في العقود الماضية ، ازدادت أهمية البرمجيات كثيرًا. نستخدم البرامج وتطبيقات الهاتف المحمول وتطبيقات الويب يوميًا لأبسط العمليات ، مثل طلب الطعام أو ركوب الحافلة أو الدردشة مع الأصدقاء. خلال هذه السنوات ، كانت طريقة إنشاء التطبيقات والبرامج واحدة فقط: عملية تطوير برمجيات تقليدية أرادت مطورين محترفين ملتزمين بالحصول على تعليم في تطوير البرمجيات أولاً ، وتنمية مهاراتهم في البرمجة ، ثم كتابة كل سطر من التعليمات البرمجية يدويًا.

لكن مع مرور الوقت ، تغيرت الأمور. اليوم ، لدينا أدوات ، ولا سيما أدوات no-code ، والتي تسمح للمستخدمين بالمشاركة في عملية تطوير التطبيق حتى لو لم يكن لديهم تعليم في الترميز التقليدي ، حتى لو كان لديهم مهارات ترميز ضعيفة.

تسمح الأنظمة الأساسية No-code لأي شخص لديه أو ليس لديه بعض معرفة الترميز بإنشاء تطبيقات : في هذه المقالة ، نحن على وشك اكتشاف كيفية عملها. ومع ذلك ، فإن ظهور أدوات no-code ونموها يثيران سؤالاً: هل حركة no-code تقتل الترميز التقليدي أو الترميز على الإطلاق؟

ما هي حركة no-code ؟

تعد الحلول No-code أداة ثمينة وفرصة لأي نوع من المستخدمين لدرجة أنها أصبحت مشهورة جدًا في أي وقت من الأوقات. يتم تنفيذ أدوات No-code في كل واقع عمل للسماح للمطورين المواطنين بتحسين العمليات التجارية وإنتاجية الشركة وسير العمل ، وإنشاء تطبيقات لعملائهم ، وإنشاء تطبيقات للهاتف المحمول ليتم بيعها أو إطلاقها في متاجر التطبيقات الرئيسية.

نحن نشهد حركة حقيقية no-code. نحن نطلق على حركة no-code الاتجاه الجديد في قطاع تطوير البرمجيات الذي وصفناه للتو. تتسبب حركة no-code أيضًا في نوع من إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير التطبيقات والترميز. أصبح بإمكان المزيد والمزيد من الأشخاص الوصول إلى تطوير البرامج بفضل الأنظمة الأساسية no-code المتاحة لهم.

لكن ما هي خصائص حركة no-code ؟

في حركة no-code ، أصبح الأشخاص الذين لا يمتلكون أي كود برمجي - أي الأشخاص الذين لديهم معرفة بسيطة أو معدومة بالشفرة والمهارات التقنية - قادرين على بناء تطبيقات ومواقع بنفس جودة تلك التي أنشأها مطورو محترفون. بدلاً من استخدام الترميز التقليدي ، يمكن للمطورين من المواطنين (المطورين المواطنين هي طريقة أخرى للاتصال بغير المطورين الذين يستخدمون منصات no-code تحتوي على تعليمات برمجية لإنشاء برامج) استغلال الواجهة المرئية ووظيفة drag-and-drop لتجميع كتل البرامج التي تم إنشاؤها مسبقًا دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

هل هذه ثورة كاملة في عالم تطوير البرمجيات؟ ليس صحيحا. عندما تم إنشاء شبكة الويب العالمية لأول مرة ، أراد منشئها أن تكون في متناول الجميع. لكن لسنوات لم يكن الأمر كذلك. كان الأشخاص الذين كانوا قادرين على استخدام الويب يمثلون أقلية ، وكان هؤلاء القادرون على إنشاء أشياء عليه عددًا أقل.

بدأت الأمور تتغير عندما وصلت الحلول الأولى no-code إلى السوق. ومع ذلك ، كانت هذه الحلول بحاجة إلى أن تكون أكثر لبدء حركة no-code: كانت أول أدوات لا تحتوي no-code كانت خدمات عبر الإنترنت تسمح لغير المطورين بإنشاء مواقع ويب. لكن لا no-code تسمح للمبرمجين غير المبرمجين بإنشاء تطبيقات حقيقية موجودة منذ سنوات.

مع أدوات no-code لدينا اليوم ؛ بدلاً من ذلك ، لا يمكننا إنشاء مواقع الويب فحسب ، بل أيضًا تطبيقات الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة. يمكننا إنشاء برنامج ، ولهذا السبب يمكننا التحدث عن حركة no-code اليوم. كما ذكرنا عدة مرات ، فإن الأدوات التي تجعل حركة no-code ممكنة هي الأنظمة الأساسية ذات التعليمات low-code والتي no-code . لكن ما هما وما الفرق بينهما؟

ما هو no-code low-code ؟

Low-code ومتشابه في أهدافهما ، ولكن هناك بعض الاختلافات المهمة بين نهجي تطوير البرمجيات. أدوات Low-code أساسية لتطوير التطبيقات تتيح للمستخدمين الذين لديهم معرفة قليلة بالشفرة والمهارات الفنية لتقليل مقدار التعليمات البرمجية التي يحتاجون إليها للكتابة يدويًا بشكل كبير.

تهدف الأنظمة الأساسية Low-code إلى تبسيط عملية تطوير التطبيقات وربطها لمطوري البرامج المبتدئين أو ذوي الخبرة بدلاً من السماح لأي مطور غير مطور بإنشاء تطبيقات. لذلك ، توفر أدوات Low-code بعض أدوات التطوير المرئية no-code. ومع ذلك ، لا يزال يتعين على المبتدئين أو المطورين المحترفين أن يكونوا قادرين على فهم الكود وتعديله وكتابة جزء منه يدويًا.

يختلف نهج النظام الأساسي للتطوير no-code عن النهج الذي تسمح به الأنظمة الأساسية low-code لأنه يتيح حقًا إنشاء التطبيقات دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. تعمل أدوات No-code تمامًا كما ذكرنا: تزودك بكتل تطوير برامج مسبقة الصنع يمكنك تجميعها في واجهة مرئية وميزات drag-and-drop. هل هذا يعني أن الكود يختفي عند استخدام منصات no-code ؟ لا على الاطلاق. هذا يعني فقط أن أدوات no-code ستنشئ الرمز تلقائيًا لك.

مع أدوات no-code ، لا توجد مهارات تقنية مطلوبة أو معرفة بالترميز أو معرفة ببرمجة اللغة المطلوبة. تتيح هذه الأدوات لغير المطورين الشروع في عملية تطوير التطبيقات وإنشاء تطبيقات لإطلاقها في المتاجر الرئيسية أو استخدامها كأدوات داخلية لتحسين إنتاجية الشركة وعملياتها التجارية.

تجعل الأنظمة الأساسية الخالية no-code No-code التي no-code حركة عدم وجود رمز ممكنًا إذا أخذناها على أنها تعني اتجاهًا يبسط عملية تطوير البرامج لجميع الموضوعات: المطورين المحترفين وغير المطورين. ومع ذلك ، فإن الأدوات التي No-code هي تلك التي تعمل على إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير التطبيقات أكثر من غيرها ، حيث تزود غير المبرمجين بما يحتاجون إليه ليكونوا مطوري برامج حتى لو لم يكن لديهم أي تعليم في هذا المجال ، حتى لو لم يكن لديهم أي معرفة بالشفرات.

فوائد المنصات no-code

السبب وراء استخدام الأنظمة الأساسية low-code no-code والأدوات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية على نطاق واسع في كل سياق هو أنها يمكن أن تقدم الكثير من الفوائد. ما هم؟

سرعة

يعد العمل مع كل من الأنظمة الأساسية low-code والأدوات التي لا تحتوي no-code أسرع من عملية التطوير التقليدية لكل من المطورين المحترفين وغير المطورين. تعد كتابة كل سطر من التعليمات البرمجية يدويًا مهمة شاقة وطويلة ، حتى بالنسبة لمطوري البرامج الأكثر خبرة. لا يمكن إنكار أنه سواء كنت مبتدئًا أو مطور برامج متمرسًا ، فإن القدرة على استخدام ميزات drag-and-drop والترميز المرئي بدلاً من كتابة رمز مخصص يدويًا يمكن أن يوفر لك الكثير من الوقت.

تقليل التكاليف

عندما يتم تقليل الوقت ، يتم أيضًا خفض التكاليف. هذا هو أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل التطوير no-code يوفر التكلفة عند مقارنته بالتطوير التقليدي. ولكن هناك أيضًا أسباب أخرى:

بالاعتماد على أدوات no-code ، يمكنك تحديد المطورين المواطنين داخل شركتك وإنشاء تطبيقات لعمليات عملك أو أتمتة سير العمل دون توظيف مطورين محترفين. المطورون المواطنون هم موظفون ليسوا مبرمجين ، وبفضل أدوات no-code no-code بدون كود ، يمكنهم إنشاء برامج وتعزيز التحول الرقمي لشركتك.

، يمكنك تحديد المطورين المواطنين داخل شركتك وإنشاء تطبيقات لعمليات عملك أو أتمتة سير العمل دون توظيف مطورين محترفين. المطورون المواطنون هم موظفون ليسوا مبرمجين ، وبفضل أدوات بدون كود ، يمكنهم إنشاء برامج وتعزيز التحول الرقمي لشركتك. حتى عندما تحتاج إلى استئجار مطور برامج محترف عندما يختارون الحلول no-code ، يمكنهم تسريع عملياتهم وخفض التكلفة.

، يمكنهم تسريع عملياتهم وخفض التكلفة. مع منصات التطوير no-code تعليمات برمجية ، يتم أيضًا خفض تكاليف صيانة البرامج وتحديثها.

التمكين

تعمل حركة no-code تمكين الموظفين المتحمسين الذين ، بفضل الأنظمة الأساسية no-code ، قادرون على متابعة أفكارهم وتشكيل ما يحتاجون إليه لتحسين العمليات التجارية التي يتعاملون معها يوميًا.

التخصيص

مع التطوير no-code ، يتمتع مطورو البرامج والمطورون المواطنون بإمكانية إنشاء أداة البرمجيات الدقيقة التي يحتاجون إليها ، على سبيل المثال ، لتعزيز أتمتة سير العمل لديهم. سيكون البديل هو تنزيل برنامج أو تطبيق موجود وتكييف سير العمل معه. كنتيجة مباشرة ، فإن تطوير no-code يزيد أيضًا من الإنتاجية .

إمكانية الوصول

التطوير No-code متاح لأي شخص لديه القليل من المهارات التقنية. هذا هو الاختلاف الرئيسي بين كل low-code ومنصات التطوير التقليدية ، حيث تتطلب معرفة أعمق بالشفرة.

المرونة وقابلية التوسع

تعمل الأنظمة الأساسية No-code أيضًا على تسهيل عملية تحديث البرامج. هذا مهم للغاية في عالم يتم فيه تقديم تطبيقات جديدة كل يوم ، بوظائف جديدة ، ويتغير طلب السوق على أساس أسبوعي.

استقلال

يجعلك تطوير البرامج No-code مستقلاً: لا تحتاج إلى تطبيقات تابعة لجهات خارجية ، ولا تحتاج إلى توظيف مطوري برامج خارجيين ، ويمكنك إنشاء الأدوات الداخلية التي تحتاجها بالضبط لتشغيل وإدارة شركتك وعملائك.

أنواع المنصات والأدوات no-code

نظرًا لأن حركة no-code ، مع كل الفوائد التي يمكن أن تجلبها لعملك ، لا يمكن تحقيقها إلا بفضل أدوات no-code ، فمن الجدير مناقشة الأنواع البارزة من أدوات no-code.

أتمتة سير العمل

غالبًا ما تؤدي الخطوات الفردية والصغيرة والمتكررة إلى إجراء عمليات تجارية. يمكن لأتمتة هذه الخطوات تحسين سير العمل وتحريره من احتمال حدوث خطأ بشري. بعض الأنواع الأكثر شيوعًا من أدوات no-code هي تلك التي تسمح بهذا النوع من التحول الرقمي داخل الشركة.

مواقع الويب

تهدف العديد من الأنظمة الأساسية الخالية no-code إلى السماح للمستخدمين بإنشاء مواقع ويب ، حتى تلك المعقدة ، دون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية. يستخدمون القوالب ووظائف drag-and-drop بحيث يمكن للمطورين المواطنين تصور ما يقومون بإنشائه في أي وقت.

الحملات التسويقية

قد يكون من الصعب تطوير الحملات التسويقية ، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالتسويق الرقمي ، ولكن بمجرد ترتيب كل شيء ، فإن إدارة الحملة عادةً ما تكون مسألة إرسال الكثير من رسائل البريد الإلكتروني أو نشر الكثير من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي. تتيح أدوات عدم وجود تعليمات No-code لغير المبرمجين أتمتة هذه العمليات دون الاعتماد على أداة خارجية أو الاستعانة بمطور برامج.

أتمتة

غالبًا ما تكون الحلول No-code أدوات أتمتة: بفضل بعض الأنظمة الأساسية no-code ، يمكن للمطورين من المواطنين معالجة المهام التي يمكن أتمتتها وإنشاء البرامج no-code التي يحتاجون إليها وتحسين إنتاجيتهم باستقلالية كاملة.

المدفوعات

هناك العديد من الأنظمة الأساسية التي no-code والتي تسمح للمستخدمين بإنشاء عمليات دفع دون كتابة كود. من شأن أداة no-code مثل هذه أن تجعل تحصيل المدفوعات من العملاء سريعًا وفعالًا ، وقبل كل شيء - آمن.

أفضل أدوات no-code

عند الحديث عن أنواع أدوات no-code تحت تصرفك ، لا يسعنا إلا أن نوصي بما قمنا بمراجعته على أنه الأفضل. بعد كل شيء ، بدلاً من امتلاك تطبيق مختلف no-code لكل نوع من أتمتة البرامج التي تحتاجها ، من الأفضل أن تكون قادرًا على الاعتماد على تطبيق قوي ومتعدد الاستخدامات بما يكفي للسماح لمطوري البرامج المواطنين ومطوّري البرامج المحترفين بإنشاء أي نوع من الأتمتة هم يحتاجون. AppMaster هو كل نوع من الأدوات التي no-code وصفناها أعلاه وأكثر من ذلك.

على عكس أدوات low-code (التي تتطلب بعض التعليمات البرمجية المخصصة) ، يوفر AppMaster لأي مطور برامج كل ما يحتاجه لإنشاء التطبيق بدون no-code الذي يحتاجه دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. AppMaster هو تطبيق no-code ولا يتطلب أي مهارات في البرمجة. تسمح واجهته المرئية وميزات drag-and-drop للمطورين المواطنين الذين ليس لديهم معرفة no-code تعليمات برمجية وأدوات داخلية يحتاجون إليها. ستنشئ منصة no-code شفرة المصدر تلقائيًا في الخلفية وتوفر الوصول إليها.

السبب الرئيسي في اعتبار AppMaster من بين أفضل الأدوات التي no-code هو أنه يوفر الحرية الكاملة فيما يتعلق بالإبداع والملكية. لا يحد AppMaster من عملية التطوير الخاصة بك: فكتل البرامج سابقة الإنشاء والتكامل كثيرة جدًا بحيث يمكنك تخصيص مشروعك حتى بأدق التفاصيل. الوصول إلى الكود يجعلك المالك الوحيد لمشروعك (يمكنك حتى تصدير الكود إذا أردت واستخدامه في محرر كود من اختيارك). كما ذكرنا ، باستخدام AppMaster ، يمكنك إنشاء العديد من المشاريع المختلفة باستخدام نظام أساسي واحد no-code: الواجهة الخلفية ، وتطبيقات الأجهزة المحمولة ، وتطبيقات الويب.

هل ستقتل حركة no-code وظائف المطورين؟

هل تقوم المنصات الخالية no-code بما تفعله الروبوتات في المصانع؟ هل "يسرقون" وظائف مطوري البرمجيات المحترفين؟

تعد التقنيات No-code شيئًا جديدًا إلى حد ما في صناعة التحول الرقمي ، لكن الخبراء يقولون إنها ليست مجرد اتجاه مؤقت ، ولكنها موجودة لتبقى.

حركة عدم وجود رمز هي اليوم ما كانت عليه شبكة الويب العالمية في التسعينيات: شيء ذو إمكانات كبيرة لم يتم استغلاله بالكامل ولم يفهمه الكثيرون بعد. الرئيس التنفيذي لشركة Webflow

من المتوقع أن يكون نمو المنصات الخالية no-code ضخمًا جدًا بحيث يتم استخدامها من قبل أي مطور برامج ، حتى المحترفين. ولكن هل يعني ذلك أن الأدوات التي no-code تحتوي على تعليمات برمجية ستقتل وظائف مطوري البرمجيات؟

دعونا أولاً نلقي نظرة على كيفية سير الأمور في الوقت الحاضر: اليوم ، مع بدء حركة no-code بالفعل ولكن لا تزال في مراحلها الأولى ، لا يزال الطلب على مطوري البرامج ذوي المعرفة التقليدية بالشفرة والمهارات التقنية مرتفعًا للغاية (لذلك عالية بحيث يتم استخدام تقنيات no-code لتغطية الطلب عندما لا يتوفر مطورو البرامج).

ولكن ماذا عن المستقبل؟ هل يحتاج مطورو البرامج إلى القلق بشأن وظائفهم؟ يبدو أن الخبراء يعتقدون أنه سيكون عكس ذلك تمامًا ، أي أن الأنظمة الأساسية التي no-code ستكون موردًا لمطوري البرامج والمبرمجين. في الواقع ، تسلط المقالات حول حركة no-code الضوء على عاملين يتعلقان بإمكانية أن تؤدي الحلول الخالية no-code قتل وظائف المطورين:

أن مطوري البرامج هم وسيظلون ضروريين

هذه المنصات التي no-code مفيدة لمهندسي البرمجيات أيضًا.

لماذا لا يزال مطورو المكدس التقليديون ضروريين

على الرغم no-code أن الأنظمة الأساسية low-code يمكن أن توفر مرونة كبيرة ، إلا أنها قد تقدم أيضًا بعض القيود (خاصة بالنسبة للمشروعات المعقدة). هذا صحيح بشكل خاص عندما نتحدث عن الأنظمة الأساسية low-code. لا يمكن سد هذه الفجوة إلا من قبل مطوري البرامج الذين يستمرون في التمتع بميزة عندما نقارن خبراتهم ومعرفتهم مع عدم وجود مبرمجين.

ليس كل تطبيق مناسبًا للحلول no-code: على سبيل المثال ، قد لا يحتوي المنتج no-code على الإمكانات المخصصة التي تحتاجها للبرامج التي تواجه العملاء. هذه هي الحالات التي لا يزال فيها مهندسو البرمجيات ضروريين.

بعد كل شيء ، كما ادعى فلاد ماجدالين ، مؤسس WebFlow ، خلال مقابلة مع TechRepublic ، لا يزال من غير الممكن إنشاء أي نوع من البرامج no-code. على الرغم من نمو صناعة التطبيقات الخالية no-code بشكل كبير ، إلا أننا لم نصل إلى النقطة التي تسمح لنا فيها الواجهة المرئية ومجموعة من drag-and-drop بإنشاء أي برنامج يمكنك التفكير فيه.

لماذا تعتبر تقنيات no-code جيدة للمطورين؟

المنصات الخالية No-code ليست مصممة لقتل وظائف المطورين. الهدف من أدوات no-code هو تزويد أي مبرمج بأداة no-code التي يحتاجها لتحسين عمليته. إذا لم يكن لديهم أي كفاءة في الترميز ، فهذا يعني أن الأدوات التي no-code تجعل البرمجة ممكنة بالنسبة لهم. إذا كانوا من المبرمجين ذوي الخبرة ، فهذا يعني أن الأدوات التي no-code تجعل عمليتهم أسهل وأسرع كثيرًا ، مما يقلل من الكثير من الترميز اليدوي الممل.

ولكن ما هي فوائد أدوات no-code للمطورين؟

الاستغناء عن المهام المملة

البرمجة ليست دائما مثيرة. في معظم الأحيان ، يكون الأمر مجرد تكرار نفس المهمة المملة. تقطع الأنظمة الأساسية الخالية No-code جميع الممرات المملة للتشفير التقليدي من خلال تزويدك بمكتبة من المكونات الجاهزة للاستخدام. بدلاً من كتابة التعليمات البرمجية ، يمكنك استخدام وظيفة drag-and-drop لتنفيذ الأتمتة أو الوظيفة التي تريدها. يمكن للمطورين ، بهذه الطريقة ، الحصول على النتائج التي يريدونها بسرعة أكبر ، وتجنب الإرهاق.

العمل بروح الفريق الواحد

يمكن لأدوات No-code أيضًا تحسين العمل الجماعي لأنها مصممة فقط لذلك (أو على الأقل ، تحتوي أفضل الأدوات التي لا تحتوي على تعليمات no-code على ميزات تعمل على تحسين العمل الجماعي وتجعله أكثر سلاسة). إن العمل في نفس مشروع التطوير في فريق ليس بالأمر السهل دائمًا ، خاصةً إذا لم يكن المطورون جميعًا موجودين في نفس المكتب أو المبنى. في هذه الأيام ، أصبح العمل الجماعي عن بُعد متكررًا للغاية: يمكن للمطورين من أي جزء من العالم العمل معًا في نفس المشروع ، ولكن لا يمكن أن يكون عملهم فعالاً إلا إذا كان بإمكانهم الاعتماد على أداة no-code مزودة بميزات اتصال وتعاون من الدرجة الأولى .

تجنب الأخطاء البشرية

الأخطاء في الترميز اليدوي طبيعية. تحدث دائمًا: عندما تؤدي مهامًا متكررة ، يتم تشتيت انتباهك ، ومن السهل ارتكاب أخطاء صغيرة. ولكن مع الترميز ، تؤثر الأخطاء الصغيرة على المشروع بأكمله. باستخدام أدوات no-code ، حيث يتم إنشاء الشفرة تلقائيًا ، يمكنك ببساطة تجنب احتمال حدوث خطأ بشري. مرة أخرى ، هذا شيء يجعل عملية البرمجة بأكملها أسرع.

مراجعة قصيرة للترميز

عندما تكتب رمزًا يدويًا ، فأنت بحاجة دائمًا إلى مراجعة التعليمات البرمجية . أكثر من ذلك ، تحتاج إلى مطالبة مطور آخر (أو فريق من المطورين) بفحص واختبار الكود الخاص بك بأعين جديدة. هذا ليس ضروريًا مع أدوات no-code: إنه نتيجة مباشرة للتخلص من احتمال حدوث أخطاء بشرية.

ركز على الجوانب المهمة

يمكنك التركيز على الجوانب المهمة لمشروعك والعمل عندما لا تحتاج إلى قضاء الوقت في مراجعة التعليمات البرمجية والبحث عن الأخطاء وتخصيص كل زر وعملية بسيطة. جزء من عمل مطور برامج مستقل ، على سبيل المثال ، هو العثور على العملاء والتواصل معهم وإرسال الفواتير وغير ذلك. عندما يمكنك الاعتماد على نظام أساسي no-code ، يكون لديك المزيد من الوقت لتكريس هذه المهام ، ناهيك عن أنه يمكنك أتمتة هذه المهام ، وإنشاء تطبيقات محددة بدون تعليمات no-code دون كتابة تعليمات برمجية.

تجنب الإرهاق

نظرًا لأن الأدوات no-code تجعل عمل المبرمجين أسهل ، فهي تجعله أيضًا أكثر إمتاعًا: يحتاج المطورون إلى قضاء وقت أقل في نفس المشروع كل يوم ؛ يمكنهم فقط تجنب الجوانب المملة والاستمتاع بالجوانب الأكثر إبداعًا لبناء البرامج. هذا يساعدهم على تجنب الإرهاق.

حركة no-code : إنها ليست نهاية الترميز

كانت مناقشة ماهية حركة no-code مهمًا لتوضيح سوء فهم شائع: لا يعني عدم no-code نهاية الترميز. عندما تستخدم no-code ، فهذا لا يعني أنه لا يوجد رمز متضمن على الإطلاق. كما رأينا ، عند استخدام الأنظمة الأساسية no-code ، يكون الترميز موجودًا ، لكنك لا تكتبه يدويًا - بل يتم إنشاؤه تلقائيًا بدلاً من ذلك. في نهاية اليوم ، مع no-code ، لن تتغير أساسيات التطوير والبرمجة على الإطلاق. إنها العملية التي يمكن إحداث ثورة فيها ، بفضل الأنظمة الأساسية الخالية no-code ، وجعلها أبسط وأسرع وأكثر كفاءة ويمكن الوصول إليها.

نتيجة انتشار تقنيات no-code

إذا no-code وظائف المطورين ، فما هي عواقب انتشارها؟ نقلاً عن كلمات فلاد مجدالين مرة أخرى ، فإن أهم تأثير لانتشار التطبيقات no-code هو إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير البرمجيات. تسمح الأنظمة الأساسية الخالية No-code للأشخاص الذين لديهم أي نوع من التعليم في أي مجال بإنشاء منتج no-code خاص بهم ، سواء كان ذلك لبيعه أو استخدامه داخليًا لشركتهم أو أعمالهم الخاصة.

كانت هندسة البرمجيات تخصصًا نخبويًا لسنوات: خلال المراحل الأولى من ثورة الكمبيوتر ، كانت لغات البرمجة معروفة من قبل عدد قليل جدًا من المستخدمين المتحمسين ، الأشخاص الذين نشأوا باستخدام الكمبيوتر ووجدوا الوظيفة التي يحلمون بها بمجرد أن يكبروا. بعد ذلك ، أصبح تطوير البرامج متاحًا فقط لأولئك الذين يمكنهم السماح لأنفسهم بالشروع في عملية تعلم طويلة وشاقة والتي غالبًا ما تحتاج إلى اجتياز دورات تدريبية باهظة الثمن. مع الأنظمة الأساسية no-code ، أخيرًا ، يصبح تطوير البرامج في متناول أي شخص يرغب في التعلم. هذا ما قصدناه عندما تحدثنا عن دمقرطة الترميز.

المستقبل: ماذا عن أدوات no-code في السنوات الخمس المقبلة؟

في غضون خمس سنوات ، يتوقع الخبراء أنه من المتوقع أن يتم استخدام أدوات no-code من قبل جميع المطورين ، كمورد وحيد أو كدعم. يمكننا أن نفهم أنه على الرغم من استخدام أدوات no-code على نطاق واسع بالفعل ، إلا أن انتشار وتطوير الأنظمة الأساسية no-code لا يزال في مرحلة مبكرة. من المتوقع أن تصبح جميع أنواع منصات التطوير التي no-code أكثر قوة حتى تتمتع بالقدرات المخصصة لإنشاء أي نوع من البرامج. ومع ذلك ، لن تكون هذه نهاية الترميز لأنه ، كما وصفنا أعلاه ، مع no-code ، لا يزال الترميز موجودًا ، ولا تزال هناك حاجة للأشخاص الذين يمكنهم فهمه وكتابته ، ولكن تطوير البرامج مقدر لتصبح أكثر وأكثر سهولة.

هل المنصات الخالية no-code تقتل الترميز؟ يتم إحتوائه

في هذه المقالة ، رأينا كيف ، في هذه المرحلة ، لا تتمتع جميع الأنظمة الأساسية التي no-code بالقدرات المخصصة لإنشاء أي نوع من البرامج. تتيح لك أفضل الأدوات التي لا تحتوي no-code مثل AppMaster إنشاء العديد من أنواع التطبيقات no-code تعليمات برمجية وأدوات البرامج مثل تطبيقات الأجهزة المحمولة وتطبيقات الويب والواجهة الخلفية ، ولكن الأدوات التي لا تحتوي على تعليمات no-code بشكل عام - في الوقت الحالي - لا يمكنها إنشاء أي نوع من برنامج يمكنك التفكير فيه. لهذا السبب لا يزال هناك طلب كبير على مهندسي البرمجيات في الوقت الحالي على الرغم من انتشار أدوات no-code.

ومع ذلك ، في المقالة ، ناقشنا أيضًا المستقبل: إلى أين نحن ذاهبون مع منصات no-code ؟ أصبحت التطبيقات الخالية No-code أكثر قوة. يمكن لأداة مميزة no-code مثل AppMaster إنشاء مشاريع معقدة دون كتابة أي كود.

في غضون خمس سنوات فقط ، من المتوقع أن يكون لدى جميع المطورين أداة no-code في ترسانتهم. ومع ذلك ، لن تكون هذه نهاية البرمجة. مع الأنظمة الأساسية no-code ، لا يزال الترميز موجودًا ، ويتم إنشاؤه تلقائيًا في الخلفية بواسطة تطبيقاتك التي no-code. ستظل القدرة على القراءة والفهم والكتابة والتحرير مهمة ، ولهذا السبب لا تقتل المنتجات التي لا تحتوي no-code وظائف المطورين ؛ بدلاً من ذلك ، تعمل على تحسينها: لا تقتل الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات no-code وظائف المطورين ، بل أصبحت موارد لتحسينها ، وجعلها أسهل وأسرع ، وخالية من العيوب ، وأكثر سلاسة ، وأكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة والوقت.