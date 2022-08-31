Son yıllarda, düşük kodlu geliştirme platformlarının popülaritesi hızla arttı. Düşük kod geliştirme platformları, işletmelerin pahalı ve zaman alıcı geleneksel geliştirme yöntemlerine ihtiyaç duymadan uygulamalar geliştirmesine olanak tanır. Düşük kod platformu, kullanıcıların az kodlama ile uygulamalar oluşturmasına ve geliştirmesine olanak tanıyan bir yazılımdır. Genellikle işletmeler tarafından iş akışı yönetimi araçları veya CRM sistemleri gibi dahili uygulamalar geliştirmek için kullanılır. Düşük kod geliştirme platformları, geleneksel geliştirme yöntemlerine göre çeşitli avantajlar sunar. Genellikle daha hızlı ve kullanımı daha kolaydır, daha az teknik uzmanlık gerektirirler ve kapsamlı test ve hata ayıklamaya ihtiyaç duymadan devreye alınabilirler. Birkaç farklı düşük kodlu geliştirme platformu mevcut ve bu sayının önümüzdeki yıllarda artması bekleniyor.

İşletme sahipleri için en iyi düşük kodlu platform seçimi zorlu olmaya devam ediyor. Çok sayıda düşük kodlu platform seçeneği bulunmasına ek olarak, birçoğunun yüksek fiyatlandırma yapıları vardır ve bu da onları bazı işletmeler için uygun hale getirmez. Bu makale, kaliteden ödün vermeden şirket operasyonlarında dijital olarak devrim yaratabilecek en uygun fiyatlı düşük kodlu uygulamaları belirlemenize yardımcı olacaktır.

Düşük kod geliştirme platformları nelerdir?

Düşük kodlu geliştirme platformları, geliştiricilerin yalnızca küçük bir kodlamayla yazılım uygulamaları oluşturmasına olanak tanır. Çoğu durumda program, uygulamayı oluşturmak için bir grafik kullanıcı arabirimi ve sürükle ve bırak araçları kullanır. Düşük kodlu geliştirme yazılımları, daha hızlı geliştirmeyi mümkün kıldıkları, daha az eğitim gerektirdiği ve geliştiricilerin daha hızlı çalışmasına yardımcı olduğu için popülerdir.

Düşük kodlu geliştirme platformlarının faydaları

Düşük kodlu geliştirme kodlama ortamı, işletmelerin ekstra programlama için bir sürü para harcamasına gerek kalmadan uygulamaları hızlı bir şekilde yayınlamasını sağlar.

Düşük kodlu platformlar, uygulamaların daha az daimi personel ile geliştirilip dağıtılmasını mümkün kılar.

Son olarak, düşük kodlu platformlar, endüstrilerin mobil, web ve bulut tabanlı programlar dahil olmak üzere çeşitli yazılım ve cihazlarda kullanım için uygulamaları dağıtmasına olanak tanır.

10 Ucuz düşük kod geliştirme platformu

Microsoft PowerApps geliştirme platformu

Microsoft PowerApps, kullanıcıların kod yazmadan iş uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyan düşük kodlu bir geliştirme uygulamasıdır. Sürükle ve bırak arayüzü üzerinde çalışır ve geliştiricilerin önceden oluşturulmuş çeşitli parçalardan uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. PowerApps, Microsoft Excel, OneDrive ve SharePoint gibi çeşitli veri kaynaklarıyla uyumludur ve Azure SQL gibi bulut tabanlı veri hizmetlerine bağlanmak için kullanılabilir. Bu yazılım, geleneksel özel programlamanın yüksek maliyetlerini ödemeden özel yapım iş uygulamaları geliştirmek isteyen şirketler için en yüksek puan alan düşük kodlu kaynaklardan biridir. 30 günlük ücretsiz deneme süresi veriyor.

Özellikler:

PowerApps, kodlama bilgisine ihtiyaç duymadan özel uygulamaları hızlı ve kolay bir şekilde geliştirmenize yardımcı olabilir.

PowerApps uygulamalarını mobil cihazlara dağıtarak çalışanlarınızın her yerden çalışabilmesini sağlayabilirsiniz.

PowerApps, Office 365 ve Dynamics 365 gibi diğer Microsoft ürünleriyle bütünleşir, böylece bu ürünlerden uygulamalarınıza kolayca veri ekleyebilirsiniz.

Zoho Creator geliştirme platformu

Zoho Creator, en geniş kapsamlı düşük kodlu yazılım programlarından biridir. Küçük ve orta ölçekli hizmetler için iyi bir seçenektir. Düşük bütçeli olmasının yanı sıra, yazılımın kullanımı kolaydır ve işleri basitleştirmek için sezgisel uygulama geliştirme hizmetleri sağlar. Geliştiricilerin aralarından seçim yapabilecekleri çok sayıda hazır şablon yoktur, bu nedenle programcıların programlarının görünümünü değiştirmek için bazı tasarımlarını oluşturmaları gerekir. Premium maliyeti, profesyonel kullanıcılar için aylık 25 dolardan başlar.

Özellikler:

Masaüstü bilgisayarlar, web siteleri ve mobil uygulamalar için uygulamaların geliştirilmesi, dağıtılması ve entegrasyonunda kullanılan araçları çalıştırma becerisine sahip yüksek performanslı, düşük kodlu bir IDE.

Uygulamaları diğer geleneksel yöntemlerden daha hızlı, daha kolay ve daha düşük maliyetle oluşturun.

Kapsamlı test, dağıtım ve entegrasyon gözetimleri. Dünya çapında binlerce kuruluş tarafından kullanılmaktadır.

Görsel LANSA geliştirme platformu

Visual LANSA, tek bir IDE bağlamında hem geleneksel kodlamayı hem de düşük kodu içerdiğinden, bu listedeki düşük kod geliştirme platformunun benzersiz bir girişidir. Zamanı yönetmede etkilidir. Dijital dönüşümü hızlandırmak için çeşitli teknolojiler içerir ve tamamen işlevsel iş web ve mobil uygulamalarını hızla tasarlamayı ve dağıtmayı çok kolaylaştırır.

Şu anda Visual LANSA, IBM'in tümleşik hizmetlerini destekleyen önde gelen düşük kodlu geliştirme platformu ortamıdır. Ayrıca Windows web barındırma hizmetleri, bulut tabanlı hizmetler ve köprü hizmetleri desteğiyle karmaşık uygulamaların geliştirilmesini ve dağıtımını kolaylaştırır. LANSA'nın bir diğer kayda değer avantajı, işletmelerin ve kullanıcıların diğer uzantılar kullanılarak yazılmış mevcut uygulamaları aktarmalarına yardımcı olan sistem köprüsü yetenekleridir.

Özellikler:

Entegre bir geliştirme ortamı: Visual LANSA, bir görsel düzenleyici, hata ayıklayıcı ve derleyici dahil olmak üzere uygulama geliştirme için eksiksiz bir araç seti sağlar. Bu, platformda uygulamalar oluşturmaya başlamayı kolaylaştırır.

Kapsamlı bir kitaplık seti: Visual LANSA, veri erişimi, güvenlik ve kullanıcı arabirimi geliştirme gibi yaygın kurumsal görevler için işlevsellik sağlayan çok çeşitli yerleşik kitaplıkları içerir. Bu, uygulamalarınızı oluştururken sıfırdan başlamanız gerekmediği anlamına gelir.

OutSystems geliştirme platformu

OutSystems, çok kanallı düşük kodlu bir platformdur; bu, işletmelerin çeşitli ortamlar için uygulamalar oluşturabileceği anlamına gelir. Platformun en beğenilen özelliklerinden bazıları, gerçek zamanlı performans gösterge tabloları ve sağlam güvenlik ölçümlerinin yanı sıra hızlı geliştirme yeteneğini içerir.

Özellikler:

Her uygulama kullanımını ve performansını gerçek zamanlı olarak izleme ve raporlama

API'ler tam ölçeklenebilirlik sağlar

Tamamen güvenli çalışma

DevOps otomasyonunun tamamı

Erişim ve izinlerin yönetimi

Yerel Çevik geliştirme desteği

Hata ayıklama motoru entegre

Web.com geliştirme platformu

Web.com, işinizi büyütmeye devam etmek için en iyi web sitesi tasarımı, e-posta ve marka koruması, sosyal medya ve pazarlama otomasyon araçları ve barındırma hizmetleri sunar. Çevrimiçi kimliğiniz, şirket hedeflerinizi tamamlayacak ve bu düşük kodlu platformun yardımıyla tüm çevrimiçi varlıklarınızda birleşik bir görünüm ve his verecektir. Web.com ücretsiz deneme süresi sağlamaz: en düşük fiyat, her kullanıcı için ayda en az 1,95 ABD dolarıdır.

Özellikler:

İş yönetimini kolaylaştırır

CRM ve ERP yazılımları ile entegre edilebilir

Grafiksel bir iş akışı tasarlama aracı sağlar

Mobil formlar ve SharePoint siteleri üretin

Kapsamlı web sitesi çözümü

Appian geliştirme platformu

Appian, şirketlerin özel uygulamaları hızlı ve daha az kodlama ile geliştirmelerine olanak tanıyan düşük kodlu bir platformdur. Appian uygulamaları, öğrenmesi ve kullanması kolay, model odaklı bir yaklaşım kullanılarak tasarlanmıştır. Bu düşük kodlu platform, kullanıcıların bir mobil uygulamadan kurumsal çapta bir sisteme kadar her şeyi geliştirmelerini sağlar ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin tüm yazılım geliştirme yaşam döngüsünü yönetirken aynı zamanda kolayca yenilik yapmalarını sağlar.

Özellikler:

Dinamik bir sürükle ve bırak sistemi

Çeşitli iş sistemleriyle entegre olabilir

Düzinelerce başka üçüncü taraf yazılımla uyumludur

Retool geliştirme platformu

Retool, sürükle ve bırak yapı bileşenlerinin veritabanlarınıza ve API'lerinize bağlanırken web tabanlı dahili araçlar oluşturmanıza izin verdiği düşük kodlu bir platformdur. Her planın, sorgular ve UI eylemleri oluşturmanıza olanak tanıyan bir düzenleme modu vardır. Salesforce dışında herhangi bir veritabanına veya API'ye bağlanabilir.

Özellikler:

Yüksek derecede özelleştirme, tüketicilerin uygulama tasarımını tercihlerine göre daha hassas bir şekilde uyarlamasına olanak tanır

Çok sayıda sürükle ve bırak öğesiyle verimli sunucu tarafı geliştirme

Mümkün olan en iyi veri güvenliği için SAML ve denetim günlükleri

Platformun dahili araçları bazı cihazlar için ideal değildir ve kullanıcıların platformdan en iyi şekilde yararlanmak için biraz kodlama bilgisi de bilmesi gerekebilir. Fiyat, kullanıcıların talep ettiği özelliklere bağlıdır ve kuruluştan geliştirme ekiplerine değişir. Ancak, bireyler ve geliştirme ekipleri için fiyatlandırma, tek bir iş kullanıcısına göre daha düşüktür.

Salesforce Platformu

Salesforce Platform ile veri toplamadan pazarlama otomasyonuna kadar istediğiniz her şeyi yapmak için uygulamalar oluşturabilirsiniz. Salesforce, düşük kod yaklaşımını kullanarak bilgisayar yazılımı geliştirmek için en iyi platformlardan biridir. Akıllı mobil uygulamalar ve masaüstü uygulamaları, kullanıcıların sundukları müşteri deneyimini özelleştirmesine ve daha fazla değer sağlamasına olanak tanıyan platformun oluşturucusu ile kolayca oluşturulabilir.

Bu düşük kodlu platform, müşterilerin yazılım uygulamalarını çok az çabayla geliştirmelerini sağlar, böylece yeni uygulamaları kısa sürede kullanıma sunabilirler. Bu, işletmelerin ilgili geliştirme kaynaklarına çok fazla para harcamak zorunda kalmadan uygulamalarını hızlı bir şekilde çalıştırmalarını mümkün kılar.

Özellikler:

Uygulamalar oluşturmak için bir sürükle ve bırak arayüzü sağlar

Önceden oluşturulmuş modüller koleksiyonu ile birlikte gelir

Önceden oluşturulmuş bir dizi bileşenle birlikte gelir

Mendiks

Mendix, herhangi bir cihazın uygulama geliştirmesini destekler. Özel bulut, genel bulut ve şirket içi dağıtım seçeneği vardır. Kurumsal sürümle birlikte otomatik yedekleme ve yatay ölçeklendirme özelliklerini sunar.

Özellikler:

Çevik projelerin yönetimi

Görsel modelleme yazılımı

Yeniden Kullanılabilir Bileşenler

Kiss akış geliştirme platformu

Kissflow, iş süreçlerini otomatikleştiren ve performansı izleyen düşük kodlu/kodsuz bir platformdur. Her büyüklükteki ve sektördeki işletmeler için uygundur. Bu platform, istekte bulunma, kullanıcı eylemleri gerektiren şeyleri görüntüleme ve bekleyen görevleri onaylama sürecini başlatmaya yardımcı olur. Ayrıca, çalışanların işe alımı, zaman çizelgesi yönetimi, tatil talebi onayları ve fatura çalışmaları gibi birçok sürece yardımcı olur.

Özellikler:

İş Listesi Yönetimi

Zaman yönetimi

Ağırlıklı Performans Endeksi

En iyi düşük kod geliştirme platformu nasıl seçilir?

Düşük kodlu uygulamalar kullanarak bir uygulama oluşturuyorsanız doğru platforma ihtiyacınız var. Bununla birlikte, son zamanlarda popüler olan ve aynı zamanda uygulama oluşturmaya yönelik yeni bir yaklaşım olduğu için herkes hangi platformu seçeceğinden emin değildir. İşlemleriniz için doğru düşük kodlu yazılım platformunu seçmeniz gerekir. Bir seçenek belirlemenize yardımcı olması için bu yararlı ipuçları listesini kullanın.

Geliştiricilerin katılımını bekleyin

Kuruluşunuz için düşük kodlu bir platform seçerken, gerekli olacak geliştirici katılımı düzeyini dikkate almak önemlidir. Bazı platformlar, kodlama deneyimi az olan yeni başlayan geliştiriciler tarafından kullanılmak üzere tasarlanırken, diğerleri daha gelişmiş kodlama becerileri gerektirir.

Kuruluş için doğru düşük kodlu platform, ekibin becerilerine ve geliştirme süreci üzerinde ihtiyaç duyduğunuz kontrol düzeyine bağlı olacaktır. Geliştirme sürecine katılmaya istekli ve istekli personel üzerinde deneyimli geliştiricileriniz varsa, muhtemelen daha fazla esneklik ve özelleştirilebilirlik sunan bir platform isteyeceksiniz. Ancak, deneyimli geliştiricilere sahip değilseniz veya daha hızlı, daha akıcı bir geliştirme sürecine ihtiyacınız varsa, daha az geliştirici katılımı gerektiren bir platform daha iyi bir seçim veya hatta kodsuz bir platform olabilir.

Çoklu kullanım durumlarını değerlendirin

Düşük kodlu geliştirme platformlarını değerlendirirken, çoklu kullanım durumlarını göz önünde bulundurmak önemlidir. Örneğin, mobil uygulamalar geliştirmenize yardımcı olacak bir platform arıyorsanız, sağlam mobil uygulama geliştirme yetenekleri sunan bir platform seçmek isteyeceksiniz. Öte yandan, asıl amacınız hızlı bir şekilde prototipler veya kavram kanıtları oluşturmaksa, prototipleri oluşturmayı ve yinelemeyi kolaylaştıran bir platform seçmek isteyeceksiniz.

SSS düşük kodlu platformlar yaklaşımı

Düşük kodlu geliştirme platformlarının maliyeti nedir?

Düşük kodlu geliştirme platformunun maliyetleri değişebilir ve genellikle abonelik temelinde faturalandırılır. Bir şirket daha fazla uygulama çalıştırdığında maliyet artar. Şirketten şirkete değişir. Kurumsal düzeyde yazılım için tahminler ayda yaklaşık 25 ABD Doları ile 5.000 ABD Doları arasında değişmektedir.

Ücretsiz bir düşük kod geliştirme platformu nasıl seçilir?

Piyasada birçok düşük kodlu geliştirme platformu var, ancak ömür boyu veya uzun süreli ücretsiz düşük kodlu geliştirme platformları sunan böyle bir platform yok. Bazı sistemler bir ay boyunca ücretsiz deneme sağlarken, diğerleri yalnızca 15 gün boyunca sunar. İyi bir ücretsiz düşük kod geliştirme yazılımı seçmek için ihtiyaçlarınızı ve hedeflerinizi göz önünde bulundurmanız gerekir. Karar verirken aklınızda bulundurmak isteyebileceğiniz bazı şeyler:

Ne tür uygulamalar yapmak/oluşturmak istiyorsunuz?

Uygulama geliştirmenizin görünümü ve işlevselliği üzerinde ne kadar kontrole ihtiyacınız var?

Yazılım kullanıcılara ne tür destekler sağlıyor?

Yardım ve tavsiye sunabilecek bir kullanıcı topluluğu var mı?

İhtiyaçlarınızı düşündükten sonra, farklı ücretsiz düşük kodlu geliştirme platformlarına bakmaya başlayabilir ve sizin için en iyisini seçebilirsiniz!

Google'ın düşük kodlu bir platformu var mı?

Google, düşük veya kodsuz geliştirme için en iyi platformlar arasında değildir. Kurumsal düşük kod uygulamaları pazarında lider şirketler arasında OutSystems, Mendix, Microsoft, Salesforce ve ServiceNow bulunmaktadır.

Çözüm

Bugün çok sayıda startup, küçük ve orta ölçekli işletme ve kuruluş, dahili, tüketici sınıfı uygulamalar oluşturmak için düşük kodlu platformlar kullanıyor. Geliştirme maliyetini düşürmeye yardımcı olur, ancak yine de kodlama bilgisine sahip geliştiricilere ihtiyaç vardır. Ancak web veya mobil uygulamalar oluşturmanın daha kolay, daha ucuz ve daha hızlı bir yolunu keşfedebilirsiniz, örneğin AppMaster kodsuz bir platformdur. Bu, kod içermeyen bir platformdur, ayırt edici özelliği, kaynak kodunu oluşturmasıdır ve kullanıcıların, isterlerse platformla sınırlı olmaktan endişe duymalarına gerek yoktur; her zaman kaynak kodlarını alabilirler. Çoğu platform, bir web ve mobil uygulama arasında seçim yapmanızı sağlar. AppMaster, her ikisine de sahip olmanızı sağlar ve bunları kodlama dili bilgisi olmadan oluşturabilirsiniz. Bir web veya mobil uygulama oluşturmak için mükemmel bir seçimdir!