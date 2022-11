Teknoloji ve yazılım her zaman gelişiyor, ancak her geçen gün daha karmaşık hale gelmiyor. Aksine, BT sektörünün gelişimi, kullanıcı deneyimini optimize ediyor ve giderek daha fazla insanı bu teknolojiyi kullanabilir hale getiriyor.

Diğer bir deyişle, BT cihaz ve araçları bir yandan güçlenirken, aynı zamanda kullanımları da giderek kolaylaşıyor. Örneğin bugün, programlama artık deneyimli yazılım mühendislerinin ayrıcalıklı bir ayrıcalığı değildir; bugün konuşlandırabildiğimiz araçlar sayesinde benim gibi insanlar geliştirici, daha doğrusu yurttaş geliştiriciler olabiliyor.

Fenomenin bilindiği ve vatandaş gelişiminin geldiği yer burasıdır. Bu makalede, bunun ne olduğunu, bir işletme için vatandaş gelişiminin faydalarını, bir vatandaş geliştirici için gerekli becerileri ve bir işletme içinde bu sürece izin veren araçları keşfedeceğiz.

Vatandaş gelişimi nedir?

Yurttaş geliştirme, her tür işletmede gözlemleyebileceğimiz artan bir eğilimi tanımlamak için kullanabileceğimiz bir terimdir: Bu, profesyonel olmayan geliştiricilerin şirket veya iş ihtiyaçları için yazılım geliştirici olmasını isteyen süreçtir. Bunun anlamı ne?

Günümüzde her sektördeki tüm işletmelerin, şirketlerin ve profesyonellerin yazılıma ve otomasyona ihtiyacı var. İster müşterileri için uygulamalar oluşturmak ister bazı iş süreçlerini otomatikleştirmek olsun, hepsinin buna ihtiyacı var. Uygulama geliştirme, yalnızca profesyonel geliştiricilerin üstesinden gelebileceği zor bir konu olduğu sürece, bir işletmenin uygulama oluşturması veya yazılım oluşturması gerektiğinde, profesyonel bir geliştirici kiralamak veya daha büyük şirketler söz konusu olduğunda, bütün bir uygulama oluşturmak zorunda kalıyorlardı. Şirket bünyesinde bilgi işlem departmanı.

Şimdi işler farklı. Bugün, kodsuz platformlar, herkesin kod yazmadan yazılım oluşturmasına izin veriyor. İşletmeler için ne anlama geliyor? Yazılım geliştirme eğitimi almış hiç kimse olmasa bile, bu kişiler uygulama geliştirme sürecine başlayabilir çünkü artık yıllarca eğitim ve derin bilgi gerektirmiyor. Vatandaş geliştiriciler, bu nedenle, kodsuz platformlar sayesinde mevcut uygulamalarda değişiklik yapabilen veya yenilerini oluşturabilen, uygulama geliştirme konusunda biraz beceriye sahip kişilerdir.

Kodsuz platformlar nelerdir?

Kolayca tahmin edebileceğiniz gibi, kodsuz platformlar vatandaş geliştirme trendinde merkezi bir role sahiptir. Ama onlar ne?

Adlarından da anlaşılacağı gibi, kodsuz araçlar , yurttaş geliştiricilerin ve iş kullanıcılarının kod yazmadan, görsel bir arabirim ve bir araya getirmek için önceden oluşturulmuş yapı taşları kullanarak uygulama geliştirme sürecine başlamalarına olanak sağlamak için oluşturulmuş masaüstü veya web uygulamalarıdır.

Herhangi bir işletme kullanıcısı, yazılım oluşturmak için bir vatandaş geliştirme programı kullanabildiğinde, işletme sahipleri ve profesyoneller artık profesyonel geliştiricileri işe almak zorunda kalmazlar ve yönetim maliyetlerini düşürerek BT departmanlarını hafifletebilirler.

Vatandaş geliştirici kimdir ve ne yaparlar?

Vatandaş geliştirmenin, profesyonel olmayan geliştiricilerin, uygulama ve yazılım oluşturmasına ve yazılım geliştiricisi olmasına olanak tanıyan bir süreç olduğunu söylemiştik. Bu kişiler vatandaş geliştiricilerdir. Ayrıca bir vatandaş geliştirici, halihazırda şirketinizde çalışan ve kodsuz platformlar sayesinde kendileri, meslektaşları ve müşterileri için özel iş uygulamaları oluşturabilen bir kişi olabilir. Vatandaş geliştiriciler, çok az yazılım bilgisine ve sıfır kodlama bilgisine ve deneyimine sahip olabilir. Tamamen motive olacaklar ve şirketin ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre özelleştirilmiş uygulamalar oluşturmaya odaklanacaklar.

Ellerinde bulunan kodsuz vatandaş geliştirme programları ile vatandaş geliştiriciler son derece yetkilendirilmiştir:

Artık fikirlerini öne çıkarmak için profesyonel bir yazılım geliştiricinin onayını veya işbirliğini beklemek zorunda değiller.

Kendi projelerinde çalışabilirler.

İş sorunlarını tam özerklikle çözmek için yazılım kullanabilirler.

Bununla birlikte, bir sonraki paragrafta keşfedeceğimiz gibi, yurttaş geliştirmenin yalnızca yurttaş geliştiriciler için faydaları yoktur.

Vatandaş gelişiminin faydaları

Vatandaş geliştirme, çalışanların yetkilendirilmesinden maliyetlerin düşürülmesine ve yeniliğe kadar pek çok iş alanında fayda sağlar. Ana olanları ayrıntılı olarak inceleyelim.

İhtiyacı var

Kabul etmemiz gereken ilk gerçek, vatandaş gelişiminin günümüz işletmelerinin artan ihtiyacını nasıl karşıladığıdır: BT, makine öğrenimi araçları ve yazılım kaynakları. İster iş sorunlarını yönetmek ve çözmek, ister müşteriler veya iş kullanıcıları için uygulamalar geliştirmek olsun, dijitalleşme her boyutta ve her sektörde her işin ana temasıdır.

Uygulamalara yönelik artan ihtiyaç

Genel olarak yazılım dışında, günümüzde işletmelerin her zamankinden daha fazla mobil uygulamaya ihtiyacı var: her birimizin en az bir akıllı telefonu var ve hem tüm çalışanlarınızın hem de tüm müşterilerinizin bir cep telefonu olduğunda, bunu bir fırsat olarak değerlendirmeniz gerekir: bir yandan iş süreçlerinizi iyileştirin, diğer yandan trafiğinizi, hedef kitlenizi ve satışlarınızı artırın. Vatandaş geliştirme programları ile müşterileriniz için iş uygulamaları ve mobil uygulamalar geliştirmek, herhangi bir vatandaş geliştirici için daha kolay ve uygun maliyetli hale gelir.

Çalışanların güçlendirilmesi

Tıpkı bir önceki paragrafta tartıştığımız gibi, yurttaş gelişimi, ileri görüşlü çalışanların hayal kırıklıklarını gidermeye yardımcı olabilir. Hedeflere ulaşamamaktan, rekabet avantajının kaybından ve kendi fikirleri üzerinde çalışmanın imkansızlığından, ancak yazılım geliştirme departmanının müsait olmasını beklemek zorunda kalmaktan kaynaklanan hayal kırıklığı olduğunda, vatandaş geliştirme önemli uygulama geliştirme araçlarını devreye sokabilir. vatandaş geliştiricilerin elleri.

Uygulama geliştirme maliyetlerinin azaltılması

Bir uygulama geliştirme ekibi veya profesyonel geliştiriciler tutmanız gerekmediğinde, siz ve işletmeniz çok para tasarrufu yapabilirsiniz. Ancak, işletmeniz için uygulama geliştiren bir vatandaş geliştirici, uygulama geliştirme sektöründe eğitim almış olsa bile maliyetlerin düşürülmesini belirler. Bunun nedeni, kodsuz platformların ve vatandaş geliştirme programlarının, elbette eğitimli programcıların ellerinde olsalar bile harika araçlar olmalarıdır. İşlerini kolaylaştırırlar, daha pürüzsüz hale getirirler ve test ve kod gözden geçirme aşamalarını kısaltır ve kolaylaştırırlar. Tüm yönler kaçınılmaz olarak uygulama geliştirme maliyetlerini düşürür .

Artık yetenekli geliştirici sıkıntısı yok

İş piyasasında uygulama geliştirme becerilerine olan ihtiyacın artmasıyla, iş piyasası son birkaç yılda mevcut profesyonel programcı eksikliğini giderdi. Vatandaş gelişimi ile eksikliği kapatmak daha kolay hale gelir çünkü motive olmuş çalışanların vatandaş geliştirici olmalarını sağlayan beceriyi kazanmak daha kolaydır.

Verimlilik artışı

Herhangi bir vatandaş geliştirici, iş akışını iyileştirmek ve otomatikleştirmek için kolayca iş uygulamaları oluşturabildiğinde , iş daha verimli bir şekilde gerçekleştirilebilir. Bu, iş akışını kendi özelliklerine sahip indirilmiş bir uygulamaya göre ayarlamak yerine, vatandaş bir geliştiricinin kendisinin ve işinin ihtiyaçları için özel olarak oluşturulmuş bir uygulama tasarlayabildiği durumlarda daha da doğrudur.

Profesyonel geliştirici vs vatandaş geliştirici

İşletme kullanıcıları vatandaş geliştirmeyi ilk duyduklarında vatandaş geliştirmenin bir tür uzlaşma olduğu izlenimine kapılırlar: uygulama geliştirme maliyetlerini azaltmak istediğinizde işe alacak uygulama geliştirme uzmanları bulamadığınızda, şirketinizde vatandaş geliştiricileri bulundurabilirsiniz. ellerinden gelenin en iyisini deneyebilen ve neredeyse profesyonel bir sonuç kadar iyi bir sonuç alabilen.

Hiç de öyle değil. Vatandaş gelişimi bir taviz değildir ve bir seçimdir, elinizdeki kaynağı optimize etmenin bir yoludur. Birçok durumda, bir vatandaş geliştirici, profesyonel bir geliştiriciye bile tercih edilebilir. Neden? Niye?

İlk olarak, vatandaş geliştiriciler, kendileri de kullanıcı oldukları için genellikle iş gereksinimleriyle daha uyumludurlar. İkincisi, yurttaş geliştiriciler, profesyonel geliştiricilerle aynı süreçler ve protokoller tarafından kısıtlanmadıkları için geliştirmelerinde daha hızlı ve daha çevik olabilirler. Son olarak, vatandaş geliştiriciler genellikle profesyonel geliştiricilerden daha ucuza mal olur.

Dolayısıyla vatandaş gelişimi bir taviz değil, kaynaklarınızdan en iyi şekilde yararlanmak için bir fırsattır. İhtiyaçlarınıza ve tercihlerinize bağlı olarak, profesyonel geliştiricilerle birlikte veya bağımsız bir çözüm olarak kullanılabilir. Her iki durumda da, uygulamaları hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde geliştirmeniz gerektiğinde vatandaş gelişimi her zaman dikkate alınmalıdır.

Sonuç olarak, vatandaş gelişimi, teknolojiden kendi amaçları için yararlanmak isteyen işletmeler için muazzam avantajlar sunabilir. İşletmeler vatandaş geliştiricilerden yararlanarak hızlı uygulama geliştirmeyi sağlayabilir ve aynı zamanda maliyetleri azaltabilir. Bu nedenle, profesyonel geliştiricileri işe almadan uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturmanın bir yolunu arıyorsanız, yurttaş geliştirme tam da ihtiyacınız olan şey olabilir!

Kuruluşunuzda neden vatandaş gelişimine ihtiyacınız var?

Kuruluşunuzda vatandaş gelişimine ihtiyaç duymanızın birkaç nedeni vardır:

İş uygulamalarına artan bir ihtiyaç var ve talep hem iş kullanıcıları hem de müşterilerden geliyor. Vatandaş geliştirme, en hızlı ve en uygun maliyetli cevaptır. Müşteriler, akıllı telefonlarından istedikleri her şeyi almaya giderek daha fazla alışıyorlar. Mobil uygulamalara olan talep katlanarak arttı ve daha da artması bekleniyor. Yine, vatandaş gelişimi en iyi cevaptır. Citizen uygulama geliştirme, sıradan iş kullanıcılarının kuruluşları tarafından onaylandığını hissetmelerini sağlar. Sonuç olarak motivasyon ve üretkenlik artacaktır. Citizen geliştirme, geleneksel uygulama geliştirme süreciyle karşılaştırıldığında uygun maliyetlidir. Citizen geliştirme, alternatifinden daha esnektir çünkü kodsuz platformlar sayesinde yalnızca iş uygulamaları oluşturmak değil, aynı zamanda bunları güncellemek de daha kolaydır. Sürekli gelişen uygulama geliştirme dünyasında, bir vatandaş geliştiricinin uygulamaları ve araçları kolay ve hızlı bir şekilde güncelleyebilmesi gerekir.

Vatandaş geliştirici için gerekli beceriler nelerdir?

Ekibinizde potansiyel bir yurttaş geliştiriciyi nasıl tespit edebilirsiniz? İşte aramanız gereken beceriler:

Her şeyden önce, vatandaş geliştiriciler BT departmanınızın (eğer varsa) bir parçası değildir. Uygulama yöneticileri, iş analistleri, kullanıcı deneyimi tasarımcıları, iş zekası uzmanları ve daha fazlası olabilirler.

Vatandaş geliştiriciler derin iş bilgisine sahiptir. Bu, onları tam olarak ihtiyaç duyabileceğiniz iş uygulamaları türlerini tasarlama yeteneğine sahip kılar.

Vatandaş geliştiriciler, günlük yaşamlarında kod yazmasalar bile yazılım kullanan bireyler olmalıdır.

AppMaster neden vatandaş geliştiriciler için en iyi kodsuz araçtır?

Artık diğer tüm yönleri ele aldığımıza göre, vatandaş geliştirme yolculuklarında vatandaş geliştiricileri desteklemek için en iyi kodsuz platformu düşünmemiz gerekiyor.

AppMaster en çok tavsiye edilen kodsuz vatandaş geliştirme platformudur çünkü:

Uygulama yapı taşları ve kodlama olmadan iş uygulamalarının oluşturulmasına izin veren görsel bir arayüz sağlayan kodsuz bir platformdur.

AppMaster ölçeklenebilir: kişinin basit uygulamalar oluşturmasına ve karmaşık iş projelerinde çalışmasına olanak tanır.

Bir vatandaş geliştiricinin, şirketin müşterilerine veya iş kullanıcılarına, ihtiyaçları için oluşturulmuş ve sürekli güncellenebilen web uygulamaları ve mobil uygulamalar sağlamasına olanak tanır.

AppMaster, vatandaş geliştiricilerin projeleri üzerinde tam kontrol sağlar. Oluşturdukları şeyin tam özelliğine sahip olmak için otomatik olarak oluşturulan arka uç koduna tam erişimleri vardır.

AppMaster, gözden geçirme gerektirmeyen optimize edilmiş kod üretir: vatandaş geliştirme yolculuğunu daha da kısaltır ve geliştirir.

Uygulamalar dışında, AppMaster ile yurttaş geliştiriciler iş arkadaşlarına ve müşterilere kaynak kodu ve belgeler sağlayabilir.

AppMaster tarafından sağlanan belgeler sayesinde bile AppMaster hızlı bir öğrenme eğrisine sahiptir.

İlginç bir gerçek : AppMaster, yalnızca bu platformu değil, aynı zamanda programlama alanındaki temel bilgileri de öğrenebileceğiniz kendi üniversitesini kurdu. Kurs tamamen ücretsizdir ve farklı zorluk seviyelerine ayrılmıştır. Sıfırdan veya ileri seviyeden başlayabilirsiniz.

Vatandaş gelişimi: tamamlama

AppMaster gibi kodsuz yazılımlar, gelişmek ve büyümek isteyen binlerce işletme için vatandaşların gelişimini mümkün kılar. Artık tüm faydaları ve nereden başlayacağınızı bildiğinize göre, siz ve şirketiniz için vatandaş geliştirme yolculuğunuza başlama zamanı.