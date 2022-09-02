Son birkaç yılda kodsuz ve düşük kodlu platformlar ortaya çıktı ve bu teknoloji modern yazılım geliştirme yaklaşımını değiştirdi: daha ucuz, daha hızlı ve daha demokratik hale getirdi. Statista'ya göre, 2021'de gerçekleştirilen küresel bir ankette, geliştiricilerin %42'si gelecekte düşük kodlu veya kodsuz platformlar kullanarak dahili araçlar geliştirmeyi amaçladıklarını kuvvetle kabul etti. Genel olarak geliştiriciler, kodsuz/düşük kodlu araçlar platformlarının, yazılımı geliştirmeye odaklanmalarına izin verirken temel geliştirme ihtiyaçlarını karşıladığını söylüyor.

No Code geliştirme platformları, tabloya çeşitli faydalar getirmez. Kodsuz platformlarla programlama veya kodlama becerileri olmadan uygulamalar oluşturabilirsiniz. Günümüzde birçok geliştirici, geleneksel kodlamaya göre 3 kat daha hızlı ve kullanımı daha kolay olduğu için göz alıcı uygulamalar geliştirmek için bu platformları kullanmayı tercih ediyor. Konuları daha da derinleştirelim.

Kodlamada verimliliği nasıl artırırsınız?

Geleneksel kodlamayla ilgili bazı yaygın sorunlar şunlardır:

Kodu anlamak için çok fazla zaman harcamak Eski kodun bakımı İnsanların dikkatsizliği nedeniyle bir kodda yapılan hatalar

Kod gerektirmeyen araçlar bu sorunların çözülmesine yardımcı olur: özel uygulamalar oluşturmak için 3 kat daha hızlı geliştirme ve sürekli yenilik sağlar. Örneğin, dikkatsizlikten yapılan birçok hata binlerce kod satırında gizlidir ve bulması ve yeniden yazılması çok fazla zaman alır. Bin satır kod yoksa, artık sorun yok. Ayrıca, eski kodu korumaya gerek yoktur. Ve elbette, kodun nasıl çalıştığını anlamak, bir programlama dili öğrenmek ve çok fazla geleneksel kod satırı okumaktan daha kolaydır. Sadece sürükle ve bırak iş süreci bloklarını kullanarak mükemmel yazılımlar geliştirebilir ve yazılı kodlarda yapılan hataları azaltabilirsiniz.

Kodsuz platformlar, kodlama konusunda yetenekli olmayan geliştiriciler için bir nimettir, bunun nedenlerinden biri, kodsuz ve düşük kodlu araçların olmamasıdır. Sürükle ve bırak özelliği, uygulama geliştirme projelerini kullanmayı ve hızlı bir şekilde başlamayı kolaylaştırır. Son olarak, kod gerektirmeyen araçlar, üretkenliğinizi artırmanın ve geliştirme işinizi çok daha kolay hale getirmenin mükemmel bir yoludur.

Kodsuz geliştirme ortak işlevleri

Kodsuz geliştirme yaklaşımı, çok çeşitli uygulamaları destekler. Küçük işletme ihtiyaçları için başvurular muhtemelen en yaygın olanıdır. Bu uygulamalar, insan kaynakları yönetimi, zamanlama uygulamaları veya diğer deneyimler, bireysel iş ihtiyaçları vb. için araçlar olabilir. Kodsuz küçük işletmeler kendi uygulamalarını kolayca oluşturabilirler. Ve BT departmanı tarafından pahalı paketlere veya özel olarak tasarlanmış programlara sahip olabilecek büyük şirketler de geliştirme maliyetini azaltmak ve daha hızlı hale getirmek için kodsuz geliştirme kullanır.

Diğer bir yaygın işlev, küçük ölçekte 3 kat daha hızlı otomatikleştirme yeteneğidir. Profesyonel kodsuz geliştiriciler, kurumsal operasyonları büyük ölçekte dijitalleştirmelidir. McKinsey & Company tarafından yapılan bir araştırma, mevcut teknolojilerin uygulanmasının çalışan faaliyetlerinin %45'ine kadarını otomatikleştirebileceğini buldu. Günümüzün dijital öncelikli iş yerinde, uygulamalarınızın kalitesini korurken üretim ve verimliliği ölçeklendirmek için otomasyon ve entegrasyon esastır. Kodsuz ve düşük kodlu araçlar, iş yükünü azaltan ve çalışmanızı 3 kat daha hızlı tamamlamanıza yardımcı olan otomasyon kurallarını ayarlamayı kolaylaştıran, kullanıcı dostu bir geliştirme ortamı sunar.

Kodsuz platformların kullanımları

Kodsuz platformlar çeşitli nedenlerle faydalıdır:

İşlevler arası ekip işbirliğini ve iş akışı yönetimini geliştirme

Görev otomasyonu, hatırlatma kuyrukları ve diğer uygulama pazarıyla entegrasyonlar

Kod kullanmayan geliştiricilerin BT ekibine güvenmek yerine 3 kat daha hızlı çözümler geliştirmesine olanak tanıyarak bekleme sürelerini azaltma ve kaynakları optimize etme

Önemli, stratejik ve yaratıcı çalışmalara daha fazla harcanabilmesi için zaman alan görevleri azaltmak

Geliştirici boşluğunun yazılım geliştirme ve teknik becerileri arasında köprü oluşturma

Prototip oluşturma

Şirketlerin yeni uygulama pazarını hızla oluşturması ve dağıtması için bir yol sağlamak

Üçüncü taraf uygulamalarla Sorunsuz Entegrasyonlar

Kodsuz platformlar, geliştiricilerin uygulamaları kodlamadan 3 kat daha hızlı oluşturmasına olanak tanır. Aşağıda, kodsuz platformlar kullanarak oluşturabileceklerinize ilişkin birkaç örnek verilmiştir:

E-ticaret siteleri Marketplace uygulamaları Listeleme Dizinleri Mesajlaşma uygulamaları Randevu planlaması Blog Web Siteleri Video Uygulamaları Haber Siteleri ve Uygulamalar

Kodsuz uygulamalar pazarıyla ilgili yaygın bir yanlış anlama, bunların yalnızca basit uygulamalar için olduğudur. Bu doğru değil. Kodsuz uygulama oluşturucular, teknoloji hızla ilerlerken kurumsal talepleri karşılamak için tüm uygulamalarda zengin işlevleri desteklemek için inanılmaz derecede karmaşık hale geldi. Birçok uçtan uca kurumsal uygulama artık kodsuz bir platform kullanılarak oluşturulabilir.

En iyi kodsuz yazılım nedir?

Dünya hızla ilerliyor ve tüm yeniliklere ayak uydurmak zor. Dışarıda kodsuz platformlar için birçok seçenek var. En iyi olduğunu iddia eden bu kadar çok ürünle nasıl bir karar veriyorsunuz? İhtiyaçlarınız için avantajları karşılaştırmak daha iyi bir yoldur, ancak en iyi kodsuz platformun sahip olması gereken birkaç ortak özellik vardır. Esneklik, kullanım kolaylığı ve platforma bağlı olmama yeteneği. Tüm bu özellikler AppMaster'a sahiptir. AppMaster, size programlamanın tüm gücünü sorunsuz veya risksiz olarak veren kod gerektirmeyen bir yazılımdır. AppMaster ile kod olmaması sorun değil! Yapmanız gereken tek şey sürükle ve bırak blokları, ezberci öğrenme, uzun saatler ve tamamlanması yıllar alan pahalı kurslar ihtiyacını ortadan kaldırmak.

AppMaster'ın en iyi yanı, otomatik olarak yazılan ve platforma bağlı olmayan kaynak kodunuzu ve teknik dokümantasyonunuzu alabilmenizdir. Çok esnek ve kullanışlı! Herhangi bir kodlama deneyimi olmadan mobil uygulamanızı oluşturmanıza olanak tanır. Uygulamanızın düzenini tasarlamak için bir sürükle ve bırak arayüzü sunar, böylece en önemli şeye, yaratıcılığınıza ve fikirlerinize odaklanabilirsiniz. Ayrıca, AppMaster ile oluşturduğunuz uygulamalar, boyut ve hız olarak geleneksel kodlamayla geliştirilmiş uygulamalarla karşılaştırılabilir: ayrıca hızlı ve küçüktürler.

Kodsuz geleceğin

Bir yazılım ürünü geliştirmek zaman, para ve çaba harcar. Bazen yatırımlarımızın geri dönüşünü görmemiz için yıllarca ter ve gözyaşı gerekir. En yeni nesil kodsuz geliştirme, ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebileceğiniz önceden oluşturulmuş bileşenler sunarak bu süreçteki sorunlu noktaları azaltmaya çalışır. Uzmanlara göre, bu teknoloji dalgası kodlama, programlama ve geliştirme konusundaki düşüncelerimizi değiştirecek. Kod gerektirmeyen araçların geleceği nasıl değiştireceğini açıklayacak bir ana faktörü tartışalım.

Çeviklik

Sürekli değişen iş koşulları ve değişen müşteri ihtiyaçları ile işletmeler daha çevik hale gelmelidir. Geleneksel geliştirmenin aksine, kodsuz platformlar, iş kullanıcılarının uygulamalarda hızlı ve kolay bir şekilde değişiklik yapmalarına olanak tanır. Kodsuz platformların basit sürükle ve bırak geliştirme özelliği, uygulamaları güncellemeyi ve yeniden tasarlamayı kolaylaştırır. Bu, işletmelerin risklerden kaçınırken piyasa fırsatlarından yararlanmalarını sağlar.

Kodsuz, geleneksel geliştirmeye şimdiye kadarki en iyi alternatiftir. No-code son yıllarda popülaritesini artırıyor. Kodsuz yaklaşım, BT uzmanlarına olan bağımlılığı azalttığı ve işletmelerin kendi uygulamalarını oluşturmaları için kolay bir yol sağladığı için popülaritesini artırmaya devam edecek. No-code ayrıca diğer platformlarla entegrasyonların zaman ve maliyetten tasarruf etmesini sağlar. Bunları, tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek ve geliştirme sürecini basitleştirmek için kullanabilirsiniz.

Çözüm

Kodsuz, geliştirmenin geleceğidir çünkü hem geliştiricilere hem de şirketlere birçok fayda sağlar. Kodsuz platformlar, yazmanız gereken kod miktarını azaltarak üretkenliğinizi artırır. Bunun nedeni, test ve dağıtım sürecinizi kodsuz araç entegrasyonlarıyla otomatikleştirebilmenizdir. Bu araçları kullandığınızda kodunuzdaki hata riskini de azaltabilirsiniz. Kodsuz platform, birden fazla sektördeki işletmelerin kullandığı birinci sınıf bir geliştirme aracıdır.