Giriş için teknik bir engel olmak yerine, teknoloji yaratıcılığa izin vermeli ve teşvik etmelidir. Hiçbir kod ve düşük kod bu işi yapmaz. Giriş için teknik bir engel değil, dijital dönüşümü hızlandırıyor. Citizen mühendislerine, düşük kodlu ve kodsuz geliştirme platformu araçlarıyla sürükle ve bırak arayüzleri ve editörler gibi kullanıcı dostu özelliklere erişim verilir. Bu araçlar, geliştirici olmayanların kurumsal yazılım uygulamalarını hızla oluşturmasını, dağıtmasını ve sürdürmesini mümkün kılar. Bu geliştirici olmayanlara örnek olarak insan kaynakları departmanları, pazarlama departmanları ve operasyon ekipleri dahildir.

Düşük kodlu ve Kodsuz Geliştirme kullanarak Dijital Dönüşümü Hızlandırın

Yeni iş fırsatlarının belirlenmesi, müşteri deneyimlerinin özelleştirilmesi, iş akışlarının ve prosedürlerin basitleştirilmesi, veriye dayalı davranışların benimsenmesi ve yeni teknolojik sınırların araştırılması dahil olmak üzere birçok farklı hedefe dijital dönüşüm yoluyla ulaşılabilir. Çoğu durumda, bir kuruluşun başarılı bir şekilde dijital bir geçişten geçmesi için şunları yapması gerekir:

Yeni yazılım programları oluşturun, sistemleri ve analitik becerileri entegre edin;



Bulutta çalışabilmeleri için uygulamalarınızı güncelleyin



Müşterilerle etkileşime giren mobil uygulamalar tasarlayın



İş akışları otomatikleştirilmelidir.

Başvuruları teslim eden şirketlerin çoğu, uygun teknoloji yeteneklerini işe almakta zorluk çekiyor; bu kuruluşların dijital dönüşümle ilgili gereksinimleri karşılamak için yenilikçi yöntemleri araştırmaları gerekiyor. Dijital çözümler oluşturmak çok zaman ve kaynak gerektirir, ancak düşük kod kullanmak bu süreç için gereken zamanı ve kaynakları azaltabilir. Uygulama geliştirme, teknik beceri düzeyi ne olursa olsun herkes tarafından erişilebilir olduğundan, dijital geçişin hızlandırılmasına daha fazla insan katılabilir. AppMaster yardımıyla düşük kodlu ve kodsuz geliştirme platformlarını kullanarak dijital dönüşümü hızlandırabilirsiniz. AppMaster.io, kuruluşlara kod oluşturma ile üretim düzeyinde uygulamalar oluşturmada yardımcı olmayı amaçlayan kodsuz bir platformdur. Bu uygulamalar arka uç, web ve yerel mobil uygulamaları içerir.

AppMaster.io ile uygulamanızın dağıtıldığı konum üzerinde tam kontrole sahip olacaksınız ve minimum uygulanabilir üründen (MVP) ölçeklendirmenizi sağlayacak kaynak kodunu dışa aktararak platformdan bağımsızlığınızı sürdürebileceksiniz. dakikada milyonlarca isteği işleyebilen kurumsal bir çözüme.





Şirketler, kurumsal ekiplerini destekliyor ve kodsuz yazılım geliştirme programlarının daha basit programları daha hızlı oluşturmasını sağlayarak hızlı uygulama geliştirmeye ayak uydurmalarını sağlıyor. Teknik bilgisi olmayan kişiler, işletmeleri için herhangi bir kod kullanmadan uygulamalar geliştirebilir. Bir finansal hizmetler şirketi, iş adamları bunların çoğunu BT yardımı olmadan oluşturduğundan, yeni dijital yetenekleri müşteri portalına beklenenden iki kat daha hızlı bir şekilde sundu.

Düşük Kod Geliştirme Nedir?

"Düşük kodlu" terimi, uygulamalar ve prosedürler oluşturmak için kod gerektirmeyen yazılım geliştirmeyi ifade eder. Karmaşık programlama dillerini kullanmak yerine, düşük kodlu bir geliştirme platformu, grafiksel kullanıcı arayüzlerini kullanır. Bu kullanıcı dostu araçlar, resmi bir kod veya yazılım geliştirme anlayışına sahip olmayan kişilerin, mobil uygulamalar ve iş uygulamaları gibi çeşitli nedenlerle, bu alanlardan herhangi birinde önceden deneyime sahip olmalarına gerek kalmadan uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Araştırmaya göre, düşük kod, maliyetleri düşük tutarken ve organizasyonun gizli teknik uzmanlığından yararlanırken büyük yazılım projelerini tekrar rayına oturtabilir.

Kodsuz Geliştirme Nedir?

Uygulamaları geliştiriciler tarafından geliştirmek ve kullanmak veya "kodsuz" olarak bilinen bir yöntemi kullanmak, kullanıcıların önceden kod veya programlama dillerini anlama konusunda herhangi bir deneyime sahip olmasını gerektirmez. Bu tür bir yazılım, iş kullanıcılarına işlerinin kalitesini artırmak için veriye dayalı uygulamalar oluşturma, değiştirme ve kullanma yeteneği veren self servis eğiliminin bir örneğidir.

Kod olmadan, şirketiniz gerçekten de çevik geliştirmeyi benimseyebilir. No-code, insanların kurumsal operasyonları değiştirmek ve müşteri taleplerini yerine getirmek için yenilikçi çözümler tasarlamasına olanak tanır. Ayrıca, program geliştirmede kod olmadığında, platformun veya teknolojinin ötesine geçer. Ayrıca, kod gerektirmeyen kodsuz platformların, basit bir uygulama oluşturmak için iyi bir seçenek olduğu söylenir. Kontrol eksikliği varsa, güvenlik açıkları ortaya çıkacaktır. Çünkü kodu geliştirirken kapsamlı bir şekilde ona güvenebileceğinizi bilirsiniz. Hiçbir kod geliştiricisi daha büyük bir geliştirici tabanı sağlamaz. Hızlandırma işi için daha büyük bir geliştirici tabanı gereklidir.

Düşük kodlu çözümlerin dijital dönüşümü hızlandırmaya nasıl yardımcı olduğuna aşağıdan bir göz atın:

Gelişmiş Görsel Büyüme ve Gelişim

Düşük kodlu platformlar, yeni uygulamalar oluşturmak için gereken iş miktarını %90 oranında azaltarak toplam süreyi 6 aydan 4 haftanın altına indirebilir. Sürükle ve bırak özelliği, geliştiriciler ve geliştirici olmayanlar tarafından anında ön uç uygulamalarının oluşturulmasında kullanılabilir. Düşük kodlu platformlar, kullanıcıların bu platformların sunduğu en kullanışlı yeteneklerden biri olan potansiyel çözümler üzerinde çalışmayı hızla oluşturmasına ve test etmesine olanak tanır. Düşük kodlu platformları iş kullanıcılarına (operasyonel sorunları en iyi bilen ve anlayan kişilere) dağıtarak, düşük kodlu platformlar, inovasyonun yayınlanmasına katkıda bulunur. Kurumsal dünyadaki kullanıcılar, prototipler geliştirebilir ve tamamen işlevsel uygulamalara doğru ilerleyebilir.





Düşük kodlu uygulama geliştirme planlarının çoğu, önemli bir kısmı kaldırıldığı için çok küçük veya hiç kod gerektirmeden kısa sürede teslim edilebilir. Düşük kodlu araçların kullanılması, biri bileşenleri yeniden kullanma yeteneği olan çeşitli faydalar sağlar. Diğer avantajlar, önceden oluşturulmuş bileşenlerden ve önceden yapılandırılmış modüllerden oluşan bir kitaplığı içerir.

Uygulama Geliştirmeyi Demokratikleştirmek

Mevcut bilgi teknolojisinin kapasitesi, bir işletmeyi çalıştırmakla bağlantılı uygulamalara duyulan ihtiyacı karşılayamaz. Bu, mevcut becerilerin eksikliğinin dijital dönüşümün önündeki en büyük engel olduğunu gösteriyor. Uygulamalar sunan şirketler, çok sayıda teknik çalışanını vatandaş geliştiricilere dönüştürerek ekiplerin günlük operasyonlar için yüksek kaliteli çözümler oluşturmasını sağlayabilir. Vatandaş geliştiricilerin uygulama geliştirmede önemli bir rolü vardır.

Bu, şirketlerin BT güvenlik düzenlemelerini karşılamalarına ve siber güvenlik endişelerini ele almalarına olanak tanırken, ekiplerin yüksek kaliteli çözümler oluşturmasını sağlar. Uygulamaların tasarımı söz konusu olduğunda, web siteleri, süreçler ve düşük kod, basit bir kullanıcı deneyimi sağlar. Kullanıcılar, çözümlerini birçok veri kaynağına bağlayabilir ve arka uç entegrasyonları da sunan en gelişmiş düşük kodlu platformlardan bazılarını kullanarak benzersiz web sitesi portalları oluşturabilir.

Bu nedenle, vatandaş geliştiriciler, geliştirme kaynaklarını artırma ve ticari değerin hızlanmasına katkıda bulunma potansiyeline sahiptir. BT çalışanları, işletmeler için geliştiricilere odaklanırken ortaya çıkan daha karmaşık zorluklarla başa çıkabilir. Uygulama, bir kuruluşla bütünleşmelerini gerektiren bir karmaşıklık ve uyumluluk gereksinimlerine ulaşmadıkça, düşük kodlu ve kodsuz geliştirme sırasında genellikle profesyonel geliştiricilere gerek yoktur.

Maliyet Azaltma ve Geliştirme Yeteneği

Kullanıcılar, çeşitli kurumsal faaliyetlerden gelen bilgilere kolayca bağlanabilir ve birçok veri kaynağına önceden kurulmuş bağlantıları kullanarak uygulamayı büyütebilir. Uygulamaları tüm kuruluşta veya milyonlarca tüketicide genişletmek ve yönetmek için yapılması gereken iş, düşük kod stratejisi kullanılarak kolaylaştırılır. Geliştiricilerin herhangi bir şeyi başka bir yerde kullanmak için bir kez inşa etmeleri yeterlidir; bu sadece dakikalar sürer. Bulut dağıtımının basitliği sayesinde uygulamanın erişimi bir alandan diğerine kolayca genişletilebilir.

Kolay Veri Entegrasyonu

Özelleştirme, halihazırda mevcut sistemlerden en fazla değeri çıkarmaya çalışırken en iyi sonuçları üreten yöntemdir. Düşük kod teknolojisi kullanılarak geliştirilen araçlar, yüksek düzeyde kişiselleştirme ve ölçeklenebilirlik sunar. Düşük kodlu platformlar, belirli bir amaca uyarlanmış uygulamaları hızla geliştirmeyi mümkün kılar. Eski yazılımlarla birlikte bu uygulamalar, API bağlayıcıları veya geliştiriciler aracılığıyla bağlanabilir. Nihai sonuç eksiksiz bir üründür. Bu, ekiplerin kullanımı kolay API ve veritabanı entegrasyonları sağlayarak ERP, CRM, ısmarlama uygulamalar ve veritabanları gibi önceden var olan herhangi bir kurumsal yazılımla bağlantı kurmasını sağlar.

Uygulama Yaşam Döngülerinin Yönetimini Kolaylaştırın

Birincil amaç, yükseltmelere uyarlanabilir, hızlı, esnek ve uygun maliyetli ve bakım gereksinimleri açısından basitleştirilmiş uygulamalar geliştirmektir. Kullanıcılar, uygulamaların teslimini hızlandıran düşük kod geliştirmeyi kullanarak bazı tıklamalarla farklı uygulamalar dağıtabilir. Bu, kullanıcıların mühendislik veya Operasyonel ekiplere güvenme ihtiyacını ortadan kaldırır.

Yazılım geliştirmenin bakım aşaması, uygulamanın işletmenin ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmesini sağlamak için gerekli olan, halihazırda oluşturulmuş olanlarda hızlı değişikliklerin yapılmasını sağladığı için önemlidir. Düşük kod kavramı adında özetlenebilir: daha az kod yazmayı gerektirir, bu da korunması gereken kod miktarını azaltır.

Kodsuz Geliştirme Kullanmanın Avantajları

Vatandaş geliştirme, düşük kodlu ve kodsuz geliştirme, bir kuruluşun dijital dönüşüm bağlamında uygulamalar, süreçler, entegrasyonlar ve analitikler oluşturma çabalarını ne kadar hızlandırır? Dijital dönüşümde kodsuz geliştirmenin bazı temel avantajları şunlardır:

İhtiyaçları edinme sürecini hızlandırın. Düşük kodlu platformlar, geliştiricilerin kullanıcı deneyimlerini hızlı bir şekilde prototiplemelerine, tel çerçevelere ve daha karmaşık tasarımlara daha az zaman harcamasına olanak tanır. Hızlı bir prototip gösterilen son müşterilerin, gerçekten istedikleri şey hakkında girdi sunmaları daha olasıdır ve bu da sonuçta daha özel ihtiyaçlara yol açar.

Esnek bir şekilde yineleyin. Çevik yaklaşımlar, ekiplerin her bir sprint boyunca toplanan geri bildirimlere dayalı olarak uygulamaları geliştirmesine izin verdiği için dijital dönüşümlerin önemli bir bileşenidir. Düşük kod, hızlı uygulama geliştirmeyi teşvik ettiğinden ve birçok teknik ayrıntıyı soyutladığından, çevik ekipler, değişiklikleri paydaşlara sprint incelemelerinde gösterebilir ve daha hızlı uygulanabilir bir ürün üretebilir.

Mobil deneyimleri artırın. Düşük kod, genellikle web, mobil cihazlar ve tabletler dahil olmak üzere diğer birçok programdaki deneyimleri iyileştirmek için gerekli araçları içerir. Birçoğu en iyi kullanıcı deneyimini ve tasarım tekniklerini bir araya getiriyor.

Koruyucu bariyerlerle inşa edin. Bir uygulama oluşturmak, sadece kod yazmaktan daha fazlasıdır; daha ziyade, deneyimin güvenilirliğini, performansını ve güvenliğini garanti altına almak için prosedürlerin yürütülmesini gerektirir.

Bu karmaşıklığın bir kısmı, düşük kod geliştirme ve onunla birlikte gelen araçlar tarafından soyutlanabilir, ancak yalnızca geliştiricilerin özel kodlarını uygulamaya yerleştirdikleri noktaya kadar.

Programlamanın karmaşıklığı olmadan destek ve geliştirmeler sağlamak. Belgelenmemiş karmaşık kodlarla çalışmanız gerektiğinde, uygulama bakımı ve modernizasyonu önemli ölçüde daha zor hale gelir. Görsel bir araç kullanarak yüzlerce kod satırı okuma alternatifiyle karşılaştırıldığında, iş mantığını, süreçleri ve veri dönüşümlerini anlamayı çok daha basit hale getirir.

Çözüm

Düşük kodlu ve kodsuz teknoloji, kuruluşların bir yandan rekabet gücünü korurken bir yandan da pandemi sonrası kurumsal ortama uyum sağlamalarına yardımcı oldu. Düşük kodlu çözümler, en önemlileri üretkenlikle ilgili sorunlar, beceri eksiklikleri ve iş projelerinin birikmiş işleri olan çeşitli nedenlerle kısa süre içinde uygulama oluşturmanın %65'ini oluşturacaktır. Geleceğe baktığımızda, düşük kodlu platformların dijital dönüşümün hızlanmasını kolaylaştırmada önemli bir rol oynayacağını görebiliriz.

Düşük kodlu planlar, karmaşık programlama dillerini kullanmak yerine temel mantık ve sürükle ve bırak özelliklerini içeren grafik kullanıcı arabirimlerini kullanır. Bu, kullanıcıların tek bir sistemde yetkin olmalarını mümkün kılar ve bunları kurum içinde çalışan hemen hemen herkes tarafından kullanılabilecek kadar kolay hale getirir. Düşük kod kullanımı, eşit derecede önemli oldukları için geliştiricilere olan ihtiyacı ortadan kaldırmaz. İnsanları en çok korktukları işlerden kurtarır, bu da işlerinin onları gerçekten önemli kılan yönlerine ve işlerinin onlara hem meydan okuyan hem de merak uyandıran yönlerine konsantre olmalarını sağlar.







