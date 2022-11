Son yıllarda yazılımın önemi çok arttı. Yemek siparişi vermek, otobüse binmek veya arkadaşlarla sohbet etmek gibi en basit işlemler için her gün programlar, mobil uygulamalar ve web uygulamaları kullanıyoruz. Bu yıllar boyunca, uygulama ve program oluşturmanın tek bir yolu vardı: Profesyonel geliştiricilerin önce yazılım geliştirme konusunda eğitim almalarını, kodlama becerilerini geliştirmelerini ve ardından kodun her bir satırını manuel olarak yazmalarını isteyen geleneksel bir yazılım geliştirme süreci.

Ancak zamanla işler değişti. Bugün, geleneksel kodlama eğitimi almamış olsalar bile, zayıf kodlama becerilerine sahip olsalar bile, kullanıcıların uygulama geliştirme sürecine dahil olmalarını sağlayan araçlarımız ve özellikle no-code araçlarımız var.

No-code platformlar, biraz kodlama bilgisine sahip olan veya olmayan herkesin uygulamalar oluşturmasına izin verir: Bu makalede, bunların nasıl çalıştığını keşfetmek üzereyiz. Bununla birlikte, kodsuz araçların ortaya çıkışı ve büyümesi şu soruyu gündeme getiriyor: no-code hareket, geleneksel kodlamayı veya kodlamayı no-code öldürüyor mu?

no-code hareket nedir?

No-code çözümler, her tür kullanıcı için o kadar değerli bir araç ve fırsattır ki, kısa sürede çok popüler hale geldiler. Vatandaş geliştiricilerin iş süreçlerini, şirket üretkenliğini ve iş akışlarını iyileştirmelerine, müşterileri için uygulamalar oluşturmalarına ve büyük uygulama mağazalarında satılacak veya piyasaya sürülecek mobil uygulamalar oluşturmalarına olanak sağlamak için her iş gerçekliğinde No-code araçlar uygulanmaktadır.

Gerçek bir no-code harekete tanık oluyoruz. Az önce tanımladığımız yazılım geliştirme sektöründeki yeni trendi no-code hareket olarak adlandırıyoruz. no-code hareket, uygulama geliştirme ve kodlamanın bir tür demokratikleşmesine de neden oluyor. Ellerindeki no-code platformlar sayesinde giderek daha fazla insan yazılım geliştirmeye erişebiliyor.

Ancak no-code hareketin özellikleri nelerdir?

Kodsuz harekette, kodlayıcılar - yani no-code bilgisi ve teknik becerileri sıfır veya çok az olan kişiler - profesyonel geliştiriciler tarafından oluşturulanlarla aynı kaliteye sahip uygulamalar ve web siteleri oluşturma yeteneğine sahip hale geliyor. Vatandaş geliştiriciler (vatandaş geliştiriciler, yazılım oluşturmak için kodsuz platformlar kullanan geliştirici olmayanları çağırmanın başka bir yoludur), geleneksel no-code kullanmak yerine, önceden oluşturulmuş yazılım bloklarını yazmadan birleştirmek için görsel bir arabirimden ve drag-and-drop işlevinden yararlanabilir. tek bir kod satırı.

Bu, yazılım geliştirme dünyasında tam bir devrim mi? Tam olarak değil. World Wide Web ilk oluşturulduğunda, yaratıcısı onun herkes tarafından erişilebilir olmasını istedi. Ancak yıllarca böyle olmadı. Web'i kullanabilen insanlar azınlıktı ve üzerinde bir şeyler yaratabilenler daha da küçük bir sayıydı.

İlk no-code çözümler piyasaya çıktığında işler değişmeye başladı. Ancak, bu çözümlerin no-code bir hareket başlatmak için daha fazlası olması gerekiyordu: Elimizdeki ilk no-code araçlar, geliştirici olmayanların web siteleri oluşturmasına izin veren çevrimiçi hizmetlerdi. Ancak no-code olmayanların gerçek uygulamalar yaratmasına izin veren kodsuz platform yıllardır orada değil.

Bugün sahip olduğumuz no-code araçlarla; bunun yerine sadece web siteleri değil, web uygulamaları ve mobil uygulamalar da oluşturabiliriz. Yazılım üretebiliyoruz, bu yüzden bugün no-code bir hareketten bahsedebiliriz. Defalarca bahsettiğimiz gibi no-code hareketi mümkün kılan araçlar low-code ve no-code platformlardır . Ama bunlar nedir ve ikisi arasındaki farklar nelerdir?

no-code ve low-code nedir?

Low-code ve amaçları bakımından benzerdir, ancak iki yazılım geliştirme yaklaşımı arasında bazı önemli farklılıklar vardır. Low-code araçlar , çok az kodlama bilgisi ve teknik beceriye sahip kullanıcıların manuel olarak yazmaları gereken kod miktarını önemli ölçüde azaltmasına olanak tanıyan uygulama geliştirme platformlarıdır.

Low-code platformlar, geliştirici olmayan herhangi bir kişinin uygulama oluşturmasına izin vermek yerine, yeni başlayan veya deneyimli yazılım geliştiriciler için uygulama geliştirme sürecini basitleştirmeyi ve hızlandırmayı amaçlar. Bu nedenle Low-code araçlar, bazı görsel no-code geliştirme araçları sağlar. Bununla birlikte, yeni başlayanlar veya profesyonel geliştiriciler yine de kodu anlayabilmeli, düzenleyebilmeli ve ayrıca bir kısmını manuel olarak yazabilmelidir.

no-code geliştirme platformu yaklaşımı, low-code platformların izin verdiğinden farklıdır çünkü tek bir kod satırı yazmadan uygulama oluşturmaya gerçekten izin veren yaklaşımdır. No-code araçlar tam da bahsettiğimiz gibi çalışır: size görsel bir arayüzde ve drag-and-drop özelliklerinde bir araya getirebileceğiniz önceden oluşturulmuş yazılım geliştirme blokları sağlar. Kodsuz platformlar kullandığınızda no-code kaybolduğu anlamına mı geliyor? Hiç de bile. Bu yalnızca, no-code araçların sizin için kodu otomatik olarak oluşturacağı anlamına gelir.

no-code araçlarla gerekli teknik beceri, kodlama bilgisi veya dil programlama bilgisi gerekmez. Bu araçlar, geliştirici olmayanların uygulama geliştirme sürecini başlatmasına ve ana mağazalarda piyasaya sürülecek uygulamalar oluşturmasına veya şirketin üretkenliğini ve iş süreçlerini iyileştirmek için dahili araçlar olarak kullanmasına olanak tanır.

No-code platformlar ve no-code araçlar, tüm konular için yazılım geliştirme sürecini basitleştiren bir trend olarak kabul edersek, no-code hareketi mümkün kılar: profesyonel geliştiriciler ve geliştirici olmayanlar. Bununla birlikte, No-code araçlar, uygulama geliştirmeyi en çok demokratikleştiren araçlardır ve kodlayıcı olmayanlara, alanda herhangi bir eğitim almamış olsalar bile, sıfır kodlama bilgisine sahip olsalar bile, yazılım geliştiricileri olmak için ihtiyaç duydukları şeyi sağlar.

no-code platformların faydaları

low-code platformların ve no-code araçların her bağlamda bu kadar yaygın olarak kullanılmasının nedeni, pek çok fayda sunabilmeleridir. Onlar neler?

Hız

Hem low-code platformlarla hem de no-code araçlarla çalışmak, hem profesyonel geliştiriciler hem de geliştirici olmayanlar için geleneksel geliştirme sürecinden daha hızlıdır. Her bir kod satırını manuel olarak yazmak, en deneyimli yazılım geliştiricileri için bile zor ve uzun bir iştir. İster yeni başlayan ister deneyimli bir yazılım geliştirici olun, manuel olarak özel kod yazmak yerine drag-and-drop özelliklerini ve görsel bir kodlamayı kullanabilmenin size çok zaman kazandırabileceği yadsınamaz.

Maliyet azaltma

Zaman azaldığında maliyetler de düşer. Bu, kodsuz geliştirmenin geleneksel geliştirmeye kıyasla no-code tasarrufu sağlamasının ana nedenlerinden biridir. Ancak başka nedenler de var:

Kodlama no-code araçlara güvenerek, şirketinizdeki vatandaş geliştiricileri belirleyebilir ve profesyonel geliştiricileri işe almadan iş süreçleriniz veya iş akışı otomasyonunuz için uygulamalar oluşturabilirsiniz. Citizen geliştiricileri, kodsuz araçlar ve no-code çözümler sayesinde no-code oluşturabilen ve şirketinizin dijital dönüşümünü iyileştirebilen kodlayıcı olmayan çalışanlardır.

araçlara güvenerek, şirketinizdeki vatandaş geliştiricileri belirleyebilir ve profesyonel geliştiricileri işe almadan iş süreçleriniz veya iş akışı otomasyonunuz için uygulamalar oluşturabilirsiniz. Citizen geliştiricileri, kodsuz araçlar ve çözümler sayesinde oluşturabilen ve şirketinizin dijital dönüşümünü iyileştirebilen kodlayıcı olmayan çalışanlardır. Kodsuz çözümleri tercih ettiklerinde profesyonel bir no-code geliştirici tutmanız gerektiğinde bile, sürecini hızlandırabilir ve maliyeti düşürebilirler.

geliştirici tutmanız gerektiğinde bile, sürecini hızlandırabilir ve maliyeti düşürebilirler. Kodsuz geliştirme platformları ile no-code bakım ve güncelleme maliyetleri de düşürülmektedir.

güçlendirme

no-code hareket, no-code platformlar sayesinde fikirlerini takip edebilen ve günlük olarak uğraştıkları iş süreçlerini iyileştirmek için ihtiyaç duydukları şeylere şekil verebilen motive olmuş çalışanları güçlendirir.

özelleştirme

Kodsuz geliştirme ile no-code geliştiriciler ve vatandaş geliştiriciler, örneğin iş akışı otomasyonunu geliştirmek için tam olarak ihtiyaç duydukları yazılım aracını yaratma olanağına sahip olurlar. Alternatif, mevcut bir yazılımı veya uygulamayı indirmek ve iş akışlarını buna uyarlamak olabilir. Bunun doğrudan bir sonucu olarak, no-code geliştirme de üretkenliği artırır .

Ulaşılabilirlik

No-code geliştirme, çok az teknik beceriye sahip herkes tarafından erişilebilir. Bu, hem low-code platformlar hem de daha derin kodlama bilgisinin gerekli olduğu geleneksel geliştirme platformları arasındaki temel farktır.

Esneklik ve ölçeklenebilirlik

No-code platformlar, yazılım güncelleme sürecini de kolaylaştırır. Bu, her gün yeni işlevlerle yeni uygulamaların tanıtıldığı ve pazar talebinin haftalık olarak değiştiği bir dünyada son derece önemlidir.

Özerklik

No-code yazılım geliştirme sizi bağımsız kılar: üçüncü taraf uygulamalarına ihtiyacınız yoktur, harici yazılım geliştiricileri tutmanıza gerek yoktur ve şirketinizi ve müşterilerinizi çalıştırmak ve yönetmek için ihtiyaç duyduğunuz dahili araçları tam olarak oluşturabilirsiniz.

no-code platform ve araç türleri

İşletmenize getirebileceği tüm faydalarla birlikte no-code hareket ancak no-code araçlar sayesinde mümkün olduğundan, öne çıkan no-code araç türlerini tartışmaya değer.

İş akışı otomasyonu

Tek, küçük ve tekrarlanan adımlar genellikle iş süreçlerini oluşturur. Bu adımların otomatikleştirilmesi, iş akışını iyileştirebilir ve insan hatası olasılığından kurtarabilir. En yaygın no-code araç türlerinden bazıları, bir şirket içinde bu tür dijital dönüşüme izin veren araçlardır.

Web siteleri

Birçok no-code platform, kullanıcıların kod yazmak zorunda kalmadan karmaşık web siteleri de dahil olmak üzere web siteleri oluşturmasına olanak sağlamayı amaçlar. Vatandaş geliştiricilerin oluşturdukları şeyi istedikleri zaman görselleştirebilmeleri için şablonlar ve drag-and-drop işlevleri kullanırlar.

Pazarlama kampanyaları

Pazarlama kampanyaları, özellikle dijital pazarlama söz konusu olduğunda, geliştirmek zor olabilir, ancak her şey bir kez düzene konduğunda, kampanyayı yürütmek genellikle tonlarca e-posta göndermek veya çok sayıda sosyal medya gönderisi yayınlamak meselesidir. No-code araçlar, kodlayıcı olmayanların harici bir araca güvenmeden veya bir yazılım geliştiriciyi işe almadan bu işlemleri otomatikleştirmesini mümkün kılar.

Otomasyon

No-code çözümler genellikle otomasyon araçlarıdır: Bazı no-code platformlar sayesinde vatandaş geliştiriciler, otomatikleştirilebilen görevleri ele alabilir, ihtiyaç duydukları no-code yazılımı oluşturabilir ve tam özerklikle üretkenliklerini artırabilir.

ödemeler

Kullanıcıların kod yazmadan ödeme işlemleri oluşturmasına olanak tanıyan birçok no-code platform vardır. Bunun gibi no-code bir araç, müşterilerden ödeme tahsilatını hızlı, verimli ve - her şeyden önce - güvenli hale getirir.

En iyi no-code araçlar

Emrinizdeki no-code araç türlerinden bahsetmişken, yalnızca en iyisi olarak incelediklerimizi önerebiliriz. Ne de olsa, ihtiyacınız olan her tür yazılım otomasyonu için farklı bir no-code uygulamaya sahip olmak yerine, yurttaş geliştiricilerin ve profesyonel yazılım geliştiricilerin her tür otomasyon oluşturmasına izin verecek kadar güçlü ve çok yönlü bir uygulamaya güvenebilmek tercih edilir. ihtiyaçları var. AppMaster, yukarıda açıkladığımız her türden no-code araç ve daha fazlasıdır.

low-code araçların aksine (bazı özel kodlar gerektirir), AppMaster herhangi bir yazılım geliştiricisine tek bir satır no-code yazmadan ihtiyaç duydukları kodsuz uygulamayı oluşturmak için ihtiyaç duydukları her şeyi sağlar. AppMaster, no-code bir kodlama becerisi gerektirmeyen kodsuz bir uygulamadır. Görsel arayüzü ve drag-and-drop özellikleri, kodlama bilgisi no-code vatandaş geliştiricilerin ihtiyaç duydukları kodsuz uygulamaları ve dahili araçları oluşturmasına olanak tanır. no-code platform, arka planda otomatik olarak kaynak kodu oluşturur ve ona erişim sağlar.

AppMaster no-code iyi kodsuz araçlar arasında görülmesinin ana nedeni, yaratıcılık ve mülkiyet konusunda tam özgürlük sağlamasıdır. AppMaster, geliştirme sürecinizi sınırlamaz: önceden oluşturulmuş yazılım blokları ve entegrasyon o kadar çoktur ki, projenizi en ince ayrıntısına kadar özelleştirebilirsiniz. Koda erişim, sizi projenizin tek sahibi yapar (hatta isterseniz kodu dışa aktarabilir ve seçtiğiniz bir kod düzenleyicide kullanabilirsiniz). Belirtildiği gibi, AppMaster ile tek no-code kodsuz platformla birçok farklı proje oluşturabilirsiniz: arka uç, mobil uygulamalar ve web uygulamaları.

no-code hareket, geliştiricilerin işini bitirecek mi?

Fabrikalarda robotların yaptığını no-code platformlar mı yapıyor? Profesyonel yazılım geliştiricilerin işlerini "çalıyorlar" mı?

No-code teknolojiler, dijital dönüşüm endüstrisinde oldukça yeni bir şey, ancak uzmanlar bunun geçici bir trend olmadığını , kalıcı olduğunu söylüyor.

Kodsuz hareket, bugün dünya çapında ağın 90'larda olduğu şeydir: büyük potansiyele sahip, tam olarak kullanılmamış ve henüz pek çok kişi tarafından anlaşılmamış bir şey. Webflow CEO'su

no-code platformların büyümesinin o kadar büyük olması bekleniyor ki, profesyonel olanlar da dahil olmak üzere herhangi bir yazılım geliştiricisi tarafından kullanılmaya başlanacak. Ancak bu, no-code araçların yazılım geliştiricilerin işlerini öldüreceği anlamına mı geliyor?

Öncelikle günümüzde işlerin nasıl olduğuna bir göz atalım: bugün, kodsuz hareketin zaten başlamış olmasına rağmen hala erken aşamalarında, geleneksel no-code bilgisine ve teknik becerilere sahip yazılım geliştiricilere olan talep hala son derece yüksektir (yani yazılım geliştiricilerin bulunmadığı durumlarda talebi karşılamak için no-code teknolojilerin kullanıldığı yüksek).

Peki ya gelecek? Yazılım geliştiricilerin işleri hakkında endişelenmeleri gerekiyor mu? Uzmanlar bunun tam tersi olacağına, yani no-code platformların yazılım geliştiriciler ve kodlayıcılar için bir kaynak olacağına inanıyor gibi görünüyor. Aslında, no-code hareket hakkındaki makaleler, no-code çözümlerin geliştiricilerin işini bitirme olasılığına ilişkin iki faktörü vurgulamaktadır:

Yazılım geliştiricilerin gerekli olduğu ve olmaya devam edeceği

Bu no-code platformlar, yazılım mühendisleri için de faydalıdır.

Geleneksel full-stack geliştiriciler neden hala gereklidir?

Kodsuz platformlar ve low-code no-code büyük esneklik sağlasa da, bazı sınırlamalar da getirebilirler (özellikle karmaşık projeler için). low-code platformlar hakkında konuştuğumuzda bu özellikle doğrudur. Bu boşluk, yalnızca uzmanlıklarını ve bilgilerini kodlayıcı olmayanlarla karşılaştırdığımızda avantaj elde etmeye devam eden yazılım geliştiricileri tarafından doldurulabilir.

Her uygulama kodsuz çözümler için uygun no-code: örneğin, no-code bir ürün, müşteriye dönük yazılım için ihtiyaç duyduğunuz özel yeteneklere sahip olmayabilir. Bunlar, yazılım mühendislerinin hala gerekli olduğu durumlardır.

Ne de olsa, WebFlow'un kurucusu Vlad Magdalin'in TechRepublic için verdiği bir röportajda iddia ettiği gibi, kodsuz uygulamalarla no-code bir yazılım oluşturmak hala mümkün değil. Kodsuz no-code endüstrisi katlanarak büyüyor olsa da, görsel bir arayüzün ve bir dizi drag-and-drop işlevinin, aklınıza gelebilecek herhangi bir yazılımı oluşturmamıza izin verebileceği noktada değiliz.

no-code teknolojiler neden geliştiriciler için iyidir?

No-code platformlar, geliştiricilerin işini bitirmek için tasarlanmamıştır. no-code araçların arkasındaki amaç, herhangi bir programcıya süreçlerini geliştirmek için ihtiyaç duydukları no-code aracı sağlamaktır. Herhangi bir kodlama yetkinliği no-code, kodsuz araçlar onlar için programlamayı mümkün kılıyor demektir. Deneyimli programcılarsa, bu, no-code araçların işlemlerini çok daha kolay ve hızlı hale getirerek birçok sıkıcı manuel kodlamayı ortadan kaldırdığı anlamına gelir.

Ancak geliştiriciler için no-code araçların faydaları nelerdir?

Sıkıcı görevleri kesmek

Kodlama her zaman heyecan verici değildir; çoğu zaman aynı sıkıcı görevi tekrarlamaktan başka bir şey değildir. No-code platformlar, size kullanıma hazır bileşenlerden oluşan bir kitaplık sağlayarak geleneksel kodlamanın tüm sıkıcı pasajlarını ortadan kaldırır. Kod yazmak yerine, istediğiniz otomasyonu veya işlevi uygulamak için drag-and-drop işlevini kullanabilirsiniz. Geliştiriciler bu sayede tükenmişlikten kaçınarak istedikleri sonuçları daha hızlı alabilirler.

Takım çalışması

No-code araçlar, yalnızca bunun için tasarlandıkları için ekip çalışmasını da geliştirebilir (veya en azından, en iyi no-code araçlar, ekip çalışmasını iyileştiren ve daha sorunsuz hale getiren özelliklere sahiptir). Özellikle geliştiricilerin hepsi aynı ofiste veya binada bulunmuyorsa, bir ekipte aynı geliştirme projesi üzerinde çalışmak her zaman kolay değildir. Bu günlerde uzaktan ekip çalışması çok sık görülüyor: dünyanın herhangi bir yerinden geliştiriciler aynı proje üzerinde birlikte çalışabilirler, ancak çalışmaları yalnızca birinci sınıf iletişim ve işbirliği özellikleriyle sağlanan no-code bir araca güvenebilirlerse verimli olabilir. .

İnsan hatalarından kaçının

Manuel kodlamadaki hatalar normaldir. Her zaman olurlar: tekrar eden görevleri yerine getirdiğinizde dikkatiniz dağılır ve küçük hatalar yapmak kolaydır. Ancak kodlamada küçük hatalar tüm projeyi etkiler. no-code otomatik olarak oluşturulduğu kodsuz araçlarla, insan hatası olasılığını ortadan kaldırırsınız. Yine, bu, tüm programlama sürecini daha hızlı yapan bir şeydir.

Kısa kodlama incelemesi

Manuel olarak kod yazdığınızda, her zaman kod gözden geçirmeniz gerekir. Bunun da ötesinde, başka bir geliştiriciden (veya geliştirici ekibinden) kodunuzu yeni gözlerle kontrol etmesini ve test etmesini istemeniz gerekir. Bu, no-code araçlarda gerekli değildir: bu, insan hatası olasılığını ortadan kaldırmış olmanın doğrudan bir sonucudur.

Önemli yönlere odaklanın

Projenizin önemli yönlerine odaklanabilir ve kodunuzu gözden geçirmek, hataları aramak, her düğmeyi özelleştirmek ve basit bir süreç için zaman harcamanıza gerek olmadığında çalışabilirsiniz. Örneğin, serbest çalışan bir yazılım geliştiricinin işinin bir kısmı, müşterileri bulmak, onlarla iletişim kurmak, fatura göndermek ve daha fazlasını yapmaktır. Kodsuz bir platforma güvenebildiğinizde, bu görevlere ayırmak için daha fazla zamanınız olur ve bunları otomatikleştirerek no-code yazmadan belirli kodsuz uygulamalar oluşturabileceğinizden bahsetmeye bile gerek no-code.

Tükenmişlikten kaçının

no-code gerektirmeyen araçlar, programcıların işini kolaylaştırdığı gibi aynı zamanda daha eğlenceli hale getirir: geliştiricilerin her gün aynı proje üzerinde daha az zaman harcaması gerekir; sadece sıkıcı yönlerden kaçınabilir ve yazılım oluşturmanın en yaratıcı yönlerinin tadını çıkarabilirler. Bu onların tükenmişlikten kaçınmasına yardımcı olur.

no-code hareket: kodlamanın sonu değil

Kodsuz hareketin gerçekte ne olduğunu tartışmak, popüler bir yanılgıyı açıklığa kavuşturmak için önemli olmuştur: no-code no-code, kodlamanın sonu anlamına gelmez. Kodsuz platformlar kullandığınızda, bu, hiç no-code içermediği anlamına gelmez. Gördüğümüz gibi, kodsuz platformları kullandığınızda, no-code oradadır, ancak bunu manuel olarak yazmıyorsunuz - bunun yerine otomatik olarak oluşturuluyor. Günün sonunda, no-code araçlarla, geliştirme ve programlamanın temelleri hiç değişmedi. no-code platformlar sayesinde devrim yaratılabilen ve daha basit, daha hızlı, daha verimli ve erişilebilir hale getirilebilen süreçtir.

no-code teknolojilerin yayılmasının sonucu

no-code araçlar geliştiricilerin işlerini öldürmüyorsa, yayılmalarının sonuçları nelerdir? Yine Vlad Magdalin'in sözlerini alıntılayarak, kodsuz uygulamaların yaygınlaşmasının no-code önemli etkisi, yazılım geliştirmenin demokratikleşmesidir. No-code platformlar, herhangi bir alanda herhangi bir eğitime sahip kişilerin, ister satmak ister kendi şirketleri veya işleri için dahili olarak kullanmak olsun, kendi no-code ürünlerini oluşturmalarına izin verir.

Yazılım mühendisliği yıllardır elitist bir disiplin olmuştur: bilgisayar devriminin ilk aşamalarında, programlama dilleri çok az tutkulu kullanıcı tarafından biliniyordu; bilgisayar kullanarak büyümüş ve büyüdüklerinde hayallerinin işini bulan insanlar. Daha sonra, yazılım geliştirmeye yalnızca, genellikle çok pahalı kurslardan geçmesi gereken uzun ve zorlu bir öğrenme sürecine girmelerine izin verebilenler erişebildi. no-code platformlarla, nihayet yazılım geliştirme, öğrenmeye istekli herkes tarafından erişilebilir hale gelir. Kodlamanın demokratikleştirilmesinden bahsederken kastettiğimiz buydu.

Gelecek: Peki ya önümüzdeki beş yılda no-code araçlar?

Beş yıl içinde uzmanlar, kodsuz araçların tek no-code veya destek olarak tüm geliştiriciler tarafından kullanılmasını beklediğini tahmin ediyor. no-code araçlarının halihazırda yaygın olarak kullanılmasına rağmen, no-code platformlarının yaygınlaşmasının ve geliştirilmesinin henüz erken bir aşamada olduğunu anlayabiliyoruz. Her tür no-code geliştirme platformunun, herhangi bir tür yazılım oluşturmak için özel yeteneklere sahip olana kadar daha da güçlü hale gelmesi beklenir. Yine de bu kodlamanın sonu olmayacak çünkü yukarıda da belirttiğimiz gibi no-code araçlarda kodlama hala var, onu anlayıp yazabilen insanlara ihtiyaç var ama yazılım geliştirmenin kaderinde var. giderek daha erişilebilir hale gelmek.

Kodsuz platformlar no-code öldürüyor mu? Sarmak

Bu makalede, bu aşamada, tüm no-code platformların herhangi bir yazılım türü oluşturmak için özel yeteneklere sahip olmadığını gördük. no-code gibi en iyi AppMaster araçlar, birçok türde kodsuz no-code ve mobil uygulamalar, web uygulamaları ve arka uç gibi no-code araçları oluşturmanıza olanak tanır, ancak genel olarak kodsuz araçlar - şu anda - herhangi bir tür oluşturamaz aklınıza gelebilecek yazılımlar Bu nedenle, kodsuz araçların yaygınlaşmasına rağmen şu anda no-code mühendislerine yönelik yüksek bir talep var.

Ancak makalede geleceği de tartıştık: no-code platformlarla nereye gidiyoruz? No-code uygulamalar giderek daha güçlü hale geliyor. AppMaster gibi birinci sınıf bir kodsuz araç, herhangi bir no-code yazmadan karmaşık projeler oluşturabilir.

Yalnızca beş yıl içinde, tüm geliştiricilerin cephaneliklerinde no-code bir araç olması bekleniyor. Yine de, bu kodlamanın sonu olmayacak. no-code platformlarda, kodsuz uygulamalarınız tarafından arka planda otomatik olarak oluşturulan no-code hâlâ oradadır. Okuyabilmek, anlayabilmek, yazabilmek ve düzenleyebilmek hala önemli olacak ve bu nedenle no-code ürünler geliştiricilerin işlerini öldürmüyor; bunun yerine onları geliştiriyorlar: no-code platformlar geliştiricilerin işlerini öldürmüyor, geliştirmek için kaynaklar haline geliyorlar, işleri daha kolay ve hızlı, kusursuz, pürüzsüz ve daha verimli ve maliyet ve zaman açısından verimli hale getiriyorlar.