应用程序建设者在大流行中获得了大量关注。这些开发解决方案已经克服了传统移动应用开发的局限性。因此，大大小小的企业主们已经执行了拥抱无代码应用程序构建平台对其业务增长的重要性。让我们从无代码应用程序开发的基本原理开始。这些无代码应用程序构建器提供预制模板，以便在没有编码技能的情况下构建移动应用程序。

如果我们回顾一下，应用程序开发是一个关于编程语言的广泛知识问题。编码需要广泛的编程语言知识。此外，你可能不会在第一次就得到一个高质量的移动应用程序。你可能想知道，如果你没有编码技能，是否有可能建立一个移动应用程序。答案是肯定的!无代码的应用程序建设已经使你的想法变成现实成为可能。如果你有浏览互联网的技能，你可以使用应用程序制作器建立一个应用程序。如果你了解互联网冲浪，你可以使用应用程序制作器作为传统开发的替代选择。在这份终极指南中，我们将讨论使用无代码应用程序制作器构建移动应用程序的步骤，用于构建应用程序的最佳应用程序制作器，以及构建移动应用程序的成本。让我们深入了解细节：

使用无代码应用程序制作器构建移动应用程序的步骤

使用无代码应用程序制作器构建移动应用程序比传统的应用程序开发更简单、更便宜。无代码工具有一个广阔的市场，其预设的模板允许您定制您的应用程序。





AppMaster是最好的应用程序制造商，允许企业主通过数字化发展其业务。使用这个应用程序生成器，你可以通过一个直接的开发过程创建一个移动应用程序。按照以下简单的七个步骤，为您的个人或专业需求建立一个移动应用程序：

步骤1：选择一个无代码应用程序构建器

由于无代码应用程序开发正处于高潮，所以我们建议您选择最好的无代码应用程序构建平台，以获得更快和更便宜的业务解决方案。值得注意的是，并非所有的应用程序构建器都有满足您个性化需求的功能。因此，在考虑多个无代码应用程序构建平台时要花足够的时间。你可以根据以下因素选择一个无代码应用程序构建器：

1.应用建设者的声誉

今天，无码应用建设者的市场广阔，可以帮助企业主在几分钟内建立一个移动应用。但是，在选择应用程序构建平台时，通过客户评论和案例研究寻找品牌声誉是至关重要的。此外，你可以通过下载在这个平台上设计的应用程序，测试这些应用程序的性能，来检查一个移动应用程序构建商的可信度。

2.用户界面

在订购无代码应用程序制造商之前，使用免费试用版快速浏览，以检查其是否有直观的界面或复杂的设计。这种对无代码应用程序制造商的快速访问将帮助你检查你是否能舒适地使用该界面。有些软件需要学习相关功能，但有些平台无疑比其他平台更容易使用。因此，选择动态和易于使用的应用开发平台。

3.成本

不同的应用制作商提供多种订阅计划来定制移动应用。因此，选择一个合理的定价计划，以最佳方式满足您的业务需求。例如，如果你刚开始做生意，所以购买昂贵的订阅计划并不是一个好主意。此外，您可以取消不必要的功能，以减少开发成本。

4.定制选项

并非所有的应用程序制造商都可能提供您想要添加到移动应用程序的功能。因此，在选择移动应用程序构建器时，请确保其在功能上没有限制。选择具有无限选项的最佳应用程序构建器将帮助您构建一个更加个性化的产品。 所以，值得注意的是，不是所有的应用程序制造商都提供您想要添加到应用程序的所有功能。但是，如果你想建立一个具有基本功能的应用程序，这不会是你关心的问题。但如果你正在寻找高级功能，你应该非常谨慎地评估无代码应用程序构建平台。

步骤2：选择订阅计划

一旦您选择了一个用于应用开发的无代码应用构建器，现在是时候选择一个最适合您需求的订阅计划。为此，您可以花时间来计划您在应用程序中想要的功能以及它们的成本。例如，如果你想建立多个应用程序，你需要订阅一个昂贵的定价计划。此外，你需要说明你的应用程序与智能手机或平板电脑的兼容性。应用程序的兼容性将帮助您决定订阅计划。

让我们看一看AppMaster提供的订阅计划：

探索：5美元/月



创业：165美元/月



商业：855美元/月



企业。通过24/7服务获得报价

如果你正在寻找一个有社区支持的单一移动应用程序，探索计划是适合的。如果你正在寻找多个应用程序，你可以根据你的业务需求选择创业或商业计划。对于更高级的功能，你可以获得报价和24/7服务。 AppMaster只是一个例子，但其他应用程序制造商可能有不同的订阅计划，你需要评估。如果你不清楚你的具体需求，你可以向技术代理寻求帮助。





步骤3：选择模板

一旦你订阅了一个无代码应用建设平台，选择一个符合你业务需要的模板。使用模板构建应用程序只是点击几下的事。无代码应用程序制造商允许个人和企业主以零编码技能创建移动应用程序。

模板给你一个零编码技能的应用程序构建起点。所有的模板都有根据业务类型的功能。例如，旅游应用模板帮助游客找到他们最喜欢的目的地，美容院应用模板帮助美容院预订客户，而食品应用模板则接收食品配送的订单。如果你找不到你想添加到你的移动应用程序的功能，你可以定制这些功能以满足你的要求。此外，您可以通过添加您选择的页面和功能来创建一个移动应用程序。

步骤4：品牌建设

模板只是应用程序设计的一个开始。所有的主要设计元素都是在模板中预制的；您需要改变应用程序的图标、配色方案和布局，以获得更加个性化的移动应用程序。AppMaster有一个WYSIWYG（所见即所得）编辑器，在你对其进行修改时，可以实时提供应用程序预览。品牌建设将使你通过选择一个合适的配色方案、标志、字体和布局来获得一个更个性化的产品。应用程序的标志是人们从Google Play或苹果应用商店下载应用程序时看到的东西。因此，设计一个引人注目的标志，可以抓住用户的注意力是很重要的。你可能想知道如何设计一个能与你的业务产生共鸣的标志。要设计一个养眼的标志，你可以使用任何在线工具，如Canva。

步骤5：编辑内容

一旦你定制了应用程序的标志、颜色方案和布局，下一步就是编辑应用程序的内容。每个模板都有预装的内容，您可以根据您的业务性质进行编辑。例如，你可以编辑 "关于我们 "页面上显示的内容，使其与你的业务更加相关。无代码应用程序构建平台允许添加新的标签，使您的移动应用程序对用户来说更具互动性。

步骤6：添加功能

现在，您可以添加所有适合您业务发展的功能。在这方面，AppMaster是最好的应用程序生成器，它提供了广泛的功能，以建立一个更加定制的移动应用程序。如果您想为您的应用程序添加新功能，它有一个市场。要添加一个功能，请点击应用程序组件中的添加按钮。此外，您可以从应用程序组件菜单中编辑应用程序功能。

步骤7：发布应用程序

一旦您将所有功能和内容添加到您的应用程序中，就是发布它的时候了。有了无需代码的应用程序生成器，您的应用程序可以在苹果应用商店和谷歌上一键上线。为了即时发布您的应用程序，您必须在每个无代码应用程序构建平台上创建一个开发者账户。 在这方面，AppMaster通过一个易于使用的向导简化了应用程序发布用户。你需要遵循谷歌应用商店的政策，使你的应用程序对客户来说是可行的。AppMaster提供的应用技术文件将帮助您满足谷歌应用商店的标准政策。

应用上线后，您的移动应用成功与否高度取决于有多少用户从谷歌应用商店下载。一旦你的应用上线，下一步就是应用推广。应用推广有助于增加客户数量，为您的业务增加更多价值。使用AppMaster，你可以按照这七个步骤，自行建立一个移动应用程序。这个没有代码的应用程序构建平台是最好的应用程序制造商，可以为企业建立一个强大的数字存在。

应用程序构建的成本

在构建移动应用程序时，有不同的开发选项。您可以雇用一名开发人员、一名自由职业者，或使用无代码的应用程序构建平台，为您的个人或专业需求构建一个移动应用程序。选择一个在线应用程序制作者可以降低开发成本。原因是，一个应用程序构建者按月或按年收费。应用程序构建平台的具体费用取决于你的目标订阅计划，满足你的业务或个人需求。在这方面，AppMaster提供灵活的定价计划，你可以在需要时升级订阅计划。 你可以选择任何有助于你实现业务目标的订阅计划。例如，如果你需要为你的业务提供单一的应用程序解决方案，探索计划将适合你的需要。另一方面，如果你想在你的移动应用程序中获得高级功能，你可以选择商业计划或企业级计划。

传统的应用开发需要一个团队来构建应用，其中包括。

iOS开发人员



Android开发人员



Web开发人员



项目经理



App设计师



质量保证人员



测试人员



维护团队 。



有时，如果你的开发人员辞职、生病或休假，你可能需要为iOS和Android应用程序的开发雇用一个额外的开发人员。但如果你使用一个应用程序构建器，你就不需要担心这个问题。此外，如果你为高级功能订阅了一个应用程序制造商，你不需要为用户认证、推送通知、应用程序更新等支付更多费用。无代码应用程序构建平台可以以每月150美元的价格构建一个移动应用程序。

影响应用程序构建成本的因素

除了开发方法之外，还有一些其他因素影响移动应用程序的价格。

应用程序类别



开发方法



应用程序功能



移动应用程序设计



维护成本



应用程序复杂性



平台（Android和iOS）



让我们深入挖掘这些因素的细节：

1.应用程序类别

移动应用程序在业务增长中发挥着举足轻重的作用，有不同的应用程序类别，如音乐、教育、生活方式、健康和健身、旅行、体育和社交媒体。应用程序的开发成本高度取决于你的应用程序的类别。如果你想在你的应用程序中获得基本功能，你可以用几美元来获得它们。例如，建立一个秒表或计算器只需要基本功能。这些移动应用程序很容易开发，所以它们的开发成本并不高。但如果你想为你的应用程序添加高级功能，如推送通知和应用内购买，你建立一个移动应用程序的成本将增加。添加更复杂的功能会增加应用程序的复杂性，导致成本增加。复杂的应用功能包括支付、GPS和应用内购买选项。除了复杂的功能外，其他一些因素也会影响整个应用程序的开发成本。

设计成本



后端开发（但AppMaster在您选择的订阅计划中提供）



安全协议



测试



维护

假设您想建立一个游戏应用、社交媒体应用或电子商务应用；这些应用将比具有基本功能的应用更昂贵。





2、选择开发方法

有很多选择可以建立一个满足你个人或企业需求的应用程序。应用程序的开发方法对你的应用程序价格有直接影响。构建应用程序时有多种开发选择：

1.自己建一个App

如果你有技术背景，你可以自己建一个App。自己建立一个APP是最便宜的廉价APP解决方案。

2.雇佣一个开发人员

如果你没有编码技能，APP开发的成本将大大增加。你可以向应用开发商或应用开发商团队寻求帮助。这将使你的应用程序开发成本增加更多。

3.雇佣自由职业者

如果你喜欢传统的开发而不是无代码的应用程序构建平台，你可以雇佣一个自由职业者，费用不会太高。如果你有10,000美元的应用程序构建预算，你可以找到一个自由职业者或独立承包商。在这个价格范围内，雇用开发人员并不是一个合适的选择，因为他们由于在应用程序构建方面的丰富经验而收费更高。

但自由职业者的问题是，他们为多个客户工作，而你的应用程序不会得到他们的充分关注。如果你即时想让你的企业在紧张的预算下生存，我们建议雇用自由职业者。因此，如果你想在1000至10000美元的价格范围内建立一个应用程序，你可以考虑雇用一个具有有限的应用程序建设技能的人。最后，你可能会得到一个专业的移动应用程序，但关于应用程序的质量仍然存在风险。所以，你需要做出决定，可能以可承受的价格满足你的个人或专业需求。

4.使用无代码应用程序构建平台

为了节省你的时间和金钱，你可以考虑使用无代码应用程序构建平台来满足你的需求。像AppMaster这样的应用制作商大大降低了移动应用建设的开发成本。原因是这些平台提供免费的应用程序模板；你只需要定制你的移动应用程序，使其更加个性化。你可以尝试任何适合你业务需求的专业设计模板，即使你没有编码技能也可以开始开发。

像AppMaster这样的应用程序制造商提供四种订阅计划，你可以根据你的需求选择定制应用程序。对于那些启动了初创企业且预算紧张的小企业主来说，无代码应用程序构建平台是最佳选择。

结论

今天，无代码应用程序构建平台因其实惠的业务解决方案而获得了巨大的人气。在通过我们的终极指南后，我们希望你清楚如何建立一个移动应用程序，最好的应用程序制造商，应用程序的开发成本，以及影响应用程序价格的因素。现在是时候通过无代码应用程序构建将你的想象力转化为现实了。AppMaster是最好的应用程序制作者，其直观的界面使你能够自行建立一个移动应用程序。这个无代码平台的好处是，它提供了后台代码和技术文档，即使你不再使用这个应用程序构建平台，也可能对你有帮助。