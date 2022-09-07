Bir yazılım geliştiricisi olmayı planlıyorsanız, yalnızca yazılım oluşturmakla kalmayacak, aynı zamanda iş arkadaşlarınızın kodunu gözden geçirmeniz istenecektir. Kod incelemesi, kod kalitesini ve bunun sonucunda oluşturduğunuz yazılımın kalitesini artırmak için önemli bir pasajdır. Ayrıca geliştirme maliyetlerini azaltmak ve hataları sürecin başında yakalamak gibi başka avantajları da vardır. Aynı zamanda becerilerinizi öğrenmek, paylaşmak ve geliştirmek için bir fırsattır.

Kod incelemesi nedir?

Kod incelemesi, kod parçalarını hatalar ve hatalar için bilinçli olarak kontrol etme eylemidir. Sonuçta, kodlama bir insan etkinliğidir ve bu nedenle hatalarla dolu. Kod incelemeleri, kod inceleme araçları/yazılımları ve insanlar tarafından çalıştırılabilir. Bir insan geliştirici kod incelemesini çalıştırdığında, kodu kontrol eden ve test eden kişinin, ilk etapta kodu yazan kişiyle aynı olmaması önemlidir. Bu nedenle bir geliştirici olarak sizden iş arkadaşlarınızın yazdığı kodları gözden geçirmeniz istenebilir. Bu nedenle, kod inceleme sürecinin nasıl çalıştığını bilmeniz de önemlidir.

Kod inceleme sürecini basitleştirmek için geliştiriciler genellikle bir kod inceleme kontrol listesi kullanırlar: süreç sırasında kontrol etmek istedikleri şeylerin bir listesi. Bir kod gözden geçirme kontrol listesine sahip olmak, kod gözden geçirenin herhangi bir yönü denetlememesine ve herhangi bir ayrıntıyı kontrol etmesine yardımcı olur.

Kod incelemesinin önemi

Kod incelemesi çok mu önemli? Bu işi bizim için kod inceleme yazılımına yaptırabilir miyiz? Kod inceleme araçları çok yardımcı olabilir, ancak - başka herhangi bir bağlamda olduğu gibi - insanlar her zaman makinelerin kaçırdığı şeyleri görebilir. Ayrıca, bir meslektaşınızın çalışmasına bakma şansı size kendi becerilerinizi geliştirme ve birkaç püf noktası öğrenme fırsatı verir. Öte yandan, bir meslektaşınızdan kod incelemelerinizi aldığınızda, iyileştirme konusunda değerli geri bildirimler ve ipuçları alabilirsiniz.

Kod incelemesi her zaman nihai sonuçları iyileştirir: genel olarak kodunuzu ve dolayısıyla oluşturduğunuz yazılımın veya uygulamanın kalitesini iyileştirme şansıdır. Bahsettiğimiz gibi, kod incelemesi, geliştirme sürecinin başlarında hataları yakalamaya yardımcı olur: bu, geliştirme sürecinin kendisinin zamanını ve maliyetlerini azaltabilir. Gördüğümüz gibi, kod incelemesinin hiçbir dezavantajı yoktur. Nasıl yapılacağını tartışmamızın zamanı geldi.

Kod inceleme becerinizden para kazanın

Bir kod inceleme sürecini nasıl çalıştıracağınızı öğrenmek istemenizin ana nedenlerinden biri, bunun için ödeme alabilmenizdir. Kod incelemeleri nadiren ücretsizdir: Aynı zamanda bir proje üzerinde çalışan bir programcı arkadaşınız varsa, kod inceleme uzmanı olabilirsiniz.

Bu, kodunuzun ücretsiz olarak incelenmesini umabileceğiniz tek durumdur: diğer her durumda, bir geliştirici (harici bir geliştirici veya geliştirme ekibine bir üye ekleyerek) kiralamanız gerekir. Buna tersten bakacak olursak, geliştirici olmak, kod incelemesi tam size göre bir iş fırsatı !

Kod incelemesi nasıl yapılır

Kod incelemesi için hazırlanın

Kodu incelemeye başlamadan önce, işlemi tamamlamak için ihtiyacınız olan tüm bilgilere sahip olduğunuzdan emin olmak istersiniz. İçeriği, geliştiricinin ne tür bir uygulama veya yazılım üzerinde çalıştığını, hangi temel şüpheleri olduğunu ve önceliklerinin neler olduğunu bilmeden bir incelemeyi kontrol etmeye başlamak, işinizi verimsiz hale getirecek ve ortasında sıkışıp kalma riskiniz var. süreç.

Kodun yazarıyla iletişim kurmak ve bilgi istemek için yarı yolda durmak zorunda kalmamak için, her şeyi önceden sorduğunuzdan emin olun:

Ne tür bir yazılım oluşturuluyor

hedef nedir

bağlam nedir

Yazarın öncelikleri nelerdir (estetik? performans?)

Ayrıca, kod inceleme sürecine başlamadan önce, kodun nasıl çalıştığına dair daha derin bir anlayış elde etmek ve olası hatalara ilişkin ilk genel bir görüşe sahip olmak için bir test çalıştırabilirsiniz .

Kod inceleme Kontrol Listesi

Gerçek kod inceleme süreci şimdi başlıyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi, kod incelemeleri yapan tüm geliştiriciler, kontrol edilmesi ve test edilmesi gereken tüm yönleri kontrol edip test ettiklerinden emin olmak için kontrol listeleri kullanır.

hata ayıklama

Kod inceleme kontrol listenizdeki 1 numara her zaman hata ayıklıyor. Gördüğümüz gibi, bir kod incelemesi yapmak istemenizin birçok nedeni vardır, ancak kesinlikle tüm sorunları ayıklamak ve kaldırmak önceliğinizdir.

Hatalar, yanlış yazılmış değişkenlerden, yanlış sıradaki parametrelerden ve diğer basit hatalardan gelebilir; kodun yazarı genellikle onları fark edemez çünkü yorgundurlar ve bu kodu tekrar tekrar gözden geçirirler (metnin yazarının yazım hatalarını kontrol edecek kişi olmamasının aynı nedenidir!) .

Bu nedenle, kod inceleme kontrol listenizden çıkarmak istediğiniz ilk şey hata ayıklamadır (bu noktada hata ayıklama yazılım araçlarını da kullanabilirsiniz, güzellik, kodu kendi gözlerinizle de gözden geçirdiğinizden emin olun; bu aynı zamanda bir tüm koda ilk kez bakma ve kendinize genel bir ilk izlenim bırakma şansı).

Güvenlik

Geliştiriciler kod gözden geçirirken kod güvenliğini de test eder, bu nedenle bu aynı zamanda bir öncelik olarak kabul edildiğinden kod inceleme kontrol listenizde iki numaradır. Bu adımda, birden fazla güvenlik açığı olup olmadığını kontrol etmek için testler yapmak istiyorsunuz: bazı eklentiler bunu otomatik olarak yapıyor ve siz birden fazlasını kullanmak istiyorsunuz.

Kod okunabilirliği

Kodun okunabilirliğini kontrol ettiğinizde, kodun açıklayıcı olup olmadığını, açık ve öz olup olmadığını ve tüm dil ve proje kurallarına uyulup uyulmadığını analiz ediyorsunuz. Geliştiricilerden oluşan bir ekip kod üzerinde çalıştıysa, ayrıca gözden geçirmek ve tüm ekip üyelerinin aynı kuralları ve kuralları izlediğinden emin olmak istersiniz. Kodun dağınık olduğu izlenimine sahipseniz, okunabilirliği artırmak için kodu bölmeyi ve yeniden düzenlemeyi önerebilirsiniz.

Kod çoğaltma

Bu noktayı kod inceleme kontrol listenizdeki dördüncü nokta olarak kabul edebilir veya kodun okunabilirliğini kontrol ederken kod tekrarını kontrol edebilirsiniz. Ancak, bir kod inceleme kontrol listesine sahip olmanın önemi, sizi her seferinde bir şey yapmaya zorlamasıdır. Bu önemsiz görünebilir, ancak aslında sizi her seferinde tek bir yöne odaklanırken kodu gözden geçirmeye zorlar: bu, dikkatli bir kontrol yapmak için en etkili yöntemdir.

adlandırma

Bahsettiğimiz gibi, bir kod incelemesi yaptığımızda, sadece hataları değil, aynı zamanda kodu iyileştirmenin yollarını da arıyoruz. Kod gözden geçirme kontrol listenizin bu noktasında, değişkenleri, sabitleri, sınıf alanlarını, özelliklerin (vs...) adlarını gözden geçirebilir ve onları daha açıklayıcı hale getirerek iyileştirme fırsatları arayabilirsiniz.

testler

Otomatik testler kod parçalarıdır ve bu nedenle onları da gözden geçirmeniz gerekir. Bu nedenle, kod inceleme kontrol listenizdeki bu noktada, gözden geçirmek istediğiniz:

kodda testler olup olmadığı

bu testlerin kalitesi

testlerin okunabilirliği

testler içindeki adlandırma.

belgeler

Her şeyden önce, proje herhangi bir dokümantasyonla geliyorsa, dokümantasyonu da kontrol ettiğinizden ve incelediğinizden emin olmak istersiniz. İkinci olarak, kodda yaptığınız değişiklikler yeni bir özellik eklemeyi içeriyorsa, belgeleri güncellediğinizden emin olun ve ardından güncellemelerinizi gözden geçirin.

İyileştirme imkanı

Tekrar tekrar yazmadığınız bir kodu gözden geçirirken, ek özellikler, performansı veya güvenliği artırabilecek yönler veya genel olarak iyileştirmeler hakkında fikirleriniz olabilir. Kod gözden geçirme kontrol listeniz sırasında, yalnızca orada ne olduğunu kontrol etmiyorsunuz, aynı zamanda projenin genel olarak veya tekil yönleriyle nasıl iyileştirileceği konusunda tavsiyeler veriyorsunuz.

Bu noktada, değişiklikleri kendiniz yapabilmeniz veya kodun yazarını fark ettiğiniz olasılıklar hakkında bilgilendirebilmeniz için projeyi iyileştirmenin yolları olup olmadığını kendinize sormalısınız.

Değişiklikleri izler

Kod inceleme kontrol listenizdeki son kutudan daha fazlası, tüm inceleme süreci boyunca kodda yaptığınız değişiklikleri izlemelisiniz. Kodun yazarına geri bildiriminizi sağladığınızda (sonraki paragrafa bakın), değişiklikleri gösterebilmeniz ve onlara açıklayabilmeniz önemlidir.

Geri bildiriminizi sağlayın

Kod inceleme sürecinin sonunda, geri bildiriminizi kodun yazarıyla paylaşabilirsiniz. Kod inceleme kontrol listesi bu konuda da size yardımcı olacaktır. Neyin işe yaradığını ve nelerin düzeltilmesi gerektiğini göstermek için her noktayı ve her testi gözden geçirebilirsiniz.

İnceleme sürecinde, aynı sonuçları daha verimli veya basit bir şekilde elde etmenin yolları olduğunu da fark etmiş olabilirsiniz. Bu tür bilgileri, sizi işe alan (veya sizden bir iyilik isteyen) iş arkadaşınıza verebilirsiniz: bu, kod inceleme denetleyicisi olarak işinize katma değer sağlayacaktır.

İncelemeniz sırasında kodda değişiklik yaptıysanız, yalnızca yazarı (veya yazarları) kod hakkında bilgilendirmekle kalmayıp, aynı zamanda bu değişiklikleri neden ve nasıl yaptığınızı ve neyi açıklayabildiğinizden emin olmak istersiniz. projeye getirdikleri bir tür iyileştirme.

Kodsuz programlama için kod incelemesi gerekli midir?

Kesinlikle bildiğiniz gibi, kodsuz bir platformla bir uygulama oluşturduğunuzda doğrudan kod yazmıyorsunuz. Bugün piyasada en çok önerilen kodsuz platform olan AppMaster gibi birinci sınıf kodsuz araçlar kullanıyorsanız, kaynak kodu otomatik olarak oluşturulur. Bu kodun bir insan tarafından değil, hata yapmayan bir makine tarafından oluşturulduğu için bir kod incelemesine ihtiyacı olmadığı anlamına mı geliyor?

AppMaster platformunun en büyük avantajlarından biri, platformun, kod incelemesi için yer olmayan temiz ve güzel kodu anında oluşturmasıdır; genel olarak, gerekli değildir. Neden? Niye? Çünkü hem açık kaynaklı projelerde hem de AppMaster'da tüm bloklar ve elemanlar zaten milyonlarca kez kontrol edilmiş ve platform hatalı koda izin vermiyor. Diğer bir deyişle, inceleme genellikle kod kalitesini iyileştirmek için kullanılır, böylece daha profesyonel geliştiriciler oluşturulan kodu kontrol eder ve böylece hatalarla ilgili performans sorunlarından kaçınır.

AppMaster'da böyle bir şey yoktur çünkü tüm kodlar profesyonelce oluşturulmuştur. Çok sayıda insan tarafından test edilir ve geliştirilir ve iyileştirme seçenekleri bulduğumuzda, bu iyileştirme seçenekleri, platform tarafından oluşturulan tüm uygulamalara hemen uygulanır. Bu yüzden AppMaster'ı kullanın, para harcamayın ve yazılım ürününün toplam sahipliğini artırmayın.

Çözüm

Kodlama inceleme süreci, hem kodun yazarı hem de kodu kontrol etmesi istenen kişi için bir büyüme fırsatıdır. Aynı zamanda projenizin kalitesini artırmak için bir fırsattır. Bunu yapmaktan kaçınmak için hiçbir sebep yok. Kod incelemeleriyle ilgili bu makaleyle, kodsuz araçların geliştirme ve yaratıcı süreci nasıl artırabileceğini ve programlama maliyetlerini nasıl düşürebileceğini de öğrendik.