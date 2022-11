Au cours des dernières décennies, l'importance des logiciels a beaucoup augmenté. Nous utilisons chaque jour des programmes, des applications mobiles et des applications web pour les opérations les plus simples, comme commander de la nourriture, prendre le bus ou chatter avec des amis. Au cours de ces années, il n'y a eu qu'une seule façon de créer des applications et des programmes : un processus traditionnel de développement de logiciels qui exigeait des développeurs professionnels qu'ils suivent d'abord une formation en développement de logiciels, qu'ils améliorent leurs compétences en codage et qu'ils écrivent ensuite chaque ligne de code manuellement.

Avec le temps, cependant, les choses ont changé. Aujourd'hui, nous disposons d'outils, et en particulier no-code des outils qui permettent aux utilisateurs de s'engager dans le processus de développement d'applications, même s'ils n'ont pas une formation en codage traditionnel, même s'ils ont de faibles compétences en codage.

No-code Les plates-formes permettent à quiconque, qu'il ait ou non quelques connaissances en codage, de créer des applications: dans cet article, nous allons découvrir comment elles fonctionnent. Cependant, l'avènement et la croissance des outils no-code soulèvent une question : le mouvement no-code est-il en train de tuer le codage traditionnel ou le codage tout court ?

Qu'est-ce que le mouvement no-code?

No-code Les solutions logicielles sont un outil et une opportunité si précieux pour tout type d'utilisateur qu'elles sont devenues très populaires en un rien de temps. Les outils No-code sont mis en œuvre dans chaque réalité commerciale pour permettre aux développeurs citoyens d'améliorer les processus commerciaux, la productivité des entreprises et les flux de travail, de créer des applications pour leurs clients et de créer des applications mobiles à vendre ou à lancer sur les principaux app stores.

Nous assistons à un véritable mouvement no-code. Nous appelons le mouvement no-code la nouvelle tendance dans le secteur du développement de logiciels que nous venons de décrire. Le mouvement no-code entraîne également une sorte de démocratisation du développement d'applications et du codage. De plus en plus de personnes ont accès au développement de logiciels grâce aux plateformes no-code mises à leur disposition.

Mais quelles sont les caractéristiques du mouvement no-code?

Dans le mouvement no-code, les "no-coders" - c'est-à-dire les personnes ayant zéro ou peu de connaissances et de compétences techniques en matière de codage - deviennent capables de créer des applications et des sites web de la même qualité que ceux créés par des développeurs professionnels. Au lieu d'utiliser le codage traditionnel, les développeurs citoyens (les développeurs citoyens sont une autre façon d'appeler les non-développeurs qui utilisent les plateformes no-code pour créer des logiciels) peuvent exploiter une interface visuelle et des fonctionnalités pour assembler des logiciels préconstruits. drag-and-drop pour assembler des blocs logiciels préconstruits sans écrire une seule ligne de code.

S'agit-il d'une véritable révolution dans le monde du développement logiciel ? Pas vraiment. Lorsque le World Wide Web a été créé, son créateur voulait qu'il soit accessible à tous. Pendant des années, cependant, ce n'était pas le cas. Les personnes capables d'utiliser le Web étaient une minorité, et celles capables de créer des choses sur le Web étaient encore moins nombreuses.

Les choses ont commencé à changer lorsque les premières solutions no-code sont arrivées sur le marché. Cependant, ces solutions devaient être plus nombreuses pour lancer un mouvement no-code: les premiers outils no-code dont nous disposions étaient des services en ligne qui permettaient à des non-développeurs de créer des sites web. Mais cela faisait des années qu'il n'existait pas de plate-forme no-code permettant aux non-développeurs de créer de véritables applications.

Avec les outils no-code dont nous disposons aujourd'hui, nous pouvons au contraire créer non seulement des sites web, mais aussi des applications web et des applications mobiles. Nous pouvons créer des logiciels, c'est pourquoi nous pouvons parler d'un mouvement no-code aujourd'hui. Comme nous l'avons mentionné à plusieurs reprises, les outils qui rendent le mouvement no-code possible sont les plateformeslow-code et no-code . Mais qu'est-ce qu'elles sont, et quelles sont les différences entre les deux ?

Que sont no-code et low-code?

Low-code et sont similaires dans leurs objectifs, mais il existe des différences importantes entre ces deux approches de développement logiciel. Les outilsLow-code sont des plateformes de développement d'applications qui permettent aux utilisateurs ayant peu de connaissances en codage et de compétences techniques de réduire considérablement la quantité de code qu'ils doivent écrire manuellement.

Low-code Les plates-formes sont destinées à simplifier et à accélérer le processus de développement d'applications pour les développeurs de logiciels débutants ou expérimentés, plutôt qu'à permettre à tout non-développeur de créer des applications. Low-code tools fournit donc certains outils de développement visuel no-code. Cependant, les développeurs débutants ou professionnels doivent toujours être capables de comprendre le code, de le modifier et aussi d'en écrire manuellement une partie.

L'approche de la plateforme de développement no-code diffère de celle permise par les plateformes low-code car c'est celle qui permet véritablement de construire des applications sans écrire une seule ligne de code. Les outils No-code fonctionnent exactement comme nous l'avons mentionné : ils vous fournissent des blocs de développement logiciel préconstruits que vous pouvez assembler dans une interface visuelle et des fonctionnalités drag-and-drop. Cela signifie-t-il que le code disparaît lorsque vous utilisez les plateformes no-code? Pas du tout. Cela signifie seulement que les outils no-code créent automatiquement le code pour vous.

Avec les outils no-code, il n'est pas nécessaire d'avoir des compétences techniques, des connaissances en codage ou en programmation de langage. Ces outils permettent aux non-développeurs de se lancer dans le processus de développement d'applications et de créer des applications à lancer dans les principaux magasins ou à utiliser comme outils internes pour améliorer la productivité et les processus commerciaux de l'entreprise.

No-code les plateformes et les outils no-code rendent possible le mouvement no-code si l'on entend par là une tendance qui simplifie le processus de développement de logiciels pour tous les sujets : développeurs professionnels et non-développeurs. les outils No-code sont cependant ceux qui démocratisent le plus le développement d'applications, en fournissant aux non-développeurs ce dont ils ont besoin pour être des développeurs de logiciels, même s'ils n'ont aucune formation dans le domaine, même s'ils n'ont aucune connaissance en codage.

Avantages des plateformes no-code

La raison pour laquelle les plateformes low-code et les outils no-code sont si largement utilisés dans tous les contextes est qu'ils peuvent offrir de nombreux avantages. Quels sont ces avantages ?

Rapidité

Travailler avec les plateformes low-code et les outils no-code est plus rapide que le processus de développement traditionnel, tant pour les développeurs professionnels que pour les non-développeurs. L'écriture manuelle de chaque ligne de code est un travail long et difficile, même pour les développeurs de logiciels les plus expérimentés. Il est indéniable que, que vous soyez un développeur de logiciels débutant ou expérimenté, le fait de pouvoir utiliser les fonctionnalités de drag-and-drop et un codage visuel au lieu d'écrire manuellement du code personnalisé peut vous faire gagner beaucoup de temps.

Réduction des coûts

Lorsque le temps est réduit, les coûts sont également réduits. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles le développement deno-code permet de réduire les coûts par rapport au développement traditionnel. Mais il y a aussi d'autres raisons :

En vous appuyant sur les outils no-code , vous pouvez identifier les développeurs citoyens au sein de votre entreprise et créer des applications pour vos processus métier ou l'automatisation des flux de travail sans engager de développeurs professionnels. Les développeurs citoyens sont des employés qui ne codent pas et qui, grâce aux outils no-code et aux solutions no-code , peuvent créer des logiciels et améliorer la transformation numérique de votre entreprise.

, vous pouvez identifier les développeurs citoyens au sein de votre entreprise et créer des applications pour vos processus métier ou l'automatisation des flux de travail sans engager de développeurs professionnels. Les développeurs citoyens sont des employés qui ne codent pas et qui, grâce aux outils et aux solutions , peuvent créer des logiciels et améliorer la transformation numérique de votre entreprise. Même si vous devez faire appel à un développeur de logiciels professionnel, en optant pour les solutions no-code , ils peuvent accélérer leur processus et en réduire le coût.

, ils peuvent accélérer leur processus et en réduire le coût. Avec les plateformes de développement no-code , les coûts de maintenance et de mise à jour des logiciels sont également réduits.

Autonomisation

Le mouvement no-code responsabilise les employés motivés qui, grâce aux plates-formes no-code, sont capables de suivre leurs idées et de donner forme à ce dont ils ont besoin pour améliorer les processus métier qu'ils traitent quotidiennement.

Personnalisation

Grâce au développement de no-code, les développeurs de logiciels et les développeurs citoyens ont la possibilité de créer l'outil logiciel exact dont ils ont besoin pour, par exemple, améliorer l'automatisation de leur flux de travail. L'alternative serait de télécharger un logiciel ou une application existante et d'y adapter leur flux de travail. En conséquence directe, le développement de no-code augmente également la productivité.

Accessibilité

No-code Le développement est accessible à toute personne ayant peu de compétences techniques. C'est la principale différence entre les plates-formes low-code et les plates-formes de développement traditionnelles, où des connaissances plus approfondies en matière de codage sont nécessaires.

Flexibilité et évolutivité

No-code Les plateformes facilitent également le processus de mise à jour des logiciels. C'est extrêmement important dans un monde où de nouvelles applications sont lancées chaque jour, avec de nouvelles fonctionnalités, et où la demande du marché évolue chaque semaine.

Autonomie

No-code Le développement de logiciels vous rend autonome : vous n'avez pas besoin d'applications tierces, vous n'avez pas besoin d'engager des développeurs de logiciels externes, et vous pouvez créer les outils internes exacts dont vous avez besoin pour diriger et gérer votre entreprise et vos clients.

Types de plateformes et d'outils no-code

Parce que le mouvement no-code, avec tous les avantages qu'il peut apporter à votre entreprise, n'est possible que grâce aux outils no-code, il est intéressant de discuter des principaux types d'outils no-code.

Automatisation du flux de travail

Les processus d'entreprise sont souvent constitués d'étapes uniques, minuscules et répétitives. L'automatisation de ces étapes peut améliorer le flux de travail et le libérer de toute possibilité d'erreur humaine. Certains des types d'outils no-code les plus courants sont ceux qui permettent ce type de transformation numérique au sein d'une entreprise.

Sites web

De nombreuses plateformes no-code ont pour objectif de permettre aux utilisateurs de créer des sites web, même complexes, sans avoir à écrire de code. Elles utilisent des modèles et des fonctionnalités de drag-and-drop afin que les développeurs citoyens puissent visualiser à tout moment ce qu'ils sont en train de créer.

Campagnes de marketing

Les campagnes de marketing, en particulier lorsqu'il s'agit de marketing numérique, peuvent être difficiles à développer, mais une fois que tout est en ordre, le déroulement de la campagne se résume généralement à l'envoi de tonnes d'e-mails ou à la publication de nombreux messages sur les médias sociaux. Les outils No-code permettent aux "no-coders" d'automatiser ces processus sans avoir à recourir à un outil externe ou à engager un développeur de logiciels.

L'automatisation

No-code Les solutions d'automatisation sont souvent des outils d'automatisation : grâce à certaines plateformes no-code, les développeurs citoyens peuvent se pencher sur les tâches qui peuvent être automatisées, créer le logiciel no-code dont ils ont besoin et améliorer leur productivité en toute autonomie.

Paiements

Il existe de nombreuses plateformes no-code qui permettent aux utilisateurs de créer des processus de paiement sans écrire de code. Un tel outil no-code permettrait de collecter les paiements des clients de manière rapide, efficace et, surtout, sécurisée.

Principaux outils no-code

En ce qui concerne les types d'outils no-code à votre disposition, nous ne pouvons que recommander ceux que nous avons passés en revue comme étant les meilleurs. Après tout, au lieu d'avoir une application no-code différente pour chaque type d'automatisation logicielle dont vous avez besoin, il est préférable de pouvoir compter sur une seule application suffisamment puissante et polyvalente pour permettre aux développeurs citoyens et aux développeurs de logiciels professionnels de créer tout type d'automatisation dont ils ont besoin. AppMaster est chaque type d'outil no-code que nous avons décrit ci-dessus et plus encore.

Contrairement aux outils low-code (qui nécessitent du code personnalisé), AppMaster fournit à tout développeur de logiciels tout ce dont il a besoin pour créer l'application no-code dont il a besoin sans écrire une seule ligne de code. AppMaster est une application no-code qui ne nécessite aucune compétence en codage. Son interface visuelle et ses fonctionnalités drag-and-drop permettent aux développeurs citoyens n'ayant aucune connaissance en codage de créer les applications no-code et les outils internes dont ils ont besoin. La plateforme no-code crée automatiquement le code source en arrière-plan et y donne accès.

La principale raison pour laquelle AppMaster est considéré comme l'un des meilleurs outils no-code est qu'il offre une liberté totale en matière de créativité et de propriété. AppMaster ne limite pas votre processus de développement : les blocs logiciels préconstruits et l'intégration sont si nombreux que vous pouvez personnaliser votre projet jusque dans les moindres détails. L'accès au code fait de vous le seul propriétaire de votre projet (vous pouvez même exporter le code si vous le souhaitez et l'utiliser sur un éditeur de code de votre choix). Comme nous l'avons mentionné, avec AppMaster, vous pouvez créer de nombreux projets différents avec une seule plateforme no-code: backend, applications mobiles et applications web.

Le mouvement no-code va-t-il tuer les emplois des développeurs ?

Les plateformes no-code font-elles ce que les robots faisaient dans les usines ? Sont-elles en train de "voler" les emplois des développeurs de logiciels professionnels ?

No-code Les technologies sans code sont quelque chose d'assez nouveau dans le secteur de la transformation numérique, mais les experts affirment qu'il ne s'agit pas seulement d'une tendance temporaire, mais qu'elle est là pour durer.

Le mouvement no-code est aujourd'hui ce que le World Wide Web était dans les années 90 : quelque chose avec un grand potentiel qui n'était pas pleinement exploité et pas encore compris par beaucoup. PDG de Webflow

La croissance des plateformes no-code devrait être si importante qu'elles seront utilisées par tous les développeurs de logiciels, même professionnels. Mais cela signifie-t-il que les outils no-code vont tuer les emplois de développeurs de logiciels ?

Examinons d'abord la situation actuelle : aujourd'hui, alors que le mouvement no-code est déjà lancé mais n'en est encore qu'à ses débuts, la demande de développeurs de logiciels possédant des connaissances traditionnelles en matière de codage et des compétences techniques reste extrêmement élevée (à tel point que les technologies no-code sont utilisées pour couvrir la demande lorsque les développeurs de logiciels ne sont pas disponibles).

Mais qu'en est-il de l'avenir ? Les développeurs de logiciels doivent-ils s'inquiéter pour leur emploi ? Les experts semblent croire que ce serait plutôt le contraire, c'est-à-dire que les plateformes no-code seront une ressource pour les développeurs de logiciels et les codeurs. En fait, les articles sur le mouvement no-code mettent en évidence deux facteurs concernant la possibilité que les solutions no-code tuent les emplois des développeurs :

les développeurs de logiciels sont et seront toujours nécessaires

Que les plateformes no-code sont également bénéfiques pour les ingénieurs logiciels.

Pourquoi les développeurs traditionnels (full-stack) sont toujours nécessaires

Bien que les plateformes no-code et les outils low-code puissent offrir une grande flexibilité, ils peuvent également présenter certaines limites (notamment pour les projets complexes). C'est particulièrement vrai lorsque nous parlons des plateformes low-code. Cette lacune ne peut être comblée que par les développeurs de logiciels, qui conservent un avantage lorsque l'on compare leur expertise et leurs connaissances à celles des non codeurs.

Toutes les applications ne sont pas adaptées aux solutions no-code: par exemple, un produit no-code peut ne pas avoir les capacités personnalisées dont vous avez besoin pour les logiciels destinés aux clients. Ce sont les cas où les ingénieurs logiciels sont encore nécessaires.

Après tout, comme l'a affirmé Vlad Magdalin, fondateur de WebFlow, lors d'une interview pour TechRepublic, il n'est toujours pas possible de créer n'importe quel type de logiciel avec les applications no-code. Même si l'industrie des applications no-code connaît une croissance exponentielle, nous n'en sommes pas encore au point où une interface visuelle et un ensemble de fonctionnalités drag-and-drop peuvent nous permettre de créer n'importe quel logiciel auquel vous pouvez penser.

Pourquoi les technologies no-code sont-elles bonnes pour les développeurs ?

No-code Les plates-formes de développement logiciel ne sont pas conçues pour tuer le travail des développeurs. L'objectif des outils no-code est de fournir à tout programmeur l'outil no-code dont il a besoin pour améliorer son processus. S'ils n'ont aucune compétence en matière de codage, cela signifie que les outils no-code leur rendent la programmation possible. S'ils sont des programmeurs expérimentés, cela signifie que les outils no-code rendent leur processus beaucoup plus facile et plus rapide, en éliminant une grande partie du codage manuel ennuyeux.

Mais quels sont les avantages des outils no-code pour les développeurs ?

Suppression des tâches ennuyeuses

Coder n'est pas toujours passionnant ; la plupart du temps, il s'agit simplement de répéter la même tâche ennuyeuse. Les plateformes No-code suppriment tous les passages ennuyeux du codage traditionnel en vous fournissant une bibliothèque de composants prêts à l'emploi. Au lieu d'écrire du code, vous pouvez utiliser les fonctionnalités de drag-and-drop pour mettre en œuvre l'automatisation ou la fonction de votre choix. De cette façon, les développeurs peuvent obtenir les résultats qu'ils souhaitent plus rapidement, évitant ainsi l'épuisement professionnel.

Travail d'équipe

No-code Les outils peuvent également améliorer le travail d'équipe, car ils sont conçus pour cela (ou du moins, les meilleurs outils no-code ont des fonctionnalités qui améliorent le travail d'équipe et le rendent plus fluide). Il n'est pas toujours facile de travailler en équipe sur un même projet de développement, surtout si les développeurs ne se trouvent pas tous dans le même bureau ou bâtiment. De nos jours, le travail en équipe à distance est très fréquent : les développeurs de n'importe quelle partie du monde peuvent travailler ensemble sur le même projet, mais leur travail ne peut être efficace que s'ils peuvent compter sur un outil no-code doté de fonctionnalités de communication et de collaboration de premier ordre.

Éviter les erreurs humaines

Les erreurs de codage manuel sont normales. Elles se produisent toujours : lorsque vous effectuez des tâches répétitives, vous êtes distrait et il est facile de faire de petites erreurs. Mais avec le codage, les petites erreurs affectent l'ensemble du projet. Avec les outils no-code, où le code est créé automatiquement, vous évitez tout simplement la possibilité d'une erreur humaine. Encore une fois, c'est quelque chose qui rend l'ensemble du processus de programmation plus rapide.

Révision rapide du code

Lorsque vous écrivez du code manuellement, vous devez toujours procéder à une révision du code. En outre, vous devez demander à un autre développeur (ou à une équipe de développeurs) de vérifier et de tester votre code avec un regard neuf. Cela n'est pas nécessaire avec les outils no-code: c'est une conséquence directe de l'élimination de la possibilité d'erreurs humaines.

Concentrez-vous sur les aspects importants

Vous pouvez vous concentrer sur les aspects importants de votre projet et de votre travail lorsque vous n'avez pas besoin de passer du temps à réviser votre code, à rechercher des bogues, à personnaliser chaque bouton et un processus simple. Une partie du travail d'un développeur de logiciels indépendant, par exemple, consiste à trouver des clients, à communiquer avec eux, à envoyer des factures, etc. Lorsque vous pouvez compter sur une plateforme no-code, vous avez plus de temps à consacrer à ces tâches, sans compter que vous pouvez les automatiser, en créant des applications spécifiques no-code sans écrire de code.

Évitez l'épuisement professionnel

Parce que les outils no-code facilitent le travail des programmeurs, ils le rendent également plus agréable : les développeurs doivent passer moins de temps sur le même projet chaque jour ; ils peuvent simplement éviter les aspects ennuyeux et profiter des aspects les plus créatifs de la création de logiciels. Cela les aide à éviter l'épuisement professionnel.

Le mouvement no-code: ce n'est pas la fin du codage

Discuter de ce qu'est réellement le mouvement no-code a été important pour clarifier une idée fausse très répandue : no-code ne signifie pas la fin du codage. Lorsque vous utilisez les plateformes no-code, cela ne signifie pas qu'aucun code n'est impliqué. Comme nous l'avons vu, lorsque vous utilisez les plates-formes no-code, le codage est présent, mais vous ne l'écrivez pas manuellement - il est, au contraire, créé automatiquement. En fin de compte, avec les outils no-code, les bases du développement et de la programmation ne sont pas du tout modifiées. C'est le processus qui, grâce aux plateformes no-code, peut être révolutionné et rendu plus simple, plus rapide, plus efficace et plus accessible.

La conséquence de la diffusion des technologies no-code

Si les outils no-code ne tuent pas le travail des développeurs, quelles sont les conséquences de leur diffusion ? En citant à nouveau les mots de Vlad Magdalin, l'effet le plus important de la propagation des applications no-code est la démocratisation du développement de logiciels. Les plates-formes No-code permettent aux personnes possédant n'importe quel type d'éducation dans n'importe quel domaine de créer leur propre produit no-code, que ce soit pour le vendre ou l'utiliser en interne pour leur propre société ou entreprise.

Le génie logiciel a été une discipline élitiste pendant des années : aux premiers stades de la révolution informatique, les langages de programmation étaient connus de très peu d'utilisateurs passionnés, des personnes qui avaient grandi en utilisant un ordinateur et qui avaient trouvé le métier de leur rêve une fois adultes. Ensuite, le développement de logiciels n'a été accessible qu'à ceux qui pouvaient se permettre de se lancer dans un apprentissage long et difficile, nécessitant souvent de passer par des cours très coûteux. Avec les plateformes no-code, le développement de logiciels devient enfin accessible à toute personne désireuse d'apprendre. C'est ce que nous voulions dire lorsque nous parlions de la démocratisation du codage.

L'avenir : qu'en sera-t-il des outils no-code dans les cinq prochaines années ?

Dans cinq ans, les experts prévoient que les outils no-code seront utilisés par tous les développeurs, comme seule ressource ou comme support. Nous pouvons comprendre que, bien que les outils no-code soient déjà largement utilisés, la diffusion et le développement des plateformes no-code n'en sont qu'à leurs débuts. On s'attend à ce que tous les types de plates-formes de développement no-code deviennent encore plus puissants jusqu'à ce qu'ils aient les capacités personnalisées de créer n'importe quel type de logiciel. Pourtant, ce ne sera pas la fin du codage car, comme nous l'avons décrit plus haut, avec les outils no-code, le codage existe toujours, il y a toujours besoin de personnes capables de le comprendre et de l'écrire, mais le développement de logiciels est destiné à devenir de plus en plus accessible.

Les plateformes no-code sont-elles en train de tuer le codage ? Récapitulatif

Dans cet article, nous avons vu comment, à ce stade, toutes les plateformes no-code n'ont pas les capacités personnalisées nécessaires pour créer n'importe quel type de logiciel. Les meilleurs outils no-code comme AppMaster vous permettent de créer de nombreux types d'applications no-code et d'outils logiciels comme des applications mobiles, des applications Web et des backend, mais les outils no-code en général - pour le moment - ne peuvent pas créer n'importe quel type de logiciel auquel vous pouvez penser. C'est pourquoi il y a toujours une forte demande d'ingénieurs logiciels à l'heure actuelle malgré la diffusion des outils no-code.

Toutefois, dans cet article, nous avons également abordé l'avenir : où allons-nous avec les plates-formes no-code? No-code Les applications deviennent de plus en plus puissantes. Un outil premium no-code comme AppMaster permet de créer des projets complexes sans écrire le moindre code.

Dans cinq ans seulement, tous les développeurs devraient avoir un outil no-code dans leur arsenal. Et pourtant, ce ne sera pas la fin du codage. Avec les plateformes no-code, le codage est toujours là, créé automatiquement en arrière-plan par vos applications no-code. Savoir lire, comprendre, écrire et éditer restera important, et c'est pourquoi les produits no-code ne tuent pas le travail des développeurs, ils l'améliorent au contraire : les plates-formes no-code ne tuent pas le travail des développeurs, elles deviennent des ressources pour l'améliorer, le rendre plus facile et plus rapide, sans faille, plus fluide, plus efficace et plus rentable.