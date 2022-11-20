За последние десятилетия значение программного обеспечения значительно возросло. Каждый день мы используем программы, мобильные и веб-приложения для самых простых операций, таких как заказ еды, поездка на автобусе или общение с друзьями. В течение этих лет способ создания приложений и программ был только один: традиционный процесс разработки программного обеспечения, который требовал от профессиональных разработчиков сначала получения образования в области разработки программного обеспечения, развития навыков кодирования, а затем написания каждой строчки кода вручную.

Однако со временем все изменилось. Сегодня у нас есть инструменты, и в частности no-code инструменты, которые позволяют пользователям участвовать в процессе разработки приложений, даже если у них нет образования в области традиционного кодирования, даже если у них слабые навыки кодирования.

No-code Платформы позволяют создавать приложения любому человеку, обладающему или не обладающему некоторыми знаниями в области кодирования: в этой статье мы собираемся узнать, как они работают. Однако появление и развитие инструментов no-code вызывает вопрос: является ли движение no-code убийством традиционного кодирования или кодирования вообще?

Что такое движение no-code?

No-code Решения - это настолько ценный инструмент и возможность для любого типа пользователей, что они в мгновение ока стали очень популярными. No-code инструменты внедряются в каждую бизнес-реальность, позволяя гражданским разработчикам улучшать бизнес-процессы, производительность компании и рабочие процессы, создавать приложения для своих клиентов, а также создавать мобильные приложения для продажи или запуска в основных магазинах приложений.

Мы являемся свидетелями настоящего движения no-code. Мы называем движение no-code новой тенденцией в секторе разработки программного обеспечения, которую мы только что описали. Движение no-code также вызывает своего рода демократизацию разработки приложений и кодирования. Все больше и больше людей получают доступ к разработке программного обеспечения благодаря имеющимся в их распоряжении платформам no-code.

Но каковы особенности движения no-code?

В рамках движения no-code no-coders - то есть люди с нулевыми или незначительными знаниями и техническими навыками кодирования - становятся способными создавать приложения и веб-сайты, которые по качеству не уступают тем, что создают профессиональные разработчики. Вместо того чтобы использовать традиционное кодирование, гражданские разработчики (гражданские разработчики - это другой способ назвать неразработчиков, которые используют платформы no-code для создания программного обеспечения) могут использовать визуальный интерфейс и drag-and-drop функциональность для сборки готовых программных блоков, не написав ни строчки кода.

Является ли это полной революцией в мире разработки программного обеспечения? Не совсем. Когда Всемирная паутина только создавалась, ее создатель хотел, чтобы она была доступна каждому. Однако в течение многих лет это было не так. Людей, способных пользоваться Интернетом, было меньшинство, а тех, кто мог создавать в нем что-то новое, было еще меньше.

Ситуация начала меняться, когда на рынке появились первые решения no-code. Однако эти решения должны были стать чем-то большим, чтобы начать движение no-code: первые no-code инструменты, которые у нас были, были онлайн-сервисами, которые позволяли не-разработчикам создавать сайты. Но платформы no-code, которая позволяла бы не-кодерам создавать реальные приложения, не было уже много лет.

С инструментами no-code, которые мы имеем сегодня, мы можем создавать не только веб-сайты, но и веб-приложения и мобильные приложения. Мы можем создавать программное обеспечение, поэтому сегодня мы можем говорить о движении no-code. Как мы уже неоднократно упоминали, инструменты, которые делают возможным движение no-code, - это платформыlow-code и no-code . Но что это такое, и в чем разница между ними?

Что такое no-code и low-code?

Low-code инструментыLow-code - это платформы для разработки приложений, которые позволяют пользователям с небольшими знаниями кодирования и техническими навыками значительно сократить объем кода, который им приходится писать вручную.

Low-code Платформы призваны упростить и ускорить процесс разработки приложений для начинающих или опытных разработчиков программного обеспечения, а не позволить любому человеку, не являющемуся разработчиком, создавать приложения. Low-code инструменты, таким образом, предоставляют некоторые визуальные no-code инструменты разработки. Однако начинающим или профессиональным разработчикам все равно нужно уметь понимать код, редактировать его, а также писать часть кода вручную.

Подход no-code платформы разработки отличается от подхода low-code платформ тем, что именно он действительно позволяет создавать приложения, не написав ни строчки кода. No-code инструменты работают так, как мы уже говорили: предоставляют вам готовые блоки для разработки программного обеспечения, которые вы можете собрать в визуальный интерфейс и drag-and-drop функции. Значит ли это, что код исчезает, когда вы используете no-code платформы? Вовсе нет. Это означает только то, что инструменты no-code будут автоматически создавать код для вас.

При использовании инструментов no-code нет необходимости в технических навыках, знаниях кодирования или знаниях языков программирования. Эти инструменты позволяют неразработчикам приступить к процессу разработки приложений и создавать приложения для запуска в основных магазинах или для использования в качестве внутренних инструментов для повышения производительности и улучшения бизнес-процессов компании.

No-code Платформы и инструменты no-code делают возможным движение no-code, если понимать под ним тенденцию, которая упрощает процесс разработки программного обеспечения для всех субъектов: профессиональных разработчиков и неразработчиков. Однако именно инструменты No-code больше всего демократизируют разработку приложений, предоставляя "не-кодерам" все необходимое для того, чтобы стать разработчиками программного обеспечения, даже если у них нет образования в этой области, даже если у них нет знаний кодирования.

Преимущества платформ no-code

Причина, по которой платформы low-code и инструменты no-code так широко используются в любом контексте, заключается в том, что они могут предложить множество преимуществ. Каковы же они?

Скорость

Работа с платформами low-code и инструментами no-code быстрее, чем традиционный процесс разработки, как для профессиональных разработчиков, так и для тех, кто не занимается разработкой. Написание каждой строки кода вручную - это тяжелая и долгая работа даже для самых опытных разработчиков программного обеспечения. Неоспоримо, что независимо от того, являетесь ли вы начинающим или опытным разработчиком программного обеспечения, возможность использовать возможности drag-and-drop и визуальное кодирование вместо написания пользовательского кода вручную может сэкономить вам много времени.

Снижение затрат

Когда сокращается время, снижаются и затраты. Это одна из основных причин, по которой разработкаno-code является экономически выгодной по сравнению с традиционной разработкой. Но есть и другие причины:

Опираясь на инструменты no-code , вы можете выявить гражданских разработчиков в своей компании и создавать приложения для своих бизнес-процессов или автоматизации рабочего процесса, не нанимая профессиональных разработчиков. Гражданские разработчики - это сотрудники без кодирования, которые благодаря инструментам no-code и решениям no-code могут создавать программное обеспечение и способствовать цифровой трансформации вашей компании.

, вы можете выявить гражданских разработчиков в своей компании и создавать приложения для своих бизнес-процессов или автоматизации рабочего процесса, не нанимая профессиональных разработчиков. Гражданские разработчики - это сотрудники без кодирования, которые благодаря инструментам и решениям могут создавать программное обеспечение и способствовать цифровой трансформации вашей компании. Даже если вам необходимо нанять профессионального разработчика программного обеспечения, когда они выбирают решения no-code , они могут ускорить процесс и снизить затраты.

, они могут ускорить процесс и снизить затраты. С платформами разработки no-code также снижаются затраты на обслуживание и обновление программного обеспечения.

Расширение возможностей

Движение no-code расширяет возможности мотивированных сотрудников, которые, благодаря платформам no-code, способны следовать своим идеям и придавать форму тому, что им нужно для улучшения бизнес-процессов, с которыми они имеют дело ежедневно.

Персонализация

Благодаря разработке no-code у разработчиков программного обеспечения и гражданских разработчиков есть возможность создать именно тот программный инструмент, который им нужен, например, для автоматизации рабочего процесса. Альтернативой может быть загрузка существующего программного обеспечения или приложения и адаптация к нему своего рабочего процесса. Как прямое следствие, разработка no-code также повышает производительность.

Доступность

No-code разработка доступна любому человеку с небольшими техническими навыками. Это главное отличие платформ low-code от традиционной разработки, где требуются более глубокие знания кодирования.

Гибкость и масштабируемость

No-code Платформы также облегчают процесс обновления программного обеспечения. Это чрезвычайно важно в мире, где каждый день появляются новые приложения с новой функциональностью, а спрос на рынке меняется еженедельно.

Автономность

No-code Разработка программного обеспечения делает вас автономным: вам не нужны сторонние приложения, вам не нужно нанимать внешних разработчиков программного обеспечения, и вы можете создавать именно те внутренние инструменты, которые вам нужны для управления вашей компанией и клиентами.

Типы платформ и инструментов no-code

Поскольку движение no-code со всеми преимуществами, которые оно может принести вашему бизнесу, возможно только благодаря инструментам no-code, стоит обсудить основные типы инструментов no-code.

Автоматизация рабочего процесса

Единичные, мелкие и повторяющиеся шаги часто составляют бизнес-процессы. Автоматизация этих шагов может улучшить рабочий процесс и избавить его от возможности человеческой ошибки. Одними из наиболее распространенных типов инструментов no-code являются те, которые позволяют осуществить подобную цифровую трансформацию в компании.

Веб-сайты

Многие платформы no-code направлены на то, чтобы пользователи могли создавать веб-сайты, даже сложные, без необходимости написания кода. Они используют шаблоны и функциональные возможности drag-and-drop, чтобы разработчики-граждане могли в любое время визуализировать то, что они создают.

Маркетинговые кампании

Маркетинговые кампании, особенно когда речь идет о цифровом маркетинге, могут быть сложными в разработке, но как только все приведено в порядок, проведение кампании обычно сводится к отправке тонны электронных писем или публикации большого количества постов в социальных сетях. No-code инструменты позволяют no-coders автоматизировать эти процессы, не полагаясь на внешний инструмент или нанимая разработчика программного обеспечения.

Автоматизация

No-code решения часто являются инструментами автоматизации: благодаря некоторым платформам no-code гражданские разработчики могут решать задачи, которые можно автоматизировать, создавать необходимое им программное обеспечение no-code и повышать свою производительность с полной автономией.

Платежи

Существует множество no-code платформ, которые позволяют пользователям создавать платежные процессы без написания кода. Подобный no-code инструмент сделает сбор платежей от клиентов быстрым, эффективным и, самое главное, безопасным.

Лучшие инструменты no-code

Говоря о типах инструментов no-code, мы можем рекомендовать только то, что мы рассмотрели как лучшее. В конце концов, вместо того, чтобы иметь разные no-code приложения для каждого типа автоматизации программного обеспечения, предпочтительнее иметь возможность рассчитывать на одно, достаточно мощное и универсальное, чтобы позволить обычным разработчикам и профессиональным разработчикам программного обеспечения создать любой тип автоматизации, который им нужен. AppMaster - это все типы инструментов no-code, которые мы описали выше, и даже больше.

В отличие от инструментов low-code (которые требуют определенного пользовательского кода), AppMaster предоставляет любому разработчику программного обеспечения все необходимое для создания нужного ему приложения no-code без написания единой строки кода. AppMaster - это приложение no-code, которое не требует никаких навыков кодирования. Его визуальный интерфейс и drag-and-drop функции позволяют разработчикам-гражданам без знаний кодирования создавать необходимые им no-code приложения и внутренние инструменты. Платформа no-code будет автоматически создавать исходный код в фоновом режиме и предоставлять к нему доступ.

Главная причина, по которой AppMaster считается одним из лучших no-code инструментов, заключается в том, что он предоставляет полную свободу творчества и собственности. AppMaster не ограничивает процесс разработки: готовых программных блоков и интеграций так много, что вы можете настроить свой проект даже в мельчайших деталях. Доступ к коду делает вас единственным владельцем вашего проекта (вы даже можете экспортировать код, если хотите, и использовать его в редакторе кода по вашему выбору). Как уже упоминалось, с AppMaster вы можете создавать множество различных проектов на одной no-code платформе: бэкенд, мобильные приложения и веб-приложения.

Уничтожит ли движение no-code рабочие места разработчиков?

Делают ли платформы no-code то же самое, что роботы на заводах? Не "крадут" ли они рабочие места профессиональных разработчиков программного обеспечения?

No-code Технологии no-code - это нечто довольно новое в индустрии цифровой трансформации, но эксперты утверждают, что это не просто временная тенденция, а то, что останется.

Движение no-code сегодня - это то же самое, чем была всемирная паутина в 90-е годы: нечто с огромным потенциалом, который не был полностью использован и еще не понят многими. Генеральный директор Webflow

Ожидается, что рост платформ no-code будет настолько огромным, что их станет использовать любой разработчик программного обеспечения, даже профессиональный. Но означает ли это, что инструменты no-code убьют рабочие места разработчиков программного обеспечения?

Давайте сначала посмотрим, как обстоят дела в настоящее время: сегодня, когда движение no-code уже зародилось, но все еще находится на ранней стадии, спрос на разработчиков программного обеспечения с традиционными знаниями кодирования и техническими навыками все еще чрезвычайно высок (настолько высок, что технологии no-code используются для покрытия спроса, когда разработчики программного обеспечения недоступны).

Но что насчет будущего? Нужно ли разработчикам программного обеспечения беспокоиться о своей работе? Эксперты, похоже, считают, что все будет наоборот, то есть, что платформы no-code станут ресурсом для разработчиков программного обеспечения и кодеров. На самом деле, в статьях о движении no-code подчеркиваются два фактора, касающиеся возможности того, что решения no-code убьют рабочие места разработчиков:

Что разработчики программного обеспечения необходимы и будут необходимы

Что платформы no-code полезны и для инженеров-программистов.

Почему традиционные full-stack разработчики по-прежнему необходимы

Хотя no-code платформы и low-code инструменты могут обеспечить большую гибкость, они также могут иметь некоторые ограничения (особенно для сложных проектов). Это особенно верно, когда мы говорим о платформах low-code. Этот пробел могут заполнить только разработчики программного обеспечения, которые продолжают иметь преимущество, когда мы сравниваем их опыт и знания с отсутствием кодеров.

Не для каждого приложения подходят решения no-code: например, продукт no-code может не иметь пользовательских возможностей, необходимых для программного обеспечения, ориентированного на клиента. Именно в таких случаях инженеры-программисты по-прежнему необходимы.

В конце концов, как заявил Влад Магдалин, основатель WebFlow, в интервью для TechRepublic, до сих пор невозможно создать какой-либо вид программного обеспечения с помощью no-code -приложений. Несмотря на то, что индустрия no-code приложений растет экспоненциально, мы все еще не достигли того уровня, когда визуальный интерфейс и набор drag-and-drop функциональных возможностей могут позволить нам создать любое программное обеспечение, которое только можно придумать.

Почему технологии no-code хороши для разработчиков?

No-code Платформы не предназначены для того, чтобы убить работу разработчиков. Цель no-code инструментов - предоставить любому программисту no-code инструмент, необходимый для улучшения его процесса. Если они не обладают никакими навыками кодирования, это означает, что no-code инструменты делают программирование возможным для них. Если они опытные программисты, это означает, что no-code инструменты делают их процесс намного проще и быстрее, избавляя их от скучного ручного кодирования.

Но в чем преимущества инструментов no-code для разработчиков?

Сокращение скучных задач

Кодирование не всегда интересно; чаще всего это просто повторение одной и той же скучной задачи. No-code платформы отсекают все скучные этапы традиционного кодирования, предоставляя вам библиотеку компонентов, готовых к использованию. Вместо того чтобы писать код, вы можете использовать функциональность drag-and-drop для реализации понравившейся вам автоматизации или функции. Разработчики, таким образом, могут быстрее получать желаемые результаты, избегая выгорания.

Командная работа

No-code Инструменты также могут улучшить командную работу, потому что они просто созданы для этого (или, по крайней мере, лучшие инструменты no-code имеют функции, которые улучшают командную работу и делают ее более гладкой). Работать над одним и тем же проектом в команде не всегда легко, особенно если разработчики не находятся в одном офисе или здании. В наши дни удаленная командная работа встречается очень часто: разработчики из любой точки мира могут работать вместе над одним проектом, но их работа может быть эффективной только в том случае, если они могут рассчитывать на инструмент no-code, оснащенный первоклассными функциями коммуникации и совместной работы.

Избегайте человеческих ошибок

Ошибки при ручном кодировании - это нормально. Они случаются всегда: когда вы выполняете повторяющиеся задачи, вы отвлекаетесь, и легко допускаете небольшие ошибки. Но при кодировании небольшие ошибки влияют на весь проект. С инструментами no-code, где код создается автоматически, вы просто избегаете возможности человеческой ошибки. Опять же, это то, что делает весь процесс программирования более быстрым.

Краткий обзор кодирования

Когда вы пишете код вручную, вам всегда необходим code review. Более того, вам нужно попросить другого разработчика (или команду разработчиков) проверить и протестировать ваш код свежим взглядом. С инструментами no-code в этом нет необходимости: это прямое следствие устранения возможности человеческих ошибок.

Сосредоточьтесь на важных аспектах

Вы можете сосредоточиться на важных аспектах вашего проекта и работы, когда вам не нужно тратить время на просмотр кода, поиск ошибок, настройку каждой кнопки и простой процесс. Например, часть работы внештатного разработчика программного обеспечения - это поиск клиентов, общение с ними, отправка счетов и многое другое. Когда вы можете рассчитывать на платформу no-code, у вас будет больше времени, чтобы посвятить его этим задачам, не говоря уже о том, что вы можете автоматизировать их, создавая конкретные приложения no-code без написания кода.

Избежать выгорания

Поскольку инструменты no-code облегчают работу программистов, они также делают ее более приятной: разработчикам нужно тратить меньше времени на один и тот же проект каждый день; они могут просто избегать скучных аспектов и наслаждаться наиболее творческими аспектами создания программного обеспечения. Это помогает им избежать выгорания.

Движение no-code: это не конец кодирования

Обсуждение того, чем на самом деле является движение no-code, было важно для прояснения популярного заблуждения: no-code не означает конец кодирования. Когда вы используете платформы no-code, это не означает, что код вообще не задействован. Как мы видели, при использовании платформ no-code код присутствует, но вы не пишете его вручную - он создается автоматически. В конечном итоге, при использовании инструментов no-code основы разработки и программирования остаются неизменными. Это процесс, который, благодаря платформам no-code, можно революционизировать и сделать более простым, быстрым, эффективным и доступным.

Последствия распространения no-code технологий

Если инструменты no-code не убивают работу разработчиков, то каковы последствия их распространения? Снова цитируя слова Влада Магдалина, самым важным последствием распространения no-code -приложений является демократизация разработки программного обеспечения. No-code -платформы позволяют людям с любым образованием в любой области создавать свой собственный no-code -продукт, будь то для продажи или внутреннего использования в собственной компании или бизнесе.

На протяжении многих лет разработка программного обеспечения была элитарной дисциплиной: на ранних этапах компьютерной революции языки программирования знали очень немногие увлеченные пользователи, люди, которые выросли с компьютером и нашли работу своей мечты, когда выросли. Тогда разработка программного обеспечения была доступна только тем, кто может позволить себе приступить к долгому и трудному процессу обучения, часто требующему прохождения очень дорогих курсов. С платформами no-code разработка программного обеспечения, наконец, становится доступной для всех желающих. Именно это мы имели в виду, когда говорили о демократизации кодирования.

Будущее: что будет с инструментами no-code в ближайшие пять лет?

Через пять лет, по прогнозам экспертов, ожидается, что инструменты no-code будут использоваться всеми разработчиками, как единственный ресурс или как поддержка. Мы можем понять, что хотя no-code инструменты уже широко используются, распространение и развитие no-code платформ все еще находится на ранней стадии. Ожидается, что все типы платформ разработки no-code будут становиться все более мощными, пока не будут обладать пользовательскими возможностями для создания любого вида программного обеспечения. Тем не менее, это не будет концом кодирования, потому что, как мы описали выше, с инструментами no-code кодирование по-прежнему существует, по-прежнему нужны люди, которые могут понимать и писать его, но разработке программного обеспечения суждено становиться все более и более доступной.

Убивают ли платформы no-code кодинг? Подведение итогов

В этой статье мы увидели, что на данном этапе не все платформы no-code имеют пользовательские возможности для создания любого типа программного обеспечения. Лучшие no-code инструменты, такие как AppMaster, позволяют создавать множество типов no-code приложений и программных инструментов, таких как мобильные приложения, веб-приложения и бэкенд, но no-code инструменты в целом - на данный момент - не могут создать любой тип программного обеспечения, который вы можете придумать. Именно поэтому в настоящее время, несмотря на распространение no-code инструментов, все еще существует высокий спрос на инженеров-программистов.

Однако в статье мы также обсудили будущее: куда мы движемся с no-code платформами? No-code приложения становятся все более мощными. Премиальный no-code инструмент, такой как AppMaster, позволяет создавать сложные проекты без написания кода.

Ожидается, что всего через пять лет все разработчики будут иметь в своем арсенале инструмент no-code. И все же это не будет концом кодирования. С платформами no-code кодирование все еще существует, автоматически создаваясь в фоновом режиме вашими no-code приложениями. Умение читать, понимать, писать и редактировать по-прежнему будет важным, и именно поэтому продукты no-code не убивают работу разработчиков, а наоборот, улучшают ее: no-code платформы не убивают работу разработчиков, а становятся ресурсами для ее улучшения, делают ее проще и быстрее, безупречнее, плавнее, эффективнее и экономичнее.