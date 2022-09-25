应用程序开发当然是一个令人兴奋但具有挑战性的过程。开发应用程序涉及多个因素，因此开发应用程序的最终成本因项目而异。

熟悉创建综合应用程序开发预算的整个过程很重要，因为开发人员，尤其是新程序员，在构建和启动应用程序时超出预算是很常见的。

请记住，如果不分析业务目标、应用程序功能、工作流程和其他应用程序限制等关键因素，就不可能获得完美的预算。尽管如此，在本文结束时，您将能够很好地回答开发应用程序需要多少成本的问题。继续阅读以了解有关应用程序开发成本估算和预算的所有信息。

应用程序的费用是多少？

一个应用程序的成本是多少这个问题没有具体的答案，因为它取决于无数的因素。平均应用程序开发成本可能在 15,000 美元到 150,000 美元之间，具体取决于应用程序的复杂性和功能。

以下是影响应用程序开发预算的不同因素：

应用程序的功能和屏幕数量

应用程序复杂性

消除错误所需的质量保证范围

第三方集成

现代安全和隐私协议的实施

应用开发团队的规模、水平和经验

从事单个项目的应用程序开发人员的数量

目标平台

除了应用程序的功能和复杂性之外，一些外部因素也会影响构建应用程序的成本。开发人员和用户管理团队在不同国家的薪酬不同，因此总体应用程序开发成本因国家/地区而异。不同的国家有不同的支付规则和应用程序开发价格。总体预算还必须考虑基于用于制作应用程序的不同策略的应用程序开发成本。

移动应用开发成本明细

借助基于构建应用程序不同阶段的应用程序开发成本，预算变得更加容易。不同开发阶段的移动应用开发成本明细如下：

战略和规划阶段成本

通常，大约 10% 到 15% 的移动应用程序开发总预算用于研究、规划和战略阶段，以获得客观的定义、竞争分析和清晰的MVP 概念。如果没有适当的计划，构建应用程序的成本可能会非常高。

规划移动应用程序开发项目的初始阶段可以有许多不同的名称，例如策略、规划和发现。无论您使用哪个名称，这是您必须进行全面市场和业务分析的初始阶段，以确保您的应用创意可行并在市场上有需求。

制定详细的开发计划对于确保整个应用程序开发项目顺利运行并取得成功非常重要。假设您正在使用定制软件开发公司或任何其他移动应用程序开发人员的服务。在这种情况下，您可以期望在此阶段回答许多问题，因为开发人员和项目经理将希望完全了解您的应用程序要求和期望。

应用程序设计成本

应用程序设计是任何应用程序开发项目不可或缺的一部分。与流行的看法不同，这不是一个非常简单的过程，尤其是现在您必须考虑许多因素来提供有吸引力的用户界面和用户体验。

在开始开发应用程序的线框图之前，设计人员必须完全了解应用程序的预期功能。此阶段涉及在线框和原型的帮助下设计整体 UI 和 UX。

由于应用程序的吸引力和用户友好性对其成功起着至关重要的作用，因此在应用程序设计阶段花费大量时间和金钱以确保在开始开发过程之前完成完美的设计非常重要。应用程序设计阶段不需要特定的时间或成本。通常，它还需要大约 10% 到 15% 的整体应用程序开发预算。

应用开发成本

一旦移动应用程序设计完成，就进入了开发阶段。这是客户第一次看到他们的想法变成可行产品的阶段。大多数有经验的开发人员可以根据设计给出估计的开发成本。

尽管如此，应用程序复杂性和功能数量等其他因素也会影响移动应用程序的开发成本。除了附加功能外，几乎所有类型的应用程序都需要某些核心功能。这些特点是：

短信、电子邮件和推送通知可提高用户参与度

用户注册和登录

地理位置

支付集成

同步功能

因此，开发人员会与您详细讨论所有功能，以确定总体应用程序开发成本。

应用测试和部署阶段

构建应用程序后，下一步是彻底测试应用程序并确保应用程序按照要求和期望运行。聘请专业的 QA 专家需要大量预算，这可能会增加应用测试阶段的移动应用成本。

测试应用程序所需的确切时间取决于其功能、目标和复杂性。如果您的应用程序具有高复杂度和多个屏幕，您将不得不将大部分预算分配给测试阶段。手动应用程序测试不足以修复当今移动应用程序中的故障和错误，因此您可能还必须购买自动化测试工具。

应用开发成本统计

Google Play Store、Apple App Store 和 Amazon Appstore 等应用商店中可用的移动应用数量已成倍增长至超过 600 万个，如下图所示：

这清楚地表明应用程序创建行业正在快速增长。统计数据还显示，2020 年全球移动应用行业价值 5819 亿美元，预计到 2024 年将达到 1 美元。

移动应用开发预算

由于应用程序开发成本直接受到您要构建的应用程序类型的影响，因此大多数关于移动应用程序创建的研究还显示了根据不同类型的应用程序的平均成本。

研究表明，在美国雇用应用程序开发人员的平均成本为每年 105,000 美元。此外，开发应用程序的平均成本为：

应用类型 开发时间 成本 简单的应用程序 3到6个月 16,000 至 32,000 美元 中等复杂度的应用 5到10个月 32,000 至 48,000 美元 复杂的应用程序 12 至 17 个月 72,000 美元以上

什么会影响应用程序成本？

在开始开发应用程序之前，分析您的目标受众并进行彻底的业务分析以确定您在应用程序中需要的特性和功能非常重要。总体应用程序开发成本在很大程度上取决于影响应用程序开发的几个因素。让我们一一讨论这些因素：

因素 1 - 应用程序复杂性和功能

应用程序的复杂性和功能在确定应用程序开发预算时是不可或缺的。您的应用程序可能只有三到四个功能，但如果这些功能非常复杂，它将推动应用程序的总开发成本。

一般来说，登录和订阅等基本功能需要 20 到 25 小时的开发时间。相比之下，开发人员要求 150 到 250 小时来获得视觉数据分析和支付系统集成等高级功能。

现代API和机器学习模型的集成进一步增加了移动应用程序的成本。您可能认为地理定位等功能易于实现且成本低廉，但在传统的应用程序开发方法中它们的成本也很高。

更小、更简单的移动应用程序需要更少的开发时间，因此可以在有限的预算内轻松开发。但是，即使您正在构建一个小型应用程序，您也必须考虑您的未来计划，以确定您在应用程序架构中需要多少可扩展性。请记住，复杂的架构意味着制作应用程序的更多努力和更高的应用程序开发成本。

复杂的应用程序通常涉及广泛的功能，例如实时聊天机器人、媒体处理能力、动画以及其他需要大量时间和金钱来开发的功能。

因素 2 – 发展重点

您应该仔细分析您的应用需求，为整个开发设置明确的优先级，以控制应用开发成本。一般来说，软件开发涉及三个主要特征：质量、成本和速度。您不能选择所有这三个属性，而必须选择其中任何两个。

应用程序开发公司可能会声称它能够使用传统的开发方法在几天内构建出高质量的应用程序。但是，您不能期望它们产生最佳结果，因为为了构建高质量的应用程序，必须投入大量时间和精力来开发过程。

因素 3 – 应用类型

如果不确定您想要的应用程序类型，就无法确定开发应用程序的成本。这一切都取决于您的要求。您可以构建本机应用程序或混合应用程序。

原生应用开发

原生应用程序开发涉及为特定平台开发应用程序，例如 iOS 应用程序或Android 应用程序。如果您想为这两个平台构建原生移动应用程序，则必须创建两个单独的应用程序，这将显着增加应用程序开发的总成本。

一般来说，大型公司更喜欢将 iOS 应用和 Android 应用分开开发，因为它们可以承受巨大的应用开发成本。开发原生应用程序的一个主要好处是它们提供了更大的灵活性和自定义选项。

混合应用程序开发

顾名思义，混合应用程序开发是一种现代开发方法，您可以在其中创建可在多个平台上运行的应用程序。开发混合应用程序的主要好处之一是它降低了应用程序开发预算。此类应用开发无需单独开发安卓应用和iOS，应用开发总成本较低。

但是，需要进行彻底的测试以确保 Android 和 iOS 应用程序在目标操作系统上高效运行。否则，混合应用程序的质量可能会受到性能不稳定、用户体验差和其他一些技术限制的影响。如果实施得当，混合应用程序开发是在有限的应用程序开发成本内开发 Android 和 iOS 应用程序的有用方法。

因素 4 – UI/UX 设计

用户界面 (UI) 和用户体验 ( UX ) 可以决定应用程序的成败，因为软件开发行业非常注重为应用程序用户提供友好且令人满意的体验。 UI 和 UX 显着影响构建应用程序的成本。人们有很多应用程序可供选择。因此，如果一个应用程序没有令人印象深刻的 UI 和 UX，用户很有可能会离开它以获得更好的选择。

因此，在应用程序设计上花费大量时间和金钱非常重要。定制应用程序开发服务专注于个性化 UI/UX 设计，以确保使用最佳类型的按钮、图标和字体。聘请 UI/UX 设计师可能会很昂贵，因此它肯定会影响构建应用程序的总体成本。

因素 5 – 开发方法

您选择构建应用程序的开发方法对应用程序开发成本有很大影响。传统的开发方法需要花费大量资金，因为您必须聘请由应用程序开发人员、UI/UX 设计师、QA 专家和项目经理组成的大型团队。因此，在传统的开发方法中，构建应用程序的成本相当高。

但是，无代码和低代码开发方法的日益普及使您可以显着降低应用程序开发成本。本文稍后将详细讨论这些不同类型的开发方法。

因素 6 – 维护

许多人错误地认为应用程序开发生命周期随着应用程序启动而结束。但是，如果您打算在发布后放弃应用程序，那么将其推向市场是没有意义的。

持续更新和应用程序维护对于应用程序的长期成功至关重要。因此，您必须在应用开发预算中考虑应用维护成本。如果没有持续的维护和更新，应用程序中可能会出现许多不同的错误和问题，并导致您失去目标受众的兴趣。

选择APP开发公司要注意什么？

选择完美的移动应用程序开发服务是影响应用程序开发公司质量的许多不同因素和功能的组合。全面的需求分析对于选择最佳开发公司并在您预期的应用开发成本内构建应用至关重要。您会发现许多提供应用程序和软件开发服务的 IT 公司。但只有考虑到以下几点，才能选择可靠的合作伙伴：

需求分析

首先，您必须熟悉您的要求，以确保您清楚地了解您对应用程序的期望。它还将影响应用程序开发的最终成本，因为分配给应用程序开发的资源取决于其复杂性、功能和整体应用程序架构，这会影响开发应用程序所需的资源。

此外，假设您希望移动应用程序开发公司为您开发企业应用程序。在这种情况下，您必须进行业务分析以确保该应用程序将使您的公司受益。如果您了解现代移动应用程序开发工具和技术，它还将帮助您缩小需求范围。

综合服务

移动应用程序开发不仅仅是用于满足需求的编程和编码方法。全面的分析、市场研究和维护也是开发成功的应用程序并将其推向市场的重要部分。

您的目标应该是选择一家能够在应用程序的整个生命周期内提供合格专家的全方位软件开发公司。它包括创建用户友好界面的专业 UI/UX 设计师、将您的要求变为现实的开发人员以及消除应用程序错误和错误的质量保证 (QA) 专家。

您也可能需要持续的应用程序维护和升级。因此，您应该考虑整体应用维护成本，并在初始阶段明确询问公司是否可以提供可靠的应用维护服务。

与开发者讨论

一旦您确定了完美的软件开发公司，您应该花时间与项目管理团队和应用程序开发人员讨论您的所有问题和疑虑。不要犹豫，向他们询问他们在开发不同移动应用程序方面的经验和专业知识，并讨论您对应用程序的愿景。

最终，此类讨论和对话有助于帮助开发人员了解预期的应用程序功能，并通过流畅的项目管理开发可靠且高效的应用程序。制定明确的应用程序构建计划对于控制应用程序开发成本也很重要。

研究公司以前的应用程序

您可以向公司代表或您的特定项目管理团队询问他们过去开发的一些最佳移动应用程序。它将帮助您分析公司的投资组合，并就其是否能够满足您的要求做出明智的决定。

分析应用程序的整体设计，因为应用程序的功能和复杂性也将帮助您确定总体应用程序开发预算。考虑移动应用程序是否用户友好并满足他们的要求。

考虑安全和隐私政策

为了保护您的应用程序功能和整体应用程序架构，您应该确保您选择的软件开发公司具有可靠的安全和隐私政策。此类政策的目的是确保在应用程序开发过程中从业务分析中获得的数据不会泄露给任何第三方。

大多数组织与开发人员和项目管理团队签署保密和保密协议，以确保最大程度的隐私。这些程序涉及确保保护知识产权和个人数据。

隐藏的应用程序开发成本

从各种应用程序开发公司选择最佳平台时要考虑的另一件重要事情是与软件开发过程相关的隐藏应用程序开发成本。这些成本会显着影响应用程序开发的总预算。

其中一些成本是：

功能成本

功能成本是您必须为使用第三方集成支付的费用，例如 SMS、地理定位、推送通知和各种支付网关。

功能成本是您必须为使用第三方集成支付的费用，例如 SMS、地理定位、推送通知和各种支付网关。 项目管理费用

确保您考虑雇用和维护项目管理团队的巨大成本。

确保您考虑雇用和维护项目管理团队的巨大成本。 第三方集成和基础设施成本

制作应用程序通常需要第三方集成。它们还会影响整体应用程序开发成本。此类应用程序开发成本与整体应用程序功能、服务器和数据库有关。使用第三方 API 和服务会显着增加应用程序开发时间和成本。

制作应用程序通常需要第三方集成。它们还会影响整体应用程序开发成本。此类应用程序开发成本与整体应用程序功能、服务器和数据库有关。使用第三方 API 和服务会显着增加应用程序开发时间和成本。 应用程序启动和营销成本

应用商店上有很多移动应用，因此很多优秀的应用在人群中迷失方向是很常见的。为了在应用商店的竞争中脱颖而出，分配大量资源来启动和营销应用至关重要。

应用商店上有很多移动应用，因此很多优秀的应用在人群中迷失方向是很常见的。为了在应用商店的竞争中脱颖而出，分配大量资源来启动和营销应用至关重要。 应用维护成本

应用程序维护和更新对于提供令人满意的用户体验并确保用户继续使用您的应用程序非常重要。无论您是使用开发公司的应用程序维护服务还是拥有内部支持系统，您都应该考虑这些费用。

应用开发流程

在获得由专业人士开发的移动应用程序时，您有多种选择。选择最佳开发方法很重要，这样您的需求才能以最佳方式得到满足。

此外，不同的开发方式各有利弊。选择最佳的应用程序开发类型有助于降低移动应用程序开发成本并提高应用程序的效率。因此，如果您在有限的移动应用开发预算内运营，并且想要制作一款应用，您必须熟悉各种类型的应用开发方法，并选择最适合您的一种。

最终，无论您选择什么团队或平台，主要关注点应该是构建可扩展且用户友好的应用程序，同时控制应用程序开发成本。让我们详细讨论这些不同的开发选项。

聘请本地软件开发公司

本地中小型应用程序开发公司能够进行简单的应用程序开发和构建具有中等复杂性的应用程序。通过软件开发公司开发应用程序的确切成本更高，因为聘请经验丰富的应用程序开发团队的成本在150 美元到 250 美元之间。

确切的费率取决于应用程序的复杂性和应用程序开发人员的专业知识。这意味着如果你想要一个可以在 400 小时内开发出来的应用程序，你可以期望你的应用程序开发预算在80,000 美元到 95,000 美元之间。

优点

聘请本地移动应用程序开发公司的一个主要好处是，您可以与应用程序开发团队保持持续联系，以回答他们的任何疑问。它有助于使应用程序开发顺利和容易。此外，您可以期望从专业的软件开发公司获得优质服务。由于您可以轻松联系应用程序开发人员，因此他们也可以快速更改您的应用程序。

缺点

但是，高昂的应用程序开发成本是您可能无法聘请本地软件开发公司并可能不得不寻找其他选择的主要因素。您应该进行彻底的财务和业务分析，以确定您是否负担得起这些服务。

聘请内部开发团队

聘请由应用程序设计师、开发人员和 QA 专家组成的内部开发团队是满足您的开发要求的另一种有用方法。它适合需要全职 IT 部门进行全天候支持、开发和应用程序维护的公司。它可以帮助您降低移动应用程序开发成本以及应用程序维护成本。

拥有一个内部开发团队将为您提供最大的透明度和与团队的良好沟通。但是，请记住，在贵公司招聘和维护专业的应用程序开发人员比聘请本地软件开发机构要贵得多。一个全栈开发人员每年的费用约为 98,000 美元，因此您应该根据您的短期和长期计划做出决定。

优点

拥有内部开发团队的最重要的好处之一是，它可以让创意不断涌现，将您的业务或特定应用程序提升到一个新的水平。持续的沟通还可以最大限度地提高您开发高效应用程序并成功启动它的机会。

缺点

尽管如此，由于招聘成本高且长期维护员工，如今许多公司对聘请全职开发团队不感兴趣。如果您聘请开发团队，您还必须花钱购买现代笔记本电脑和系统进行开发。如果您负担不起聘请专业应用程序开发人员的费用，您可以考虑聘请自由开发人员。

聘请自由应用程序开发人员

雇用自由应用程序开发人员已在所有类型的企业中变得非常流行。即使是最完善的组织也依赖自由职业者。例如， 谷歌的员工由更多的自由职业者组成，而不是正式雇员。

自由职业者可以很容易地处理简单的应用程序开发。您还可以聘请自由职业者的整个开发团队来管理高度复杂的移动应用程序。聘请自由职业者的成本取决于您使用的平台。通常，您可以按小时或合同方式雇用他们。

强烈建议您与自由应用程序开发人员充分讨论您的要求，并以合同方式雇用他或她以控制应用程序开发成本。 Fiverr、Upwork 和 PeoplePerHour 等网站是您可以用来寻找最佳自由职业者的众多自由职业平台中的一些。

优点

聘请自由职业者为您构建应用程序是最有效和最便宜的应用程序开发方式之一。您可以提前决定价格并获得高质量的产品。此外，您可以通过查看以前客户的评论来选择最好的应用程序开发人员。

缺点

自由应用程序开发人员始终存在风险。有些人倾向于匆忙完成一项工作，从而对最终产品产生不利影响。此外，自由职业者可能无法随时讨论您的问题和要求。这种沟通差距会影响应用程序的质量。

外包应用程序开发

外包应用程序开发是获得经验丰富的专业应用程序开发人员构建大型应用程序服务的有用方式。这些经验丰富的开发团队和项目管理团队能够处理高复杂性的应用程序，因此开发应用程序而不是雇用内部应用程序开发人员是一个可靠的选择。

优点

一般来说，人们更喜欢将应用程序开发外包给中国、印度、巴基斯坦和其他亚洲国家，这些国家的应用程序开发和设计成本要便宜得多。您可以在这些国家/地区找到提供低应用程序开发价格的公司。因此，您将能够降低移动应用程序开发成本。经验丰富的开发团队将在详细讨论需求后为您开发出高质量的产品。

缺点

在另一个国家寻找可靠的应用程序开发公司可能有点挑战。这也可能是一个冒险的过程，因为当您在另一个国家/地区雇用开发团队时，极不可能涉及任何具有约束力的法律协议。

常见的应用程序开发步骤

无论您选择哪种类型的开发方法，所有类型的移动应用程序开发方法都涉及一些通用步骤。这些完整的步骤是：

创建原型

构建可点击的原型是设计应用程序完美用户界面的一种快速且经济高效的方法。事实上，如今许多工具都允许您免费创建原型。

原型的目的是检查未来应用程序的整体用户体验。提供友好且令人满意的用户界面和用户体验对于任何企业的成功都至关重要。所有现代应用程序都必须是交互式的并提供易于导航的功能。在初始阶段创建一个简单的原型有助于您规划应用程序的整体 UI 和 UX。

您可以使用 Adobe XD、Justinmind 或 Figma 等工具创建原型并向应用程序的其他利益相关者展示应用程序创意。即使创建原型需要时间，您也不必担心，因为精心设计的原型可以作为整个开发过程的路线图。

开发MVP

一旦你通过原型最终确定了应用程序开发的总预算和 UI，下一步就是创建一个最小可行产品 (MVP)。这是该应用程序的第一个版本，旨在测试您的想法和要求并证明可以实施可行的解决方案。

MVP 对于所有类型的应用程序都很重要，它可以验证软件的概念，对应用程序的整体 UI / UX 进行任何潜在的更改，并添加或删除功能。不要犯直接跳转到实际应用程序的错误，因为在初始版本中必然会出现各种错误和错误。

加入附加功能

MVP 通常只处理主要功能。这意味着在 MVP 中添加了满足用户要求所需的功能。成功创建 MVP 后，您应该开始处理其他功能，例如推送通知、地理定位以及与您的应用程序相关的任何其他功能。

如此复杂的功能使您的应用程序在竞争中脱颖而出，并在应用程序开发周期的每一步都带来创新。因此，您能够在竞争中保持领先并取得成功。

质量保证

最终产品准备好所有功能后，QA 专家有责任彻底测试应用程序并确保它没有各种错误和错误。根据应用程序的复杂性，可能需要持续的 QA 和应用程序维护服务。持续的支持和应用程序维护对于提供更新、修复错误和不时向应用程序添加创新功能至关重要。否则，用户可能会对您的应用失去兴趣。

如何降低您的应用开发成本？

在有限的应用程序开发预算内实现您的应用程序要求可能具有挑战性，尤其是当您正在处理您的第一个项目时。因此，请务必熟悉一些重要的技巧，以控制应用程序成本，并按照以下技巧尽可能降低应用程序开发成本：

定期沟通

确保您和移动应用程序开发团队在同一页面上，以确保构建应用程序的成本不超过您的预算。团队成员之间顺畅而持续的沟通将确保遵循最佳的应用程序开发实践来制作应用程序并在不犯任何重大错误的情况下达到预期的结果。

综合测试

测试是任何类型应用程序不可或缺的一部分。有些人错误地假设他们可以在没有任何 QA 工具和实践知识的情况下自己处理测试。从长远来看，它可能会导致您损失大量金钱。因此，您应该首先依靠 QA 专家来避免错误和错误。

尽早获得反馈

尝试尽快从目标受众那里获得反馈。您还可以在焦点小组中分发 MVP，并在发布应用程序的最终版本之前获得反馈以进行相关更改。客户反馈可帮助项目管理团队确定应在应用程序中添加或删除哪些功能，以使其更具吸引力和功能。

灵活性和可扩展性

灵活性和可扩展性是成功的移动应用程序和软件的两个非常关键的属性。虽然保持在项目的范围和预算内很重要，但您还应该确保有足够的空间用于应用程序的进一步功能和改进。

许多应用程序和 IT 解决方案都会定期推出，因此如果您想与其他移动应用程序竞争，您必须不断创新您的应用程序。应用程序的灵活性对于根据用户更改需求和发布应用程序后获得的反馈来修改功能也很重要。可以理解的是，基于不同功能的应用程序开发成本将随着更大的灵活性而不断增加。

无代码开发方法

除了上述应用程序开发方法之外，还有另一种无需任何技术知识或技能即可开发应用程序的方法。无代码开发方法允许您构建具有拖放功能和强大的可视化编辑工具的应用程序。无代码开发方法通过简化开发过程解决了许多业务问题，并且涉及最低的移动应用程序开发成本。

无代码平台为企业创建自己的移动应用程序提供了令人印象深刻的灵活性。因此，公司不再需要依赖收费高昂的专业软件开发公司和应用程序开发商。

相反，他们可以使用无代码平台的用户友好的可视化编辑工具来快速轻松地构建应用程序。此外，无代码平台还为非开发人员以最快的速度和敏捷性满足其技术需求铺平了道路。

许多无代码开发平台可用，但您会发现 AppMaster 是最强大的工具，因为它可用于构建移动应用程序、Web 应用程序和后端。好在即使您没有任何技术知识或经验，您仍然可以使用 AppMaster 创建一个用户友好且可扩展的应用程序。在现代人工智能算法的帮助下，将生成一个强大的后端。

因此，您可以使用 AppMaster 的无代码开发方法节省大量金钱和时间。它允许业务经理和应用程序背后的团队快速完成开发过程，并将更多精力放在应用程序的发布和营销上。

使用 AppMaster 的好处

AppMaster 提供的那种灵活性和用户友好性是其他无代码平台难以找到的。任何人都可以在 AppMaster 的帮助下成为应用开发者。对于在管理开发团队和一次又一次地传达需求方面遇到问题的项目经理来说，它也很有用。

企业可以不用依赖其他人，而是使用 AppMaster 的无代码开发方法来构建具有拖放功能的应用程序。它可以帮助企业提高服务质量并节省大量开发时间和金钱。

我可以免费构建应用程序吗？

是的，完全可以免费构建应用程序。有许多不同的免费应用程序构建器，例如 AppMaster，可让您免费构建简单的应用程序。但是，如果您想构建复杂的应用程序，则必须购买此类应用程序构建器的更高版本。

知名创业公司的开发成本是多少？

我们每天使用的应用程序有一长串，我们经常想知道它们的价值和初始应用程序开发成本。详细查看这些示例非常重要，这样您才能了解移动应用程序开发成本的工作原理以及为什么考虑不同因素对于准确估算开发应用程序很重要。

以下是基于其功能和复杂性的一些最流行的应用程序开发成本示例。

1.优步

优步是在许多国家运营的最成功和最受欢迎的叫车应用程序。它具有三种不同的应用程序。两个移动消费者应用程序适用于乘客和优步司机，一个网络应用程序可用作管理面板。

像优步这样的应用程序的成本可能在 50,000 到 65,000 美元之间，开发过程可能需要大约 1,200 到 1,500 小时。让我们根据其主要功能细分 Uber 应用程序的开发成本：

地理位置 - 2,000 美元

与主要支付渠道的支付集成 - 2,500 美元

推送通知 - 2,500 美元到 3,500 美元

用户资料管理 - 2,500 至 3,500 美元

行程安排 - 6,000 美元

用于存储用户数据和骑行历史的后端 - 7,000 至 8,000 美元

质量保证 - 12,000 至 15,000 美元

库集成和附加功能 - 15,000 美元到 20,000 美元

因此，Uber 应用程序的总成本在 50,000 美元到 65,000 美元之间

2.火种

Tinder 是一款非常受欢迎的约会应用程序。它在三轮融资中总共筹集了 5000 万美元。 Tinder 的快速简便的工作使其成为约会应用行业的领先品牌。您所要做的就是向右或向左滑动来喜欢或不喜欢一个人。

开发像 Tinder 这样的应用程序的成本明显低于许多其他复杂应用程序。以下是估计的 Tinder 应用程序开发成本：

推送通知以在应用用户收到消息或匹配时通知他们 - 3,500 美元

用于存储用户数据的用户配置文件管理 - 3,000 美元

地理位置 - 2,000 美元

具有左右滑动功能的匹配功能 - 3,000 至 5,000 美元

第三方集成 - 2,000 至 3,000 美元

UI/UX 设计师和 QA 团队 - 10,000 美元到 15,000 美元

附加功能 - 4,000 至 5,000 美元

因此，开发像 Tinder 这样的应用程序的总成本在 35,000 美元到 40,000 美元之间。

3.宜家

宜家是一个基于品牌的应用程序。它使用最先进的增强现实 (AR) 技术为客户提供广泛的有用功能。用户可以使用 AR 功能查看宜家目录中不同家具产品的 3D 模型。

宜家有一个复杂的应用程序，因为它包含许多现代功能和集成，以及严格的安全协议的集成。因此，开发像宜家这样的应用程序的成本在 73,000 美元到 85,000 美元之间，考虑到它的功能如下：

各种产品的3D可视化

与社交媒体平台集成

家具360度模型

快速简便的分析

支付和 CRM 集成

4. 抖音

TikTok是一个流行的社交媒体平台，主要涉及分享视频。 TikTok 的应用程序复杂性中等到高，因为它随着时间的推移引入了更多功能。一般来说，开发像 TikTok 这样的应用程序的成本在 65,000 美元到 75,000 美元之间，开发时间在 1,200 到 1,500 小时之间。

TikTok的一些最突出的功能是实时聊天、视频通话、短视频、多语言支持，以及与来自世界各地的大量人联系。因此，需要大量的时间和金钱来完美地创建这些功能。

5. 爱彼迎

Airbnb 是按需应用程序和电子商务商店的结合。这是应用程序复杂度高的平台示例。 Airbnb 是世界各地的流行名称，因为它可以让您轻松搜索可用单位并在最后一刻进行预订。

此外，您可以在 Airbnb 上保存您最喜欢的房屋和地点的列表。它还有其他一些有用的功能，例如共同计划旅行、推荐系统和高级预订功能，可让您在抵达某个国家/地区之前预订房间。因此，如果你想构建一个像Airbnb这样的复杂应用程序，你应该有75,000美元到85,000美元的应用程序预算才能获得可靠和高效的结果。

创建一个应用程序需要多长时间？

创建应用程序不需要特定的时间量。应用程序开发时间取决于应用程序的复杂性、功能和开发团队的规模。

不同类型应用的预计开发时间如下：

具有通用功能的简单移动应用程序需要大约 400 到 800 个开发小时

一个中等复杂度的应用程序平均可以在 700 到 1300 个开发小时内开发出来

具有复杂功能的大型应用程序将需要 1200 多个小时才能进行高效开发

2022年开发一款应用需要多少钱？

正如本文所讨论的，很多因素都会影响应用程序的开发成本。您必须考虑应用程序的复杂性、许多功能、开发团队的规模、应用程序维护和特定类型的应用程序来评估整体移动应用程序开发预算。无法评估应用程序开发的确切成本，但以下是开发应用程序的大致成本：

具有基本功能的简单应用程序成本在 16,000 美元到 32,000 美元之间

中等复杂度的应用程序的成本可能在 32,000 美元到 48,000 美元之间

具有复杂功能的应用程序的成本可能超过 72,000 美元

通过使用像 AppMaster 这样可靠的无代码平台来自己构建应用程序，而不是依赖经验丰富的应用程序开发人员，您可以显着降低这些移动应用程序开发成本。